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    Lavastoviglie da incasso vs Lavastoviglie a libera installazione

       

    Lavastoviglie LG da libera installazione con finitura nera posizionata tra due moduli e sotto il top di una cucina bianca

    Lavastoviglie LG da libera installazione con finitura nera posizionata tra due moduli e sotto il top di una cucina bianca

    Se stai sostituendo la cucina o hai deciso di cambiare gli elettrodomestici, la scelta si gioca tra due soluzioni: scomparsa totale o libera installazione. Ecco una guida pratica per orientarti:

     

    ✔ Scomparsa totale: perfetta se desideri mantenere un design pulito e lineare, dove l’elettrodomestico si integra completamente all'interno della tua cucina.

    ✔ Libera installazione: puoi posizionare l'elettrodomestico dove vuoi e arredare la tua cucina graze alle possibilità di scegliere tra varie finiture: acciaio, nero o bianco

    Cosa scegliere: nascondere o valorizzare

     

    Oggi la cucina è diventata il vero cuore della casa: uno spazio in cui design e convivialità si incontrano. E gli elettrodomestici non sono più semplici strumenti funzionali, ma veri e propri complementi d’arredo.

     

    Ci si trova così di fronte a un dilemma: nascondere o valorizzare. Da un lato, la soluzione a scomparsa totale permette di nascondere l’elettrodomestico per esaltare l’armonia degli arredi; dall’altro può trasformarlo in un protagonista capace di esaltare lo stile della cucina. Comprendere le differenze in termini di installazione, flessibilità e impatto visivo è fondamentale per fare una scelta che soddisfi sia le esigenze di design degli sia quelle pratiche.

    Perché scegliere una lavastoviglie da incasso

     

    Le lavastoviglie da incasso (o "a scomparsa totale") sono la scelta ideale per chi desidera una cucina dal design pulito e armonioso. Si integrano perfettamente nei mobili della cucina e, da chiuse, diventano invisibili.

    1. Armonia senza compromessi

     

    Il principale vantaggio è l'armonia. Negli ambienti open space, le lavastoviglie da incasso mantengono la continuità dell’arredo, evitando interruzioni visive e creando una cucina più armoniosa, minimalista e accogliente.

    2. Nessun problema di installazione grazie alla porta scorrevole

     

    Uno dei principali problemi delle lavastoviglie da incasso in fase di installazione è legato all'altezza dello zoccolo. Le ante a volte urtano lo zoccoletto durante l’apertura, costringendo a dover fare dei lavori di adattamento sul mobile.

    Approfondimento LG

    Il vantaggio della porta scorrevole

     

    Il sistema di montaggio LG con porta scorrevole consente di poter installare la lavastoviglie in qualunque tipologia di cucina. A differenza del sistema con anta fissa, le cerniere sliding consentono all'anta del mobile di scorrere verso l’alto durante l’apertura della porta, evitando di urtare contro lo zoccolo e assicurando una integrazione totale all'interno della cucina.

    Come funziona

     

    Quando la porta si apre, l'anta del mobile scorre verso l'alto, creando lo spazio tra lo zoccoletto.

    Il vantaggio

     

    Evita che l'anta urti contro lo zoccolo della cucina, permettendo l’uso di pannelli più lunghi e un’installazione quasi a filo.

    3. Ergonomia pensata per l’uso quotidiano

     

    Grazie al pannello dei comandi posizionato sul bordo superiore della porta, le lavastoviglie da incasso mantengono un design essenziale e raffinato. Per controllare i programmi o il tempo residuo, è sufficiente aprire leggermente la porta. Inoltre, molti modelli di lavastoviglie di fascia alta, inclusi quelli LG, proiettano una luce sul pavimento che indica lo stato di funzionamento o il tempo rimanente.

    Perché scegliere una lavastoviglie a libera installazione

     

    Le lavastoviglie a libera installazione rappresentano una soluzione estremamente versatile nel mondo della cucina. Posso essere posizionate ovunque e spesso vengono installate sotto il top, adattandosi con facilità a diverse configurazioni e offrendo un equilibrio ideale tra funzionalità e praticità.

    1. Design versatile grazie a varie finiture

     

    Scegliere una lavastoviglie a libera installazione significa valorizzare il design della cucina attraverso un'ampia gamma di finiture pensate per adattarsi ai diversi stili e alle colorazioni degli ambienti.

    ✓ Finitura in acciaio inox: la scelta tradizionale e senza tempo. Trasmette un’estetica professionale e pulita e si abbina con facilità agli altri elettrodomestici

    ✓ Finitura nera opaca: una colorazione in forte crescita nelle cucine moderne che aggiunge un tocco di raffinata eleganza.

    ✓ Finitura bianca: lontana dal “bianco plastica” del passato, questa colorazione è perfetta per design minimalisti che privilegiano luminosità e pulizia.

    2. Flessibilità e facilità di posizionamento

     

    I modelli a libera installazione sono generalmente più facili da installare, poiché non richiedono il montaggio all'interno di un mobile e di un pannello sulla porta.

    Come confrontare le caratteristiche delle lavastoviglie LG?

    Confronto
    CaratteristicheDa incassoLibera installazione
    Vista frontale lavastoviglie da incasso con pannello installato e maniglia
    LG DB597TXS
    Vista frontale lavastoviglie a libera installazione in acciaio inox e comandi superiori
    LG DF587HVS
    nullNascosta, a scomparsa totaleElemento distintivo
    Scopri la lavastoviglie LG DB597TXSScopri la lavastoviglie LG DF587HVS

    Stesse prestazioni, diverso design

     

    È opinione comune che le lavastoviglie da incasso siano meno performanti rispatto a quelle a liber installazione. In realtà, utilizzano le stesse tecnologie di lavaggio e lo stesso motore: cambia solo la modalità di installazione.

    Che tu scelga un modello ida incasso o uno da libera installazione, considera questi aspetti:

     

    Sistemi come apertura automatica della porta eliminano l’umidità senza bisogno di asciugare a mano.



    Qualità di lavaggio

     

    La tecnologia QuadWash™ di LG utilizza quattro bracci irroratori con movimenti multi direzionali in modo che l'acqua colpisca le stoviglie da ogni angolazione.

    Igiene

     

    La tecnologia TrueSteam™ genera vapore ad alta temperatura per igienizzare, rimuovere meglio lo sporco e donare brillantezza.

    Asciugatura

     

    Sistemi come apertura automatica della porta eliminano l’umidità senza bisogno di asciugare a mano.

    Scenari pratici di utilizzo

    #1

    Cucina open space

     

    Contesto: Vivi in un open space con cucina e soggiorno in un unico ambiente e preferisci uno stile pulito.

    Consiglio: soluzione da incasso

    Motivo: vuoi una soluzione non a vista e che la lavastoviglie si integri perfettamente con la cucina.

    Scopri le lavastoviglie a scomparsa totale

    #2

    Cucina moderna in stile industrial

     

    Contesto: hai una grande isola, cucini spesso e hai elementi a vista come travi o mattoni.

    Consiglio: libera installazione (finitura acciaio)

    Motivo: la finitura inox si abbina perfettamente allo stile industriale.

    Scopri le lavastoviglie a libera installazione

    #3

    Cucina moderna in stile urban

     

    Contesto: spazio più piccolo con mobili scuri o design monocromatico.

    Consiglio: libera installazione (finitura nera opaca).

    Motivo: Il nero opaco offre un design uniforme, sofisticato e moderno.

    Scopri le lavastoviglie a libera installazione

    FAQ

    La lavastoviglie da incasso include il pannello della porta?

    No. Su i modelli da incasso bisogna installare il pannello della cucina sulla porta per integrarla con il design della cucina.

    Posso installare una lavastoviglie da libera installzione sotto il top della cucina?

    Sì. La maggior parte dei modelli offre un effetto “incasso” pur mantenendo la struttura della libera installazione.

    Qual è il vantaggio della porta scorrevole LG?

    Il pannello scorre verso l’alto durante l’apertura. Questo evita urti con lo zoccolo. Non serve modificare i mobili.

    Permette un’installazione perfettamente a filo anche con spazi minimi.

    Serve un idraulico per installare una lavastoviglie a libera installazione?

    Anche se il collegamento è semplice, è consigliata un’installazione da parte di un professionale per garantire assenze di perdite e prestazioni ottimali. Il tecnico LG certificato assicura anche il corretto livellamento dell'elettrodomestico.

    Le lavastoviglie a libera installazione sono più profonde?

    No. Sono progettate per allinearsi alla profondità standard dei mobili da cucina. La porta può sporgere leggermente per consentire l’apertura completa, ma l’insieme mantiene un aspetto pulito e integrato.

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    *Le funzioni possono variare in base al modello e paese.