Monitor gaming UltraGear OLED 27" | Serie GX704A | QHD HDR 400, 240Hz, 0,03ms
Scheda tecnica

Monitor gaming UltraGear OLED 27" | Serie GX704A | QHD HDR 400, 240Hz, 0,03ms

Front view of 27" LG UltraGear™ OLED GX7 Gaming Monitor, 240Hz, 0.03ms (GtG), Glare Panel, Black - 27GX704A-B
Funzionalità principali

  • Monitor gaming OLED con risoluzione QHD (2560x1440) HDR True Black 400
  • Immagini ultra-rapide con refresh rate 240Hz e tempo di risposta 0,03ms (GtG)
  • G-Sync Compatible, AMD FreeSync™ Premium, VESA Adaptive Sync, VRR
  • HDMI 2.1, DisplayPort, USB, Uscita cuffie
  • Schermo lucido, deisgn senza bordi
  • Regolazione Schermo: Altezza, Tilt, Swivel, Pivot
UltraGear™ OLED gaming monitor.

Schermo

Display LG WOLED

27" QHD HDR TB 400 & DCI-P3

Display lucido

Velocità

Refresh rate 240Hz

Tempo di risposta 0.03ms (GtG)

QHD@240Hz con HDMI 2.1

Tecnologia

NVIDIA® G-SYNC® Compatible

AMD FreeSync™ Premium Pro

VESA certified AdaptiveSync

*Immagini simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità. Può differire dall'uso reale.

*La luminosità del monitor è paragonata al modello precedente, LG UltraGear 27GR95QE.

**DCI-P3 Tipico 98,5%, Minimo 90%.

OLED con tecnologia MLA+

LG WOLED, illumina la strada verso la vittoria

Contrasto infinito e nero perfetto. Dì addio agli aloni e alle zone grigiastre e goditi l'esperienza gaming definitiva: ogni pixel si accende autonomamente per rendere luci e ombre ancora più definite. Il risultato è un'immagine dai colori realistici, nero che non sbiadisce e una resa senza paragoni. La tecnologia Micro Lens Array+ (MLA+) ti regala fino a 1300nit di luminosità, per immagini nitide e brillanti in ogni condizione di luce.

Pannello OLED luminoso con MLA+

*Immagini simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità. Può differire dall'uso reale.

Micro Lens Array+

L'evoluzione dell'OLED

I display LG WOLED con tecnologia Micro Lens Array+ (MLA+) offrono una luminosità del 37,5% più alta rispetto ad un display OLED tradizionale.

*Immagini simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità. Può differire dall'uso reale.

DisplayHDR True Black 400 | DCI-P3 98.5%

Tuffati in un'esplosione di colori

VESA DisplayHDR True Black 400 offre neri profondi e uniformi in ogni scena, sia luminosa che scura. Con contrasto 1.500.000:1 e gamma cromatica DCI-P3 98.5% puoi vedere colori dai dettagli ancora più ricchi.

*Immagini simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità. Può differire dall'uso reale.

*1,5 m:1 è il rapporto di contrasto al 25% APL (Average Picture Level; livello medio dell’immagine) il quale è indicato in percentuale e si riferisce al valore tra il livello del nero e il livello di riferimento per il bianco.

Low Blue Light

Protezione dalla luce blu dannosa

I display LG WOLED sono certificati Flicker-Free, Discomfort Glare Free e Low Blue Light da UL perchè minimizzano l'emissione della luce blu più dannosa per la vista, senza intaccare la qualità delle immagini.

*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e potrebbero differire dall’esperienza di utilizzo reale.

*I pannelli LG OLED sono stati certificati come Flicker-Free, Discomfort Glare Free e Low Blue Light da UL.

*Numero del certificato: Schermo Flicker-Free (OLED) - A196009, Discomfort Glare Free - V563481 (condizioni di UGR inferiori a 22), Low Blue Light Hardware Solution Platinum - V745051.

*La funzionalità di cui sopra può variare a seconda dell’ambiente o delle condizioni informatiche dell’utente.

*Immagini simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità. Può differire dall'uso reale.

*Il consumo energetico può aumentare quando le opzioni sopracitate sono selezionate.

*Il fenomeno del burn-in può accadere quando qualsiasi opzione tra quelle sopracitate è selezionata.

Incredibile velocità,
gameplay fluido

Sprigiona tutta la potenza dei 240Hz per vivere immagini incredibilmente fluide e cristalline con motion blur minimizzato, e trasformare il gameplay in un’esperienza totale e travolgente.

*Immagini simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità. Può differire dall'uso reale.

0.03ms (GtG), velocità sorprendente

Gioca con un tempo di risposta quasi istantaneo di 0,03 ms (GtG), che riduce al minimo l'effetto ghosting per immagini di gioco nitide, chiare e incredibilmente fluide.

*Immagini simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità. Può differire dall'uso reale.

QHD OLED a 240Hz da HDMI 2.1.

QHD OLED a 240Hz da HDMI 2.1

Connettività avanzata per veri gamer

LG UltraGear™ OLED è in grado di elaborare video in QHD con frequenza di aggiornamento fino a 240Hz da HDMI 2.1 e DisplayPort 1.4.

*Per giocare a 240hz è necessaria una scheda video in grado di supportare la connessioneHDMI 2.1, ed è necessario utilizzare il cavo HDMI 2.1 (incluso nella confezione).

*Scheda video venduta separatamente.

Immagini fluide in ogni momento

Tecnologia rivolta a un'esperienza di gioco fluida.

*Immagini simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità. Può differire dall'uso reale.

*Il rendimento della funzionalità viene confrontato con i modelli che non utilizzano la tecnologia di sincronizzazione.

*Gli errori o ritardi possono verificarsi a seconda della connessione alla rete.

Design pensato per i gamer

Esalta la tua postazione di gioco. Il design senza cornici su 4 lati ti assicura la massima immersività, mentre la base regolabile in altezza, inclinazione, swivel e pivot ti consente di giocare nella posizione più confortevole possibile.

Gamer centric design.

Icona regolazione swivel.

Swivel

Icona regolazione tilt/altezza.

Tilt / Altezza

Icona regolazione pivot.

Pivot

Icona design senza cornici.

Design senza cornici

4-pole headphone out.

Jack cuffie a 4 poli

Plugin per effetti sonori coinvolgenti

Divertiti a giocare mentre usi la chat vocale collegandoti con l’uscita cuffie a 4 poli. Inoltre, l’esperienza sarà ancora più coinvolgente grazie all’audio 3D di DTS Headphone:X.

*Cuffie vendute separatamente.

Gaming GUI

Interfaccia gaming per una personalizzazione totale

Usa On-Screen Display e LG Switch per personalizzare il tuo monitor: dalle impostazioni di base del monitor alle modalità immagine, fino alla registrazione di shortcut, puoi configurare il monitor come preferisci.

*Immagini simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità. Può differire dall'uso reale.

OLED Care

Ci prendiamo cura del tuo display OLED

Grazie alle funzioni OLED Care integrate, ti aiutamo a preservare la brillantezza dei pixel nel tempo attivando le funzioni “OLED Screen Move”, che sposta leggermente lo schermo a intervalli regolari, “Screen Saver”, che oscura lo schermo dopo un periodo di inattività, e “Image Cleaning”, che ripulisce i pixel.

*Questa funzionalità è disponibile solo con il telecomando incluso nella confezione.

Dynamic Action Sync

Questa funzione riduce l'input lag per consentirti di cogliere i momenti più decisivi in tempo reale e di reagire rapidamente.

Black Stabilizer

La funzione Black Stabilizer ti aiuta a individuare il nemico in agguato negli angoli più bui.

Crosshair

Con la funzione Crosshair, il mirino è fissato al centro per ottimizzare la precisione.

FPS Counter

Che tu stia giocando, montando un video o guardando un film, ogni frame conta. Con il Contatore FPS avrai sempre dati in tempo reale, per tenere sotto controllo gli FPS.

*Immagini simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità. Può differire dall'uso reale.

*La funzionalità Crosshair non è disponibile quando PFS Counter è attivo.

*FPS Counter potrebbe mostrare il valore che eccede il massimo refresh rate del monitor.

LG Calibration Studio.

LG Calibration Studio

Resa cromatica ottimizzata con la calibrazione hardware

Ottieni la massima resa cromatica con la calibrazione hardware e il software LG Calibration Studio, sfruttando al meglio l’ampio spettro cromatico e l’uniformità del display OLED QHD di LG.

*Immagini simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità. Può differire dall'uso reale.

*Il software e il sensore NON sono inclusi nella confezione. Per scaricare il software LG Calibration Studio più recente, visita il sito LG.COM.

Caratteristiche principali

  • Display - Dimensione Schermo [Pollici]

    26.5"

  • Display - Risoluzione

    QHD (2560x1440)

  • Display - Tipologia di Pannello

    OLED

  • Display - Formato

    16:9

  • Display - Color Gamut (Tip.)

    DCI-P3 98.5%

  • Display - Luminosità (Tip.) [cd/m²]

    275 cd/m² / picco 1300 cd/m² (@HDR 1.5% APL)

  • Display - Refresh Rate (Max.) [Hz]

    240Hz

  • Display - Tempo di Risposta

    0.03 ms GtG

  • Informazioni sul prodotto - Regolazioni Display

    Altezza, inclinazione, swivel, pivot

Tutte le specifiche

DIMENSIONI/PESO

  • Dimension con Stand (W x A x P) [mm]

    605.2x402.6-532.6x220 mm

  • Dimension senza Stand (W x A x P) [mm]

    605.2x351.0x45.3 mm

  • Dimensioni con imballo (W x A x P) [mm]

    673x168x529 mm

  • Peso con Stand [kg]

    7.2 kg

  • Peso senza Stand [kg]

    4.8 kg

  • Peso con Imballo [kg]

    9.9 kg

CARATTERISTICHE

  • HDR 10

  • VESA DisplayHDR™

    DisplayHDR™400 TRUE BLACK

  • Effetto HDR

  • Calibrazione Colore di fabbrica

  • Calibrazione Hardware

    HW Calibration Ready

  • Reader Mode

  • Color Weakness

  • NVIDIA G-Sync™

    G-SYNC Compatible

  • AMD FreeSync™

    FreeSync Premium Pro

  • VRR

  • Black Stabilizer

  • Dynamic Action Sync

  • Crosshair

  • Contatore FPS

  • User Defined Key

  • Auto Input Switch

  • Smart Energy Saving

  • Altre Caratteristiche

    VESA Adaptive Sync, VESA DSC Tecnology, Live Color Low Blue Light

CONNETTIVITÀ

  • HDMI

    2x (2.1)

  • DisplayPort

    1x (1.4)

  • USB Upstream

    1x (3.2 Gen1)

  • USB Downstream

    2x (3.2 Gen1)

  • Uscita SPDIF (Uscita Ottica)

  • Uscita Cuffie

ACCESSORI

  • Cavo di Alimentazione

  • Report di Calibrazione (Cartaceo)

  • HDMI

    Sì (2.1)

  • DisplayPort

  • USB A/B

  • Telecomando

DISPLAY

  • Dimensione Schermo [Pollici]

    26.5"

  • Risoluzione

    QHD (2560x1440)

  • Tipologia di Pannello

    OLED

  • Formato

    16:9

  • Luminosità (Tip.) [cd/m²]

    275 cd/m² / picco 1300 cd/m² (@HDR 1.5% APL)

  • Color Gamut (Tip.)

    DCI-P3 98.5%

  • Numero di Colori

    1.07 miliardi

  • Color Bit

    10bit

  • Contrasto (Tip.)

    1,500,000:1

  • Trattamento della Superficie

    Lucido

  • Tempo di Risposta

    0.03 ms GtG

  • Refresh Rate (Max.) [Hz]

    240Hz

  • Angolo di visione

    178°/178°

SOFTWARE

  • LG Calibration Studio (True Color Pro)

  • Dual Controller

  • OnScreen Control (LG Screen Manager)

    Sì (LG Switch App)

AUDIO

  • DTS HP:X

    Sì (4 poli)

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

  • Design Borderless

    Design borderless 4 lati

  • OneClick Stand

  • Regolazioni Display

    Altezza, inclinazione, swivel, pivot

  • Appendibile a Parete [mm]

    100x100 mm

INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ

MAGGIORI INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Le informazioni concernenti la sicurezza degli accessori sono incluse nelle informazioni di sicurezza del prodotto e non vengono rilasciate separatamente.

