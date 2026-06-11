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Hyper Radiant Color Tech Il prossimo OLED TV

LG OLED evo TV con tecnologia Hyper Radiant Color mostra un'esplosione circolare luminosa di luce blu, rossa e gialla su uno sfondo spaziale scuro con testo centrato che recita Hyper Radiant Color Tech Il prossimo OLED TV.

Un flusso di vivaci particelle di luce multicolore scorre su uno sfondo scuro, formando uno spettro radioso e dinamico.

Un flusso di vivaci particelle di luce multicolore scorre su uno sfondo scuro, formando uno spettro radioso e dinamico.

Cos'è la tecnologia Hyper Radiant Color?

Hyper Radiant Color Tech è la nostra tecnologia OLED di nuova generazione che migliora ogni aspetto della qualità delle immagini a un livello completamente nuovo. Offre una luminosità incomparabile, Nero Perfetto e Colore Perfetto in qualsiasi condizione di luce, preservando al contempo straordinarie immagini 4K con il nostro miglior processore alpha 11 AI Gen3, ed è persino certificato per Reflection-Free Premium, garantendo una qualità dell'immagine impeccabile senza riflessi, anche in una stanza luminosa. Vivi l’esperienza OLED come mai prima d’ora: scopri la differenza, la brillantezza e un nuovo standard di visione.

3,9 volte più luminoso, ma intelligentemente bilanciato dal più avanzato processore alpha 11 AI di LG

Alimentata dal processore alpha 11 AI 4K Gen3 con Dual AI Engine, questa prossima evoluzione di OLED TV va oltre il semplice aumento della luminanza complessiva, regolando con precisione la luminosità attraverso gradazioni precise per offrire una luminosità di picco fino a 3,9 volte superiore con un controllo bilanciato che dà vita alle scene con maggiore vivacità, energia dinamica e dettagli mai visti prima.1)

LG OLED evo TV alimentato dal processore alpha 11 AI 4K Gen3 mostra una scena scura con particelle luminose che si formano attorno a una silhouette di cavallo, offrendo una luminanza superiore, dettagli più nitidi e una luminosità di picco fino a 3.9 volte superiore.

LG OLED evo TV si è aggiudicato del premio T3 per il Best in Show al CES 2026, evidenziando il plauso del settore per l'eccezionale qualità dell'immagine e l'innovazione avanzata del pannello OLED.

LG OLED evo TV si è aggiudicato del premio T3 per il Best in Show al CES 2026, evidenziando il plauso del settore per l'eccezionale qualità dell'immagine e l'innovazione avanzata del pannello OLED.

LG OLED evo TV evidenzia diversi badge di certificazione, inclusa la verifica UL per la bassa emissione di luce blu, il display senza sfarfallio e le certificazioni Eyesafe, che indicano una riduzione della luce blu e prestazioni di visione confortevoli.

LG OLED evo TV evidenzia diversi badge di certificazione, inclusa la verifica UL per la bassa emissione di luce blu, il display senza sfarfallio e le certificazioni Eyesafe, che indicano una riduzione della luce blu e prestazioni di visione confortevoli.

Verificato UL per la bassa emissione di luce blu, luminoso ma confortevole per i tuoi occhi2)

Nero Perfetto e Colore Perfetto verificati da UL, sempre, che sia buio o luminoso

Dalla visione luminosa diurna alle ombre più profonde della notte, anche i dettagli più fini rimangono visibili, come le stelle contro un vero cielo di mezzanotte. Nero Perfetto preserva profondità e separazione assolute senza perdita di definizione, mentre Colore Perfetto restituisce tonalità accurate ed espressive. Man mano che le condizioni di illuminazione cambiano nel tuo ambiente, contrasto e colore rimangono costanti, garantendo una qualità dell'immagine senza compromessi per la visione quotidiana.3)

LG OLED evo TV presenta una scena di nebulosa a schermo diviso che confronta il display opaco antiriflesso e il display Nero Perfetto e Colore Perfetto contro uno skyline cittadino, offrendo una visibilità chiara in ogni condizione di luce, supportata dalle certificazioni UL e Intertek.

Nero Perfetto. Non svanisce mai. Sempre.

LG OLED evo assicura Nero Perfetto in ogni ambiente, offrendo il vero contrasto infinito necessario per far brillare una singola stella contro una tela di Nero Perfetto. Mentre alcuni OLED TV riducono i riflessi disperdendo la luce sullo schermo, questo compromesso porta a livelli di nero incoerenti che si sbiadiscono, appiattendo infine l'immagine. Quando le scene scure sfumano in un grigio velato, la profondità scompare, il realismo si indebolisce e l'immersione si interrompe silenziosamente. Con il Nero Perfetto che resta inalterato, profondità e realismo prendono vita, immergendoti completamente nel momento.4)

*Le immagini di confronto sono simulate e a scopo puramente illustrativo.

Il nero come un altro personaggio nel film

Peter Doyle, supervisore colorista visivo della saga di Harry Potter, parla accompagnando le parole con i gesti in un ambiente caldo e illusminato delicamente, trasmettendo un'atmosfera professionale e riflessiva.

Peter Doyle

 

 

 <saga di Harry Potter>, <A proposito di Davis>

 

 

 Un colorista visivo supervisore pluripremiato, noto per il suo lavoro sulla serie di Harry Potter e su film importanti tra cui The Matrix e Il Signore degli Anelli. Un pioniere della prima color correction digitale. Vincitore del FilmLight Colour Award (2025).

 

 

 "Quindi, quando pensiamo a film come Harry Potter, dove un'intera classe indossa abiti neri di notte illuminata solo da candele o luci organiche, è tutta una questione di ombre e neri. In molte scene notturne, il nero stesso diventa un personaggio nel film: un'ancora che definisce tutto il resto. Avere quel livello di precisione significa poter rivelare texture e dettagli all'interno delle ombre, non solo uno schermo nero piatto."

Vedi l'intervista completa
Rachel Morrison, una pluripremiata direttrice della fotografia di Black Panther e Mudbound, parla in un ambiente caldo e illuminato in modo soffuso, trasmettendo un'atmosfera professionale e riflessiva.

Rachel Morrison

 

 

 <Black Panther>, <Mudbound>

 

 

 Una pluripremiata direttrice della fotografia e regista La prima donna nominata all'Academy Award per la migliore fotografia per Mudbound Vincitrice del New York Film Critics Circle Award e del Kodak Vision Award

 

 

 "Soprattutto in un film come Mudbound, dove operavamo nella parte inferiore della curva, avere un nero ricco e dinamico fa davvero la differenza."

Vedi l'intervista completa

Certified Reflection-Free Premium garantisce una qualità dell'immagine impeccabile, anche in un ambiente luminoso.

Ti è mai capitato che i riflessi disturbassero la visione della TV, specialmente in una stanza luminosa? I display opachi antiriflesso convenzionali riducono i riflessi disperdendo o assorbendo la luce in ingresso, il che può compromettere i livelli di nero e attenuare i colori. Reflection Free Premium adotta un approccio diverso, minimizzando la riflettanza e preservando la trasmissione della luce, consentendo alla profondità del nero e alla chiarezza del colore di rimanere intatte. Anche in ambienti luminosi, i riflessi sono ridotti senza sbiadire l'immagine, mantenendo neri intensi, colori accurati e la tua attenzione dove deve essere: sul contenuto, non sulla superficie dello schermo.5)

Un TV LG OLED evo con Reflection Free Premium mostra un confronto a schermo diviso con un display opaco antiriflesso, presentando Nero Perfetto e Colore Perfetto su un'immagine di leopardo con dettagli chiari in ambienti luminosi, avvalorato dal marchio di certificazione Intertek.

*Le immagini di confronto sono simulate e a scopo puramente illustrativo.

Segui il trio di detective e scopri la differenza che fa Reflection Free Premium

Qualità dell'immagine 4K eccezionale con il processore alpha 11 AI più avanzato di LG con Dual AI Engine

Il display OLED Reflection Free Premium-certified di LG riduce al minimo la riflettanza preservando la trasmittanza per neri e colori senza compromessi, al contrario altri OLED TV con display opaco assorbono e disperdono la luce, virando il nero verso il grigio e alterando i colori, specialmente in ambienti luminosi.6)

Il processore alpha 11 AI 4K Gen3 della TV LG OLED evo G6 AI si illumina di luce viola e blu su una scheda a circuito scuro, evidenziando il Dual AI Engine e offrendo prestazioni NPU fino a 5,6 volte più veloci, CPU più veloce del 50% e GPU più potente del 70%.

Il processore alpha 11 AI 4K Gen3 della TV LG OLED evo G6 AI si illumina di luce viola e blu su una scheda a circuito scuro, evidenziando il Dual AI Engine e offrendo prestazioni NPU fino a 5,6 volte più veloci, CPU più veloce del 50% e GPU più potente del 70%.

Un TV molto apprezzato, stimato dagli esperti globali

Miglior TV, il migliore del CES 2026 secondo CNN Underscored

"...ha ridato vita nei dipinti impressionisti che conosco bene da quando lavoravo al Metropolitan Museum of Art." (01/2026)

Miglior OLED TV secondo TechRadar

"LG W6 è uno spettacolo in più di un modo" (01/2026)

iF DESIGN AWARD 2026

Vincitore dell'iF Design Award

CES 2026 Best in Show secondo T3

"...qualità dell'immagine di altissimo livello, più luminosa persino della tecnologia del pannello OLED multistrato dello scorso anno." (01/2026)

Miglior TV del CES 2026 secondo HDTVTest

"LG OLED evo W6 Wallpaper TV è stato premiato come miglior TV del CES 2026 da HDTVTest, grazie alla qualità complessiva dell'immagine, al design e all'innovazione presentati al CES." (01/2026)

Top Picks of CES 2026 by USA Today

Le migliori scelte del CES 2026Top Picks of CES 2026

Scopri la gamma OLED evo: dove la tecnologia Hyper Radiant Color prende vita

LG OLED evo AI W6

ㆍTecnologia Hyper Radiant Color

 ㆍ3,9 volte più luminoso con Brightness Booster Ultra

 ㆍNero Perfetto e Colore Perfetto

 ㆍprocessore alpha 11 AI 4K Gen3 con Dual AI Engine

 ㆍReflection-Free Premium

Scopri di più

LG OLED evo AI G6

ㆍTecnologia Hyper Radiant Color (eccetto 97 pollici)

 ㆍ3,9 volte più luminoso con Brightness Booster Ultra

  (48 pollici: 2,1 volte più luminoso, eccetto 97 pollici)

 ㆍNero Perfetto e Colore Perfetto

 ㆍprocessore alpha 11 AI 4K Gen3 con Dual AI Engine

 ㆍReflection-Free Premium (eccetto 97/48 pollici)

Scopri di più

LG OLED evo AI C6

ㆍTecnologia Hyper Radiant Color (solo 83/77 pollici)

 ㆍ3,2 volte più luminoso con Brightness Booster Pro (solo 83/77 pollici)

 ㆍNero Perfetto e Colore Perfetto

 ㆍprocessore alpha 11 AI 4K Gen3 con Dual AI Engine

Scopri di più
Un flusso di sottili particelle multicolori forma un'onda morbida ed elegante su uno sfondo chiaro.

Un flusso di sottili particelle multicolori forma un'onda morbida ed elegante su uno sfondo chiaro.

Evoluzione oltre lo schermo: l'apice dell'estetica

Design wallpaper con spessore di 9 mm

Tutto si unisce nello spessore di 9 mm. In questo esclusivo design wallpaper, la tecnologia d'immagine avanzata, l'architettura True Wireless e l'ingegneria di precisione sono perfettamente integrati in un'unica forma raffinata. Senza nulla che sporga e senza cavi esposti, il TV si adatta perfettamente a filo muro, non eliminando la complessità, ma contenendola. Ciò che risalta è l'immensa capacità all'interno di un profilo così sottile, dove le prestazioni sono distillate alla loro espressione più pura.7)

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV con un profilo sottile da soli 9 mm si integra perfettamente in un moderno interno di grattacielo, visualizzando opere d'arte e scene di paesaggi, insieme a una vista di profilo che ne enfatizza lo spessore ultrasottile.

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV con un profilo sottile da soli 9 mm si integra perfettamente in un moderno interno di grattacielo, visualizzando opere d'arte e scene di paesaggi, insieme a una vista di profilo che ne enfatizza lo spessore ultrasottile.

Design Gallery a filo muro per un look raffinato e minimalista

Un display sottile e raffinato si fonde naturalmente nel tuo spazio, creando una presenza simile a una galleria senza spazi visibili con la parete.8)

LG OLED evo AI G6 con design Gallery a filo muro enfatizza un profilo a parete senza soluzione di continuità in un soggiorno moderno, presentando opere d'arte astratte insieme a una vista laterale che illustra la sua installazione sottile e perfettamente aderente alla parete.

LG OLED evo AI G6 con design Gallery a filo muro enfatizza un profilo a parete senza soluzione di continuità in un soggiorno moderno, presentando opere d'arte astratte insieme a una vista laterale che illustra la sua installazione sottile e perfettamente aderente alla parete.

Un flusso di vivaci particelle di luce multicolore scorre su uno sfondo scuro, formando uno spettro radioso e dinamico.

Un flusso di vivaci particelle di luce multicolore scorre su uno sfondo scuro, formando uno spettro radioso e dinamico.

Cosa rende diversa l'esperienza di gioco con LG OLED evo?

4K 165Hz, NVIDIA G-SYNC e AMD FreeSync™ offrono un'esperienza di gioco ultra-fluido e senza tearing

Quando il tuo TV tiene il passo con il tuo gioco, tutto cambia. La frequenza di aggiornamento 4K a 165Hz di OLED evo cattura il movimento rapido con nitidezza, consentendo un gameplay veloce e reattivo man mano che l'azione accelera. G-SYNC Compatible e AMD FreeSync™ Premium mantengono il movimento perfettamente sincronizzato, mentre VRR e un input lag ultra-basso trasmettono ogni input istantaneamente sullo schermo, rendendo possibile un gameplay veloce e fluido a piena velocità.9)

I loghi 165Hz, VRR (Frequenza di aggiornamento variabile), NVIDIA G-SYNC e AMD FreeSync™ Premium risaltano su uno sfondo scuro.

I loghi 165Hz, VRR (Frequenza di aggiornamento variabile), NVIDIA G-SYNC e AMD FreeSync™ Premium risaltano su uno sfondo scuro.

LG OLED evo TV con Ultimate Gameplay, che supporta 4K 165Hz, NVIDIA G-SYNC e AMD FreeSync™, garantendo un'azione di corsa ultra fluida per prestazioni coinvolgenti e senza tearing.

ALLM e un tempo di risposta certificato di 0,1 ms per un'esperienza di gioco a bassa latenza e input lag ridotto

Con un tempo di risposta quasi istantaneo di 0.1ms, OLED trasforma ogni comando in pura velocità, annullando il divario tra istinto e azione. ALLM (Auto Low Latency Mode) si attiva all'istante, ottimizzando la latenza e consentendo di superare gli avversari fin dal primo fotogramma. La rapida risposta dei pixel mantiene le immagini in rapido movimento nitidissime, consentendo di tracciare i bersagli con precisione predatoria, mentre l'input lag ultra-basso assicura che ogni mossa sia impeccabile e decisiva. Nel vivo del gioco, OLED risponde alla tua stessa velocità, offrendo il dominio, il controllo e il vantaggio letale necessari per conquistare la vittoria.10)

ALLM (Auto Low Latency Mode), tempo di risposta <0,1 ms e badge di certificazione Intertek appaiono su uno sfondo scuro.

ALLM (Auto Low Latency Mode), tempo di risposta <0,1 ms e badge di certificazione Intertek appaiono su uno sfondo scuro.

TV LG OLED evo con ALLM e tempo di risposta certificato Intertek di 0,1 ms, riducendo il lag rispetto ad ALLM disattivato per un gameplay fluido e reattivo con controllo preciso nelle scene in rapido movimento.

*Le immagini di confronto sono simulate e a scopo puramente illustrativo.

Segui ogni movimento con nitidezza, supportato dal ClearMR 10000, il top di gamma certificato VESA

Quando l'azione è rapida, mantenere i dettagli a fuoco è essenziale. LG OLED evo, certificato ClearMR 10000, riduce al minimo l'effetto scia tra i fotogrammi per mantenere le immagini fluide e definite durante i movimenti rapidi, mentre HGiG preserva la mappatura dei toni HDR esattamente come inteso dal creatore del gioco, mantenendo punti luci accurate, ombre profonde e colori bilanciati. Insieme, la certificazione ClearMR e HGiG assicurano che il movimento rimanga chiaro e l'HDR preciso, in modo che ogni scena sia mostrata esattamente come doveva essere vista.11)

I loghi HGiG e VESA Certified ClearMR sono posizionati sopra un grafico dei livelli ClearMR che evidenzia ClearMR 10000 come il livello più alto, insieme a livelli inferiori tra cui 9.000 8.000 e 3.000.

I loghi HGiG e VESA Certified ClearMR sono posizionati sopra un grafico dei livelli ClearMR che evidenzia ClearMR 10000 come il livello più alto, insieme a livelli inferiori tra cui 9.000 8.000 e 3.000.

La TV LG OLED evo con ClearMR 10000 certificato VESA e HGiG presenta un confronto affiancato di un gioco di battaglia di draghi, mostrando un movimento più nitido e dettagli più chiari durante l'azione veloce, con texture di sfondo definite e HDR accurato con colori e contrasto bilanciati.

*Le immagini di confronto sono simulate e a scopo puramente illustrativo.

Il primo gaming cloud HDR 4K a 120Hz al mondo

Gioca con una risoluzione HDR 4K a 120Hz sulla TV anche senza un dispositivo aggiuntivo tramite NVIDIA GeForce NOW. Grazie all’architettura NVIDIA Blackwell, potrai vivere un’esperienza di gaming cloud di alto livello con le prestazioni della GeForce RTX 5080.12)

LG OLED evo TV con il primo display al mondo per il Cloud Gaming 4K 120Hz HDR che visualizza Borderlands 4 accanto al logo GeForce NOW all'interno dell'interfaccia TV, evidenziando l'accesso al Cloud Gaming direttamente sullo schermo senza bisogno di un dispositivi esterni.

Il primo televisore al mondo a supportare i controller Bluetooth a latenza ultra bassa

Vivi il Cloud Gaming ad alte prestazioni e a latenza ultra bassa con il supporto dei controller Bluetooth a latenza ultra bassa, riducendo il ritardo di input a meno di 3 ms. Goditi un controllo fluido e reattivo che paragonabile a una connessione cablata, anche quando giochi nel Cloud.13)

LG OLED evo TV con Bluetooth Ultra Low Latency mostra un controller di gioco wireless etichettato "Razer Wolverine V3 Bluetooth" sullo schermo, indicando il supporto ottimizzato per i controller Bluetooth per un gameplay reattivo.

Il primo TV al mondo con gaming a bassa latenza e visivamente lossless con certificazione VESA DSC

Sperimenta la tecnologia DSC certificata VESA per dettagli precisi e visivamente lossless e velocità in tempo reale. Goditi un gioco di alta qualità senza lag e senza artefatti, anche in un titoli AAA, garantito da standard di livello mondiale.14)

LG OLED evo TV con DSC certificato VESA offre un gaming a bassa latenza e visivamente lossless, mentre un grande display installato a parete mostra un vivido gioco d'azione in un soggiorno illuminato al neon, evidenziando il movimento fluido e i dettagli ad alta risoluzione.

LG OLED evo TV presenta il Portale di Gaming LG con un layout stile hub, che combina contenuti in evidenza e tile dei giochi in un'interfaccia unificata che si espande per fornire accesso a Xbox Cloud Gaming, GeForce NOW e alle app di gioco webOS.

LG OLED evo TV presenta il Portale di Gaming LG con un layout stile hub, che combina contenuti in evidenza e tile dei giochi in un'interfaccia unificata che si espande per fornire accesso a Xbox Cloud Gaming, GeForce NOW e alle app di gioco webOS.

LG Game Portal

Il tuo hub completo per il gaming, senza bisogno di console

Esplora migliaia di giochi Xbox, NVIDIA GeForce NOW, app webOS native e altro ancora. Trova facilmente giochi per il telecomando o gamepad e competi con gli altri giocatori tramite il Challenge Mode.15)

LG OLED evo TV con Game Dashboard e Optimizer presenta schermate di gioco affiancate e un menu su schermo per regolare le impostazioni di gioco come frequenza di aggiornamento, latenza e modalità video in tempo reale.

LG OLED evo TV con Game Dashboard e Optimizer presenta schermate di gioco affiancate e un menu su schermo per regolare le impostazioni di gioco come frequenza di aggiornamento, latenza e modalità video in tempo reale.

Dashboard di gioco e ottimizzatore

Ottimizza le impostazioni per adattarle al tuo stile di gioco.

Personalizza la tua esperienza di gioco con Game Dashboard per un controllo rapido e in tempo reale e Game Optimizer per perfezionare le impostazioni preferite. Regola la frequenza di aggiornamento, la latenza e le modalità visive per ottimizzare ogni sessione di gioco.16)

Trova l'OLED TV perfetto per te

Table Caption
FeaturesOLED evo W6OLED evo G6OLED evo C6
OLED evo W6
OLED evo W6
OLED evo G6
OLED evo G6
OLED evo C6
OLED evo C6
null88 pollici, 77 pollici97 pollici, 83 pollici, 77 pollici, 65 pollici, 55 pollici, 48 pollici83 pollici, 77 pollici, 65 pollici, 55 pollici, 48 pollici, 42 pollici
DisplayOLED evo 4K / 120 HzOLED evo 4K / 120 HzOLED evo 4K / 120 Hz
Processorprocessore alpha 11 AI Gen3 con Dual AI Engineprocessore alpha 11 AI Gen3 con Dual AI Engineprocessore alpha 11 AI Gen3 con Dual AI Engine
Design"Spessore di 9 mm Installazione a filo parete con Zero Gap"Design Gallery a filo muroDesign ultrasottile
True wirelessIl primo TV 4K 165Hz True Wireless al mondo con Zero Connect Box--
Voice ControlRiconoscimento vocale a lungo raggioRiconoscimento vocale a lungo raggioRiconoscimento vocale a lungo raggio

*Tutte le immagini sopra sono simulate.

 *Le funzionalità potrebbero variare in base al modello. Fare riferimento alla pagina di ciascun prodotto per le specifiche dettagliate.

 *Le specifiche possono variare in base al modello o alle dimensioni dello schermo.

 *Il supporto per alcune funzionalità può variare in base alla regione e al paese.

1)*La luminosità può variare in base al modello, alle dimensioni schermo e alla regione.

 *La luminosità di picco è fino a 3,9 volte più luminosa rispetto a un OLED convenzionale con una finestra del 3%, basato su misurazioni interne.

 *Fino a 3,9 volte più luminoso si applica ai modelli OLED W6 e ai modelli OLED G6 (escluso 97 pollici), mentre fino a 2,1 volte più luminoso si applica al modello OLED G6 da 48 pollici; fino a 3,2 volte più luminoso si applica ai modelli OLED C6 dotati di Brightness Booster Pro (83/77 pollici), mentre Brightness Booster si applica ad altre dimensioni.

 

2)*I display LG OLED TV sono stati certificati come Circadian Performance Factor da eyesafe®.

 *I display LG OLED TV sono stati verificati da UL come Low Blue Light Platinum e Flicker-free.

 

3)*Il display LG OLED è certificato da Intertek per 100% Color Fidelity misurata secondo CIE DE2000 con 125 modelli di colore.

 *Display Color Gamut Volume (CGV) è equivalente o supera il CGV dello spazio colore DCI-P3 come verificato in modo indipendente da Intertek.

 *Lo schermo LG OLED è verificato da UL per il Nero perfetto e il Colore perfetto misurati secondo gli standard IDMS 11.5 di riflessione della luce.

 *Le prestazioni effettive possono variare a seconda dell’illuminazione ambientale e dell’ambiente di visione.

 

4)*Le immagini di confronto sono simulate e a scopo puramente illustrativo.

 *Il display LG OLED è verificato da UL per livelli di nero ≤0,24 nit fino a 500 lux, basato sulla misurazione della riflessione della luce ad anello della Sezione 11,5 IDMS.

 *Il display LG OLED è verificato da UL per livelli di consistenza del colore >99% fino a 500 lux, basato sulla misurazione della riflessione della luce ad anello delle Sezioni 11,5 IDMS.

 *Le prestazioni effettive possono variare a seconda dell’illuminazione ambientale e dell’ambiente di visione.

 

5)*Le immagini di confronto sono simulate e a scopo puramente illustrativo.

 *La riflettanza è misurata come valore SCI (Specular Component Included) a 550 nm, testato indipendentemente da Intertek.

 *Il display LG OLED è misurato per avere meno dello 0,5% di riflessione utilizzando il metodo della sfera di campionamento IDMS 11.2.2. I risultati effettivi possono variare in base alle condizioni.

 *La certificazione Reflection Free Premium si applica solo ai modelli OLED W6 e ai modelli OLED G6 da 83/77/65/55 pollici.

 

6)*Rispetto al processore alpha 9 AI Gen8 del 2025, in base a un confronto delle specifiche interne.

 

7)*La misurazione effettiva è di 9,95 mm e può variare leggermente a seconda delle condizioni di misurazione.

 *La scheda di alimentazione e gli altoparlanti sono integrati perfettamente nello schermo.

 

8)*La vestibilità effettiva può variare a seconda delle condizioni di installazione. È possibile un leggero spazio tra il televisore e la parete.

 *I requisiti di installazione possono variare.

 

9)*Funziona solo con giochi e ingressi PC che supportano 165Hz.

 *165Hz è supportato sui modelli OLED W6, G6 e C6; sui modelli OLED G6 (eccetto 97 pollici), 165Hz è supportato, mentre 120Hz si applica al modello da 97 pollici.

 *NVIDIA G-Sync è compatibile con le schede grafiche delle serie RTX 20, RTX 30, RTX 40 e GTX 16.

 

10)*Le immagini di confronto sono simulate e a scopo puramente illustrativo.

 *Gli schermi LG OLED sono stati certificati con “tempi di risposta da 0,1 (Gray-to-Gray) e prestazioni di gioco qualificate” da Intertek.

 *Le prestazioni reali potrebbero variare a seconda delle impostazioni, della connessione di rete e dell'ambiente di utilizzo.

 

11)*Le immagini di confronto sono simulate e a scopo puramente illustrativo.

 *HGiG è un gruppo volontario di aziende del settore dei giochi e dei display TV che sviluppa e pubblica linee guida per migliorare l'esperienze di gioco in HDR.

 *Il supporto per HGiG può variare a seconda del Paese.

 *ClearMR è un programma di certificazione della nitidezza del movimento di VESA.

 *Le prestazioni effettive possono variare a seconda delle impostazioni, delle condizioni di rete e dell'ambiente di utilizzo.

 

12)*È richiesto l’abbonamento. I servizi offerti possono variare a seconda del piano di adesione.

 *Disponibile solo su LG OLED W6, G6, C6 e MRGB95, MRGB9M.

 *La disponibilità di GeForce NOW può variare a seconda del Paese.

 *In modalità ULL, è possibile collegare un solo controller (gamepad). L’uso di altri dispositivi Bluetooth potrebbe essere influenzato.

 *Per prestazioni ottimali, si consiglia la connessione Ethernet o Wi-Fi a 5GHz.

 

13)*In modalità ULL, è possibile collegare un solo controller (gamepad). L’uso di altri dispositivi Bluetooth potrebbe essere influenzato.

 *Per prestazioni ottimali, si consiglia la connessione Ethernet o Wi-Fi a 5GHz.

 

14)*Gli LG OLED TV sono stati certificati DSC da VESA.

 

15)*Il supporto per i servizi di gioco su Cloud può variare.

 *Alcuni servizi di gioco possono richiedere un abbonamento e un gamepad.

 *Il Gamepad è venduto separatamente.

 

16)*Il supporto per i servizi di gioco su Cloud può variare.

 *Alcuni servizi di gioco possono richiedere un abbonamento e un gamepad.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 