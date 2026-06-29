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Immersive Suite 5 Pro | Sound Suite con soundbar H7, subwoofer W7 e 2 speaker M5 per un suono surround immersivo
Immersive Suite 5 Pro | Sound Suite con soundbar H7, subwoofer W7 e 2 speaker M5 per un suono surround immersivo
H7.M5W7001
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Funzionalità principali
- Set Sound Suite con soundbar H7, subwoofer W7 e 2 speaker M5: rendi l'audio del tuo TV più immersivo con un impianto surround Dolby Atmos
- Posizionamento libero: metti gli speaker M5 dove vuoi e costruisci un audio più immersivo, senza vincoli di spazio o configurazioni rigide
- AI Sound Pro+: riconosce cosa guardi e ottimizza automaticamente voci, effetti e musica per un ascolto più naturale
- Bassi fino a 25,9 Hz: i bassi di W7 scendono in profondità per dare più impatto a esplosioni, colonne sonore, musica e videogiochi
- Componenti Peerless: driver, woofer e radiatori passivi premium per un suono più ricco, potente e curato nei dettagli
- Room Calibration Pro: rileva l'acustica della stanza e regola l'audio in base a pareti, mobili e distanze per darti un suono più equilibrato
Più energia, in formato compatto
Due speaker M5, una soundbar H7 e il subwoofer W7: un setup compatto, ma capace di dare più corpo e più energia a film, musica e serie TV. AI Sound & Calibration ottimizza il suono in base al tuo spazio, mentre W7 aggiunge bassi più pieni e presenti. Così hai un’esperienza più immersiva, senza riempire la stanza di casse.
*Le scene sono simulate a scopo illustrativo. L’esperienza effettiva può variare in base all’ambiente di utilizzo.
Scopri di più sulla gamma Sound Suite
Esplora i diversi modelli Sound Suite e trova quello giusto per iniziare a costruire il tuo sistema audio, passo dopo passo.
1) LG Sound Suite with Dolby Atmos FlexConnect technology detects each speaker’s location to optimize surround sound systems 2) LG Sound Suite speaker emitting golden sound waves, illustrating AI Sound Pro for an optimized home sound system 3) LG Sound Suite speakers arranged with a TV , highlighting versatile use for home audio systems
Soundbar H7
Il cuore di Sound Suite. H7 è un sistema audio all-in-one con processore AI α11, quattro subwoofer e otto radiatori passivi. Parti da qui per dare più forza, profondità e intelligenza al tuo cinema in casa.
Speaker M7
Pensato per un suono nitido e immersivo, M7 è uno speaker compatibile con DAFC con AI Sound Pro e AI Calibration. Integra un woofer e tre unità full-range per dare più corpo e presenza al tuo sistema.
Speaker M5
Compatto, ma con carattere. M5 è uno speaker compatibile con DAFC con AI Sound Pro e AI Calibration. Con woofer e doppio tweeter, aggiunge energia e dettaglio al tuo sistema Sound Suite.
Subwoofer W7
Un modulo bassi compatibile con DAFC con woofer Peerless da 8 pollici, capace di scendere fino a 25 Hz. Per quando vuoi sentire film, musica e giochi anche nello stomaco.
Scegli una delle configurazioni che ti consigliamo
Rendi il tuo intrattenimento più coinvolgente con un audio immersivo grazie alla soundbar H7, al subwoofer W7 e a diverse combinazioni di casse M7 e M5.
1) LG Sound Suite with Dolby Atmos FlexConnect technology detects each speaker’s location to optimize surround sound systems 2) LG Sound Suite speaker emitting golden sound waves, illustrating AI Sound Pro for an optimized home sound system 3) LG Sound Suite speakers arranged with a TV , highlighting versatile use for home audio systems
Immersive Suite 5 Pro
Per avere un suono immersivo e profondo di livello superiore
•2 x speaker M5
•1 x soundbar H7
•1 x subwoofer W7
Immersive Suite 7 Pro
Per avere un suono immersivo e profondo di alto livello
•2 x speaker M7
•1 x soundbar H7
•1 x subwoofer W7
Cinema Suite 7
Per ricreare a casa l'esperienza cinema con bassi profondi
•1 x soundbar H7
•1 x subwoofer W7
...oppure componi il tuo setup audio in totale libertà
Qui sotto trovi degli esempi di configurazioni alternative se hai un TV compatibile Dolby Atmos FlexConnect, oppure se vuoi delle opzioni senza subwoofer.
1) LG Sound Suite with Dolby Atmos FlexConnect technology detects each speaker’s location to optimize surround sound systems 2) LG Sound Suite speaker emitting golden sound waves, illustrating AI Sound Pro for an optimized home sound system 3) LG Sound Suite speakers arranged with a TV , highlighting versatile use for home audio systems
Stereo Suite 5
Collegali direttamente ai TV Dolby Atmos FlexConnect (ad es. G6, C6, G5, C5) senza la necessità di una soundbar.
•2 x speaker M5
Stereo Suite 7
Collegali direttamente ai TV Dolby Atmos FlexConnect (ad es. G6, C6, G5, C5) senza la necessità di una soundbar.
•2 x speaker M7
Sei curioso? Ecco come vivere al meglio LG Sound Suite
Video passo passo e FAQ ti aiutano a configurare, personalizzare e sfruttare fino in fondo Sound Suite: da Dolby Atmos FlexConnect alle funzioni audio con AI. Così il tuo sistema è pronto a suonare come vuoi tu.
- Sound Suite H7 | Soundbar all-in-one con audio spaziale 9.1.6 & Dolby Atmos FlexConnect
- Sound Suite M5 | Speaker wireless 1.1.1 canali con audio spaziale & Dolby Atmos FlexConnect
- Sound Suite W7 | Subwoofer Wireless per bassi profondi e immersivi
Tutte le specifiche
GENERALE
Potenza
500 W
Speaker
12 EA
EFFETTI AUDIO
AI Upmix
Sì
Bass Boost
Sì
Equalizzatore personalizzato
Sì
Standard
Sì
AUDIO HI-RES
Campionamento
24bit / 96kHz
Upbit / Upsampling
24bit / 96kHz
FORMATI AUDIO
Dolby Atmos
Sì
AAC+
Sì
Dolby Digital
Sì
AAC
Sì
CONNETTIVITÀ
USB-A
Sì
AirPlay 2
Sì
Wi-Fi
Sì
Tidal Connect
Sì
Spotify Connect
Sì
Uscita HDMI
1
Versione Bluetooth
5.4
SUPPORTO HDMI
Audio Return Channel (e-ARC)
Sì
CEC (Simplink)
Sì
Versione HDMI
2.1
Audio Return Channel (ARC)
Sì
FUNZIONI AGGIUNTIVE
App per smartphone (Android / iOS)
Sì
Dolby Atmos FlexConnect
Sì
Illuminazione
Sì
Room Calibration Pro (tramite app)
Sì
Soundbar Mode Control
Sì
Sound Follow
Sì
WOW Interface
Sì
WOW Orchestra
Sì
POTENZA
Consumi da spento - unità principale
0.5 W ↓
Consumi - unità principale
80 W
DIMENSIONI (L X A X P)
Unità principale
1.200 x 63 x 143 mm
Dimensioni con imballo
1.296 x 222 x 163 mm
PESO
Unità principale
7,7 kg
Peso con imballo
11,0 kg
ACCESSORI
Garanzia
Sì
Cavo HDMI
Sì
Open Source
Sì
Cavo di alimentazione
Sì
Guida rapida di utilizzo
Sì
Telecomando
Sì
Staffe per installazione a muro
Sì
CODICE EAN
Codice EAN
8806096641880
INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ
estensione
estensione
Tutte le specifiche
GENERALE
Canali
1.1.1
Speaker
3 EA
Potenza
60 W
FUNZIONI AGGIUNTIVE
App per smartphone (Android / iOS)
Sì
Aggiornamento software over-the-air
Sì
Modalità stereo
Sì
Room Calibration Pro (tramite app)
Sì
Illuminazione
Sì
Dolby Atmos FlexConnect
Sì
EFFETTI AUDIO
AI Sound Pro
Sì
Standard
Sì
Bass Boost
Sì
Clear Voice Pro
Sì
Equalizzatore personalizzato
Sì
Upfiring
Sì
AUDIO HI-RES
Campionamento
24bit / 96kHz
Upbit / Upsampling
24bit / 96kHz
FORMATI AUDIO
Dolby Atmos
Sì
SBC
Sì
LPCM
Sì
FLAC
Sì
ALAC
Sì
AAC
Sì
CONNETTIVITÀ
Works with Google Home
Sì
Wi-Fi
Sì
Tidal Connect
Sì
Spotify Connect
Sì
Google Cast
Sì
Versione Bluetooth
5.4
Codec Bluetooth - SBC / AAC
Sì
AirPlay 2
Sì
DIMENSIONI (L X A X P)
Unità principale
152 x 199 x 152 mm
Dimensioni con imballo
208 x 287 x 212 mm
PESO
Unità principale
1,7 kg
Peso con imballo
2,4 kg
ACCESSORI
Garanzia
Sì
Open Source
Sì
Cavo di alimentazione
Sì
Guida rapida di utilizzo
Sì
POTENZA
Consumi - unità principale
15 W
Consumo in stand-by
0.3 W ↓
CODICE EAN
Codice EAN
8806096641989
INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ
estensione
estensione
Tutte le specifiche
GENERALE
Risposta in frequenza
as low as 25.9 Hz
Speaker
1 EA
Potenza
220 W
FUNZIONI AGGIUNTIVE
Dolby Atmos FlexConnect
Sì
Aggiornamento software over-the-air
Sì
CONNETTIVITÀ
Wi-Fi
Sì
DIMENSIONI (L X A X P)
Unità principale
410 x 415 x 194 mm
Dimensioni con imballo
485 x 540 x 278 mm
PESO
Unità principale
8,8 kg
Peso con imballo
12,3 kg
ACCESSORI
Garanzia
Sì
Guida rapida di utilizzo
Sì
Open Source
Sì
Cavo di alimentazione
Sì
POTENZA
Consumi da spento - unità principale
0.5 W ↓
Consumi - unità principale
45 W
CODICE EAN
Codice EAN
8806096641958
INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ
estensione
estensione
Cosa dicono i nostri clienti
I nostri consigli
Manuali e Software
Scarica i manuali e il software aggiornato per i tuoi prodotti.
Risoluzione problemi
Trova video tutorial utili per il tuo prodotto.
Garanzia
Controlla le informazioni sulla garanzia del tuo prodotto.
Accessori
Scopri gli accessori per il tuo prodotto.
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