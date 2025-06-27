Monitor Gaming UltraGear 27" | Serie G810A | 4K 180Hz / FHD 360Hz (Dual Mode), IPS 1ms (GtG), HDMI 2.1

Gioca in 4K a 180Hz sul display IPS da 27" e sfrutta al massimo le console next-gen e le più recenti schede video grazie alle connessioni HDMI 2.1 e DisplayPort. Quando conta la velocità, attiva la funzione Dual Mode e passa in un istante dal 4K a 180Hz al Full HD a 360Hz, per una reattività estrema in ogni frame.