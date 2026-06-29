Immersive Suite 5 Pro | Sound Suite con soundbar H7, subwoofer W7 e 2 speaker M5 per un suono surround immersivo

Due speaker M5, una soundbar H7 e il subwoofer W7: un setup compatto, ma capace di dare più corpo e più energia a film, musica e serie TV. AI Sound & Calibration ottimizza il suono in base al tuo spazio, mentre W7 aggiunge bassi più pieni e presenti. Così hai un’esperienza più immersiva, senza riempire la stanza di casse.