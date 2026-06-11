Dai vita ai tuoi film e programmi preferiti con i TV LG Nano 4K UHD, progettati per darti colori puri. Grazie alla tecnologia esclusiva con nanoparticelle, questi TV offrono dei colori precisi e più ricchi rispetto a un TV 4K tradizionale, rendendo i tuoi contenuti più appaganti. La tecnologia NanoCell di LG migliora i contenuti HDR, garantendo una maggiore profondità delle immagini. Per gli appassionati di cinema, i TV LG Nano 4K UHD supportano la modalità Filmmaker, che riproduce i film e le serie TV rispettando l'intento originale del regista. Per i gamer, invece, il Game Optimizer permette di ottenere la miglior resa per i propri videogiochi.

Con l'upscaling 4K potenziato dall'IA, anche i contenuti non in 4K saranno più dettagliati. La smart TV webOS è inoltre veloce, facile da usare e ricca di contenuti: grazie al telecomando puntatore puoi controllarla con dei semplici gesti del polso, oppure direttamente con i comandi vocali.

Acquista TV da 55 pollici, 65 pollici e ultra large che offrono una qualità dell'immagine incredibile per la tua casa.