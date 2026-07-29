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Scopri di più sulla gamma Sound Suite
Esplora i diversi modelli Sound Suite e trova quello giusto per iniziare a costruire il tuo sistema audio, passo dopo passo.
1) LG Sound Suite with Dolby Atmos FlexConnect technology detects each speaker’s location to optimize surround sound systems 2) LG Sound Suite speaker emitting golden sound waves, illustrating AI Sound Pro for an optimized home sound system 3) LG Sound Suite speakers arranged with a TV , highlighting versatile use for home audio systems
Soundbar H7
Il cuore di Sound Suite. H7 è un sistema audio all-in-one con processore AI α11, quattro subwoofer e otto radiatori passivi. Parti da qui per dare più forza, profondità e intelligenza al tuo cinema in casa.
Speaker M7
Pensato per un suono nitido e immersivo, M7 è uno speaker compatibile con DAFC con AI Sound Pro e AI Calibration. Integra un woofer e tre unità full-range per dare più corpo e presenza al tuo sistema.
Speaker M5
Compatto, ma con carattere. M5 è uno speaker compatibile con DAFC con AI Sound Pro e AI Calibration. Con woofer e doppio tweeter, aggiunge energia e dettaglio al tuo sistema Sound Suite.
Subwoofer W7
Un modulo bassi compatibile con DAFC con woofer Peerless da 8 pollici, capace di scendere fino a 25 Hz. Per quando vuoi sentire film, musica e giochi anche nello stomaco.
Immersive Suite 5 Pro
Per avere un suono immersivo e profondo di livello superiore
• 2 x speaker M5
• 1 x soundbar H7
• 1 x subwoofer W7
Immersive Suite 7 Pro
Per avere un suono immersivo e profondo di alto livello
• 2 x speaker M7
• 1 x soundbar H7
• 1 x subwoofer W7
Cinema Suite 7
Per ricreare a casa l'esperienza cinema con bassi profondi
• 1 x soundbar H7
• 1 x subwoofer W7
Stereo Suite 5
Collegali direttamente ai TV Dolby Atmos FlexConnect (ad es. G6, C6, G5, C5) senza la necessità di una soundbar.
• 2 x speaker M5
Stereo Suite 7
Collegali direttamente ai TV Dolby Atmos FlexConnect (ad es. G6, C6, G5, C5) senza la necessità di una soundbar.
• 2 x speaker M7
Dolby Atmos FlexConnect
Metti le casse dove vuoi. L'effetto Dolby arriva ovunque
Con DAFC (Dolby Atmos FlexConnect), il sistema capisce dove si trova ogni speaker, anche quando lo sposti o ne aggiungi uno nuovo. Poi ottimizza il suono in tempo reale, così tutta la stanza si riempie di un audio avvolgente e ben bilanciato. Tu scegli dove mettere gli speaker. A creare l’effetto cinema pensiamo noi.
1) LG Sound Suite M7 speaker used as a standalone speaker next to a smartphone 2) A pair of LG Sound Suite M7 speakers for stereo speaker, shown beside a smartphone 3) LG Sound Suite M7 speaker paired with H7 soundbar for an expanded surround sound 4) LG Sound Suite M7 speakers connected to a TV, enhancing immersive home audio
*Dolby Atmos FlexConnect su Sound Suite M7/M5 è disponibile solo quando il prodotto è collegato a un TV compatibile o a Sound Suite H7.
*M5 richiede il collegamento di due o più unità per utilizzare la funzione.
*Le immagini sono a scopo puramente illustrativo. I cavi di alimentazione potrebbero non essere mostrati. L’aspetto effettivo del prodotto può variare.
Sound Follow™
Il suono ti segue, grazie all’AI
Non devi più spostare lo speaker ogni volta che cambi posto. Con Sound Follow, H7 analizza non solo la stanza, ma anche la tua posizione e i tuoi movimenti. Così il punto migliore d’ascolto resta vicino a te, che tu sia sul divano, in piedi o dall’altra parte della stanza. Il suono segue il tuo modo di vivere la casa.
1) LG Sound Suite M7 speaker used as a standalone speaker next to a smartphone 2) A pair of LG Sound Suite M7 speakers for stereo speaker, shown beside a smartphone 3) LG Sound Suite M7 speaker paired with H7 soundbar for an expanded surround sound 4) LG Sound Suite M7 speakers connected to a TV, enhancing immersive home audio
*Supportato su smartphone con UWB.
*Le scene sono simulate a scopo illustrativo. L’esperienza effettiva può variare in base all’ambiente di utilizzo.
*Sound Follow è supportato su H7 e funziona solo con una connessione DAFC attiva. DAFC richiede il collegamento di almeno due speaker M5 o di uno speaker M7.
Room Calibration Pro: il suono si adatta alla stanza
Ogni casa suona in modo diverso: divani, mobili, pareti e disposizione della stanza cambiano il modo in cui l’audio arriva alle tue orecchie. Room Calibration Pro misura le caratteristiche del tuo ambiente e regola il suono di conseguenza. Così Sound Suite trova il giusto equilibrio per la tua stanza, con un audio più chiaro, naturale e piacevole da ascoltare in ogni punto.
1) LG Sound Suite M7 speaker used as a standalone speaker next to a smartphone 2) A pair of LG Sound Suite M7 speakers for stereo speaker, shown beside a smartphone 3) LG Sound Suite M7 speaker paired with H7 soundbar for an expanded surround sound 4) LG Sound Suite M7 speakers connected to a TV, enhancing immersive home audio
*Le scene sono simulate a scopo illustrativo. L’esperienza effettiva può variare in base all’ambiente di utilizzo.
Un audio premium ispirato dall'esperienza Peerless e dalla tecnologia Dolby
Tutti i prodotti Sound Suite integrano delle unità audio Peerless, un marchio centenario riconosciuto per le soluzioni audio di alta gamma. E la qualità degli speaker, unita alla spazialità Dolby Atmos, la senti tutta.
1) LG Sound Suite M7 speaker used as a standalone speaker next to a smartphone 2) A pair of LG Sound Suite M7 speakers for stereo speaker, shown beside a smartphone 3) LG Sound Suite M7 speaker paired with H7 soundbar for an expanded surround sound 4) LG Sound Suite M7 speakers connected to a TV, enhancing immersive home audio
*Images are for illustration purposes only. Power cables may not be shown. Actual product appearance may vary.
*The W7 is scheduled to launch after March 2026.
Più di una semplice soundbar. Questo è Sound Suite.
Quali sono le differenze fra una soundbar e il nostro sistema Sound Suite? Ecco una semplice tabella che ti aiuterà a capire perché Sound Suite ti dà di più.
|Posso usare gli speaker in maniera indipendente, senza collegarli a un altro dispositivo?
|√
|X
|Quanti speaker surround posso collegare?
|4
|2
|Posso posizionare gli speaker liberamente, senza costrizioni di spazio?
|√
|X
|Posso collegare gli speaker surround direttamente al TV? *
|√
|X
|L'effetto surround viene ottimizzato in base alla mia posizione?
|√
|X
*La connessione diretta al TV è supportata solo con i modelli di TV LG compatibili.
*Le scene sono simulate a scopo illustrativo. L’esperienza effettiva può variare in base all’ambiente di utilizzo.
Sei libero di collegarlo direttamente al TV
Puoi collegare gli speaker direttamente al TV, anche senza soundbar. Abbinali a un TV OLED o QNED compatibile con DAFC e costruisci un’esperienza audio immersiva, pensata per riempire la stanza.
Sistema home cinema LG completo con speaker Sound Suite ai lati del TV e onde sonore diffuse nella stanza per un effetto Dolby Atmos completo
*DAFC è supportato su alcuni modelli di TV LG. Il supporto è iniziato nel 2025 con le serie LG OLED C e G e nel 2026 si estende ad altri modelli OLED e QNED.
*I modelli supportati includono:
2025: LG OLED G5, C5, CS5
2026: LG OLED W6, G6, C6, CS6, B6, B6E; LG MRGB 95, 9M, 85; LG QNED 85, 82
*La disponibilità di DAFC può variare in base al Paese.
*Per il collegamento a B6E, MRGB85, QNED85 o QNED82 è necessario un router con supporto 5 GHz.
Componi il tuo Sound Suite partendo dalla soundbar H7
Puoi iniziare a costruire la tua Sound Suite anche solo con H7. Usala come centro del sistema per collegare TV e speaker in modo semplice, e poi espandi il tuo cinema in casa quando vuoi.
Coppia di speaker e soundbar LG Sound Suite posizionati con un TV, per un sistema surround ricco con Dolby Atmos completo
Oltre alle orecchie, Sound Suite delizia anche i tuoi occhi
Scopri di più sulla gamma Sound Suite
Esplora i diversi modelli Sound Suite e trova quello giusto per iniziare a costruire il tuo sistema audio, passo dopo passo.
1) LG Sound Suite with Dolby Atmos FlexConnect technology detects each speaker’s location to optimize surround sound systems 2) LG Sound Suite speaker emitting golden sound waves, illustrating AI Sound Pro for an optimized home sound system 3) LG Sound Suite speakers arranged with a TV , highlighting versatile use for home audio systems
Soundbar H7
Il cuore di Sound Suite. H7 è un sistema audio all-in-one con processore AI α11, quattro subwoofer e otto radiatori passivi. Parti da qui per dare più forza, profondità e intelligenza al tuo cinema in casa.
Speaker M7
Pensato per un suono nitido e immersivo, M7 è uno speaker compatibile con DAFC con AI Sound Pro e AI Calibration. Integra un woofer e tre unità full-range per dare più corpo e presenza al tuo sistema.
Speaker M5
Compatto, ma con carattere. M5 è uno speaker compatibile con DAFC con AI Sound Pro e AI Calibration. Con woofer e doppio tweeter, aggiunge energia e dettaglio al tuo sistema Sound Suite.
Subwoofer W7
Un modulo bassi compatibile con DAFC con woofer Peerless da 8 pollici, capace di scendere fino a 25 Hz. Per quando vuoi sentire film, musica e giochi anche nello stomaco.
Sei curioso? Ecco come vivere al meglio LG Sound Suite
Video passo passo e FAQ ti aiutano a configurare, personalizzare e sfruttare fino in fondo Sound Suite: da Dolby Atmos FlexConnect alle funzioni audio con AI. Così il tuo sistema è pronto a suonare come vuoi tu.
FAQ
D.
Che cos’è Sound Suite?
R.
Sound Suite è il nostro sistema audio spaziale premium per la casa, pensato per offrirti la massima libertà nel posizionare e combinare soundbar, speaker e subwoofer.
Grazie a Dolby Atmos FlexConnect, il sistema ottimizza il suono in base alla posizione di ascolto, indipendentemente da come hai disposto i vari componenti nella stanza.
Scopri tutti gli speaker wireless Sound Suite:.
H7 - soundbar all-in-one
M7 - speaker compatibile con DAFC, configurazione 2.1.1 canali
M5 - speaker compatibile con DAFC, configurazione 1.1.1 canali*
W7 - subwoofer con bassi profondi e avvolgenti
*M5 richiede il collegamento di almeno due unità.
D.
Quali sono i principali vantaggi di Sound Suite?
R.
I principali vantaggi di Sound Suite sono:
- Posizionamento libero e possibilità di espandere il sistema con speaker wireless
- Audio immersivo per un’esperienza surround più coinvolgente
- Controlli semplici e design essenziale
D.
Quanti speaker posso collegare a Sound Suite?
R.
Puoi collegare alla soundbar Sound Suite H7 fino a quattro speaker wireless Sound Suite, scegliendo tra M7 e M5, oltre a un subwoofer W7.
Puoi inoltre collegare fino a quattro speaker direttamente a un TV LG compatibile con Dolby Atmos FlexConnect*.
*Se il TV è collegato al subwoofer W7 puoi collegare fino a un massimo di tre speaker Sound Suite.
D.
Qual è il sistema audio migliore per il mio soggiorno?
R.
Il sistema audio migliore dipende dalle dimensioni della stanza, dal tipo di esperienza che cerchi e dalla facilità con cui vuoi configurare il tuo impianto.
Se la forma della stanza o lo spazio disponibile rendono complicato installare un sistema tradizionale, Sound Suite può essere la soluzione ideale. Puoi scegliere e combinare soundbar, speaker e subwoofer, posizionandoli dove preferisci, mentre il sistema ottimizza la resa audio.
Con oltre 50 combinazioni disponibili, puoi creare la configurazione più adatta alle dimensioni di casa tua e alle tue esigenze.
D.
Meglio una soundbar o un impianto home cinema?
R.
La scelta dipende da ciò che conta di più per te: coinvolgimento, possibilità di personalizzazione, connessioni disponibili e spazio nella stanza.
Se vuoi migliorare l’audio del TV in una stanza di dimensioni contenute, una soundbar è una soluzione pratica, facile da installare e poco ingombrante. Se invece cerchi un’esperienza più immersiva e cinematografica, con una configurazione più personalizzabile, un impianto home cinema può essere la scelta migliore.
Sound Suite unisce i vantaggi di entrambe le soluzioni: puoi scegliere i componenti che preferisci, posizionarli liberamente nella stanza e combinarli per creare un’esperienza surround su misura.
D.
In cosa si differenzia Sound Suite dalle soundbar tradizionali?
R.
Una soundbar è un sistema audio compatto che migliora il suono del TV, occupa poco spazio e offre una connettività semplice, spesso anche wireless.
Sound Suite va oltre: ti permette di personalizzare il sistema e collegare fino a quattro speaker posteriori*, mentre le soundbar tradizionali ne supportano normalmente fino a due. Puoi posizionarli liberamente nella stanza e ottenere un suono surround più immersivo.
Il sistema ottimizza inoltre l’audio in base alla posizione di ascolto, così puoi ampliare il tuo impianto senza essere vincolato da una configurazione rigida.
D.
Posso collegare gli speaker Sound Suite direttamente al mio TV LG?
R.
Sì. Puoi collegare gli speaker M7 e M5 ddirettamente al tuo TV LG, se il modello supporta Dolby Atmos FlexConnect*.
Se il TV non supporta Dolby Atmos FlexConnect, puoi utilizzare la soundbar Sound Suite H7 per collegare il TV agli speaker e ottenere un audio multicanale di alta qualità.
Sound Suite assicura una trasmissione audio wireless stabile tra i dispositivi e una resa sempre uniforme.
Per conoscere le configurazioni consigliate da collegare al TV, consulta la tabella Stereo Suite 7 / 5 presente in questa pagina.
*Dolby Atmos FlexConnect è disponibile sui TV OLED 2025 della serie C e G. Per le serie del 2026, è disponibile sui TV OLED, sui TV MRGB e sui TV QNED da 85 pollici o più.
D.
Che cos’è Dolby Atmos FlexConnect e come funziona con Sound Suite?
R.
Sound Suite supporta Dolby Atmos FlexConnect*, la tecnologia che permette di collegare un TV o una soundbar a speaker wireless e ottimizzare il suono in base alla posizione di ascolto**.
I principali vantaggi di Dolby Atmos FlexConnect sono:
- Posizionamento libero: puoi mettere gli speaker wireless dove preferisci nella stanza.
- Sistema espandibile: puoi aggiungere altri speaker Sound Suite per creare un’esperienza ancora più immersiva.
- Suono ottimizzato: il sistema adatta automaticamente la resa degli speaker collegati.
- Configurazione semplice: la calibrazione iniziale utilizza i microfoni per rilevare facilmente la posizione degli speaker nella stanza.
*Per utilizzare Dolby Atmos FlexConnect collegando direttamente gli speaker, è necessario un TV LG compatibile con DAFC. Se il TV non supporta DAFC o appartiene a un altro marchio, è necessaria la soundbar H7.
**Per goderti al meglio l’esperienza Dolby Atmos, ti consigliamo di orientare gli speaker verso la posizione di ascolto. Evita inoltre di posizionarli dietro il TV o negli angoli della stanza.
D.
In che modo Sound Follow e Room Calibration Pro migliorano l’audio di Sound Suite?
R.
Sound Follow* è una funzione esclusiva di Sound Suite che ottimizza l’audio e crea il punto d’ascolto ideale, o “sweet spot”, in base alla posizione di chi ascolta.
Room Calibration Pro** utilizza una tecnologia di riconoscimento spaziale per analizzare le caratteristiche della stanza. In base ai dati rilevati, regola automaticamente le impostazioni audio per adattare il suono all’ambiente.
*Modello compatibile: Sound Suite H7