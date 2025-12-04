We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Monitor gaming UltraGear OLED 27" | Serie GX704A | QHD HDR 400, 240Hz, 0,03ms
27GX704A-B
()
Funzionalità principali
- Monitor gaming OLED con risoluzione QHD (2560x1440) HDR True Black 400
- Immagini ultra-rapide con refresh rate 240Hz e tempo di risposta 0,03ms (GtG)
- G-Sync Compatible, AMD FreeSync™ Premium, VESA Adaptive Sync, VRR
- HDMI 2.1, DisplayPort, USB, Uscita cuffie
- Schermo lucido, deisgn senza bordi
- Regolazione Schermo: Altezza, Tilt, Swivel, Pivot
Schermo
Display LG WOLED
27" QHD HDR TB 400 & DCI-P3
Display lucido
Velocità
Refresh rate 240Hz
Tempo di risposta 0.03ms (GtG)
QHD@240Hz con HDMI 2.1
Tecnologia
NVIDIA® G-SYNC® Compatible
AMD FreeSync™ Premium Pro
VESA certified AdaptiveSync
*Immagini simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità. Può differire dall'uso reale.
*La luminosità del monitor è paragonata al modello precedente, LG UltraGear 27GR95QE.
**DCI-P3 Tipico 98,5%, Minimo 90%.
OLED con tecnologia MLA+
LG WOLED, illumina la strada verso la vittoria
Contrasto infinito e nero perfetto. Dì addio agli aloni e alle zone grigiastre e goditi l'esperienza gaming definitiva: ogni pixel si accende autonomamente per rendere luci e ombre ancora più definite. Il risultato è un'immagine dai colori realistici, nero che non sbiadisce e una resa senza paragoni. La tecnologia Micro Lens Array+ (MLA+) ti regala fino a 1300nit di luminosità, per immagini nitide e brillanti in ogni condizione di luce.
Pannello OLED luminoso con MLA+
*Immagini simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità. Può differire dall'uso reale.
Micro Lens Array+
L'evoluzione dell'OLED
I display LG WOLED con tecnologia Micro Lens Array+ (MLA+) offrono una luminosità del 37,5% più alta rispetto ad un display OLED tradizionale.
*Immagini simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità. Può differire dall'uso reale.
DisplayHDR True Black 400 | DCI-P3 98.5%
Tuffati in un'esplosione di colori
VESA DisplayHDR True Black 400 offre neri profondi e uniformi in ogni scena, sia luminosa che scura. Con contrasto 1.500.000:1 e gamma cromatica DCI-P3 98.5% puoi vedere colori dai dettagli ancora più ricchi.
*Immagini simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità. Può differire dall'uso reale.
*1,5 m:1 è il rapporto di contrasto al 25% APL (Average Picture Level; livello medio dell’immagine) il quale è indicato in percentuale e si riferisce al valore tra il livello del nero e il livello di riferimento per il bianco.
Low Blue Light
Protezione dalla luce blu dannosa
I display LG WOLED sono certificati Flicker-Free, Discomfort Glare Free e Low Blue Light da UL perchè minimizzano l'emissione della luce blu più dannosa per la vista, senza intaccare la qualità delle immagini.
*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e potrebbero differire dall’esperienza di utilizzo reale.
*I pannelli LG OLED sono stati certificati come Flicker-Free, Discomfort Glare Free e Low Blue Light da UL.
*Numero del certificato: Schermo Flicker-Free (OLED) - A196009, Discomfort Glare Free - V563481 (condizioni di UGR inferiori a 22), Low Blue Light Hardware Solution Platinum - V745051.
*La funzionalità di cui sopra può variare a seconda dell’ambiente o delle condizioni informatiche dell’utente.
Come ottenere un OLED più luminoso
[Opzione 1] Spegni la modalità Smart Energy Saving.
Come ottenere un OLED più luminoso
[Opzione 2] Imposta la Game Mode come Gamer 1
Come ottenere un OLED più luminoso
[Opzione 3] Imposta la luminosità a 100.
Come ottenere un OLED più luminoso
[Opzione 4] Imposta la luminosità massima su Alta.
Come ottenere un OLED più luminoso
[Opzione 1] Spegni la modalità Smart Energy Saving.
Come ottenere un OLED più luminoso
[Opzione 2] Imposta la Game Mode come Gamer 1
Come ottenere un OLED più luminoso
[Opzione 3] Imposta la luminosità a 100.
Come ottenere un OLED più luminoso
[Opzione 4] Imposta la luminosità massima su Alta.
*Immagini simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità. Può differire dall'uso reale.
*Il consumo energetico può aumentare quando le opzioni sopracitate sono selezionate.
*Il fenomeno del burn-in può accadere quando qualsiasi opzione tra quelle sopracitate è selezionata.
Incredibile velocità,
gameplay fluido
Sprigiona tutta la potenza dei 240Hz per vivere immagini incredibilmente fluide e cristalline con motion blur minimizzato, e trasformare il gameplay in un’esperienza totale e travolgente.
*Immagini simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità. Può differire dall'uso reale.
0.03ms (GtG), velocità sorprendente
Gioca con un tempo di risposta quasi istantaneo di 0,03 ms (GtG), che riduce al minimo l'effetto ghosting per immagini di gioco nitide, chiare e incredibilmente fluide.
*Immagini simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità. Può differire dall'uso reale.
*Per giocare a 240hz è necessaria una scheda video in grado di supportare la connessioneHDMI 2.1, ed è necessario utilizzare il cavo HDMI 2.1 (incluso nella confezione).
*Scheda video venduta separatamente.
Immagini fluide in ogni momento
Tecnologia rivolta a un'esperienza di gioco fluida.
NVIDIA® G-SYNC® Compatible
La compatibilità NVIDIA G-SYNC® garantisce una perfetta sincronizzazione tra GPU e pannello, eliminando gli effetti di tearing e stuttering, per garantirti un'esperienza di gioco fluida.
AMD FreeSync™ Premium Pro
Con la tecnologia FreeSync™ Premium Pro ottieni movimenti fluidi e senza scatti nei giochi ad alta risoluzione e velocità elevata.
VESA certified AdaptiveSync
Goditi partite fluide, senza strappi e sfarfallii con la certificazione VESA AdaptiveSync, che assicura frequenze di aggiornamento notevolmente superiori e bassa latenza.
*Immagini simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità. Può differire dall'uso reale.
*Il rendimento della funzionalità viene confrontato con i modelli che non utilizzano la tecnologia di sincronizzazione.
*Gli errori o ritardi possono verificarsi a seconda della connessione alla rete.
Design pensato per i gamer
Esalta la tua postazione di gioco. Il design senza cornici su 4 lati ti assicura la massima immersività, mentre la base regolabile in altezza, inclinazione, swivel e pivot ti consente di giocare nella posizione più confortevole possibile.
Gamer centric design.
*Cuffie vendute separatamente.
Gaming GUI
Interfaccia gaming per una personalizzazione totale
Usa On-Screen Display e LG Switch per personalizzare il tuo monitor: dalle impostazioni di base del monitor alle modalità immagine, fino alla registrazione di shortcut, puoi configurare il monitor come preferisci.
*Immagini simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità. Può differire dall'uso reale.
OLED Care
Ci prendiamo cura del tuo display OLED
Grazie alle funzioni OLED Care integrate, ti aiutamo a preservare la brillantezza dei pixel nel tempo attivando le funzioni “OLED Screen Move”, che sposta leggermente lo schermo a intervalli regolari, “Screen Saver”, che oscura lo schermo dopo un periodo di inattività, e “Image Cleaning”, che ripulisce i pixel.
*Questa funzionalità è disponibile solo con il telecomando incluso nella confezione.
Dynamic Action Sync
Questa funzione riduce l'input lag per consentirti di cogliere i momenti più decisivi in tempo reale e di reagire rapidamente.
Black Stabilizer
La funzione Black Stabilizer ti aiuta a individuare il nemico in agguato negli angoli più bui.
*Immagini simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità. Può differire dall'uso reale.
*La funzionalità Crosshair non è disponibile quando PFS Counter è attivo.
*FPS Counter potrebbe mostrare il valore che eccede il massimo refresh rate del monitor.
*Immagini simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità. Può differire dall'uso reale.
*Il software e il sensore NON sono inclusi nella confezione. Per scaricare il software LG Calibration Studio più recente, visita il sito LG.COM.
Caratteristiche principali
Display - Dimensione Schermo [Pollici]
26.5"
Display - Risoluzione
QHD (2560x1440)
Display - Tipologia di Pannello
OLED
Display - Formato
16:9
Display - Color Gamut (Tip.)
DCI-P3 98.5%
Display - Luminosità (Tip.) [cd/m²]
275 cd/m² / picco 1300 cd/m² (@HDR 1.5% APL)
Display - Refresh Rate (Max.) [Hz]
240Hz
Display - Tempo di Risposta
0.03 ms GtG
Informazioni sul prodotto - Regolazioni Display
Altezza, inclinazione, swivel, pivot
Tutte le specifiche
DIMENSIONI/PESO
Dimension con Stand (W x A x P) [mm]
605.2x402.6-532.6x220 mm
Dimension senza Stand (W x A x P) [mm]
605.2x351.0x45.3 mm
Dimensioni con imballo (W x A x P) [mm]
673x168x529 mm
Peso con Stand [kg]
7.2 kg
Peso senza Stand [kg]
4.8 kg
Peso con Imballo [kg]
9.9 kg
CARATTERISTICHE
HDR 10
Sì
VESA DisplayHDR™
DisplayHDR™400 TRUE BLACK
Effetto HDR
Sì
Calibrazione Colore di fabbrica
Sì
Calibrazione Hardware
HW Calibration Ready
Reader Mode
Sì
Color Weakness
Sì
NVIDIA G-Sync™
G-SYNC Compatible
AMD FreeSync™
FreeSync Premium Pro
VRR
Sì
Black Stabilizer
Sì
Dynamic Action Sync
Sì
Crosshair
Sì
Contatore FPS
Sì
User Defined Key
Sì
Auto Input Switch
Sì
Smart Energy Saving
Sì
Altre Caratteristiche
VESA Adaptive Sync, VESA DSC Tecnology, Live Color Low Blue Light
CONNETTIVITÀ
HDMI
2x (2.1)
DisplayPort
1x (1.4)
USB Upstream
1x (3.2 Gen1)
USB Downstream
2x (3.2 Gen1)
Uscita SPDIF (Uscita Ottica)
Sì
Uscita Cuffie
Sì
ACCESSORI
Cavo di Alimentazione
Sì
Report di Calibrazione (Cartaceo)
Sì
HDMI
Sì (2.1)
DisplayPort
Sì
USB A/B
Sì
Telecomando
Sì
DISPLAY
Dimensione Schermo [Pollici]
26.5"
Risoluzione
QHD (2560x1440)
Tipologia di Pannello
OLED
Formato
16:9
Luminosità (Tip.) [cd/m²]
275 cd/m² / picco 1300 cd/m² (@HDR 1.5% APL)
Color Gamut (Tip.)
DCI-P3 98.5%
Numero di Colori
1.07 miliardi
Color Bit
10bit
Contrasto (Tip.)
1,500,000:1
Trattamento della Superficie
Lucido
Tempo di Risposta
0.03 ms GtG
Refresh Rate (Max.) [Hz]
240Hz
Angolo di visione
178°/178°
SOFTWARE
LG Calibration Studio (True Color Pro)
Sì
Dual Controller
Sì
OnScreen Control (LG Screen Manager)
Sì (LG Switch App)
AUDIO
DTS HP:X
Sì (4 poli)
INFORMAZIONI SUL PRODOTTO
Design Borderless
Design borderless 4 lati
OneClick Stand
Sì
Regolazioni Display
Altezza, inclinazione, swivel, pivot
Appendibile a Parete [mm]
100x100 mm
INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ
- estensione
- estensione
- estensione
- estensione
- estensione
- estensione
- estensione
- estensione
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Le informazioni concernenti la sicurezza degli accessori sono incluse nelle informazioni di sicurezza del prodotto e non vengono rilasciate separatamente.
