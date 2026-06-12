Sound Suite H7 | Soundbar all-in-one con audio spaziale 9.1.6 & Dolby Atmos FlexConnect

Sound Suite H7 integra otto unità full-range Peerless, posizionate su fronte, lati e parte superiore per diffondere il suono in modo ampio e coinvolgente. A queste si aggiungono quattro woofer integrati e otto radiatori passivi, pensati per dare più corpo ai bassi e più energia a ogni scena. Il risultato è un audio che non resta attaccato alla soundbar, ma si apre nella stanza e ti porta più vicino a ciò che stai guardando.