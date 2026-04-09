Quanta acqua ed energia consuma una lavastoviglie?

In generale, le lavastoviglie offrono una varietà di programmi di lavaggio per soddisfare diverse esigenze. I cicli a risparmio energetico sono particolarmente importanti perché utilizzano meno acqua ed energia, rendendoli adatti all’uso quotidiano. Invece, i cicli rapidi sono efficienti per stoviglie poco sporche, facendo risparmiare tempo e risorse. Queste opzioni migliorano l’efficienza e la praticità complessiva dell'elettrodomestico in base alle proprie esigenze.