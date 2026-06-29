About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

Immersive Suite 5 Pro | Sound Suite con soundbar H7, subwoofer W7 e 2 speaker M5 per un suono surround immersivo

Immersive Suite 5 Pro | Sound Suite con soundbar H7, subwoofer W7 e 2 speaker M5 per un suono surround immersivo

H7.M5W7001
Vista frontale di Immersive Suite 5 Pro | Sound Suite con soundbar H7, subwoofer W7 e 2 speaker M5 per un suono surround immersivo H7.M5W7001
H7_DETAILS
M5_DETAILS
W7_DETAILS
WIRELESS_CONNECTVITY
DOLBY
FEEL_THE_DIFFERENCE
SOUND_FOLLOW
AI CALIBRATION
SMART_MUSIC_H7
DESIGN_W7
DIMENSIONS_H7
DIMENSIONS_M5
DIMENSIONS_W7
DIMENSIONS_W7
Vista frontale di Immersive Suite 5 Pro | Sound Suite con soundbar H7, subwoofer W7 e 2 speaker M5 per un suono surround immersivo H7.M5W7001
H7_DETAILS
M5_DETAILS
W7_DETAILS
WIRELESS_CONNECTVITY
DOLBY
FEEL_THE_DIFFERENCE
SOUND_FOLLOW
AI CALIBRATION
SMART_MUSIC_H7
DESIGN_W7
DIMENSIONS_H7
DIMENSIONS_M5
DIMENSIONS_W7
DIMENSIONS_W7

Funzionalità principali

  • Set Sound Suite con soundbar H7, subwoofer W7 e 2 speaker M5: rendi l'audio del tuo TV più immersivo con un impianto surround Dolby Atmos
  • Posizionamento libero: metti gli speaker M5 dove vuoi e costruisci un audio più immersivo, senza vincoli di spazio o configurazioni rigide
  • AI Sound Pro+: riconosce cosa guardi e ottimizza automaticamente voci, effetti e musica per un ascolto più naturale
  • Bassi fino a 25,9 Hz: i bassi di W7 scendono in profondità per dare più impatto a esplosioni, colonne sonore, musica e videogiochi
  • Componenti Peerless: driver, woofer e radiatori passivi premium per un suono più ricco, potente e curato nei dettagli
  • Room Calibration Pro: rileva l'acustica della stanza e regola l'audio in base a pareti, mobili e distanze per darti un suono più equilibrato
Altro
Prodotti in questo Kit Esclusivo
front view of the sound suite H7 on a white background with a slight shadow underneath

H7

Sound Suite H7 | Soundbar all-in-one con audio spaziale 9.1.6 & Dolby Atmos FlexConnect
front view of the sound suite M5 on a white background with a slight shadow underneath

M5

Sound Suite M5 | Speaker wireless 1.1.1 canali con audio spaziale & Dolby Atmos FlexConnect
front view of the sound suite W7 on a white background with a slight shadow underneath

W7

Sound Suite W7 | Subwoofer Wireless per bassi profondi e immersivi
Un soggiorno con TV e set Sound Suite: una soundbar, una coppia di speaker accanto al divano e su un tavolino laterale, e un woofer vicino al TV.

Un soggiorno con TV e set Sound Suite: una soundbar, una coppia di speaker accanto al divano e su un tavolino laterale, e un woofer vicino al TV.

Più energia, in formato compatto

Due speaker M5, una soundbar H7 e il subwoofer W7: un setup compatto, ma capace di dare più corpo e più energia a film, musica e serie TV. AI Sound & Calibration ottimizza il suono in base al tuo spazio, mentre W7 aggiunge bassi più pieni e presenti. Così hai un’esperienza più immersiva, senza riempire la stanza di casse.

Set home theater LG Immersive Suite 5 Pro con soundbar Sound Suite, una coppia di speaker e un woofer.
Video che mostra come Sound Suite possa essere posizionato liberamente in diverse combinazioni

LG Sound Suite H7 soundbar with a slim, sleek black design displayed on a surface under a spotlight

Crea la combinazione ideale

Scegli H7, M7, M5 e W7 e componi il sistema più adatto al tuo stile, al tuo spazio e a quello che ami ascoltare. Tu li disponi come preferisci, Sound Suite ottimizza il suono per te.

*Le scene sono simulate a scopo illustrativo. L’esperienza effettiva può variare in base all’ambiente di utilizzo.

Scopri di più sulla gamma Sound Suite

Esplora i diversi modelli Sound Suite e trova quello giusto per iniziare a costruire il tuo sistema audio, passo dopo passo.

1) LG Sound Suite with Dolby Atmos FlexConnect technology detects each speaker’s location to optimize surround sound systems 2) LG Sound Suite speaker emitting golden sound waves, illustrating AI Sound Pro for an optimized home sound system 3) LG Sound Suite speakers arranged with a TV , highlighting versatile use for home audio systems

  1. Soundbar H7

    Il cuore di Sound Suite. H7 è un sistema audio all-in-one con processore AI α11, quattro subwoofer e otto radiatori passivi. Parti da qui per dare più forza, profondità e intelligenza al tuo cinema in casa.

    Acquista ora

  2. Speaker M7

    Pensato per un suono nitido e immersivo, M7 è uno speaker compatibile con DAFC con AI Sound Pro e AI Calibration. Integra un woofer e tre unità full-range per dare più corpo e presenza al tuo sistema.

    Acquista ora

  3. Speaker M5

    Compatto, ma con carattere. M5 è uno speaker compatibile con DAFC con AI Sound Pro e AI Calibration. Con woofer e doppio tweeter, aggiunge energia e dettaglio al tuo sistema Sound Suite.

    Acquista ora

  4. Subwoofer W7

    Un modulo bassi compatibile con DAFC con woofer Peerless da 8 pollici, capace di scendere fino a 25 Hz. Per quando vuoi sentire film, musica e giochi anche nello stomaco.

    Acquista ora

Scegli una delle configurazioni che ti consigliamo

Rendi il tuo intrattenimento più coinvolgente con un audio immersivo grazie alla soundbar H7, al subwoofer W7 e a diverse combinazioni di casse M7 e M5.

1) LG Sound Suite with Dolby Atmos FlexConnect technology detects each speaker’s location to optimize surround sound systems 2) LG Sound Suite speaker emitting golden sound waves, illustrating AI Sound Pro for an optimized home sound system 3) LG Sound Suite speakers arranged with a TV , highlighting versatile use for home audio systems

Immersive Suite 5 Pro 

Per avere un suono immersivo e profondo di livello superiore

•2 x speaker M5

•1 x soundbar H7

•1 x subwoofer W7

Acquista ora

Immersive Suite 7 Pro 

Per avere un suono immersivo e profondo di alto livello

•2 x speaker M7

•1 x soundbar H7

•1 x subwoofer W7

Acquista ora

Cinema Suite 7

Per ricreare a casa l'esperienza cinema con bassi profondi

•1 x soundbar H7

•1 x subwoofer W7

Acquista ora

Immersive Quad Suite 7

Il setup audio perfetto se vuoi ricreare tutta la magia del cinema

•1 x soundbar H7

•1 x subwoofer W7

•2 x speaker M7

•2 x speaker M5

Acquista ora

...oppure componi il tuo setup audio in totale libertà

Qui sotto trovi degli esempi di configurazioni alternative se hai un TV compatibile Dolby Atmos FlexConnect, oppure se vuoi delle opzioni senza subwoofer.

1) LG Sound Suite with Dolby Atmos FlexConnect technology detects each speaker’s location to optimize surround sound systems 2) LG Sound Suite speaker emitting golden sound waves, illustrating AI Sound Pro for an optimized home sound system 3) LG Sound Suite speakers arranged with a TV , highlighting versatile use for home audio systems

Stereo Suite 5 

Collegali direttamente ai TV Dolby Atmos FlexConnect (ad es. G6, C6, G5, C5) senza la necessità di una soundbar.

•2 x speaker M5

Acquista gli speaker M5

Stereo Suite 7 

Collegali direttamente ai TV Dolby Atmos FlexConnect (ad es. G6, C6, G5, C5) senza la necessità di una soundbar.

•2 x speaker M7

Acquista gli speaker M7

Immersive Suite 5 

Per avere un suono immersivo

•2 x speaker M5

•1 x soundbar H7

Acquista gli speaker M5

Immersive Suite 7 

Per avere un suono immersivo di livello superiore

•2 x speaker M7

•1 x soundbar H7

Acquista gli speaker M7

Sei curioso? Ecco come vivere al meglio LG Sound Suite

Video passo passo e FAQ ti aiutano a configurare, personalizzare e sfruttare fino in fondo Sound Suite: da Dolby Atmos FlexConnect alle funzioni audio con AI. Così il tuo sistema è pronto a suonare come vuoi tu.

Visita il sito
Stampa

Tutte le specifiche

GENERALE

Potenza

500 W

Speaker

12 EA

EFFETTI AUDIO

AI Upmix

Bass Boost

Equalizzatore personalizzato

Standard

AUDIO HI-RES

Campionamento

24bit / 96kHz

Upbit / Upsampling

24bit / 96kHz

FORMATI AUDIO

Dolby Atmos

AAC+

Dolby Digital

AAC

CONNETTIVITÀ

USB-A

AirPlay 2

Wi-Fi

Tidal Connect

Spotify Connect

Uscita HDMI

1

Versione Bluetooth

5.4

SUPPORTO HDMI

Audio Return Channel (e-ARC)

CEC (Simplink)

Versione HDMI

2.1

Audio Return Channel (ARC)

FUNZIONI AGGIUNTIVE

App per smartphone (Android / iOS)

Dolby Atmos FlexConnect

Illuminazione

Room Calibration Pro (tramite app)

Soundbar Mode Control

Sound Follow

WOW Interface

WOW Orchestra

POTENZA

Consumi da spento - unità principale

0.5 W ↓

Consumi - unità principale

80 W

DIMENSIONI (L X A X P)

Unità principale

1.200 x 63 x 143 mm

Dimensioni con imballo

1.296 x 222 x 163 mm

PESO

Unità principale

7,7 kg

Peso con imballo

11,0 kg

ACCESSORI

Garanzia

Cavo HDMI

Open Source

Cavo di alimentazione

Guida rapida di utilizzo

Telecomando

Staffe per installazione a muro

CODICE EAN

Codice EAN

8806096641880

INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ

estensione
GPSR Safety Information(H7)
estensione
WEB INFO(H7)
MAGGIORI INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ
Stampa

Tutte le specifiche

GENERALE

Canali

1.1.1

Speaker

3 EA

Potenza

60 W

FUNZIONI AGGIUNTIVE

App per smartphone (Android / iOS)

Aggiornamento software over-the-air

Modalità stereo

Room Calibration Pro (tramite app)

Illuminazione

Dolby Atmos FlexConnect

EFFETTI AUDIO

AI Sound Pro

Standard

Bass Boost

Clear Voice Pro

Equalizzatore personalizzato

Upfiring

AUDIO HI-RES

Campionamento

24bit / 96kHz

Upbit / Upsampling

24bit / 96kHz

FORMATI AUDIO

Dolby Atmos

SBC

LPCM

FLAC

ALAC

AAC

CONNETTIVITÀ

Works with Google Home

Wi-Fi

Tidal Connect

Spotify Connect

Google Cast

Versione Bluetooth

5.4

Codec Bluetooth - SBC / AAC

AirPlay 2

DIMENSIONI (L X A X P)

Unità principale

152 x 199 x 152 mm

Dimensioni con imballo

208 x 287 x 212 mm

PESO

Unità principale

1,7 kg

Peso con imballo

2,4 kg

ACCESSORI

Garanzia

Open Source

Cavo di alimentazione

Guida rapida di utilizzo

POTENZA

Consumi - unità principale

15 W

Consumo in stand-by

0.3 W ↓

CODICE EAN

Codice EAN

8806096641989

INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ

estensione
GPSR Safety Information(M5)
estensione
WEB INFO(M5)
MAGGIORI INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ
Stampa

Tutte le specifiche

GENERALE

Risposta in frequenza

as low as 25.9 Hz

Speaker

1 EA

Potenza

220 W

FUNZIONI AGGIUNTIVE

Dolby Atmos FlexConnect

Aggiornamento software over-the-air

CONNETTIVITÀ

Wi-Fi

DIMENSIONI (L X A X P)

Unità principale

410 x 415 x 194 mm

Dimensioni con imballo

485 x 540 x 278 mm

PESO

Unità principale

8,8 kg

Peso con imballo

12,3 kg

ACCESSORI

Garanzia

Guida rapida di utilizzo

Open Source

Cavo di alimentazione

POTENZA

Consumi da spento - unità principale

0.5 W ↓

Consumi - unità principale

45 W

CODICE EAN

Codice EAN

8806096641958

INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ

estensione
GPSR Safety Information(W7)
estensione
WEB INFO(W7)
MAGGIORI INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ

Cosa dicono i nostri clienti

I nostri consigli

Trova in negozio

Trova questo prodotto presso un rivenditore vicino a te.