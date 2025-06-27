Salta al ContenutoSalta all’Accessibilità
CordZero™ All-in-One A9TX|Aspirapolvere Kompressor™ 280 W, 60 min | Auto-svuotamento, 2 spazzole+2 accessori, Wi-Fi | Graphite

CordZero™ All-in-One A9TX|Aspirapolvere Kompressor™ 280 W, 60 min | Auto-svuotamento, 2 spazzole+2 accessori, Wi-Fi | Graphite

CordZero™ All-in-One A9TX|Aspirapolvere Kompressor™ 280 W, 60 min | Auto-svuotamento, 2 spazzole+2 accessori, Wi-Fi | Graphite

A9TX-PRIMEG
Funzionalità principali

  • Aspirapolvere All-in-One: un nuovo concetto di aspirapolvere che svuota automaticamente il contenitore della polvere e tiene tutti gli accessori in ordine
  • 280W di potenza aspirante: con CordZero pulisci a fondo la tua casa, raccogliendo anche lo sporco più pesante
  • Display Full Touch: il display interattivo è più intuitivo e facile da utilizzare perché ti permette di controllare tutte le impostazioni con un tocco
  • 2 spazzole e 2 accessori: in dotazione trovi la spazzola Dual Floor Max, la spazzola anti-acari e 2 accessori per facilitarti le pulizie
  • Spazzola Dual Floor Max: il doppio rullo motorizzato la rende adatta per tappeti e parquet e grazie alla luce LED individui lo sporco più facilmente
  • Connettività Wi-Fi: scarica l'app ThinQ sul tuo smartphone e verifica la carica delle batterie e le statistiche di utilizzo dell'aspirapolvere
Altro

*Le immagini utilizzate nelle descrizioni delle funzioni sottostanti sono inserite al solo scopo illustrativo. Puoi verificare il design e il colore effettivo del prodotto nella galleria delle immagini.

Perché amerai CordZero All-in-One Tower?

Si svuota da solo

Evita il contatto con la polvere

Ha una spazzola per più superfici

La spazzola Dual Floor Max aspira tappeti e parquet

Contiente più polvere

Il Kompressor™ comprime la polvere e aumenta la capacità

È smart

Con l'app LG ThinQ lo gestisci dal tuo smartphone

L'aspirapolvere A9TX-PRIMEG in un ambiente domestico

L'aspirapolvere A9TX-PRIMEG in un ambiente domestico

La vera soluzione All-in-One per prenderti cura della tua casa

Un'unica soluzione con vano accessori per ricaricare, riporre e svuotare l'aspirapolvere

Svuotamento automatico

Evita il contatto con la polvere

Tutte le volte che riponi l'aspirapolvere nella stazione di ricarica, il suo contenitore della polvere viene svuotato automaticamente. Così il tuo aspirapolvere sarà sempre pronto all'uso, avrai meno contatti diretti con la polvere quando lo devi svuotare e tutto sarà sempre in ordine.

*Animazione col solo scopo illustrativo. Il prodotto reale potrebbe essere diverso.

Sistema di filtraggio a 3 strati

Il sistema di filtraggio cattura e trattiene anche la polvere più sottile, in modo da evitare dispersioni di sporco durante lo svuotamento del contenitore.

L’immagine mostra l’esterno del triplo filtro e la sua posizione all’interno dell’aspirapolvere.

All-In-One Tower™

Un complemento d’arredo che valorizza la tua casa

Da oggi, l'aspirapolvere diventa un oggetto di arredamento. Grazie al suo design monolitico ed essenziale puoi installarlo in qualunque stanza, dando un tocco di modernità all'ambiente.

Un'immagine della Tower in una spazio ambientato

LG ThinQ™

L'aspirapolvere intelligente

L'app ThinQ™ ti permette di monitorare e controllare CordZero, ricevere avvisi e tracciare la cronologia delle pulizie.

Immagine con a sinistra l'aspirapolvere A9TX-PRIMEG e a destra uno smartphone con l'app LG ThinQ

*Per utilizzare ThinQ™, l’aspirapolvere A9 Kompressor™ deve essere collegato tramite Wi-Fi all’applicazione LG ThinQ. L’applicazione LG ThinQ™ può essere scaricata da Google Play Store o Apple App Store su qualsiasi smartphone con sistema operativo Android 5.0 o superiore e iOS 10.0 o superiore. L’applicazione LG ThinQ™ potrebbe non funzionare correttamente su alcuni modelli di smartphone. È richiesta la registrazione di un account tramite app LG ThinQ™.

L'aspirapolvere in uno spazio ambientato

L'aspirapolvere in uno spazio ambientato

Comodo da usare, bello da vedere

280W di potenza aspirante

Aspirazione super potente per un pulito eccellente

Grazie all'aspirazione migliorata hai una potenza di ben 280W, così puoi aspirare meglio e più velocemente tutta la tua casa.

*Basato sui test KTL in conformità alla normativa IEC 62885-2 e IEC 62885-4. 280W ottenuti in modalità Turbo.

*Video al solo scopo dimostrativo.

Spazzola Dual Floor Max con LED integrati

Una sola spazzola per tappeti e parquet

Grazie al suo doppio rullo motorizzato puoi aspirare parquet e tappeti senza cambiare spazzola. Inoltre, il LED rivela polvere integrato ti permette di individuare facilmente lo sporco per un pulito perfetto.

Immagine della spazzola Dual Floor Max su un tappeto e sul parquet

Display integrato

Hai tutte le informazioni sotto'occhio

Con il display da 2,3'' hai tutte le impostazioni sotto controllo. Ad esempio puoi verificare l'autonomia residua, impostare la modalità d’uso, controllare lo stato batteria e visualizzare notifiche ed errori in maniera semplice e intuitiva.

*Immagini a scopo illustrativo. Il prodotto venduto in Italia ha il display in lingua italiana.

E non finisce qui!

Comprimi lo sporco nel contenitore e svuotalo di meno

Con il nostro contenitore con sistema KOMPRESSOR™ puoi raccogliere più polvere. Aziona la levetta, compatta la polvere e recupera spazio per continuare a pulire. Così la sua capacità aumenta fino a 2,4 volte e puoi svuotarlo di meno.

L’immagine mostra la compressione della polvere nella testa dell’aspirapolvere.

Doppia batteria con ricarica simultanea

Il nostro aspirapolvere mette al tuo servizio ben due batterie sempre pronte all'uso: una nell'aspirapolvere CordZero™ e una di riserva nella stazione All-in-One, che si ricarica in maniera indipendente.

Immagine della batteria dell'aspirapolvere

Sistema di filtraggio a 5 strati

Cattura e trattiene anche la polvere più sottile. La polvere e lo sporco più grandi vengono accumulati nel contenitore della polvere, mentre la polvere più sottile viene trattenuta dal filtro finale per evitare la dispersione.

L’immagine mostra il sistema di filtraggio a 5 strati.

Filtri rimovibili e lavabili

Rimuovi e pulisci facilmente il filtro e il sistema Cyclone per garantire sempre il funzionamento ottimale dell’aspirapolvere.

L’immagine mostra i filtri dell’aspirapolvere che galleggiano in acqua.

Ti offriamo efficienza e affidabilità

Il Motore Smart Inverter™ combinato con la tecnologia Axial Turbo Cyclone™ garantisce un flusso d'aria regolare per la massima potenza di aspirazione. In più, il motore Smart Inverter™ è garantito 10 anni.

L’immagine mostra il motore Smart Inverter e la tecnologia Axial Turbo Cyclone

"*In base a risultati di test interni LG osservati da Intertek. Capacità del contenitore del modello A9 Kompressor™ testata in modalità Turbo. Pelo di gatto (Maine Coon) aspirato e compresso mediante la funzione di compressione manuale ripetuta fino al raggiungimento della capacità del contenitore. Efficienza di compressione ""2,4 volte"" calcolata confrontando il peso compresso del pelo di gatto con quello non compresso (volume identico). L’effettiva capacità di compressione (efficienza di compressione) può variare in base all’ambiente d’uso.

 

*In base ai risultati dei test interni condotti da LG, la durata di funzionamento per ciascuna modalità – Normale, Power e Turbo –  è rispettivamente fino a 60 minuti, 20 minuti e 12 minuti. Il tempo di funzionamento si riferisce all’impiego di due batterie, di cui una caricata nell’aspirapolvere e l’altra direttamente dall’unità di ricarica. Con un’unica batteria (caricata direttamente dall’apposita unità), la durata di funzionamento per ciascuna modalità – Normale, Power e Turbo – è rispettivamente di 30, 10 e 6 minuti. L’effettivo tempo di funzionamento può ridursi quando viene utilizzata la spazzola motorizzata per pavimenti duri e può dipendere anche dall’ambiente e dalle ore di utilizzo. Il test è stato eseguito a temperatura ambiente (26 ℃), senza bocchetta e con Wi-Fi attivato.

 

*Nei primi 2 anni l'aspirapolvere è coperto dalla garanzia convenzionale LG che si intende aggiuntiva e non sostitutiva di ogni altro diritto di cui godi in quanto consumatore finale. In aggiunta, LG - ﻿dal 3° al 10° anno - ti offre una garanzia convenzionale esclusivamente sul motore Smart Inverter. Il costo di ogni altra parte di ricambio, della manodopera e di intervento sono esclusi. La garanzia convenzionale LG copre esclusivamente gli acquisti effettuati dai consumatori finali."

Cosa c'è nella confezione?

Contenuto della confezione

Domande frequenti (FAQ)

Q.

Lo svuotamento automatico non funziona. Come posso sistemarlo?

A.

Controlla quanto segue:
① Verifica che la spina di alimentazione sia collegata.
② Verifica che l'aspirapolvere sia installato correttamente. Se l'installazione è corretta, emette un segnale acustico.
③ Se il contenitore della polvere non si svuota, premi il pulsante "Start/Stop” sulla torre per riavviare il processo.
④ La modalità di svuotamento della polvere può essere automatica o manuale. Se l'impostazione è su manuale puoi passare ad automatica premendo il pulsante di selezione della modalità per almeno tre secondi.

Q.

Ho ricollegato l'alimentazione, ma le impostazioni non si inizializzano correttamente. Cosa devo fare?

A.

È possibile che ci sia un guasto al motore. Scollega il cavo di alimentazione e contatta un centro di assistenza LG Electronics.

Q.

La torre di svuotamento non si accende e l'aspirapolvere non si ricarica quando lo ripongo nell'alloggiamento. Quale potrebbe essere la causa?

A.

Controlla se:
① La spina di alimentazione è completamente inserita nella presa.
② L'eventuale ciabatta o multipla è accesa.

Q.

Perché l'aspirapolvere non si ricarica?

A.

Ecco alcuni suggerimenti:
① Controlla che l'aspirapolvere sia riposto correttamente. Quando è posizionato in modo corretto emette un segnale acustico. Se non senti nessun segnale acustico, reinserisci l'aspirapolvere nell'alloggiamento.
② Assicurati che la batteria secondaria sia completamente inserita. Quando lo è, l'icona lampeggia.
③ Controlla che la spina sia collegata correttamente alla presa.
④ Scollega il prodotto e rimuovi eventuali detriti dal terminale di ricarica con un panno asciutto.
⑤ L'aspirapolvere potrebbe non caricarsi se la temperatura è inferiore a 5°C. Attendi che la temperatura risalga e riprova.

Q.

Cosa devo fare se il prodotto ha un odore inconsueto?

A.

Ecco alcuni consigli:
① Gli aspirapolvere nuovi possono odorare di “nuovo” per 3 mesi circa.
② Il pre-filtro, il filtro di scarico o il separatore di polvere grande possono emanare odori se non vengono asciugati completamente dopo il lavaggio. Asciuga accuratamente le parti in un luogo ben ventilato per almeno 24 ore prima di utilizzarle nuovamente.
③ Se senti l'odore del sacchetto della polvere, è possibile che odori forti come quelli dei rifiuti di animali domestici si siano trasferiti al suo interno. Sostituisci il sacchetto dopo aver aspirato oggetti dall'odore forte, anche se non è pieno. Allo stesso modo, anche i sacchetti della polvere vecchi che non vengono sostituiti da molto tempo possono iniziare ad avere un odore fastidioso. Sostituisci regolarmente il sacchetto della polvere anche se non è pieno.

Q.

Cosa significa se gli indicatori di svuotamento automatico e di batteria secondaria lampeggiano contemporaneamente?

A.

Potrebbe esserci un problema con uno dei motori:
- Il motore che preme il pulsante di separazione del coperchio del contenitore della polvere.
- Il motore che apre e chiude il coperchio del contenitore della polvere.

Scollega il cavo di alimentazione e contatta un centro di assistenza LG Electronics.

Q.

Perché la notifica di svuotamento della polvere lampeggia in rosso per circa 10 secondi con un segnale acustico?

A.

Il sacchetto della polvere è pieno e deve essere sostituito..

RIEPILOGO

Stampa
Batterie incluse
2
Dimensioni (L x A x P) (mm)
265 x 1.100 x 305
Dimensioni (L x A x P) (mm)
256 x 1.009 x 298
AEROSCIENCE

Tutte le specifiche

CARATTERISTICHE (ASPIRAPOLVERE)

  • Controlli a pressione singola

  • Doppia batteria

  • Sistema di filtraggio a 5 strati

  • AEROSCIENCE

  • Indicatore stato della batteria

  • Tipologia di installazione

    All-in-One Tower

  • Indicatore oggetti intasati

  • Conversione in portatile

  • Tecnologia Cyclone

    Cyclone turbo assiale

  • Indicatore per la pulizia dei filtri

  • Tubo telescopico (4 livelli)

  • Filtri lavabili

CARATTERISTICHE (STAZIONE DI SVUOTAMENTO)

  • All-in-One Tower

  • Sistema di filtraggio a 3 strati

  • Vani accessori

  • Stazione di ricarica e svuotamento automatico

  • Indicatore di stato della batteria supplementare

  • Comandi touch

  • Indicatore per la sostituzione del sacchetto

  • Nano LED

    No

DESIGN E FINITURE

  • Colore dell'aspirapolvere

    Essence Graphite

  • Colore della stazione di svuotamento

    Essence Graphite

BATTERIA

  • Autonomia massima - modalità Power + spazzola (min/batteria)

    10

  • Batterie incluse

    2

  • Tipologia batteria

    Ioni di Litio

  • Tempo di ricarica (min/batteria)

    240

  • Autonomia massima - modalità normale (min/batteria)

    30

  • Autonomia massima - modalità normale + spazzola (min/batteria)

    15

  • Autonomia massima - modalità Power (min/batteria)

    10

  • Autonomia massima - modalità Turbo (min/batteria)

    6

  • Autonomia massima - modalità Turbo + spazzola (min/batteria)

    6

ACCESSORI BASE

  • Multifunzione 2-in-1

  • Spazzolina per la pulizia

    No

  • Lancia

BOCCHETTE

  • Spazzola multi-superficie

    No

  • Spazzola per materassi

  • Spazzola lava e aspira

    No

  • Spazzola mini per tessuti e imbottiti

    No

  • Spazzola slim per parquet e pavimenti duri

    No

FUNZIONI SMART

  • Wi-Fi con app ThinQ

  • Cronologia pulizie

  • Avviso per la pulizia dei filtri

  • Guida alla pulizia dei filtri

  • Smart Diagnosis

ALTRI STRUMENTI E ACCESSORI

  • Sacchetto degli accessori

    No

  • Alloggio per panni mop e spazzola secondaria

    No

  • Tubo estendibile e flessibile

    No

  • Filtro antipolvere in metallo extra

    No

  • Pre-filtro extra

    No

  • Lancia flessibile

    No

  • Accessorio sporco ostinato

    No

  • Accessorio per i materassi

    No

  • Panni morbidi per mop (quantità)

    0

  • Accessorio multiangolo

    No

  • Misurino per l'acqua per spazzola mop

    No

PRESTAZIONI (ASPIRAPOLVERE)

  • Modalità Power

    Bassa potenza / Normale / Power / Turbo

  • Capacità nominale del contenitore (litri)

    0,5

  • Capacità del contenitore con sistema Kompressor (litri)

    1,25

  • Amassima potenza di aspirazione (W)

    280

PRESTAZIONI (STAZIONE DI SVUOTAMENTO)

  • Modalità di svuotamento

    Auto / Manuale

  • Capacità del sacchetto (litri)

    2,5

  • Durata del ciclo di svuotamento (s)

    30

  • Consumo energetico (W) (Ricarica)

    0,4

  • Consumo energetico (A) (Pulizia)

    7,0

  • Consumo energetico (W) (Pulizia)

    1.700

DIMENSIONI E PESO (ASPIRAPOLVERE)

  • Dimensioni con imballo (L x A x P) (mm)

    716 x 286 x 143

  • Dimensioni (L x A x P) (mm)

    265 x 1.100 x 305

  • Altezza (mm) (max)

    1.100

  • Peso (kg)

    2,9

DIMENSIONI E PESO (STAZIONE DI SVUOTAMENTO)

  • Dimensioni (L x A x P) (mm)

    256 x 1.009 x 298

  • Peso (kg)

    9,7

CODICE EAN

  • Codice a barre

    8806096154052

INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ

MAGGIORI INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Le informazioni concernenti la sicurezza degli accessori sono incluse nelle informazioni di sicurezza del prodotto e non vengono rilasciate separatamente.

Cosa dicono i nostri clienti

I nostri consigli

