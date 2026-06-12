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Sound Suite M5 | Speaker wireless 1.1.1 canali con audio spaziale & Dolby Atmos FlexConnect
Sound Suite M5 | Speaker wireless 1.1.1 canali con audio spaziale & Dolby Atmos FlexConnect
M5
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Funzionalità principali
- Posizionamento flessibile: metti M5 dove vuoi e amplia il Sound Suite con più libertà, senza vincoli di spazio
- Dolby Atmos FlexConnect: M5 si adatta alla posizione degli speaker e crea un suono più immersivo anche in una stanza normale
- AI Sound Pro: riconosce cosa ascolti e ottimizza voci, effetti e musica per film, sport, giochi e playlist
- Room Calibration Pro: rileva l'acustica della stanza e regola l'audio di M5 in base a pareti, mobili e distanze per darti un suono più equilibrato
- Compatibile con LG ThinQ: puoi controllare M5 e il tuo Sound Suite dall’app, con impostazioni semplici e sempre a portata di mano
- Audio Peerless: driver premium per un suono chiaro, ricco e curato, anche in uno speaker compatto e versatile
Sistema Sound Suite
T3 - CES 2026
“…l’approccio Sound Suite ti permette di costruire il sistema più adatto a te." (01/2026)
Red Dot Winner 2026 - Winner
Completa il tuo setup con il supporto da pavimento
Progettato per portare il suono all’altezza giusta e tenere tutto in ordine, con i cavi nascosti alla vista.
Prestazioni versatili, libertà di espansione. Ecco LG Sound Suite M5
M5 porta tutta la filosofia Sound Suite in uno speaker compatto e versatile: più libertà nel posizionamento, possibilità di espandere il sistema nel tempo e suono Dolby Atmos che si adatta al tuo spazio con Dolby Atmos FlexConnect. Con AI Sound Pro, l’audio viene ottimizzato in modo intelligente per offrirti un ascolto ricco e multidimensionale, senza complicare l’arredamento.
"1) LG Sound Suite con tecnologia Dolby Atmos FlexConnect che rileva la posizione degli speaker e ottimizza il suono surround 2) Speaker LG Sound Suite con onde sonore dorate, a indicare l’ottimizzazione audio di AI Sound Pro 3) Speaker LG Sound Suite posizionati con un TV, per mostrare un utilizzo versatile nell’audio di casa"
*Dolby Atmos FlexConnect su Sound Suite M7/M5 è disponibile solo quando il prodotto è collegato a un TV compatibile o a Sound Suite H7.
*M5 richiede il collegamento di due o più unità per utilizzare la funzione DAFC.
*Le immagini sono a scopo puramente illustrativo. I cavi di alimentazione potrebbero non essere mostrati. L’aspetto effettivo del prodotto può variare.
*Sound Follow è supportato su H7 e funziona solo con una connessione DAFC attiva. DAFC richiede il collegamento di almeno due speaker M5 o di uno speaker M7.
Dolby Atmos FlexConnect
Metti le casse dove vuoi. L'effetto Dolby arriva ovunque
Con DAFC (Dolby Atmos FlexConnect), il sistema capisce dove si trova ogni speaker, anche quando lo sposti o ne aggiungi uno nuovo. Poi ottimizza il suono in tempo reale, così tutta la stanza si riempie di un audio avvolgente e ben bilanciato. Tu scegli dove mettere gli speaker. A creare l’effetto cinema pensiamo noi.
*Dolby Atmos FlexConnect su Sound Suite M7/M5 è disponibile solo quando il prodotto è collegato a un TV compatibile o a Sound Suite H7.
*M5 richiede il collegamento di due o più unità per utilizzare la funzione.
*Le immagini sono a scopo puramente illustrativo. I cavi di alimentazione potrebbero non essere mostrati. L’aspetto effettivo del prodotto può variare.
Esperienza audio immersiva con l'esperienza Peerless e la tecnologia Dolby Atmos
1) LG Sound Suite with Dolby Atmos FlexConnect technology detects each speaker’s location to optimize surround sound systems 2) LG Sound Suite speaker emitting golden sound waves, illustrating AI Sound Pro for an optimized home sound system 3) LG Sound Suite speakers arranged with a TV , highlighting versatile use for home audio systems
Unità Peerless
Audio spaziale ispirato all’esperienza Peerless, con speaker frontale e up-firing
M5 non si limita a suonare bene: costruisce lo spazio intorno a te. Il tweeter con diaframma in seta e il woofer lavorano insieme per offrirti un suono ricco e nitido, mentre l’unità up-firing riflette l’audio sul soffitto e aggiunge profondità alla scena. Il risultato è un effetto 3D più avvolgente, che riempie la stanza senza riempirla di casse.
Speaker LG Sound Suite M5 con speaker frontali e up-firing Peerless per un’esperienza audio 3D immersiva
Dolby Atmos
Dolby Atmos, in tutta la sua forza
Ti hanno sempre raccontato che per avere un audio immersivo servono subwoofer e casse sparse per la stanza. Ma ti basta accoppiare due speaker M5 per goderti tutto il coinvolgimento del suono Dolby Atmos. Mettiti comodo, alza il volume e goditi un suono multidimensionale che riempie la stanza.
*Le scene sono simulate a scopo illustrativo. L’esperienza effettiva può variare in base all’ambiente di utilizzo.
AI Sound Pro
Riconosce il genere in tempo reale e ottimizza il suono
Puoi scegliere tu come ascoltare: più ritmo, più melodia o voci più in primo piano. Oppure puoi lasciare fare a noi: AI Sound Pro analizza l’audio in tempo reale, riconosce il tipo di contenuto e regola il suono per valorizzarlo al meglio. Così ogni brano, film o programma trova il suo equilibrio senza farti perdere tempo tra le impostazioni.
Room Calibration Pro: il suono si adatta alla stanza
Vista dall’alto di un soggiorno con onde sonore circolari che si diffondono in modo uniforme tra speaker e soundbar, a illustrare Room Calibration.
Speaker wireless LG Sound Suite M5 posizionato in diversi ambienti di casa, tra scrivania, comodino, setup TV e stand
*Le scene sono simulate a scopo illustrativo. L’esperienza effettiva può variare in base all’ambiente di utilizzo.
Versatile nell'utilizzo
Usalo da solo per ascoltare la tua musica, collegalo al TV per dare più corpo al tuo home cinema o abbinalo ad altri speaker Sound Suite per creare un surround ancora più ricco. Un solo prodotto, tanti modi per farlo entrare nella tua casa e nella tua giornata.
1) Speaker LG Sound Suite M5 usato da solo accanto a uno smartphone 2) Coppia di speaker LG Sound Suite M5 in modalità stereo, accanto a uno smartphone 3) Speaker LG Sound Suite M5 abbinato alla soundbar H7 per espandere il suono surround 4) Speaker LG Sound Suite M5 collegati a un TV per rendere l’audio di casa più immersivo
My Button
Basta un click per ascoltare Spotify alla massima qualità
M5 può farti ascoltare la musica in streaming Wi-Fi direttamente da Spotify o dal servizio LG Radio+. Non ti servono app aggiuntive e nemmeno il tuo smartphone: ti basta salvare la playlist Spotify preferita o il canale LG Radio+ nell'app LG ThinQ e premere il tasto My Button per ascoltare la tua musica in alta qualità fino a 24 bit/96 kHz. Facile, vero?
Schermata dell’app LG ThinQ a sinistra e schermata Spotify a destra, con riproduzione one-touch tramite My Button su LG Sound Suite H7
*La funzione My Button richiede una configurazione preliminare nell’app. La risoluzione audio può variare in base al contenuto.
Streaming Wi-Fi
Streaming Wi-Fi smart con Google Cast e Apple AirPlay 2
Ascolta in streaming Wi-Fi con un suono stabile e di alta qualità, senza salti tra un’app e l’altra. Con Google Cast e Apple AirPlay 2 puoi mandare la tua musica agli speaker in modo semplice, dai dispositivi che usi ogni giorno. Premi play e lascia che sia la casa a riempirsi di suono.
Speaker LG Sound Suite con Apple AirPlay 2 e Google Cast per lo streaming Wi-Fi dei contenuti.
Room Calibration Pro: acustica su misura, con un click
Avvia Room Calibration Pro dall’app LG ThinQ e lascia che l’AI ascolti la tua stanza prima di farla suonare. Il sistema analizza acustica, arredi e caratteristiche dell’ambiente, poi regola i dettagli dell’audio per offrirti un suono più bilanciato, pulito e adatto proprio al tuo soggiorno.
Modalità Stereo semplice con l’app LG ThinQ
Con l’app LG ThinQ puoi abbinare rapidamente due speaker M7 o M5 e creare un ascolto stereo più potente. L’app trova in automatico gli speaker vicini e ti aiuta ad allargare la scena sonora, così la tua musica preferita respira di più.
*Accessorio venduto separatamente
*Le scene sono simulate a scopo illustrativo. L’esperienza effettiva può variare in base all’ambiente di utilizzo.
Sistema home cinema LG completo con speaker Sound Suite ai lati del TV e onde sonore diffuse nella stanza per un effetto Dolby Atmos completo
*DAFC è supportato su alcuni modelli di TV LG. Il supporto è iniziato nel 2025 con le serie LG OLED C e G e nel 2026 si estende ad altri modelli OLED e QNED.
*I modelli supportati includono:
2025: LG OLED G5, C5, CS5
2026: LG OLED W6, G6, C6, CS6, B6, B6E; LG MRGB 95, 9M, 85; LG QNED 85, 82
*La disponibilità di DAFC può variare in base al Paese.
*Per il collegamento a B6E, MRGB85, QNED85 o QNED82 è necessario un router con supporto 5 GHz.
Sei libero di collegarlo direttamente al TV
Puoi collegare gli speaker direttamente al TV, anche senza soundbar. Abbinali a un TV OLED o QNED compatibile con DAFC e costruisci un’esperienza audio immersiva, pensata per riempire la stanza.
|Caratteristiche
|Stereo Suite 7 Pro
|Stereo Suite 7
|Stereo Suite 5
Stereo Suite 7 Pro
Stereo Suite 7
Stereo Suite 5
|Processore AI
|X
|X
|X
|Esperienza audio
|Vero suono surround stereo
|Vero suono surround stereo
|Vero suono surround stereo
|Unità speaker
|15 (dipende dal modello di TV)
|14 (dipende dal modello di TV)
|12 (dipende dal modello di TV)
|Sound Suite collegati
|2 M7 + W7
|M7 2ea
|M5 2ea
|Dimensioni TV consigliate
|Da 65''
|Da 65''
|Da 55"
|Dolby Atmos FlexConnect
|Disponibile con TV che supportano DAFC
|Disponibile con TV che supportano DAFC
|Disponibile con TV che supportano DAFC
|Sound Follow
|X
|X
|X
|Room Calibration Pro
|Sì
|Sì
|Sì
|Scopri di più
|Scopri di più
|Scopri di più
Coppia di speaker e soundbar LG Sound Suite posizionati con un TV, per un sistema surround ricco con Dolby Atmos completo
*Immagine a scopo illustrativo.
Scopri di più sulla gamma Sound Suite
Esplora i diversi modelli Sound Suite e trova quello giusto per iniziare a costruire il tuo sistema audio, passo dopo passo.
1) LG Sound Suite with Dolby Atmos FlexConnect technology detects each speaker’s location to optimize surround sound systems 2) LG Sound Suite speaker emitting golden sound waves, illustrating AI Sound Pro for an optimized home sound system 3) LG Sound Suite speakers arranged with a TV , highlighting versatile use for home audio systems
Soundbar H7
Il cuore di Sound Suite. H7 è un sistema audio all-in-one con processore AI α11, quattro subwoofer e otto radiatori passivi. Parti da qui per dare più forza, profondità e intelligenza al tuo cinema in casa.
Speaker M7
Pensato per un suono nitido e immersivo, M7 è uno speaker compatibile con DAFC con AI Sound Pro e AI Calibration. Integra un woofer e tre unità full-range per dare più corpo e presenza al tuo sistema.
Speaker M5
Compatto, ma con carattere. M5 è uno speaker compatibile con DAFC con AI Sound Pro e AI Calibration. Con woofer e doppio tweeter, aggiunge energia e dettaglio al tuo sistema Sound Suite.
Subwoofer W7
Un modulo bassi compatibile con DAFC con woofer Peerless da 8 pollici, capace di scendere fino a 25 Hz. Per quando vuoi sentire film, musica e giochi anche nello stomaco.
Scegli una delle configurazioni che ti consigliamo
Rendi il tuo intrattenimento più coinvolgente con un audio immersivo grazie alla soundbar H7, al subwoofer W7 e a diverse combinazioni di casse M7 e M5.
1) LG Sound Suite with Dolby Atmos FlexConnect technology detects each speaker’s location to optimize surround sound systems 2) LG Sound Suite speaker emitting golden sound waves, illustrating AI Sound Pro for an optimized home sound system 3) LG Sound Suite speakers arranged with a TV , highlighting versatile use for home audio systems
Immersive Suite 5 Pro
Per avere un suono immersivo e profondo di livello superiore
•2 x speaker M5
•1 x soundbar H7
•1 x subwoofer W7
Immersive Suite 7 Pro
Per avere un suono immersivo e profondo di alto livello
•2 x speaker M7
•1 x soundbar H7
•1 x subwoofer W7
Cinema Suite 7
Per ricreare a casa l'esperienza cinema con bassi profondi
•1 x soundbar H7
•1 x subwoofer W7
...oppure componi il tuo setup audio in totale libertà
Qui sotto trovi degli esempi di configurazioni alternative se hai un TV compatibile Dolby Atmos FlexConnect, oppure se vuoi delle opzioni senza subwoofer.
1) LG Sound Suite with Dolby Atmos FlexConnect technology detects each speaker’s location to optimize surround sound systems 2) LG Sound Suite speaker emitting golden sound waves, illustrating AI Sound Pro for an optimized home sound system 3) LG Sound Suite speakers arranged with a TV , highlighting versatile use for home audio systems
Stereo Suite 5
Collegali direttamente ai TV Dolby Atmos FlexConnect (ad es. G6, C6, G5, C5) senza la necessità di una soundbar.
•2 x speaker M5
Stereo Suite 7
Collegali direttamente ai TV Dolby Atmos FlexConnect (ad es. G6, C6, G5, C5) senza la necessità di una soundbar.
•2 x speaker M7
Sei curioso? Ecco come vivere al meglio LG Sound Suite
Video passo passo e FAQ ti aiutano a configurare, personalizzare e sfruttare fino in fondo Sound Suite: da Dolby Atmos FlexConnect alle funzioni audio con AI. Così il tuo sistema è pronto a suonare come vuoi tu.
Tutte le specifiche
GENERALE
Canali
1.1.1
Speaker
3 EA
Potenza
60 W
FUNZIONI AGGIUNTIVE
App per smartphone (Android / iOS)
Sì
Aggiornamento software over-the-air
Sì
Modalità stereo
Sì
Room Calibration Pro (tramite app)
Sì
Illuminazione
Sì
Dolby Atmos FlexConnect
Sì
EFFETTI AUDIO
AI Sound Pro
Sì
Standard
Sì
Bass Boost
Sì
Clear Voice Pro
Sì
Equalizzatore personalizzato
Sì
Upfiring
Sì
AUDIO HI-RES
Campionamento
24bit / 96kHz
Upbit / Upsampling
24bit / 96kHz
FORMATI AUDIO
Dolby Atmos
Sì
SBC
Sì
LPCM
Sì
FLAC
Sì
ALAC
Sì
AAC
Sì
CONNETTIVITÀ
Works with Google Home
Sì
Wi-Fi
Sì
Tidal Connect
Sì
Spotify Connect
Sì
Google Cast
Sì
Versione Bluetooth
5.4
Codec Bluetooth - SBC / AAC
Sì
AirPlay 2
Sì
DIMENSIONI (L X A X P)
Unità principale
152 x 199 x 152 mm
Dimensioni con imballo
208 x 287 x 212 mm
PESO
Unità principale
1,7 kg
Peso con imballo
2,4 kg
ACCESSORI
Garanzia
Sì
Open Source
Sì
Cavo di alimentazione
Sì
Guida rapida di utilizzo
Sì
POTENZA
Consumi - unità principale
15 W
Consumo in stand-by
0.3 W ↓
CODICE EAN
Codice EAN
8806096641989
INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ
- estensione
- estensione
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Le informazioni concernenti la sicurezza degli accessori sono incluse nelle informazioni di sicurezza del prodotto e non vengono rilasciate separatamente.
Per saperne di più su come questo prodotto gestisce i dati e sui tuoi diritti come utente, visita ″Copertura e specifiche dei dati″ su LG Privacy
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