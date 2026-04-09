La cucina moderna si è evoluta da un’area di servizio strettamente utilitaria al centro della vita sociale e del design della casa. Di conseguenza, gli elettrodomestici non sono più solo macchine; sono elementi di design.

Il dilemma è scegliere tra “Discrezione” (nascondere l’elettrodomestico per mettere in risalto i mobili) e “Valorizzazione” (usare la finitura dell’elettrodomestico per evidenziare lo stile della cucina). Comprendere installazione, flessibilità e impatto visivo è essenziale per fare una scelta che unisca design ed esigenze pratiche.