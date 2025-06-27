Salta al ContenutoSalta all’Accessibilità
Scheda tecnica

Monitor Gaming UltraGear 27" | Serie G810A | 4K 180Hz / FHD 360Hz (Dual Mode), IPS 1ms (GtG), HDMI 2.1

Scheda tecnica

Monitor Gaming UltraGear 27" | Serie G810A | 4K 180Hz / FHD 360Hz (Dual Mode), IPS 1ms (GtG), HDMI 2.1

27G810A-B
Funzionalità principali

  • Monitor gaming 27" con risoluzione UHD 4K (3840x2160)
  • Dual Mode: gioca in 4K a 180Hz oppure in FHD a 360Hz
  • Tempo di risposta 1ms (GtG)
  • G-Sync Compatible, AMD FreeSync Premium, VESA Adaptive Sync, Black Stabilizer, Dynamic Action Sync, Crosshair
  • VESA DisplayHDR™ 400, DCI-P3 95%, 1 miliardo di colori
  • Regolazioni schermo: altezza, tilt, swivel, pivot
Altro
Immagine frontale del monitor da gaming UltraGear™ 27G810A.

Immagine frontale del monitor da gaming UltraGear™ 27G810A.

Born to Game

Vista frontale del monitor da gaming LG UltraGear™ 27G810A sulla sua base esagonale, ambientato in un corridoio futuristico illuminato al neon; lo schermo mostra vivaci vortici viola e rossi con il logo UltraGear al centro.

Vista frontale del monitor da gaming LG UltraGear™ 27G810A sulla sua base esagonale, ambientato in un corridoio futuristico illuminato al neon; lo schermo mostra vivaci vortici viola e rossi con il logo UltraGear al centro.

*Le immagini sono simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità. Possono differire dall'uso reale.

Collage di cinque riquadri che evidenziano le caratteristiche dell’LG UltraGear™ 27G810A: in alto a sinistra un campo di battaglia fantasy con il testo “27″ 4K UHD 3840 × 2160”; in alto a destra guerrieri fantascientifici corazzati con la scritta “DCI-P3 95% (Tip.) & VESA DisplayHDR™ 400”; in basso a sinistra una combinazione di scene di corse e fantasy con la dicitura “Dual-Mode 4K UHD 180 Hz – FHD 360 Hz”; in basso al centro un’astronave sopra la Terra accanto a “1 ms (GtG)”; in basso a destra un primo piano di un cavo HDMI 2.1.

Collage di cinque riquadri che evidenziano le caratteristiche dell’LG UltraGear™ 27G810A: in alto a sinistra un campo di battaglia fantasy con il testo “27″ 4K UHD 3840 × 2160”; in alto a destra guerrieri fantascientifici corazzati con la scritta “DCI-P3 95% (Tip.) & VESA DisplayHDR™ 400”; in basso a sinistra una combinazione di scene di corse e fantasy con la dicitura “Dual-Mode 4K UHD 180 Hz – FHD 360 Hz”; in basso al centro un’astronave sopra la Terra accanto a “1 ms (GtG)”; in basso a destra un primo piano di un cavo HDMI 2.1.

La parola “DISPLAY” in grandi lettere sfumate, centrata su uno sfondo scuro, con un sottile contorno a forma di rettangolo che si estende da sinistra.

La parola “DISPLAY” in grandi lettere sfumate, centrata su uno sfondo scuro, con un sottile contorno a forma di rettangolo che si estende da sinistra.

Hero banner per LG UltraGear™ 27G810A: un guerriero fantasy a cavallo si avvicina a rovine illuminate dal sole, incorniciate da una foresta oscura. L’headline recita “Domina con la dimensione ideale”, seguita dal testo descrittivo sulla nitidezza 4K e le velocità del Dual-Mode. In sovrimpressione, nell’angolo, sono elencate le specifiche principali: “27″ | 4K UHD | 180 Hz”.

Hero banner per LG UltraGear™ 27G810A: un guerriero fantasy a cavallo si avvicina a rovine illuminate dal sole, incorniciate da una foresta oscura. L’headline recita “Domina con la dimensione ideale”, seguita dal testo descrittivo sulla nitidezza 4K e le velocità del Dual-Mode. In sovrimpressione, nell’angolo, sono elencate le specifiche principali: “27″ | 4K UHD | 180 Hz”.

Domina il gioco con il monitor 27" 4K

Gioca in 4K a 180Hz sul display IPS da 27" e sfrutta al massimo le console next-gen e le più recenti schede video grazie alle connessioni HDMI 2.1 e DisplayPort. Quando conta la velocità, attiva la funzione Dual Mode e passa in un istante dal 4K a 180Hz al Full HD a 360Hz, per una reattività estrema in ogni frame.

*Le immagini sono simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità. Possono differire dall'uso reale.

Immergiti nei colori, conquista la vittoria

Goditi un'esperienza di gioco incredibilmente realistica con immagini dai colori brillanti grazie alla copertura al 95% dello spazio colore DCI-P3 e al supporto HDR e VESA DisplayHDR™ 400.

Guerrieri corazzati futuristici combattono con armi energetiche in una città illuminata al neon.

*Le immagini sono simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità. Possono differire dall'uso reale.

La parola “SPEED” in grandi lettere sfumate, centrata su uno sfondo scuro, con un sottile contorno a forma di rettangolo che si estende da sinistra.

La parola “SPEED” in grandi lettere sfumate, centrata su uno sfondo scuro, con un sottile contorno a forma di rettangolo che si estende da sinistra.

Dual Mode:
risoluzione o refresh rate,
sei tu a scegliere

Scegli il miglior setup di frequenza e risoluzione in base a cosa stai giocando grazie alla funzione Dual Mode certificata VESA. Puoi passare senza interruzioni dal 4K a 180Hz, per giochi graficamente ricchi, al FHD a 360Hz, per le azioni più frenetiche, e scegliere la tua dimensione dello schermo preferita semplicemente premendo il tasto fisico dedicato.

Cavaliere e auto da corsa che mostrano 180Hz 4K UHD e 360Hz FHD.

Cavaliere e auto da corsa che mostrano 180Hz 4K UHD e 360Hz FHD.

*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e potrebbero differire dall’esperienza di utilizzo reale.

*Le prestazioni del “Dual Mode” possono variare a seconda del tipo di gioco, delle specifiche grafiche del computer e delle configurazioni.

Conquista la vittoria a una velocità incredibile

Il tempo di risposta di solo 1ms (GtG) ti assicura transizioni rapidissime che migliorano la fluidità del gioco, per immagini vivide e realistiche, prive di sfocature e ghosting.

*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e potrebbero differire dall’esperienza di utilizzo reale. 

*Seleziona 'Faster Mode' per ottenere 'Tempo di Risposta 1ms'. (Game Adjust → Response Time → Faster Mode).

La parola “TECHNOLOGY” in grandi lettere sfumate, centrata su uno sfondo scuro, con un sottile contorno a forma di rettangolo che si estende da sinistra.

La parola “TECHNOLOGY” in grandi lettere sfumate, centrata su uno sfondo scuro, con un sottile contorno a forma di rettangolo che si estende da sinistra.

Immagini fluide in ogni momento

La sincronizzazione adattiva con compatibilità G-SYNC®, tecnologia AMD FreeSync™ Premium e certificazione VESA AdaptiveSync™ minimizza i fastidiosi effetti di tearing e stuttering per offrirti un gameplay fluido e coinvolgente in ogni azione.

Confronto di immagini di gioco fluide: l’immagine a sinistra presenta tearing, mentre quella a destra è senza tearing.

Loghi di NVIDIA G-SYNC, VESA AdaptiveSync, e AMD FreeSync Premium.

Loghi di NVIDIA G-SYNC, VESA AdaptiveSync, e AMD FreeSync Premium.

*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e potrebbero differire dall’esperienza di utilizzo reale. 

*Le prestazioni di questa caratteristica sono confrontate con prodotti che non hanno tecnologie di sincronizzazione.

Dynamic Action Sync

Questa funzione riduce l'input lag per consentirti di cogliere i momenti più decisivi in tempo reale e di reagire rapidamente.

Black Stabilizer

La funzione Black Stabilizer ti aiuta a individuare il nemico in agguato negli angoli più bui.

Crosshair

Con la funzione Crosshair, il mirino è fissato al centro per ottimizzare la precisione.

*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e potrebbero differire dall’esperienza di utilizzo reale.

Il cavo per cuffie a 4 poli è collegato al monitor.

Jack cuffie a 4 poli

Plugin per effetti
sonori coinvolgenti

Divertiti a giocare mentre usi la chat vocale collegandoti con l’uscita cuffie a 4 poli. Inoltre, l’esperienza sarà ancora più coinvolgente grazie all’audio 3D di DTS Headphone:X.

*Cuffie vendute separatamente.

Design pensato per i gamer

Il design minimalista senza cornici su tre lati si integra perfettamente in ogni ambiente, e il supporto ergonomico regolabile in altezza, inclinazione, orientamento e rotazione ti assicura comfort prolungato e postura ottimale anche nelle sessioni di gioco più lunghe.

Icona regolazione Swivel.

Swivel

-30° ~ 30°

Icona regolazione Tilt.

Tilt

-5° ~ 21°

Icona regolazione Altezza.

Altezza

130mm

Icona regolazione Pivot.

Pivot

Bidirezionale

Vista frontale e posteriore del monitor da gaming UltraGear™ 27G810A, con una scena di corse futuristiche sullo schermo.

Vista frontale e posteriore del monitor da gaming UltraGear™ 27G810A, con una scena di corse futuristiche sullo schermo.

Icona HDMI.

HDMI™ 2.1 x2

Icona DisplayPort.

DisplayPort 1.4 x1 

con DSC

*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e potrebbero differire dall’esperienza di utilizzo reale.

Per richiedere ulteriore documentazione tecnica, visita il Portale LG Business

Caratteristiche principali

  • Dimensione Schermo [Pollici]

    27"

  • Risoluzione

    UHD 4K (3840x2160)

  • Tipologia di Pannello

    IPS

  • Formato

    16:9

  • Color Gamut (Tip.)

    DCI-P3 95%

  • Luminosità (Tip.) [cd/m²]

    400 cd/m²

  • Refresh Rate (Max.) [Hz]

    180Hz (4K) / 360Hz (FHD)

  • Tempo di Risposta

    1ms (GtG)

  • Regolazioni Display

    Altezza, tilt, swivel, pivot

Tutte le specifiche

DIMENSIONI/PESO

  • Dimension con Stand (W x A x P) [mm]

    613.5 x 404.5-534.5 x 220 mm

  • Dimension senza Stand (W x A x P) [mm]

    613.5 x 371.6 x 51.3 mm

  • Dimensioni con imballo (W x A x P) [mm]

    691 x 168 x 523 mm

  • Peso con Stand [kg]

    7.4 kg

  • Peso senza Stand [kg]

    4.9 kg

  • Peso con Imballo [kg]

    9.9 kg

CARATTERISTICHE

  • HDR 10

  • VESA DisplayHDR™

    DisplayHDR™ 400

  • Effetto HDR

  • Calibrazione Colore di fabbrica

  • Calibrazione Hardware

    HW Calibration Ready

  • Flicker Safe

  • Reader Mode

  • Color Weakness

  • NVIDIA G-Sync™

    G-SYNC Compatible

  • AMD FreeSync™

    FreeSync Premium

  • VRR

  • Black Stabilizer

  • Dynamic Action Sync

  • Crosshair

  • Contatore FPS

  • User Defined Key

  • Auto Input Switch

  • Smart Energy Saving

  • Altre Caratteristiche

    Dual Mode (4K 180Hz ↔ FHD 360Hz), VESA Adaptive Sync, Deep Black Pro, Live Color Low Blue Light, LG Switch

CONNETTIVITÀ

  • HDMI

    2x (2.1)

  • DisplayPort

    1x (1.4 DSC)

  • USB Upstream

    1x (3.0)

  • USB Downstream

    2x (3.0)

  • Uscita Cuffie

    Sì (4 poli audio+mic)

POWER

  • AC Input

    100~240V (50/60Hz)

  • Consumo Energetico (Sleep Mode)

    <0.5W

  • Consumo Energetico (DC Off)

    <0.3W

ACCESSORI

  • Cavo di Alimentazione

  • Adattatore

  • HDMI

    1x (2.1)

  • DisplayPort

    1x

DISPLAY

  • Dimensione Schermo [Pollici]

    27"

  • Risoluzione

    UHD 4K (3840x2160)

  • Tipologia di Pannello

    IPS

  • Formato

    16:9

  • Pixel Pitch [mm]

    0.15 mm (163 PPI)

  • Luminosità (Tip.) [cd/m²]

    400 cd/m²

  • Color Gamut (Tip.)

    DCI-P3 95%

  • Numero di Colori

    1.07 miliardi

  • Contrasto (Tip.)

    1000:1

  • Trattamento della Superficie

    Antiriflesso

  • Tempo di Risposta

    1ms (GtG)

  • Refresh Rate (Max.) [Hz]

    180Hz (4K) / 360Hz (FHD)

  • Angolo di visione

    178°/178°

SOFTWARE

  • LG Calibration Studio (True Color Pro)

  • Dual Controller

AUDIO

  • DTS HP:X

    Sì (4 poli)

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

  • Design Borderless

    Design borderless 3 lati

  • OneClick Stand

  • Regolazioni Display

    Altezza, tilt, swivel, pivot

  • Appendibile a Parete [mm]

    100x100 mm

INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ

MAGGIORI INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Le informazioni concernenti la sicurezza degli accessori sono incluse nelle informazioni di sicurezza del prodotto e non vengono rilasciate separatamente.

