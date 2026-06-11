Quando l'azione è rapida, mantenere i dettagli a fuoco è essenziale. LG OLED evo, certificato ClearMR 10000, riduce al minimo l'effetto scia tra i fotogrammi per mantenere le immagini fluide e definite durante i movimenti rapidi, mentre HGiG preserva la mappatura dei toni HDR esattamente come inteso dal creatore del gioco, mantenendo punti luci accurate, ombre profonde e colori bilanciati. Insieme, la certificazione ClearMR e HGiG assicurano che il movimento rimanga chiaro e l'HDR preciso, in modo che ogni scena sia mostrata esattamente come doveva essere vista.11)