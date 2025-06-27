CordZero™ All-in-One A9TX|Aspirapolvere Kompressor™ 280 W, 60 min | Auto-svuotamento, 2 spazzole+2 accessori, Wi-Fi | Graphite

"*In base a risultati di test interni LG osservati da Intertek. Capacità del contenitore del modello A9 Kompressor™ testata in modalità Turbo. Pelo di gatto (Maine Coon) aspirato e compresso mediante la funzione di compressione manuale ripetuta fino al raggiungimento della capacità del contenitore. Efficienza di compressione ""2,4 volte"" calcolata confrontando il peso compresso del pelo di gatto con quello non compresso (volume identico). L’effettiva capacità di compressione (efficienza di compressione) può variare in base all’ambiente d’uso.

*In base ai risultati dei test interni condotti da LG, la durata di funzionamento per ciascuna modalità – Normale, Power e Turbo – è rispettivamente fino a 60 minuti, 20 minuti e 12 minuti. Il tempo di funzionamento si riferisce all’impiego di due batterie, di cui una caricata nell’aspirapolvere e l’altra direttamente dall’unità di ricarica. Con un’unica batteria (caricata direttamente dall’apposita unità), la durata di funzionamento per ciascuna modalità – Normale, Power e Turbo – è rispettivamente di 30, 10 e 6 minuti. L’effettivo tempo di funzionamento può ridursi quando viene utilizzata la spazzola motorizzata per pavimenti duri e può dipendere anche dall’ambiente e dalle ore di utilizzo. Il test è stato eseguito a temperatura ambiente (26 ℃), senza bocchetta e con Wi-Fi attivato.

*Nei primi 2 anni l'aspirapolvere è coperto dalla garanzia convenzionale LG che si intende aggiuntiva e non sostitutiva di ogni altro diritto di cui godi in quanto consumatore finale. In aggiunta, LG - ﻿dal 3° al 10° anno - ti offre una garanzia convenzionale esclusivamente sul motore Smart Inverter. Il costo di ogni altra parte di ricambio, della manodopera e di intervento sono esclusi. La garanzia convenzionale LG copre esclusivamente gli acquisti effettuati dai consumatori finali."