Monitor Gaming UltraGear 27" | Serie G810A | 4K 180Hz / FHD 360Hz (Dual Mode), IPS 1ms (GtG), HDMI 2.1
Funzionalità principali
- Monitor gaming 27" con risoluzione UHD 4K (3840x2160)
- Dual Mode: gioca in 4K a 180Hz oppure in FHD a 360Hz
- Tempo di risposta 1ms (GtG)
- G-Sync Compatible, AMD FreeSync Premium, VESA Adaptive Sync, Black Stabilizer, Dynamic Action Sync, Crosshair
- VESA DisplayHDR™ 400, DCI-P3 95%, 1 miliardo di colori
- Regolazioni schermo: altezza, tilt, swivel, pivot
Immergiti nei colori, conquista la vittoria
Goditi un'esperienza di gioco incredibilmente realistica con immagini dai colori brillanti grazie alla copertura al 95% dello spazio colore DCI-P3 e al supporto HDR e VESA DisplayHDR™ 400.
Guerrieri corazzati futuristici combattono con armi energetiche in una città illuminata al neon.
Dual Mode:
risoluzione o refresh rate,
sei tu a scegliere
Scegli il miglior setup di frequenza e risoluzione in base a cosa stai giocando grazie alla funzione Dual Mode certificata VESA. Puoi passare senza interruzioni dal 4K a 180Hz, per giochi graficamente ricchi, al FHD a 360Hz, per le azioni più frenetiche, e scegliere la tua dimensione dello schermo preferita semplicemente premendo il tasto fisico dedicato.
Conquista la vittoria a una velocità incredibile
Il tempo di risposta di solo 1ms (GtG) ti assicura transizioni rapidissime che migliorano la fluidità del gioco, per immagini vivide e realistiche, prive di sfocature e ghosting.
Immagini fluide in ogni momento
La sincronizzazione adattiva con compatibilità G-SYNC®, tecnologia AMD FreeSync™ Premium e certificazione VESA AdaptiveSync™ minimizza i fastidiosi effetti di tearing e stuttering per offrirti un gameplay fluido e coinvolgente in ogni azione.
Confronto di immagini di gioco fluide: l’immagine a sinistra presenta tearing, mentre quella a destra è senza tearing.
Dynamic Action Sync
Questa funzione riduce l'input lag per consentirti di cogliere i momenti più decisivi in tempo reale e di reagire rapidamente.
Black Stabilizer
La funzione Black Stabilizer ti aiuta a individuare il nemico in agguato negli angoli più bui.
Design pensato per i gamer
Il design minimalista senza cornici su tre lati si integra perfettamente in ogni ambiente, e il supporto ergonomico regolabile in altezza, inclinazione, orientamento e rotazione ti assicura comfort prolungato e postura ottimale anche nelle sessioni di gioco più lunghe.
Caratteristiche principali
Dimensione Schermo [Pollici]
27"
Risoluzione
UHD 4K (3840x2160)
Tipologia di Pannello
IPS
Formato
16:9
Color Gamut (Tip.)
DCI-P3 95%
Luminosità (Tip.) [cd/m²]
400 cd/m²
Refresh Rate (Max.) [Hz]
180Hz (4K) / 360Hz (FHD)
Tempo di Risposta
1ms (GtG)
Regolazioni Display
Altezza, tilt, swivel, pivot
Tutte le specifiche
DIMENSIONI/PESO
Dimension con Stand (W x A x P) [mm]
613.5 x 404.5-534.5 x 220 mm
Dimension senza Stand (W x A x P) [mm]
613.5 x 371.6 x 51.3 mm
Dimensioni con imballo (W x A x P) [mm]
691 x 168 x 523 mm
Peso con Stand [kg]
7.4 kg
Peso senza Stand [kg]
4.9 kg
Peso con Imballo [kg]
9.9 kg
CARATTERISTICHE
HDR 10
Sì
VESA DisplayHDR™
DisplayHDR™ 400
Effetto HDR
Sì
Calibrazione Colore di fabbrica
Sì
Calibrazione Hardware
HW Calibration Ready
Flicker Safe
Sì
Reader Mode
Sì
Color Weakness
Sì
NVIDIA G-Sync™
G-SYNC Compatible
AMD FreeSync™
FreeSync Premium
VRR
Sì
Black Stabilizer
Sì
Dynamic Action Sync
Sì
Crosshair
Sì
Contatore FPS
Sì
User Defined Key
Sì
Auto Input Switch
Sì
Smart Energy Saving
Sì
Altre Caratteristiche
Dual Mode (4K 180Hz ↔ FHD 360Hz), VESA Adaptive Sync, Deep Black Pro, Live Color Low Blue Light, LG Switch
CONNETTIVITÀ
HDMI
2x (2.1)
DisplayPort
1x (1.4 DSC)
USB Upstream
1x (3.0)
USB Downstream
2x (3.0)
Uscita Cuffie
Sì (4 poli audio+mic)
POWER
AC Input
100~240V (50/60Hz)
Consumo Energetico (Sleep Mode)
<0.5W
Consumo Energetico (DC Off)
<0.3W
ACCESSORI
Cavo di Alimentazione
Sì
Adattatore
Sì
HDMI
1x (2.1)
DisplayPort
1x
DISPLAY
Dimensione Schermo [Pollici]
27"
Risoluzione
UHD 4K (3840x2160)
Tipologia di Pannello
IPS
Formato
16:9
Pixel Pitch [mm]
0.15 mm (163 PPI)
Luminosità (Tip.) [cd/m²]
400 cd/m²
Color Gamut (Tip.)
DCI-P3 95%
Numero di Colori
1.07 miliardi
Contrasto (Tip.)
1000:1
Trattamento della Superficie
Antiriflesso
Tempo di Risposta
1ms (GtG)
Refresh Rate (Max.) [Hz]
180Hz (4K) / 360Hz (FHD)
Angolo di visione
178°/178°
SOFTWARE
LG Calibration Studio (True Color Pro)
Sì
Dual Controller
Sì
AUDIO
DTS HP:X
Sì (4 poli)
INFORMAZIONI SUL PRODOTTO
Design Borderless
Design borderless 3 lati
OneClick Stand
Sì
Regolazioni Display
Altezza, tilt, swivel, pivot
Appendibile a Parete [mm]
100x100 mm
INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ
