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Hyper Radiant Color Tech Il prossimo OLED TV
Hyper Radiant Color Tech è la nostra tecnologia OLED di nuova generazione che migliora ogni aspetto della qualità delle immagini a un livello completamente nuovo. Offre una luminosità incomparabile, Nero Perfetto e Colore Perfetto in qualsiasi condizione di luce, preservando al contempo straordinarie immagini 4K con il nostro miglior processore alpha 11 AI Gen3, ed è persino certificato per Reflection-Free Premium, garantendo una qualità dell'immagine impeccabile senza riflessi, anche in una stanza luminosa. Vivi l’esperienza OLED come mai prima d’ora: scopri la differenza, la brillantezza e un nuovo standard di visione.
3,9 volte più luminoso, ma intelligentemente bilanciato dal più avanzato processore alpha 11 AI di LG
Alimentata dal processore alpha 11 AI 4K Gen3 con Dual AI Engine, questa prossima evoluzione di OLED TV va oltre il semplice aumento della luminanza complessiva, regolando con precisione la luminosità attraverso gradazioni precise per offrire una luminosità di picco fino a 3,9 volte superiore con un controllo bilanciato che dà vita alle scene con maggiore vivacità, energia dinamica e dettagli mai visti prima.1)
Nero Perfetto e Colore Perfetto verificati da UL, sempre, che sia buio o luminoso
Dalla visione luminosa diurna alle ombre più profonde della notte, anche i dettagli più fini rimangono visibili, come le stelle contro un vero cielo di mezzanotte. Nero Perfetto preserva profondità e separazione assolute senza perdita di definizione, mentre Colore Perfetto restituisce tonalità accurate ed espressive. Man mano che le condizioni di illuminazione cambiano nel tuo ambiente, contrasto e colore rimangono costanti, garantendo una qualità dell'immagine senza compromessi per la visione quotidiana.3)
Nero Perfetto. Non svanisce mai. Sempre.
LG OLED evo assicura Nero Perfetto in ogni ambiente, offrendo il vero contrasto infinito necessario per far brillare una singola stella contro una tela di Nero Perfetto. Mentre alcuni OLED TV riducono i riflessi disperdendo la luce sullo schermo, questo compromesso porta a livelli di nero incoerenti che si sbiadiscono, appiattendo infine l'immagine. Quando le scene scure sfumano in un grigio velato, la profondità scompare, il realismo si indebolisce e l'immersione si interrompe silenziosamente. Con il Nero Perfetto che resta inalterato, profondità e realismo prendono vita, immergendoti completamente nel momento.4)
*Le immagini di confronto sono simulate e a scopo puramente illustrativo.
Il nero come un altro personaggio nel film
Certified Reflection-Free Premium garantisce una qualità dell'immagine impeccabile, anche in un ambiente luminoso.
Ti è mai capitato che i riflessi disturbassero la visione della TV, specialmente in una stanza luminosa? I display opachi antiriflesso convenzionali riducono i riflessi disperdendo o assorbendo la luce in ingresso, il che può compromettere i livelli di nero e attenuare i colori. Reflection Free Premium adotta un approccio diverso, minimizzando la riflettanza e preservando la trasmissione della luce, consentendo alla profondità del nero e alla chiarezza del colore di rimanere intatte. Anche in ambienti luminosi, i riflessi sono ridotti senza sbiadire l'immagine, mantenendo neri intensi, colori accurati e la tua attenzione dove deve essere: sul contenuto, non sulla superficie dello schermo.5)
*Le immagini di confronto sono simulate e a scopo puramente illustrativo.
Segui il trio di detective e scopri la differenza che fa Reflection Free Premium
Qualità dell'immagine 4K eccezionale con il processore alpha 11 AI più avanzato di LG con Dual AI Engine
Il display OLED Reflection Free Premium-certified di LG riduce al minimo la riflettanza preservando la trasmittanza per neri e colori senza compromessi, al contrario altri OLED TV con display opaco assorbono e disperdono la luce, virando il nero verso il grigio e alterando i colori, specialmente in ambienti luminosi.6)
Un TV molto apprezzato, stimato dagli esperti globali
Miglior TV, il migliore del CES 2026 secondo CNN Underscored
"...ha ridato vita nei dipinti impressionisti che conosco bene da quando lavoravo al Metropolitan Museum of Art." (01/2026)
CES 2026 Best in Show secondo T3
"...qualità dell'immagine di altissimo livello, più luminosa persino della tecnologia del pannello OLED multistrato dello scorso anno." (01/2026)
Miglior TV del CES 2026 secondo HDTVTest
"LG OLED evo W6 Wallpaper TV è stato premiato come miglior TV del CES 2026 da HDTVTest, grazie alla qualità complessiva dell'immagine, al design e all'innovazione presentati al CES." (01/2026)
Scopri la gamma OLED evo: dove la tecnologia Hyper Radiant Color prende vita
LG OLED evo AI W6
ㆍTecnologia Hyper Radiant Color
ㆍ3,9 volte più luminoso con Brightness Booster Ultra
ㆍNero Perfetto e Colore Perfetto
ㆍprocessore alpha 11 AI 4K Gen3 con Dual AI Engine
ㆍReflection-Free Premium
LG OLED evo AI G6
ㆍTecnologia Hyper Radiant Color (eccetto 97 pollici)
ㆍ3,9 volte più luminoso con Brightness Booster Ultra
(48 pollici: 2,1 volte più luminoso, eccetto 97 pollici)
ㆍNero Perfetto e Colore Perfetto
ㆍprocessore alpha 11 AI 4K Gen3 con Dual AI Engine
ㆍReflection-Free Premium (eccetto 97/48 pollici)
Design wallpaper con spessore di 9 mm
Tutto si unisce nello spessore di 9 mm. In questo esclusivo design wallpaper, la tecnologia d'immagine avanzata, l'architettura True Wireless e l'ingegneria di precisione sono perfettamente integrati in un'unica forma raffinata. Senza nulla che sporga e senza cavi esposti, il TV si adatta perfettamente a filo muro, non eliminando la complessità, ma contenendola. Ciò che risalta è l'immensa capacità all'interno di un profilo così sottile, dove le prestazioni sono distillate alla loro espressione più pura.7)
Design Gallery a filo muro per un look raffinato e minimalista
Un display sottile e raffinato si fonde naturalmente nel tuo spazio, creando una presenza simile a una galleria senza spazi visibili con la parete.8)
4K 165Hz, NVIDIA G-SYNC e AMD FreeSync™ offrono un'esperienza di gioco ultra-fluido e senza tearing
Quando il tuo TV tiene il passo con il tuo gioco, tutto cambia. La frequenza di aggiornamento 4K a 165Hz di OLED evo cattura il movimento rapido con nitidezza, consentendo un gameplay veloce e reattivo man mano che l'azione accelera. G-SYNC Compatible e AMD FreeSync™ Premium mantengono il movimento perfettamente sincronizzato, mentre VRR e un input lag ultra-basso trasmettono ogni input istantaneamente sullo schermo, rendendo possibile un gameplay veloce e fluido a piena velocità.9)
ALLM e un tempo di risposta certificato di 0,1 ms per un'esperienza di gioco a bassa latenza e input lag ridotto
Con un tempo di risposta quasi istantaneo di 0.1ms, OLED trasforma ogni comando in pura velocità, annullando il divario tra istinto e azione. ALLM (Auto Low Latency Mode) si attiva all'istante, ottimizzando la latenza e consentendo di superare gli avversari fin dal primo fotogramma. La rapida risposta dei pixel mantiene le immagini in rapido movimento nitidissime, consentendo di tracciare i bersagli con precisione predatoria, mentre l'input lag ultra-basso assicura che ogni mossa sia impeccabile e decisiva. Nel vivo del gioco, OLED risponde alla tua stessa velocità, offrendo il dominio, il controllo e il vantaggio letale necessari per conquistare la vittoria.10)
*Le immagini di confronto sono simulate e a scopo puramente illustrativo.
Segui ogni movimento con nitidezza, supportato dal ClearMR 10000, il top di gamma certificato VESA
Quando l'azione è rapida, mantenere i dettagli a fuoco è essenziale. LG OLED evo, certificato ClearMR 10000, riduce al minimo l'effetto scia tra i fotogrammi per mantenere le immagini fluide e definite durante i movimenti rapidi, mentre HGiG preserva la mappatura dei toni HDR esattamente come inteso dal creatore del gioco, mantenendo punti luci accurate, ombre profonde e colori bilanciati. Insieme, la certificazione ClearMR e HGiG assicurano che il movimento rimanga chiaro e l'HDR preciso, in modo che ogni scena sia mostrata esattamente come doveva essere vista.11)
*Le immagini di confronto sono simulate e a scopo puramente illustrativo.
Il primo gaming cloud HDR 4K a 120Hz al mondo
Gioca con una risoluzione HDR 4K a 120Hz sulla TV anche senza un dispositivo aggiuntivo tramite NVIDIA GeForce NOW. Grazie all’architettura NVIDIA Blackwell, potrai vivere un’esperienza di gaming cloud di alto livello con le prestazioni della GeForce RTX 5080.12)
LG OLED evo TV con il primo display al mondo per il Cloud Gaming 4K 120Hz HDR che visualizza Borderlands 4 accanto al logo GeForce NOW all'interno dell'interfaccia TV, evidenziando l'accesso al Cloud Gaming direttamente sullo schermo senza bisogno di un dispositivi esterni.
Il primo televisore al mondo a supportare i controller Bluetooth a latenza ultra bassa
Vivi il Cloud Gaming ad alte prestazioni e a latenza ultra bassa con il supporto dei controller Bluetooth a latenza ultra bassa, riducendo il ritardo di input a meno di 3 ms. Goditi un controllo fluido e reattivo che paragonabile a una connessione cablata, anche quando giochi nel Cloud.13)
LG OLED evo TV con Bluetooth Ultra Low Latency mostra un controller di gioco wireless etichettato "Razer Wolverine V3 Bluetooth" sullo schermo, indicando il supporto ottimizzato per i controller Bluetooth per un gameplay reattivo.
Il primo TV al mondo con gaming a bassa latenza e visivamente lossless con certificazione VESA DSC
Sperimenta la tecnologia DSC certificata VESA per dettagli precisi e visivamente lossless e velocità in tempo reale. Goditi un gioco di alta qualità senza lag e senza artefatti, anche in un titoli AAA, garantito da standard di livello mondiale.14)
LG OLED evo TV con DSC certificato VESA offre un gaming a bassa latenza e visivamente lossless, mentre un grande display installato a parete mostra un vivido gioco d'azione in un soggiorno illuminato al neon, evidenziando il movimento fluido e i dettagli ad alta risoluzione.
Trova l'OLED TV perfetto per te
|Features
|OLED evo W6
|OLED evo G6
|OLED evo C6
OLED evo W6
OLED evo G6
OLED evo C6
|null
|88 pollici, 77 pollici
|97 pollici, 83 pollici, 77 pollici, 65 pollici, 55 pollici, 48 pollici
|83 pollici, 77 pollici, 65 pollici, 55 pollici, 48 pollici, 42 pollici
|Display
|OLED evo 4K / 120 Hz
|OLED evo 4K / 120 Hz
|OLED evo 4K / 120 Hz
|Processor
|processore alpha 11 AI Gen3 con Dual AI Engine
|processore alpha 11 AI Gen3 con Dual AI Engine
|processore alpha 11 AI Gen3 con Dual AI Engine
|Design
|"Spessore di 9 mm Installazione a filo parete con Zero Gap"
|Design Gallery a filo muro
|Design ultrasottile
|True wireless
|Il primo TV 4K 165Hz True Wireless al mondo con Zero Connect Box
|-
|-
|Voice Control
|Riconoscimento vocale a lungo raggio
|Riconoscimento vocale a lungo raggio
|Riconoscimento vocale a lungo raggio
*Tutte le immagini sopra sono simulate.
*Le funzionalità potrebbero variare in base al modello. Fare riferimento alla pagina di ciascun prodotto per le specifiche dettagliate.
*Le specifiche possono variare in base al modello o alle dimensioni dello schermo.
*Il supporto per alcune funzionalità può variare in base alla regione e al paese.
1)*La luminosità può variare in base al modello, alle dimensioni schermo e alla regione.
*La luminosità di picco è fino a 3,9 volte più luminosa rispetto a un OLED convenzionale con una finestra del 3%, basato su misurazioni interne.
*Fino a 3,9 volte più luminoso si applica ai modelli OLED W6 e ai modelli OLED G6 (escluso 97 pollici), mentre fino a 2,1 volte più luminoso si applica al modello OLED G6 da 48 pollici; fino a 3,2 volte più luminoso si applica ai modelli OLED C6 dotati di Brightness Booster Pro (83/77 pollici), mentre Brightness Booster si applica ad altre dimensioni.
2)*I display LG OLED TV sono stati certificati come Circadian Performance Factor da eyesafe®.
*I display LG OLED TV sono stati verificati da UL come Low Blue Light Platinum e Flicker-free.
3)*Il display LG OLED è certificato da Intertek per 100% Color Fidelity misurata secondo CIE DE2000 con 125 modelli di colore.
*Display Color Gamut Volume (CGV) è equivalente o supera il CGV dello spazio colore DCI-P3 come verificato in modo indipendente da Intertek.
*Lo schermo LG OLED è verificato da UL per il Nero perfetto e il Colore perfetto misurati secondo gli standard IDMS 11.5 di riflessione della luce.
*Le prestazioni effettive possono variare a seconda dell’illuminazione ambientale e dell’ambiente di visione.
4)*Le immagini di confronto sono simulate e a scopo puramente illustrativo.
*Il display LG OLED è verificato da UL per livelli di nero ≤0,24 nit fino a 500 lux, basato sulla misurazione della riflessione della luce ad anello della Sezione 11,5 IDMS.
*Il display LG OLED è verificato da UL per livelli di consistenza del colore >99% fino a 500 lux, basato sulla misurazione della riflessione della luce ad anello delle Sezioni 11,5 IDMS.
*Le prestazioni effettive possono variare a seconda dell’illuminazione ambientale e dell’ambiente di visione.
5)*Le immagini di confronto sono simulate e a scopo puramente illustrativo.
*La riflettanza è misurata come valore SCI (Specular Component Included) a 550 nm, testato indipendentemente da Intertek.
*Il display LG OLED è misurato per avere meno dello 0,5% di riflessione utilizzando il metodo della sfera di campionamento IDMS 11.2.2. I risultati effettivi possono variare in base alle condizioni.
*La certificazione Reflection Free Premium si applica solo ai modelli OLED W6 e ai modelli OLED G6 da 83/77/65/55 pollici.
6)*Rispetto al processore alpha 9 AI Gen8 del 2025, in base a un confronto delle specifiche interne.
7)*La misurazione effettiva è di 9,95 mm e può variare leggermente a seconda delle condizioni di misurazione.
*La scheda di alimentazione e gli altoparlanti sono integrati perfettamente nello schermo.
8)*La vestibilità effettiva può variare a seconda delle condizioni di installazione. È possibile un leggero spazio tra il televisore e la parete.
*I requisiti di installazione possono variare.
9)*Funziona solo con giochi e ingressi PC che supportano 165Hz.
*165Hz è supportato sui modelli OLED W6, G6 e C6; sui modelli OLED G6 (eccetto 97 pollici), 165Hz è supportato, mentre 120Hz si applica al modello da 97 pollici.
*NVIDIA G-Sync è compatibile con le schede grafiche delle serie RTX 20, RTX 30, RTX 40 e GTX 16.
10)*Le immagini di confronto sono simulate e a scopo puramente illustrativo.
*Gli schermi LG OLED sono stati certificati con “tempi di risposta da 0,1 (Gray-to-Gray) e prestazioni di gioco qualificate” da Intertek.
*Le prestazioni reali potrebbero variare a seconda delle impostazioni, della connessione di rete e dell'ambiente di utilizzo.
11)*Le immagini di confronto sono simulate e a scopo puramente illustrativo.
*HGiG è un gruppo volontario di aziende del settore dei giochi e dei display TV che sviluppa e pubblica linee guida per migliorare l'esperienze di gioco in HDR.
*Il supporto per HGiG può variare a seconda del Paese.
*ClearMR è un programma di certificazione della nitidezza del movimento di VESA.
*Le prestazioni effettive possono variare a seconda delle impostazioni, delle condizioni di rete e dell'ambiente di utilizzo.
12)*È richiesto l’abbonamento. I servizi offerti possono variare a seconda del piano di adesione.
*Disponibile solo su LG OLED W6, G6, C6 e MRGB95, MRGB9M.
*La disponibilità di GeForce NOW può variare a seconda del Paese.
*In modalità ULL, è possibile collegare un solo controller (gamepad). L’uso di altri dispositivi Bluetooth potrebbe essere influenzato.
*Per prestazioni ottimali, si consiglia la connessione Ethernet o Wi-Fi a 5GHz.
13)*In modalità ULL, è possibile collegare un solo controller (gamepad). L’uso di altri dispositivi Bluetooth potrebbe essere influenzato.
*Per prestazioni ottimali, si consiglia la connessione Ethernet o Wi-Fi a 5GHz.
14)*Gli LG OLED TV sono stati certificati DSC da VESA.
15)*Il supporto per i servizi di gioco su Cloud può variare.
*Alcuni servizi di gioco possono richiedere un abbonamento e un gamepad.
*Il Gamepad è venduto separatamente.
16)*Il supporto per i servizi di gioco su Cloud può variare.
*Alcuni servizi di gioco possono richiedere un abbonamento e un gamepad.