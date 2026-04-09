Le lavastoviglie LG sono dotate della tecnologia QuadWash™ con bracci Multi-Motion che ruotano e girano. Poiché questi bracci hanno un movimento più complesso per raggiungere ogni angolo, mantenere i punti di articolazione privi di detriti filamentosi (come capelli o fibre vegetali) è essenziale per mantenere tale copertura di pulizia a 360 gradi.