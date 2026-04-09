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Dishwasher
Integrated Dishwashers vs. Freestanding Dishwashers
Per i proprietari di case nelle prime fasi della ristrutturazione della cucina o della sostituzione dell’elettrodomestico, la scelta fondamentale è tra “integrazione” e “indipendenza”. Ecco uno schema decisionale ad albero basato sulla logica per aiutarti a navigare immediatamente nella scelta integrata vs. a libera installazione:
✓ Integrato: se si desidera che l’elettrodomestico scompaia completamente dietro il mobile.
✓ A libera installazione: se si desidera un tocco metallico o colorato (acciaio inossidabile, nero, bianco) per definire il carattere della cucina.
✓ Integrato con porta scorrevole: se si dispone di zoccoli complessi e si vuole evitare interferenze o di dover tagliare i mobili.
Perché è importante: Discrezione vs affermazione
La cucina moderna si è evoluta da un’area di servizio strettamente utilitaria al centro della vita sociale e del design della casa. Di conseguenza, gli elettrodomestici non sono più solo macchine; sono elementi di design.
Il dilemma è scegliere tra “Discrezione” (nascondere l’elettrodomestico per mettere in risalto i mobili) e “Valorizzazione” (usare la finitura dell’elettrodomestico per evidenziare lo stile della cucina). Comprendere installazione, flessibilità e impatto visivo è essenziale per fare una scelta che unisca design ed esigenze pratiche.
Il caso delle lavastoviglie integrate
Le lavastoviglie integrate, spesso denominate “da incasso” o “a incasso”, sono progettate per essere rivestite con un pannello frontale su misura che si abbini al resto dei mobili della cucina. Quando è chiusa, l’elettrodomestico è indistinguibile da un normale mobile.
1. L’estetica della discrezione
Il vantaggio principale è la discrezione visiva. Nelle abitazioni a pianta aperta, dove la cucina si fonde con il soggiorno, interrompere la serie di mobili con un elemento metallico può “ridurre” visivamente lo spazio. I modelli integrati consentono una linea orizzontale continua, creando un senso di calma e minimalismo.
2. Risolvere il divario di installazione: La porta scorrevole
Il vantaggio principale è la discrezione visiva. Nelle abitazioni a pianta aperta, dove la cucina si fonde con il soggiorno, interrompere la serie di mobili con un elemento metallico può “ridurre” visivamente lo spazio. I modelli integrati consentono una linea orizzontale continua, creando un senso di calma e minimalismo.
LG Insight
Il vantaggio della porta scorrevole
Il sistema a porte scorrevoli di LG garantisce un’installazione perfetta. A differenza della porta fissa standard, questo meccanismo consente al pannello personalizzato del mobile di scorrere verso l’alto man mano che la porta ruota aprendosi.
Come funziona
Quando lo sportello si apre, il pannello si sposta verso l’alto, creando uno spazio libero immediato alla base.
Il vantaggio
Impedisce al pannello di colpire il battiscopa, consentendo pannelli lunghi ed eleganti e un’installazione completamente a filo con spazi minimi, indipendentemente dall’altezza del battiscopa della cucina.
3. Ergonomia e controlli
Poiché la parte anteriore è coperta da mobili, i comandi sono nascosti sul bordo superiore della porta (Top Control). Ciò contribuisce all’aspetto pulito, ma richiede all’utente di aprire leggermente la porta per selezionare i cicli o controllare il tempo rimanente, anche se molti modelli premium, tra cui LG, ora irradiano una luce sul pavimento per indicare lo stato di funzionamento o il tempo rimanente.
Perché scegliere le lavastoviglie a libera installazione
Le lavastoviglie a libera installazione sono i cavalli di battaglia versatili del mondo della cucina. Sebbene possano stare da sole, nelle cucine moderne, in genere vengono installate in una rientranza sotto il piano di lavoro.
1. Versatilità del design: Il potere della finitura
Scegliere un modello a libera installazione significa selezionare una finitura che definisca la palette di colori della tua cucina. Non si tratta più solo di acciaio inossidabile; il mercato offre una gamma di scelte per adattarsi a diversi stili di interni:
✓ Acciaio nobile:La scelta senza tempo. Trasmette un’immagine professionale, industriale e igienica. Si abbina perfettamente con altri elettrodomestici.
✓ Nero opaco: Una tendenza in aumento per cucine moderne e urbane. Offre una texture più morbida, calda e vellutata rispetto al nero standard, riducendo i riflessi e conferendo raffinatezza.
✓ Bianco: Lontano dal “bianco plastico” del passato, le moderne finiture bianche sono spesso opache o piatte, perfette per i design “scandi-minimalisti” che danno priorità alla luminosità e alla pulizia.
2. Flessibilità e facilità di trasferimento
I modelli a libera installazione sono generalmente più facili da installare in quanto non richiedono un installatore per montare un pannello personalizzato. Se si cambia casa, un’unità a libera installazione è più facile da scollegare e portare con sé, rendendola una scelta preferita per gli affittuari o per coloro che si spostano frequentemente.
Prestazioni uguali, esterno diverso
È un mito comune che i modelli integrati siano meno potenti delle loro controparti a libera installazione. In realtà, il motore interno e le tecnologie di pulizia sono spesso identici; solo il rivestimento esterno differisce.
Sia che scegli il modello integrato invisibile o un’audace unità a libera installazione nero opaco, dovrai cercare questi indicatori di prestazioni fondamentali:
Potere pulente
Quando lo sportello si apre, il pannello si sposta verso l’alto, creando uno spazio libero immediato alla base.
Igiene
Una lavastoviglie deve sanificare. La tecnologia TrueSteam™ genera vapore ad alta temperatura per staccare le croste alimentari e ridurre le macchie d’acqua, garantendo che i tuoi piatti siano puliti come il design della tua cucina.
Asciugatura
I contenitori di plastica sono notoriamente difficili da asciugare. Sistemi come l’apertura automatica dello sportello assicurano che l’umidità venga rimossa in modo efficace, evitando la necessità di asciugare manualmente con un asciugamano.
Scenari di raccomandazione basati sullo stile di vita
N. 1
Il minimalista open space
• Contesto: La cucina si apre direttamente sul soggiorno. Non ti piace il disordine visivo.
• Raccomandazione: Integrata
• Perché: Vuoi che la cucina assomigli a un salotto. Con la cerniera scorrevole di LG, la lavastoviglie si integra perfettamente con le linee di arredamento e il funzionamento silenzioso (spesso inferiore a 44dB) fa sì che non interrompa la serata cinema.
N. 2
La famiglia industriale moderna
• Contesto: Hai una grande isola, un’intensa attività in cucina e travi o mattoni a vista.
• Raccomandazione: Freestanding (Argento)
• Perché: La finitura metallizzata completa l’atmosfera industriale.
N. 3
Il raffinato studio urbano
• Contesto: Uno spazio più piccolo con mobili scuri o temi monocromatici.
• Raccomandazione: Freestanding (Nero opaco)
• Perché: Un elemento in acciaio inossidabile potrebbe risultare troppo abbagliante in una cucina dall’atmosfera buia e suggestiva. Il nero opaco offre un look semplice e sofisticato, moderno e costoso senza il costo della falegnameria personalizzata.
FAQ
La lavastoviglie integrata è dotata di porta anteriore?
No. I modelli integrati vengono spediti senza il rivestimento anteriore. È necessario ordinare un pannello dal produttore dei mobili da cucina o dal falegname per abbinare il design della cucina specifica.
Posso installare una lavastoviglie a libera installazione sotto il mio piano di lavoro?
Sì. La maggior parte delle lavastoviglie moderne a libera installazione sono progettate con coperchi superiori removibili (piani di lavoro) o altezze standard che si adattano perfettamente sotto i piani di lavoro standard. Conferiscono un “look integrato” pur mantenendo la finita originale della porta.
Qual è il vantaggio della porta scorrevole sui modelli LG Integrated?
La porta scorrevole consente al pannello personalizzato della porta di scorrere verso l’alto durante l’apertura. In questo modo si evita che la parte inferiore della porta colpisca lo zoccolo della cucina (battiscopa). In questo modo non è necessario tagliare il battiscopa e si garantisce un montaggio perfetto e a filo, con spazi minimi tra la lavastoviglie e il piano di lavoro.
Ho bisogno di un idraulico per installare una lavastoviglie a libera installazione?
Sebbene le lavastoviglie LG siano semplici da collegare, si consiglia di fare appello a un installatore professionista per garantire che tutti i collegamenti dell’acqua e dello scarico siano perfettamente sicuri e privi di perdite. Un installatore certificato LG garantirà inoltre che l’unità sia perfettamente livellata per le prestazioni più silenziose ed efficienti.
Le lavastoviglie a libera installazione sporgono?
Le lavastoviglie a libera installazione LG sono progettate per allinearsi alle profondità standard dei mobili da cucina per un aspetto pulito e lineare. Mentre la porta può essere leggermente rivolta in avanti per consentire l’apertura completa, l’unità complessiva è progettata per integrarsi perfettamente con il resto della cucina.
*Le funzioni e le funzionalità disponibili possono variare a seconda del modello e del Paese.