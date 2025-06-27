We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Monitor Gaming UltraGear OLED 32" | Serie GX850A | 4K 165Hz / FHD 330Hz (Dual Mode), 0,03ms (GtG)
Funzionalità principali
- Monitor gaming OLED 32" 4K (3840x2160) HDR True Black 400
- Dual Mode: gioca in 4K a 165Hz oppure in FHD a 330Hz
- G-Sync Compatible, AMD FreeSync™ Premium Pro, VESA Adaptive Sync, Black Stabilizer, Dynamic Action Sync, Crosshair, VRR
- Tempo di risposta 0,03ms (GtG)
- Esperienza immersiva con design senza bordi
- Regolazioni schermo: altezza, tilt, swivel, pivot
Eccellenza premiata
Digital Trends 2025
La migliore gamma di monitor secondo i lettori, per gamer e per chi richiede prestazioni di alta qualità.
*Tra i monitor gaming LG OLED con MLA+. Sulla base delle specifiche pubblicate, la luminosità SDR è 37,5% più luminosa dei nostri modelli precedenti (27GR95QE, 45GR95QE).
Nero perfetto, colori perfetti
Dì addio agli aloni e alle zone grigiastre e goditi l'esperienza gaming definitiva. Ogni istante di gioco prende vita grazie al display OLED, con neri profondi e colori brillanti anche nelle scene più buie. VESA DisplayHDR True Black 400, DCI-P3 98,5%, Delta E≤2 e contrasto 1.500.000:1 ti assicurano immagini incredibilmente realistiche.
Tripla certificazione UL
per il massimo comfort di gioco
Gioca quanto vuoi, al comfort dei tuoi occhi ci pensiamo noi. I display LG WOLED sono certificati Flicker-Free, Discomfort Glare Free e Low Blue Light da UL perchè minimizzano l'emissione della luce blu più dannosa per la vista, senza intaccare la qualità delle immagini. E con la finitura antiriflesso puoi giocare senza in ogni condizione di luce.
*I display WOLED LG sono stati verificati come Flicker-Free, Discomfort Glare Free e Low Blue Light da UL.
*Numero del certificato: Schermo Flicker-Free (OLED) - A196009, Discomfort Glare Free - V563481 (condizioni di UGR inferiori a 22), Low Blue Light Hardware Solution Platinum - V745051.
*La funzionalità di cui sopra può variare a seconda dell’ambiente o delle condizioni informatiche dell’utente.
0.03ms (GtG), velocità sorprendente
Gioca con un tempo di risposta quasi istantaneo di 0,03 ms (GtG), che riduce al minimo l'effetto ghosting per immagini di gioco nitide, chiare e incredibilmente fluide.
*Seleziona ’Faster Mode’ per ottenere ‘Tempo di risposta 0.03ms’. (Game Adjust → Response Time → Faster Mode).
Dual Mode:
risoluzione o refresh rate,
sei tu a scegliere
Scegli il miglior setup di frequenza e risoluzione in base a cosa stai giocando grazie alla funzione Dual Mode certificata VESA. Puoi passare senza interruzioni dal 4K a 165Hz, per giochi graficamente ricchi, al FHD a 330Hz, per le azioni più frenetiche, e scegliere la tua dimensione dello schermo preferita semplicemente premendo il tasto fisico dedicato.
*Le prestazioni del “Dual Mode” possono variare a seconda del tipo di gioco, delle specifiche grafiche del computer e delle configurazioni.
Immagini fluide in ogni momento
La sincronizzazione adattiva con compatibilità G-SYNC® e tecnologia AMD FreeSync™ Premium Pro minimizza i fastidiosi effetti di tearing e stuttering per offrirti un gameplay fluido e coinvolgente in ogni azione.
A racing game scene showing a bright green sports car leading on a track, with multiple cars following behind under the AMD FreeSync Premium Pro feature.
*Le prestazioni di questa caratteristica sono confrontate con prodotti che non hanno tecnologie di sincronizzazione.
Gameplay senza interruzioni grazie a LG Switch
L’app LG Switch trasforma il tuo schermo in un centro multitasking perfetto per lavoro, gaming e streaming. Dividi lo schermo fino a 11 sezioni, personalizza i layout di visualizzazione, avvia videochiamate con un solo tasto rapido o gestisci la funzione Dual Mode.
Design pensato per i gamer
Il design minimalista senza cornici si integra perfettamente in ogni ambiente, e il supporto ergonomico regolabile in altezza, inclinazione, orientamento e rotazione ti assicura comfort prolungato e postura ottimale anche nelle sessioni di gioco più lunghe.
Tutte le specifiche
DIMENSIONI/PESO
Dimension con Stand (W x A x P) [mm]
714.1 x 510.9-620.9 x 249.8 mm
Dimension senza Stand (W x A x P) [mm]
714.1 x 411.8 x 65.0 mm
Dimensioni con imballo (W x A x P) [mm]
973 x 183 x 544 mm
Peso con Stand [kg]
9.1 kg
Peso senza Stand [kg]
4.9 kg
Peso con Imballo [kg]
13.2 kg
CARATTERISTICHE
HDR 10
Sì
VESA DisplayHDR™
DisplayHDR™400 TRUE BLACK
Effetto HDR
Sì
Calibrazione Colore di fabbrica
Sì
Calibrazione Hardware
Sì (HW Calibration Ready)
Reader Mode
Sì
Color Weakness
Sì
NVIDIA G-Sync™
G-SYNC Compatible
AMD FreeSync™
FreeSync Premium Pro
VRR
Sì
Black Stabilizer
Sì
Dynamic Action Sync
Sì
Crosshair
Sì
Contatore FPS
Sì
Auto Input Switch
Sì
Smart Energy Saving
Sì
Altre Caratteristiche
Dual Mode (4K 165Hz ↔ FHD 330Hz), VESA Adaptive Sync, Live Color Low Blue Light
DISPLAY
Numero di Colori
1.07 miliardi
Dimensione Schermo [Pollici]
31,5"
Risoluzione
UHD 4K (3840x2160)
Tipologia di Pannello
OLED
Formato
16:9
Color Gamut (Tip.)
DCI-P3 98.5%
Contrasto (Tip.)
1500000:1
Tempo di Risposta
0,03ms (GtG)
Refresh Rate (Max.) [Hz]
4K a 165Hz / FHD 330Hz (Dual Mode)
Angolo di visione
178°/178°
Pixel Pitch [mm]
0.18 mm
Luminosità (Tip.) [cd/m²]
275 cd/m² / picco 1300 cd/m²
Color Bit
10bit
Trattamento della Superficie
Lucido
SOFTWARE
OnScreen Control (LG Screen Manager)
Sì (LG Switch App)
LG Calibration Studio (True Color Pro)
Sì
ACCESSORI
HDMI
Sì (2.1)
DisplayPort
Sì
Adattatore
Sì
Cavo di Alimentazione
Sì
CONNETTIVITÀ
HDMI
2x (2.1)
DisplayPort
1x (1.4 DSC)
USB Upstream
1x (3.0)
USB Downstream
2x (3.0)
Uscita Cuffie
Sì
INFORMAZIONI SUL PRODOTTO
Regolazioni Display
Altezza, Tilt, Swivel, Pivot
Appendibile a Parete [mm]
100x100 mm
Design Borderless
Design borderless 4 lati
POWER
AC Input
100~240V (50/60Hz)
Consumo Energetico (DC Off)
<0.3W
Consumo Energetico (Sleep Mode)
<0.5W
INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ
