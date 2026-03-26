Non tutte le lavatrici sono uguali. La qualità costruttiva e la reputazione del marchio giocano un ruolo fondamentale nella durata nel tempo. Marchi premium come LG investono in componenti durevoli, tecnologia avanzata dei motori e test rigorosi. Ecco perché le lavatrici LG spesso sopravvivono alle alternative più economiche e perché sono costantemente classificate tra le più affidabili.