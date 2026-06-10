Frigoriferi Monoporta

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Come ridurre gli sprechi alimentari

FAQ

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Che differenza c'è tra frigorifero combinato e doppia porta?

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Il frigorifero combinato ha freezer in basso e frigo sopra, mentre il doppia porta ha due ante verticali affiancate, solitamente frigo da un lato e freezer dall’altro, per accesso più pratico e migliore organizzazione.

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Quanto costa un frigorifero a doppia porta?

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Il prezzo varia da 500€ a oltre 1500€, a seconda di capacità, funzioni e classe energetica. LG offre modelli per tutte le esigenze con alta efficienza e tecnologie avanzate.

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Che differenza c'è tra frigo No Frost e ventilato?

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Il No Frost elimina completamente il gelo grazie a una ventilazione forzata, evitando sbrinamenti. Il ventilato mantiene aria fresca grazie a ventole ma può richiedere sbrinamento manuale.

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Cosa guardare quando si compra un frigo?

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Si consiglia di valutare capacità, classe energetica, tipo di raffreddamento, spazio disponibile e funzionalità extra come No Frost o smart control per scegliere il frigo ideale a casa tua.

I punti forti dei frigoriferi
doppia porta

Scopri i frigoriferi e congelatori doppia porta LG, dotati delle migliori tecnologie smart per conservare alla perfezione i tuoi alimenti, come quella No Frost, Linear Cooling e Door Cooling. Un frigorifero a doppia anta LG è ideale se hai bisogno di più spazio rispetto a un frigo combinato tradizionale.

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