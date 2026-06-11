We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Nano 4K UHD
I nostri consigli
Scopri perché i nostri TV sono unici
La smart TV webOS è facile e veloce
Sono perfetti per cinema e gaming
Lavorano in sinergia con la soundbar
Il bello dei TV LG Nano 4K UHD
Dai vita ai tuoi film e programmi preferiti con i TV LG Nano 4K UHD, progettati per darti colori puri. Grazie alla tecnologia esclusiva con nanoparticelle, questi TV offrono dei colori precisi e più ricchi rispetto a un TV 4K tradizionale, rendendo i tuoi contenuti più appaganti. La tecnologia NanoCell di LG migliora i contenuti HDR, garantendo una maggiore profondità delle immagini. Per gli appassionati di cinema, i TV LG Nano 4K UHD supportano la modalità Filmmaker, che riproduce i film e le serie TV rispettando l'intento originale del regista. Per i gamer, invece, il Game Optimizer permette di ottenere la miglior resa per i propri videogiochi.
Con l'upscaling 4K potenziato dall'IA, anche i contenuti non in 4K saranno più dettagliati. La smart TV webOS è inoltre veloce, facile da usare e ricca di contenuti: grazie al telecomando puntatore puoi controllarla con dei semplici gesti del polso, oppure direttamente con i comandi vocali.
Acquista TV da 55 pollici, 65 pollici e ultra large che offrono una qualità dell'immagine incredibile per la tua casa.