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Sound Suite M7 | Speaker wireless 2.1.1 canali con audio spaziale & Dolby Atmos FlexConnect

Sound Suite M7 | Speaker wireless 2.1.1 canali con audio spaziale & Dolby Atmos FlexConnect

M7
Vista frontale di Sound Suite M7 | Speaker wireless 2.1.1 canali con audio spaziale & Dolby Atmos FlexConnect M7
top close-up of the sound suite M7 showing the dimensions of the product on a beige background
Feature card Intelligent Design - showing 3 shots of the M7 which can be seamlessly integrates with speaker stands and feature intuitive touch controls
Feature card showing the sound suite M7 next to the LG TV OLED G5 or C5 help to visualise the wire-free setup
Feature card Dolby Atmos FlexConnect - showing a living room with wirelessly connects the M7 and a TV for immersive sound
Feature card AI Room Calibration Pro with wave audio coming out from the M7 as an illustration of how it works by scanning the area
Feature card Powerful sound - which shows the some of the inside of the M7 displaying powerful hardware
Feature card Smart music streaming over Wifi - highlighting that the device is compatible with Apple AirPlay 2 Apple Music Tidal Google Cast and Spotify
Feature card showing the potential of the sound suite system setup with M5 M7 H5 and W7
Feature card Build your bespoke sound system - this could be a setup for Stereo Suite 7 or Stereo Suite 7 pro or your own design
Feature card minimalist design - show the M7 with sleek compact design that can be integrates into any lifestyle
Vista frontale di Sound Suite M7 | Speaker wireless 2.1.1 canali con audio spaziale & Dolby Atmos FlexConnect M7
top close-up of the sound suite M7 showing the dimensions of the product on a beige background
Feature card Intelligent Design - showing 3 shots of the M7 which can be seamlessly integrates with speaker stands and feature intuitive touch controls
Feature card showing the sound suite M7 next to the LG TV OLED G5 or C5 help to visualise the wire-free setup
Feature card Dolby Atmos FlexConnect - showing a living room with wirelessly connects the M7 and a TV for immersive sound
Feature card AI Room Calibration Pro with wave audio coming out from the M7 as an illustration of how it works by scanning the area
Feature card Powerful sound - which shows the some of the inside of the M7 displaying powerful hardware
Feature card Smart music streaming over Wifi - highlighting that the device is compatible with Apple AirPlay 2 Apple Music Tidal Google Cast and Spotify
Feature card showing the potential of the sound suite system setup with M5 M7 H5 and W7
Feature card Build your bespoke sound system - this could be a setup for Stereo Suite 7 or Stereo Suite 7 pro or your own design
Feature card minimalist design - show the M7 with sleek compact design that can be integrates into any lifestyle

Funzionalità principali

  • Posizionamento libero: metti M7 dove vuoi e costruisci un audio più immersivo, senza vincoli di spazio o configurazioni rigide
  • Dolby Atmos FlexConnect: M7 si adatta alla posizione degli speaker e porta il suono immersivo nel punto giusto della stanza
  • AI Sound Pro: riconosce cosa ascolti e ottimizza voci, effetti e musica per film, sport, giochi e playlist
  • Room Calibration Pro: rileva l'acustica della stanza e regola l'audio di M7 in base a pareti, mobili e distanze per darti un suono più equilibrato
  • Compatibile con LG ThinQ: puoi controllare M7 e il tuo Sound Suite dall’app, con impostazioni semplici e sempre a portata di mano
  • Audio Peerless: componenti premium per un suono più potente, ricco e preciso, con più presenza in tutta la stanza
Altro
Logo del premio T3 CES 2026

Sistema Sound Suite

T3 - CES 2026

“…l’approccio Sound Suite ti permette di costruire il sistema più adatto a te." (01/2026)

Logo del premio Red Dot Winner 2026

Red Dot Winner 2026 - Winner

Completa il tuo setup con il supporto da pavimento

Progettato per portare il suono all’altezza giusta e tenere tutto in ordine, con i cavi nascosti alla vista.

Speaker wireless LG Sound Suite M7 con finitura nera texturizzata e luce arancione, pensato per sistemi surround immersivi

Prestazioni versatili, libertà di espansione. Ecco LG Sound Suite M7

M7 porta tutta la filosofia Sound Suite in uno speaker premium e versatile: più libertà nel posizionamento, possibilità di espandere il sistema nel tempo e suono Dolby Atmos che si adatta al tuo spazio con Dolby Atmos FlexConnect. Con AI Sound Pro, l’audio viene ottimizzato in modo intelligente per offrirti un ascolto ricco e multidimensionale, in una forma elegante pensata per ambienti diversi.

"1) LG Sound Suite con tecnologia Dolby Atmos FlexConnect che rileva la posizione degli speaker e ottimizza il suono surround 2) Speaker LG Sound Suite con onde sonore dorate, a indicare l’ottimizzazione audio di AI Sound Pro 3) Speaker LG Sound Suite posizionati con un TV, per mostrare un utilizzo versatile nell’audio di casa"

*Dolby Atmos FlexConnect su Sound Suite M7/M5 è disponibile solo quando il prodotto è collegato a un TV compatibile o a Sound Suite H7.

*M5 richiede il collegamento di due o più unità per utilizzare la funzione DAFC.

*Le immagini sono a scopo puramente illustrativo. I cavi di alimentazione potrebbero non essere mostrati. L’aspetto effettivo del prodotto può variare.

*Sound Follow è supportato su H7 e funziona solo con una connessione DAFC attiva. DAFC richiede il collegamento di almeno due speaker M5 o di uno speaker M7.

Dolby Atmos FlexConnect

Metti le casse dove vuoi. L'effetto Dolby arriva ovunque

Con DAFC (Dolby Atmos FlexConnect), il sistema capisce dove si trova ogni speaker, anche quando lo sposti o ne aggiungi uno nuovo. Poi ottimizza il suono in tempo reale, così tutta la stanza si riempie di un audio avvolgente e ben bilanciato. Tu scegli dove mettere gli speaker. A creare l’effetto cinema pensiamo noi.

*Dolby Atmos FlexConnect su Sound Suite M7/M5 è disponibile solo quando il prodotto è collegato a un TV compatibile o a Sound Suite H7.

*M5 richiede il collegamento di due o più unità per utilizzare la funzione.

*Le immagini sono a scopo puramente illustrativo. I cavi di alimentazione potrebbero non essere mostrati. L’aspetto effettivo del prodotto può variare.

Esperienza audio immersiva con l'esperienza Peerless e la tecnologia Dolby Atmos

1) LG Sound Suite with Dolby Atmos FlexConnect technology detects each speaker’s location to optimize surround sound systems 2) LG Sound Suite speaker emitting golden sound waves, illustrating AI Sound Pro for an optimized home sound system 3) LG Sound Suite speakers arranged with a TV , highlighting versatile use for home audio systems

Unità Peerless

Audio spaziale ispirato all’esperienza Peerless, con speaker frontali e up-firing

M7 è pensato per dare più respiro al suono. Gli speaker frontali full-range da 1,5” e il woofer lavorano insieme per offrirti un audio stereo ricco e cristallino, mentre il driver up-firing riflette il suono sul soffitto e aggiunge una dimensione in più. Così la scena sonora si apre davanti a te e sopra di te, per un effetto 3D davvero coinvolgente.

Speaker LG Sound Suite M7 con audio spaziale, speaker frontali e up-firing Peerless per un suono 3D immersivo da ogni direzione

Dolby Atmos

Dolby Atmos, in tutta la sua forza

Ti hanno sempre raccontato che per avere un audio immersivo servono subwoofer e casse sparse per la stanza. Una coppia di M7 cambia le regole: ti offre tutto il coinvolgimento del suono Dolby Atmos anche da sola, senza speaker aggiuntivi. Mettiti comodo, alza il volume e goditi un suono multidimensionale che riempie la stanza.

*Le scene sono simulate a scopo illustrativo. L’esperienza effettiva può variare in base all’ambiente di utilizzo.

AI Sound Pro

Riconosce il genere in tempo reale e ottimizza il suono

Puoi scegliere tu come ascoltare: più ritmo, più melodia o voci più in primo piano. Oppure puoi lasciare fare a noi: AI Sound Pro analizza l’audio in tempo reale, riconosce il tipo di contenuto e regola il suono per valorizzarlo al meglio. Così ogni brano, film o programma trova il suo equilibrio senza farti perdere tempo tra le impostazioni.

Room Calibration Pro: il suono si adatta alla stanza

Ogni casa suona in modo diverso: divani, mobili, pareti e disposizione della stanza cambiano il modo in cui l’audio arriva alle tue orecchie. Room Calibration Pro misura le caratteristiche del tuo ambiente e regola il suono di conseguenza. Così M7 trova il giusto equilibrio per la tua stanza, con un audio più chiaro, naturale e piacevole da ascoltare in ogni punto.

Vista dall’alto di un soggiorno con onde sonore circolari che si diffondono in modo uniforme tra speaker e soundbar, a illustrare Room Calibration

*Le scene sono simulate a scopo illustrativo. L’esperienza effettiva può variare in base all’ambiente di utilizzo.

Versatile nell'utilizzo

Usalo da solo per ascoltare la tua musica, collegalo al TV per dare più corpo al tuo home cinema o abbinalo ad altri speaker Sound Suite per creare un surround ancora più ricco. Un solo prodotto, tanti modi per farlo entrare nella tua casa e nella tua giornata.

"1) Speaker LG Sound Suite M7 usato da solo accanto a uno smartphone 2) Coppia di speaker LG Sound Suite M7 in modalità stereo, accanto a uno smartphone 3) Speaker LG Sound Suite M7 abbinato alla soundbar H7 per espandere il suono surround 4) Speaker LG Sound Suite M7 collegati a un TV per rendere l’audio di casa più immersivo"

Speaker wireless LG Sound Suite M7 posizionato in diversi ambienti di casa, tra scrivania, comodino, setup TV e stand

Speaker wireless LG Sound Suite M7 posizionato in diversi ambienti di casa, tra scrivania, comodino, setup TV e stand

My Button

Basta un click per ascoltare Spotify alla massima qualità

M7 può farti ascoltare la musica in streaming Wi-Fi direttamente da Spotify o dal servizio LG Radio+. Non ti servono app aggiuntive e nemmeno il tuo smartphone: ti basta salvare la playlist Spotify preferita o il canale LG Radio+ nell'app LG ThinQ e premere il tasto My Button per ascoltare la tua musica in alta qualità fino a 24 bit/96 kHz. Facile, vero?

Schermata dell’app LG ThinQ a sinistra e schermata Spotify a destra, con riproduzione one-touch tramite My Button su LG Sound Suite H7

*La funzione My Button richiede una configurazione preliminare nell’app. La risoluzione audio può variare in base al contenuto.

Streaming Wi-Fi

Streaming Wi-Fi smart con Google Cast e Apple AirPlay 2

Ascolta in streaming Wi-Fi con un suono stabile e di alta qualità, senza salti tra un’app e l’altra. Con Google Cast e Apple AirPlay 2 puoi mandare la tua musica agli speaker in modo semplice, dai dispositivi che usi ogni giorno. Premi play e lascia che sia la casa a riempirsi di suono.

Speaker LG Sound Suite con Apple AirPlay 2 e Google Cast per lo streaming Wi-Fi dei contenuti.

Persona che tiene in mano uno smartphone con l’app LG ThinQ aperta, per controllare facilmente LG Sound Suite

Persona che tiene in mano uno smartphone con l’app LG ThinQ aperta, per controllare facilmente LG Sound Suite

LG ThinQ

Controlla il tuo suono dall’app LG ThinQ

Con ThinQ configuri DAFC, Sound Follow e Room Calibration Pro in modo semplice. Tu scegli come vivere il suono, noi lo adattiamo al tuo spazio.

Controlla il tuo suono dall’app LG ThinQ Scopti l'app ThinQ

Room Calibration Pro: acustica su misura, in un baleno

Avvia Room Calibration Pro dall’app LG ThinQ e lascia che l’AI ascolti la tua stanza prima di farla suonare. Il sistema analizza acustica, arredi e caratteristiche dell’ambiente, poi regola i dettagli dell’audio per offrirti un suono più bilanciato, pulito e adatto proprio al tuo soggiorno.

Modalità Stereo semplice con l’app LG ThinQ

Con l’app LG ThinQ puoi abbinare rapidamente due speaker M7 o M5 e creare un ascolto stereo più potente. L’app trova in automatico gli speaker vicini e ti aiuta ad allargare la scena sonora, così la tua musica preferita respira di più.

Vista dal basso di uno speaker wireless LG Sound Suite con base solida e aggancio allo stand

Vista dal basso di uno speaker wireless LG Sound Suite con base solida e aggancio allo stand

Stand da pavimento

Pensato per un’installazione pulita ed elegante

Abbina lo speaker allo stand da pavimento e integralo meglio nel tuo spazio. La gestione dei cavi integrata tiene tutto in ordine, per un look pulito, curato e senza distrazioni.

*Accessorio venduto separatamente

Video che mostra come Sound Suite possa essere posizionato liberamente in diverse combinazioni

LG Sound Suite H7 soundbar with a slim, sleek black design displayed on a surface under a spotlight

Crea la combinazione ideale

Scegli H7, M7, M5 e W7 e componi il sistema più adatto al tuo stile, al tuo spazio e a quello che ami ascoltare. Tu li disponi come preferisci, Sound Suite ottimizza il suono per te.

*Le scene sono simulate a scopo illustrativo. L’esperienza effettiva può variare in base all’ambiente di utilizzo.

Sistema home cinema LG completo con speaker Sound Suite ai lati del TV e onde sonore diffuse nella stanza per un effetto Dolby Atmos completo

*DAFC è supportato su alcuni modelli di TV LG. Il supporto è iniziato nel 2025 con le serie LG OLED C e G e nel 2026 si estende ad altri modelli OLED e QNED.

*I modelli supportati includono:

2025: LG OLED G5, C5, CS5

2026: LG OLED W6, G6, C6, CS6, B6, B6E; LG MRGB 95, 9M, 85; LG QNED 85, 82

*La disponibilità di DAFC può variare in base al Paese.

*Per il collegamento a B6E, MRGB85, QNED85 o QNED82 è necessario un router con supporto 5 GHz.

Sei libero di collegarlo direttamente al TV

Puoi collegare gli speaker direttamente al TV, anche senza soundbar. Abbinali a un TV OLED o QNED compatibile con DAFC e costruisci un’esperienza audio immersiva, pensata per riempire la stanza.

Table Caption
CaratteristicheStereo Suite 7 ProStereo Suite 7Stereo Suite 5
A pair of M7 speakers LG AI Stereo Suite 7
Stereo Suite 7 Pro
A pair of M5 speakers LG AI Stereo Suite 5
Stereo Suite 7
A pair of M9 speakers LG AI Stereo Suite 9
Stereo Suite 5
Processore AIXXX
Esperienza audioVero suono surround stereoVero suono surround stereoVero suono surround stereo
Unità speaker15 (dipende dal modello di TV)14 (dipende dal modello di TV)12 (dipende dal modello di TV)
Sound Suite collegati2 M7 + W7M7 2eaM5 2ea
Dimensioni TV consigliateDa 65''Da 65''Da 55"
Dolby Atmos FlexConnectDisponibile con TV che supportano DAFCDisponibile con TV che supportano DAFCDisponibile con TV che supportano DAFC
Sound FollowXXX
Room Calibration Pro
 Scopri di piùScopri di piùScopri di più

Coppia di speaker e soundbar LG Sound Suite posizionati con un TV, per un sistema surround ricco con Dolby Atmos completo

*Immagine al solo scopo illustrativo

Scopri di più sulla gamma Sound Suite

Esplora i diversi modelli Sound Suite e trova quello giusto per iniziare a costruire il tuo sistema audio, passo dopo passo.

1) LG Sound Suite with Dolby Atmos FlexConnect technology detects each speaker’s location to optimize surround sound systems 2) LG Sound Suite speaker emitting golden sound waves, illustrating AI Sound Pro for an optimized home sound system 3) LG Sound Suite speakers arranged with a TV , highlighting versatile use for home audio systems

  1. Soundbar H7

    Il cuore di Sound Suite. H7 è un sistema audio all-in-one con processore AI α11, quattro subwoofer e otto radiatori passivi. Parti da qui per dare più forza, profondità e intelligenza al tuo cinema in casa.

    Acquista ora

  2. Speaker M7

    Pensato per un suono nitido e immersivo, M7 è uno speaker compatibile con DAFC con AI Sound Pro e AI Calibration. Integra un woofer e tre unità full-range per dare più corpo e presenza al tuo sistema.

    Acquista ora

  3. Speaker M5

    Compatto, ma con carattere. M5 è uno speaker compatibile con DAFC con AI Sound Pro e AI Calibration. Con woofer e doppio tweeter, aggiunge energia e dettaglio al tuo sistema Sound Suite.

    Acquista ora

  4. Subwoofer W7

    Un modulo bassi compatibile con DAFC con woofer Peerless da 8 pollici, capace di scendere fino a 25 Hz. Per quando vuoi sentire film, musica e giochi anche nello stomaco.

    Acquista ora

Scegli una delle configurazioni che ti consigliamo

Rendi il tuo intrattenimento più coinvolgente con un audio immersivo grazie alla soundbar H7, al subwoofer W7 e a diverse combinazioni di casse M7 e M5.

1) LG Sound Suite with Dolby Atmos FlexConnect technology detects each speaker’s location to optimize surround sound systems 2) LG Sound Suite speaker emitting golden sound waves, illustrating AI Sound Pro for an optimized home sound system 3) LG Sound Suite speakers arranged with a TV , highlighting versatile use for home audio systems

Immersive Suite 5 Pro 

Per avere un suono immersivo e profondo di livello superiore

•2 x speaker M5

•1 x soundbar H7

•1 x subwoofer W7

Acquista ora

Immersive Suite 7 Pro 

Per avere un suono immersivo e profondo di alto livello

•2 x speaker M7

•1 x soundbar H7

•1 x subwoofer W7

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Cinema Suite 7

Per ricreare a casa l'esperienza cinema con bassi profondi

•1 x soundbar H7

•1 x subwoofer W7

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Immersive Quad Suite 7

Il setup audio perfetto se vuoi ricreare tutta la magia del cinema

•1 x soundbar H7

•1 x subwoofer W7

•2 x speaker M7

•2 x speaker M5

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...oppure componi il tuo setup audio in totale libertà

Qui sotto trovi degli esempi di configurazioni alternative se hai un TV compatibile Dolby Atmos FlexConnect, oppure se vuoi delle opzioni senza subwoofer.

1) LG Sound Suite with Dolby Atmos FlexConnect technology detects each speaker’s location to optimize surround sound systems 2) LG Sound Suite speaker emitting golden sound waves, illustrating AI Sound Pro for an optimized home sound system 3) LG Sound Suite speakers arranged with a TV , highlighting versatile use for home audio systems

Stereo Suite 5 

Collegali direttamente ai TV Dolby Atmos FlexConnect (ad es. G6, C6, G5, C5) senza la necessità di una soundbar.

•2 x speaker M5

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Stereo Suite 7 

Collegali direttamente ai TV Dolby Atmos FlexConnect (ad es. G6, C6, G5, C5) senza la necessità di una soundbar.

•2 x speaker M7

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Immersive Suite 5 

Per avere un suono immersivo

•2 x speaker M5

•1 x soundbar H7

Acquista gli speaker M5

Immersive Suite 7 

Per avere un suono immersivo di livello superiore

•2 x speaker M7

•1 x soundbar H7

Acquista gli speaker M7

Sei curioso? Ecco come vivere al meglio LG Sound Suite

Video passo passo e FAQ ti aiutano a configurare, personalizzare e sfruttare fino in fondo Sound Suite: da Dolby Atmos FlexConnect alle funzioni audio con AI. Così il tuo sistema è pronto a suonare come vuoi tu.

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Tutte le specifiche

GENERALE

  • Canali

    2.1.1

  • Speaker

    4 EA

  • Potenza

    100 W

FUNZIONI AGGIUNTIVE

  • App per smartphone (Android / iOS)

  • Aggiornamento software over-the-air

  • Modalità stereo

  • Room Calibration Pro (tramite app)

  • Illuminazione

  • Dolby Atmos FlexConnect

EFFETTI AUDIO

  • AI Sound Pro

  • Standard

  • Bass Boost

  • Clear Voice Pro

  • Equalizzatore personalizzato

  • Upfiring

AUDIO HI-RES

  • Campionamento

    24bit / 96kHz

  • Upbit / Upsampling

    24bit / 96kHz

FORMATI AUDIO

  • Dolby Atmos

  • SBC

  • LPCM

  • FLAC

  • ALAC

  • AAC

CONNETTIVITÀ

  • Works with Google Home

  • Wi-Fi

  • Tidal Connect

  • Spotify Connect

  • Google Cast

  • Versione Bluetooth

    5.4

  • Codec Bluetooth - SBC / AAC

  • AirPlay 2

DIMENSIONI (L X A X P)

  • Unità principale

    177 x 238 x 177 mm

  • Dimensioni con imballo

    236 x 324 x 230 mm

PESO

  • Unità principale

    2,8 kg

  • Peso con imballo

    3,5 kg

POTENZA

  • Consumi - unità principale

    25 W

  • Consumo in stand-by

    0.3 W ↓

ACCESSORI

  • Garanzia

  • Open Source

  • Cavo di alimentazione

  • Guida rapida di utilizzo

CODICE EAN

  • Codice EAN

    8806096641965

INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ

MAGGIORI INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Le informazioni concernenti la sicurezza degli accessori sono incluse nelle informazioni di sicurezza del prodotto e non vengono rilasciate separatamente.
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