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Condizionatore monosplit LG Libero | 18000 BTU | Wi-Fi, Raffrescamento, Riscaldamento

Condizionatore monosplit LG Libero | 18000 BTU | Wi-Fi, Raffrescamento, Riscaldamento

WZ18AWS
Vista frontale del condizionatore LG Libero Monosplit WZ12AWS
Vista frontale del condizionatore LG Libero Monosplit con aletta inferiore aperta
Vista laterale sinistra del condizionatore LG Libero Monosplit.
Vista laterale sinistra del condizionatore LG Libero Monosplit con aletta inferiore aperta.
Vista laterale destra del condizionatore LG Libero Monosplit.
Vista laterale destra del condizionatore LG Libero Monosplit con aletta inferiore aperta.
Vista frontale a bassa angolazione da sinistra del condizionatore LG Libero Monosplit.
Vista frontale a bassa angolazione da sinistra del condizionatore LG Libero Monosplit con aletta inferiore aperta.
Vista frontale a bassa angolazione da destra del condizionatore LG Libero Monosplit.
Vista frontale a bassa angolazione da destra del condizionatore LG Libero Monosplit con aletta inferiore aperta.
Vista frontale a bassa angolazione del condizionatore LG Libero Monosplit.
Vista frontale a bassa angolazione del condizionatore LG Libero Monosplit con aletta inferiore aperta.
Vista di dettaglio del condizionatore LG Libero Monosplit.
Vista prospettica dall’alto sinistra del condizionatore LG Libero Monosplit.
Vista prospettica dall’alto destra del condizionatore LG Libero Monosplit.
Vista frontale del condizionatore LG Libero Monosplit WZ12AWS
Vista frontale del condizionatore LG Libero Monosplit con aletta inferiore aperta
Vista laterale sinistra del condizionatore LG Libero Monosplit.
Vista laterale sinistra del condizionatore LG Libero Monosplit con aletta inferiore aperta.
Vista laterale destra del condizionatore LG Libero Monosplit.
Vista laterale destra del condizionatore LG Libero Monosplit con aletta inferiore aperta.
Vista frontale a bassa angolazione da sinistra del condizionatore LG Libero Monosplit.
Vista frontale a bassa angolazione da sinistra del condizionatore LG Libero Monosplit con aletta inferiore aperta.
Vista frontale a bassa angolazione da destra del condizionatore LG Libero Monosplit.
Vista frontale a bassa angolazione da destra del condizionatore LG Libero Monosplit con aletta inferiore aperta.
Vista frontale a bassa angolazione del condizionatore LG Libero Monosplit.
Vista frontale a bassa angolazione del condizionatore LG Libero Monosplit con aletta inferiore aperta.
Vista di dettaglio del condizionatore LG Libero Monosplit.
Vista prospettica dall’alto sinistra del condizionatore LG Libero Monosplit.
Vista prospettica dall’alto destra del condizionatore LG Libero Monosplit.

Funzionalità principali

  • Climatizzatore inverter a pompa di calore: raffresca e riscalda la tua casa con la tecnologia LG
  • Pre-Cool & Pre-Heat: raffresca o riscalda automaticamente la tua casa prima di rientrare, per un ambiente accogliente e confortevole
  • Dual Sensing: rileva la temperatura sia vicino all’unità interna sia al telecomando, adattando automaticamente il funzionamento per il tuo comfort
  • Auto Cleaning: previeni muffe e cattivi odori asciugando automaticamente lo scambiatore di calore dell'unità interna
  • Wi-Fi integrato: controlla e monitora il tuo climatizzatore dal tuo smartphone con l'app LG ThinQ
Altro

Fast Cooling & Heating

Raffrescamento e riscaldamento rapidi e potenti

Vivi il comfort ideale in ogni stagione. Il climatizzatore LG Libero assicura prestazioni costanti e affidabili, garantendo la temperatura perfetta anche nelle condizioni più estreme, per un benessere su misura tutto l’anno.1).

Immagine di un condizionatore che soffia aria fredda da un lato e aria calda dall’altro, per mostrare entrambe le modalità di flusso d’aria.

Immagine di un condizionatore che soffia aria fredda da un lato e aria calda dall’altro, per mostrare entrambe le modalità di flusso d’aria.

Pre-Cool & Heat

Comfort immediato, appena arrivi a casa.

Con l’app LG ThinQ™, il climatizzatore si accende automaticamente quando ti avvicini, da 250m fino a 30km di distanza, per offrirti un ambiente già fresco d’estate o caldo d’inverno.1).

Dual Sensing

Goditi sempre la temperatura ideale, ovunque ti trovi nella stanza.

La tecnologia Dual Sensing rileva la temperatura sia vicino all’unità interna sia al telecomando, regolando automaticamente il comfort in base alla tua posizione per un ambiente sempre piacevolmente equilibrato3).

Immagine che confronta l’uso e il non uso della funzione Dual Sensing, evidenziando la differenza di prestazioni.

Immagine che confronta l’uso e il non uso della funzione Dual Sensing, evidenziando la differenza di prestazioni.

Video che spiega come il condizionatore LG si pulisce automaticamente grazie alla funzione di Auto Cleaning.

Mały chłopiec śpiący na łóżku, podczas gdy klimatyzator delikatnie nawiewa powietrze.

Auto Cleaning

Pulizia automatica dell'unità interna

La funzione Auto Cleaning asciuga automaticamente l'umidità all'interno del climatizzatore, per prevenire il formarsi di muffe e cattivi odori e garantire la diffusione di aria sempre pulita.4).

Un bambino che dorme serenamente su un letto mentre riceve un flusso d’aria delicato dal condizionatore.

Un bambino che dorme serenamente su un letto mentre riceve un flusso d’aria delicato dal condizionatore.

Modalità Sleep

Riposa nel massimo comfort per tutta la notte.

La Modalità Sleep regola automaticamente la temperatura fino a 10 ore, garantendo un sonno profondo e rigenerante con un clima sempre piacevole e un livello di rumorosità minimo.

Immagine che mostra il flusso d’aria del condizionatore sopra un letto, illustrando la circolazione dell’aria fresca nella parte superiore dell’ambiente.

Immagine che mostra il flusso d’aria del condizionatore sopra un letto, illustrando la circolazione dell’aria fresca nella parte superiore dell’ambiente.

Funzione Light Off

Disattiva il display per un riposo naturale e confortevole

Con la funzione Light Off, puoi spegnere l’indicatore luminoso del display dell’unità interna, creando un ambiente buio e rilassante per un sonno davvero riposante.

Display LED smart

Il display LED smart ti aiuta in caso di necessità! Contatta l’assistenza clienti LG e comunica il codice che compare sul display: gli operatori identificheranno velocemente il problema e ti aiuteranno a risolverlo.

Timer on/off 24 ore

Programma il comfort secondo i tuoi ritmi e le tue esigenze. Imposta il timer di accensione e spegnimento fino a 24 ore, così il climatizzatore si attiva e si disattiva automaticamente quando lo desideri5).

Riavvio automatico

In caso di interruzione di corrente, l’unità riprende automaticamente le impostazioni precedenti non appena l’alimentazione viene ripristinata.

LG ThinQ™

Una vita smart inizia con l'app LG ThinQ™

Controlla e monitora le funzionalità del tuo condizionatore tramite la pratica app LG ThinQ™6).

Immagine che mostra il controllo dei condizionatori LG da remoto tramite l’app ThinQ.

Immagine che mostra il controllo dei condizionatori LG da remoto tramite l’app ThinQ.

* Le immagini e i video sopra riportati sono realizzati a scopo illustrativo per facilitare la comprensione. Possono esserci variazioni a seconda delle condizioni effettive di installazione del prodotto.

 

1) Raffreddamento e riscaldamento rapidi

-Le prestazioni effettive possono variare in base alle condizioni ambientali.

 

2) Pre-Cool, Heat

-Questa funzione è disponibile solo tramite LG ThinQ.

- Per registrare gli elettrodomestici su LG ThinQ è necessaria una connessione Internet wireless.

- Per utilizzare la funzione ThinQ, è necessario installare l’app “LG ThinQ” dallo store Google Play o Apple App Store tramite smartphone e connettersi al Wi-Fi. Per istruzioni dettagliate sull’uso, consultare la sezione di aiuto dell’applicazione.

- LG ThinQ può presentare limitazioni in alcune funzioni o non essere compatibile con determinati smartphone; verificare quindi le specifiche minime prima dell’uso (Android OS 7.0 o versioni successive, iOS 14.0 o versioni successive).

- Al primo utilizzo della funzione Pre-Raffreddamento/Riscaldamento, è necessario impostare la posizione dell’abitazione del cliente su Google Maps tramite LG ThinQ.

- L’intervallo operativo della funzione Pre-Raffreddamento/Riscaldamento è compreso tra 250 m e 30 km di raggio rispetto alla posizione dell’abitazione del cliente e può essere configurato tramite LG ThinQ.

- La disponibilità di questa funzione può variare in base al Paese e al modello.

 

3) Dual Sensing

-Durante l’utilizzo della funzione Dual Sensing, puntare il telecomando verso il prodotto per garantire una corretta ricezione del segnale.

- Questa funzione si disattiva automaticamente dopo 2 ore di funzionamento.

- La temperatura ambiente effettiva può differire se il telecomando è esposto alla luce diretta del sole o vicino a oggetti caldi o freddi.

- In base alle condizioni ambientali, come distanza o posizione, se la comunicazione tra telecomando e prodotto non è stabile, la funzione Dual Sensing può disattivarsi.

 

4) Auto Cleaning (solo modalità Raffrescamento)

- Quando il prodotto viene spento, la funzione Auto Cleaning si attiva automaticamente. Durante la modalità Auto Cleaning, il prodotto funziona in modalità ventilazione per un certo periodo, contribuendo a rimuovere l’umidità residua dallo scambiatore di calore.

- Le condizioni di asciugatura all’interno dell’apparecchio possono variare in base alla temperatura o all’umidità dell’aria interna.

- Al primo utilizzo, è necessario attivare la funzione tramite il telecomando. Per istruzioni dettagliate, consultare il manuale incluso con il prodotto.

 

5) Timer accensione/spegnimento 24 ore 

-L’immagine del display del telecomando può essere modificata senza preavviso.

 

6) LG ThinQ™

-LG SmartThinQ è ora rinominato LG ThinQ.

- Le funzioni smart possono variare in base al Paese e al modello. Verificare la disponibilità del servizio presso il rivenditore locale o LG.

 

FAQ

Q.

Che cos’è un condizionatore inverter e come funziona?

A.

Il condizionatore inverter regola automaticamente la potenza in base alle reali esigenze di comfort, garantendo sempre la temperatura ideale con il minimo consumo energetico. Con la tecnologia DUAL Rotary di LG DUALCOOL, ottieni un raffrescamento e un riscaldamento rapidi, silenziosi e stabili, per un benessere costante tutto l’anno.

Q.

Come posso impostare da remoto il raffrescamento o il riscaldamento della mia casa con l’app ThinQ™?

A.

Con l’app LG ThinQ™, il comfort è sempre a portata di mano. Ovunque tu sia, puoi accendere, regolare o programmare il tuo climatizzatore direttamente dallo smartphone. Imposta la temperatura perfetta prima di rientrare a casa e lasciati accogliere da un ambiente sempre piacevole e accogliente.

Q.

Come posso risparmiare energia durante l’utilizzo del condizionatore?

A.

Con LG DUALCOOL, risparmiare energia è semplice. Imposta temperature ottimali (25 °C per il raffrescamento e 21 °C per il riscaldamento) e mantieni i filtri puliti per garantire la massima efficienza. Così riduci i consumi senza rinunciare al comfort.

Q.

Come posso pulire e mantenere il condizionatore?

A.

Mantieni il tuo climatizzatore sempre efficiente con una semplice pulizia dei filtri ogni due settimane. Per una gestione ancora più comoda, attiva la funzione Auto Cleaning, che asciuga automaticamente l’interno dell’unità dopo lo spegnimento in modalità Raffrescamento, mantenendo l’aria fresca e pulita più a lungo*.

 

*Quando l’unità viene spenta, la ventola continua a funzionare per circa 30 minuti.

Come impostazione di default, la funzione è disattivata.

Le specifiche della funzione possono variare senza preavviso; consulta il manuale incluso per maggiori dettagli.

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Tutte le specifiche

INFORMAZIONI GENERALI

  • Capacità di raffrescamento nominale/min (W)

    5.050 / 1.500

  • Consumo energetico annuale in raffrescamento nominale/min (W)

    1.563 / 330

  • Capacità di riscaldamento max (W)

    6.000

  • Capacità di riscaldamento nominale/min. (W)

    5.100 / 1.500

  • Consumo energetico annuale in riscaldamento nominale/min (KWh)

    944 / 150

  • Dimensioni unità interna L x A x P (mm)

    913x309x204

  • Capacità di raffrescamento max (W)

    5.300

  • Peso unità interna (kg)

    9,3

  • Dimensioni unità esterna L x A x P (mm)

    863x349x602

  • Peso unità esterna (kg)

    30,2

  • Tipo prodotto

    Parete

  • Tensione di ingresso nominale (V / Hz)

    220 ~ 240, 50

  • Tipo refrigerante

    R32

  • Potenza sonora (Raffrescamento) (dB(A))

    55 / 55 / 55

  • Tipo di condizionatore

    H/P

  • Tipo prodotto II

    Inverter

RAFFRESCAMENTO

  • Flusso d'aria principale

    Alto-Basso/Sinistra-Destra

  • Gestione flusso d’aria (Sinistra / Destra)

  • Gestione flusso d’aria (Su / Giù)

  • Velocità ventola

    5 Step

  • Raffrescamento rapido

  • AI Air

    Non disponibile

  • modalità di alimentazione

PURIFICAZIONE DELL’ARIA

  • Visualizzazione stato qualità dell’aria

    Non disponibile

  • Ionizzatore

    Non disponibile

  • Sensore PM1.

    Non disponibile

DEUMIDIFICAZIONE

  • Deumidificazione

  • Sensore umidità

    Non disponibile

RISCALDAMENTO

  • Riscaldamento a bassa temperatura

    Non disponibile

  • Riscaldamento rapido

RISPARMIO ENERGETICO

  • Controllo Attivo della Capacità

    Non disponibile

  • Classificazione energetica

    A++

  • Monitoraggio consumi energetici

    Non disponibile

  • Risparmio energetico (Raffrescamento)

  • AI kW Manager

    Non disponibile

  • Classe di Efficienza Energetica in Raffreddamento

    A++

  • Classe di Efficienza Energetica in Riscaldamento

    A+

  • ICA (I control Ampere)

    Non disponibile

  • SENSORE DI PRESENZA.

    Non disponibile

PRATICITÀ D'USO

  • Riavvio automatico

  • Modalità ventilazione

  • Rumorosità ridotta

  • Programmazione On / Off (24ore)

  • Telecomando

  • Programmazione

  • Smart Diagnosis

  • Wi-Fi con app LG ThinQ

  • Sonno profondo

    Non disponibile

  • Commutazione forzata

  • Rilevamento presenza di persone

    Non disponibile

  • Timer sonno+

    Non disponibile

DESIGN

  • Colore (Struttura)

    Bianco

  • Display

    88 Nascosto

  • Colore (Interno)

    Bianco

FILTRO

  • Filtro polveri sottili

    Non disponibile

  • Prefiltro

  • Filtro antipolvere ultra fine

    Non disponibile

IGIENE

  • Pulizia automatica (Auto cleaning)

  • Pulizia scambiatore di calore

    Non disponibile

UNITÀ ESTERNA

  • Codice modello unità esterna

    S3UW18TZXBA.DXWAEEU

CODICE EAN

  • Bar Code

    8806096638255

CONFORMITÀ

  • Mese di lancio (AAAA-MM)

    2026-01

  • Produttore (Importatore)

    LG Electronics

  • Nome modello prodotto

    S3NW18TZXBA

  • Tipo prodotto + Nome modello

    Split S3NW18TZXBA

RAC B2B FUNZIONE

  • PI485 Modulo

    Non disponibile

  • Dry Contact

    Non disponibile

  • controllo remoto cablato

    Non disponibile

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