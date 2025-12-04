Monitor gaming UltraGear OLED 27" | Serie GX704A | QHD HDR 400, 240Hz, 0,03ms

Contrasto infinito e nero perfetto. Dì addio agli aloni e alle zone grigiastre e goditi l'esperienza gaming definitiva: ogni pixel si accende autonomamente per rendere luci e ombre ancora più definite. Il risultato è un'immagine dai colori realistici, nero che non sbiadisce e una resa senza paragoni. La tecnologia Micro Lens Array+ (MLA+) ti regala fino a 1300nit di luminosità, per immagini nitide e brillanti in ogni condizione di luce.