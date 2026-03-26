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How Long Does a Washing Machine Last?
Capire la durata media della lavatrice
Quanto dura una lavatrice? Nel Regno Unito, molti consumatori si aspettano circa 6 anni di utilizzo, ma questo spesso si basa sull’esperienza con modelli economici o macchine più vecchie. In realtà, la maggior parte dei produttori progetta le proprie lavatrici affinché durino 10 anni o più, specialmente se sottoposte a una manutenzione adeguata.
Questo divario tra aspettativa e ingegneria sta crescendo. Poiché sempre più famiglie scelgono modelli a prezzi accessibili, la percezione della durata della lavatrice si è abbassata. Tuttavia, con la cura adeguata e il marchio giusto, non deve essere così.
Fattori chiave che influiscono sulla longevità della lavatrice
Diverse variabili influenzano per quanto tempo la lavatrice continuerà a girare senza intoppi, queste sono elencate di seguito.
Qualità e marchio: perché la tua scelta è importante
Non tutte le lavatrici sono uguali. La qualità costruttiva e la reputazione del marchio giocano un ruolo fondamentale nella durata nel tempo. Marchi premium come LG investono in componenti durevoli, tecnologia avanzata dei motori e test rigorosi. Ecco perché le lavatrici LG spesso sopravvivono alle alternative più economiche e perché sono costantemente classificate tra le più affidabili.
Frequenza di utilizzo e dimensioni del carico: trovare l’equilibrio
Secondo i dati dei consumatori del Regno Unito, una famiglia media gestisce 4-5 carichi a settimana. Si tratta di oltre 250 cicli all’anno. Se fai più lavaggi di quelli indicati o sovraccarichi costantemente il cestello, stai sottoponendo il motore, i cuscinetti e le sospensioni a uno sforzo eccessivo.
Anche il sottocarico può causare squilibrio e usura. Segui le linee guida di carico della tua lavatrice e mira alla coerenza.
Abitudini di manutenzione: proteggere il proprio investimento
Una lavatrice ben curata durerà molto più a lungo. La pulizia regolare, l’utilizzo corretto del detersivo e il controllo delle ostruzioni possono impedire che piccoli problemi diventino grandi riparazioni. Una manutenzione regolare garantisce il corretto funzionamento dell’apparecchio.
Detersivo, installazione e durezza dell’acqua
L’utilizzo del detersivo sbagliato (o una quantità eccessiva dello stesso) può portare all’accumulo di residui e a danni interni. Un’installazione non corretta, come un pavimento non livellato o tubi allentati, può causare vibrazioni, perdite e usura prematura. Nelle aree con acqua dura, il calcare può ridurre silenziosamente la vita della lavatrice a meno che non si adottino misure preventive.
I migliori consigli per la manutenzione per prolungare
la durata della lavatrice
Segui i passaggi riportati di seguito per garantire che la tua lavatrice funzioni al meglio.
✓ Esegui la pulizia regolarmente (filtro, cassetto, guarnizione, cestello)
- Rimuovi la lanugine e i detriti dal filtro ogni poche settimane
- Pulisci la guarnizione della porta per evitare la formazione di muffa
- Pulisci il cassetto del detersivo per evitare intasamenti
- Esegui un ciclo di pulizia del cestello mensilmente
✓ Usa il detersivo giusto (tipo e quantità)
- Utilizza un detersivo HE (ad alta efficienza) se la lavatrice lo richiede
- Evita il sovradosaggio: più sapone non significa vestiti più puliti
- Nelle aree con acqua dura, occorre prendere in considerazione un addolcitore o un decalcificante
✓ Carica correttamente (evita il sovra/sottocarico)
- Non riempire troppo la lavatrice, ma non lavare nemmeno un solo calzino
- Segui la capacità di carico della lavatrice per ottenere i migliori risultati
✓ Controlla i tubi flessibili e il livellamento
- Ispeziona i tubi flessibili per rilevare eventuali crepe o perdite ogni 6 mesi
- Assicurati che la lavatrice sia livellata per ridurre le vibrazioni e il rumore
✓ Utilizza le funzioni di pulizia della vasca
- Molte lavatrici LG includono un ciclo di Pulizia della vasca da utilizzare mensilmente
- Aiuta a rimuovere residui di detersivo, batteri e odori
Segnali che indicano che è arrivato il momento di prendere in considerazione la sostituzione della lavatrice
Anche le migliori lavatrici non durano per sempre. Ecco alcuni segnali che indicano che potrebbe essere giunto il momento di dire addio:
✓ Fa strani rumori?
Rumori forti come colpi, stridii o cigolii potrebbero indicare cuscinetti usurati o problemi alle sospensioni.
✓ I vestiti sono danneggiati o ancora bagnati?
Se il bucato fuoriesce strappato o gocciolante, il ciclo di centrifuga potrebbe non funzionare o il cestello potrebbe essere disallineato.
✓ Presenta perdite o non scarica?
Perdite intorno allo sportello o alla base, oppure acqua rimasta nel cestello, spesso indicano problemi alla pompa o di tenuta.
✓ È diventata inefficiente o troppo piccola?
Le lavatrici più vecchie utilizzano più acqua ed energia. Se la tua famiglia si è allargata o la tua lavatrice non riesce più a stare al passo, forse è giunto il momento di cambiarla.
Altri segnali che indicano che è arrivato il momento di comprare una nuova lavatrice:
- le parti di ricambio non sono più disponibili
- Le riparazioni stanno diventando sempre più frequenti
- La lavatrice ha più di 10 anni e non è coperta da garanzia
LG offre un’ampia gamma di lavatrici resistenti ed efficienti con funzionalità avanzate e una solida rete di supporto per riparazioni e assistenza.
Scegli la migliore lavatrice LG costruita per durare
Quando acquisti una nuova lavatrice, cerca:
✓ Classe energetica (A o superiore)
✓ Capacità che si adatti alla tua famiglia
✓ Copertura della garanzia (LG offre fino a 10 anni sui componenti principali)
✓ Funzionalità intelligenti come AI DD™ o ThinQ™ per una maggiore comodità
In che modo LG ingegnerizza le lavatrici per la durata
✓ Inverter Direct Drive™
I vantaggi del motore Inverter Direct Drive di LG
A differenza dei tradizionali motori a cinghia, Inverter Direct Drive™ di LG si collega direttamente al cestello. Meno componenti in movimento significano meno usura, meno rumore e una durata maggiore. È così affidabile che LG lo sostiene con una garanzia di 10 anni.
✓ AI DD™
Tecnologia intelligente per una cura delicata dei tessuti
La tecnologia AI DD™ di LG rileva il peso e la morbidezza del tessuto, regolando di conseguenza il movimento di lavaggio. Ciò significa meno usura sia per i capi che per la lavatrice stessa.
✓ Test approfonditi
Materiali di alta qualità e test rigorosi
Dai fusti in acciaio inossidabile ai telai che riducono le vibrazioni, le lavatrici LG sono costruite per durare. Ogni modello è sottoposto a test approfonditi per garantire prestazioni a lungo termine, anche in caso di uso intenso.
FAQ
Quali fattori influenzano la durata di una lavatrice?
I fattori chiave includono la qualità del marchio e della struttura, la frequenza d’uso, le dimensioni del carico, le abitudini di manutenzione, l’uso del detersivo e la qualità dell’installazione.
Come posso far durare più a lungo la mia lavatrice LG?
Segui le istruzioni del manuale d’uso, evita di sovraccaricare la lavatrice, usa il detersivo giusto, pulisci regolarmente il filtro e la guarnizione ed esegui il ciclo Pulizia della vasca una volta al mese. Il motore Inverter Direct Drive di LG è progettato anche per durare nel tempo.
Quali sono i segnali che la mia lavatrice deve essere sostituita?
Rumore eccessivo, perdite, scarsa rotazione, vestiti danneggiati o riparazioni frequenti sono tutti segnali che indicano che potrebbe essere giunto il momento di sostituire la lavatrice.
Vale la pena riparare una vecchia lavatrice?
Dipende. Se le riparazioni costano più del 50% di un nuovo modello o se i componenti sono difficili da trovare, la sostituzione potrebbe essere l’opzione migliore, specialmente con i modelli più recenti che offrono una maggiore efficienza energetica e funzionalità avanzate.