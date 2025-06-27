Salta al ContenutoSalta all’Accessibilità
Monitor Gaming UltraGear OLED 32" | Serie GX850A | 4K 165Hz / FHD 330Hz (Dual Mode), 0,03ms (GtG)
32GX850A_EU new Erp label.pdf
Classe energetica : UE
Scheda tecnica

Monitor Gaming UltraGear OLED 32" | Serie GX850A | 4K 165Hz / FHD 330Hz (Dual Mode), 0,03ms (GtG)

32GX850A_EU new Erp label.pdf
Classe energetica : UE
Scheda tecnica

Monitor Gaming UltraGear OLED 32" | Serie GX850A | 4K 165Hz / FHD 330Hz (Dual Mode), 0,03ms (GtG)

32GX850A-B
front view
-15 degree side view
+15 degree side view
right side view with tilt adjustment
front view of the monitor with the stand down
right side view
right side view with tilt adjustment
top view
top view with right swivel
top view with left swivel
rear view
left rear angled view
rear close-up view of stand mount
rear close-up view of connectivity ports
close-up view of stand base
front view
-15 degree side view
+15 degree side view
right side view with tilt adjustment
front view of the monitor with the stand down
right side view
right side view with tilt adjustment
top view
top view with right swivel
top view with left swivel
rear view
left rear angled view
rear close-up view of stand mount
rear close-up view of connectivity ports
close-up view of stand base

Funzionalità principali

  • Monitor gaming OLED 32" 4K (3840x2160) HDR True Black 400
  • Dual Mode: gioca in 4K a 165Hz oppure in FHD a 330Hz
  • G-Sync Compatible, AMD FreeSync™ Premium Pro, VESA Adaptive Sync, Black Stabilizer, Dynamic Action Sync, Crosshair, VRR
  • Tempo di risposta 0,03ms (GtG)
  • Esperienza immersiva con design senza bordi
  • Regolazioni schermo: altezza, tilt, swivel, pivot
Altro

Eccellenza premiata

Logo Digital Trends Award

Digital Trends 2025

La migliore gamma di monitor secondo i lettori, per gamer e per chi richiede prestazioni di alta qualità.

Logo LG UltraGear™ GX8.

Logo LG UltraGear™ GX8.



L'OLED si mette in gioco.

Immagine frontale del monitor da gaming UltraGear™ OLED 32GX850A

Immagine frontale del monitor da gaming UltraGear™ OLED 32GX850A

*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e potrebbero differire dall’esperienza di utilizzo reale.

Panoramica delle caratteristiche di un monitor da gaming con: OLED 4K da 32", OLED con MLA+, VESA DisplayHDR True Black 400, Dual-Mode, 0,03 ms GtG, pannello antiriflesso.
Display
Una scena fantasy drammatica con un guerriero incappucciato in piedi davanti a una catena montuosa innevata, con il testo “32" OLED 4K” nell’angolo in basso a destra.

Una scena fantasy drammatica con un guerriero incappucciato in piedi davanti a una catena montuosa innevata, con il testo “32" OLED 4K” nell’angolo in basso a destra.

Domina le tue battaglie
sul display OLED 4K da 32"

Lo straordinario display OLED 4K da 32 pollici ti offre immagini incredibilmente nitide e dettagliate, per un'esperienza di gioco incredibilmente coinvolgente.

*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e potrebbero differire dall’esperienza di utilizzo reale.

Le immagini planetarie appaiono più luminose e nitide sui monitor LG OLED.

L'OLED più luminoso

Illumina la strada verso la vittoria con una luminosità fino a 1300nit. Il display WOLED con tecnologia Micro Lens Aray+ (MLA+) ti regala immagini fino al 37,5% più luminose*, con colori vividi e realistici per un gaming coinvolgente e preciso anche in ambienti con molta luce.

*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e potrebbero differire dall’esperienza di utilizzo reale.

*Tra i monitor gaming LG OLED con MLA+. Sulla base delle specifiche pubblicate, la luminosità SDR è 37,5% più luminosa dei nostri modelli precedenti (27GR95QE, 45GR95QE).

Nero perfetto, colori perfetti

Dì addio agli aloni e alle zone grigiastre e goditi l'esperienza gaming definitiva. Ogni istante di gioco prende vita grazie al display OLED, con neri profondi e colori brillanti anche nelle scene più buie. VESA DisplayHDR True Black 400, DCI-P3 98,5%, Delta E≤2 e contrasto 1.500.000:1 ti assicurano immagini incredibilmente realistiche.

*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e potrebbero differire dall’esperienza di utilizzo reale.

Tripla certificazione UL
per il massimo comfort di gioco

Gioca quanto vuoi, al comfort dei tuoi occhi ci pensiamo noi. I display LG WOLED sono certificati Flicker-Free, Discomfort Glare Free e Low Blue Light da UL perchè minimizzano l'emissione della luce blu più dannosa per la vista, senza intaccare la qualità delle immagini. E con la finitura antiriflesso puoi giocare senza in ogni condizione di luce.

*Le immagini presentate sono simulate solo a scopo puramente illustrativo.

*I display WOLED LG sono stati verificati come Flicker-Free, Discomfort Glare Free e Low Blue Light da UL.

*Numero del certificato: Schermo Flicker-Free (OLED) - A196009, Discomfort Glare Free - V563481 (condizioni di UGR inferiori a 22), Low Blue Light Hardware Solution Platinum - V745051.

*La funzionalità di cui sopra può variare a seconda dell’ambiente o delle condizioni informatiche dell’utente.

Velocità
Un monitor che mostra una gara di motociclette ad alta velocità su strade cittadine illuminate al neon, mettendo in evidenza la fluidità del movimento con frequenza di aggiornamento a 165Hz.

Azione di gioco fluida e veloce

Sprigiona tutta la potenza dei 165Hz per vivere immagini incredibilmente fluide e cristalline con motion blur minimizzato, e trasformare il gameplay in un’esperienza totale e travolgente.

*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e potrebbero differire dall’esperienza di utilizzo reale.

0.03ms (GtG), velocità sorprendente

Gioca con un tempo di risposta quasi istantaneo di 0,03 ms (GtG), che riduce al minimo l'effetto ghosting per immagini di gioco nitide, chiare e incredibilmente fluide.

*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e potrebbero differire dall’esperienza di utilizzo reale.

*Seleziona ’Faster Mode’ per ottenere ‘Tempo di risposta 0.03ms’. (Game Adjust → Response Time → Faster Mode).

Dual Mode:
risoluzione o refresh rate,
sei tu a scegliere

Scegli il miglior setup di frequenza e risoluzione in base a cosa stai giocando grazie alla funzione Dual Mode certificata VESA. Puoi passare senza interruzioni dal 4K a 165Hz, per giochi graficamente ricchi, al FHD a 330Hz, per le azioni più frenetiche, e scegliere la tua dimensione dello schermo preferita semplicemente premendo il tasto fisico dedicato.

Cavaliere e auto da corsa che mostrano 165Hz WQHD e 330Hz WFHD.

*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e potrebbero differire dall’esperienza di utilizzo reale.

*Le prestazioni del “Dual Mode” possono variare a seconda del tipo di gioco, delle specifiche grafiche del computer e delle configurazioni.

Tecnologia

Immagini fluide in ogni momento

La sincronizzazione adattiva con compatibilità G-SYNC® e tecnologia AMD FreeSync™ Premium Pro minimizza i fastidiosi effetti di tearing e stuttering per offrirti un gameplay fluido e coinvolgente in ogni azione.

A racing game scene showing a bright green sports car leading on a track, with multiple cars following behind under the AMD FreeSync Premium Pro feature.

*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e potrebbero differire dall’esperienza di utilizzo reale. 
*Le prestazioni di questa caratteristica sono confrontate con prodotti che non hanno tecnologie di sincronizzazione.

Dynamic Action Sync

Questa funzione riduce l'input lag per consentirti di cogliere i momenti più decisivi in tempo reale e di reagire rapidamente.

Black Stabilizer

La funzione Black Stabilizer ti aiuta a individuare il nemico in agguato negli angoli più bui.

Crosshair

Con la funzione Crosshair, il mirino è fissato al centro per ottimizzare la precisione.

FPS Counter

Che tu stia giocando, montando un video o guardando un film, ogni frame conta. Con il Contatore FPS avrai sempre dati in tempo reale, per tenere sotto controllo gli FPS.

*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e potrebbero differire dall’esperienza di utilizzo reale. 

Gameplay senza interruzioni grazie a LG Switch

L’app LG Switch trasforma il tuo schermo in un centro multitasking perfetto per lavoro, gaming e streaming. Dividi lo schermo fino a 11 sezioni, personalizza i layout di visualizzazione, avvia videochiamate con un solo tasto rapido o gestisci la funzione Dual Mode.

Breve video dimostrativo della funzione LG Switch di LG UltraGear, che mostra il passaggio fluido tra le sorgenti di input e un controllo utente avanzato per un’esperienza di gioco ottimizzata nella gamma di monitor UltraGear 2025.

Video of smooth gaming experience with VESA ClearMR logo.

*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e potrebbero differire dall’esperienza di utilizzo reale.

Design pensato per i gamer

Il design minimalista senza cornici si integra perfettamente in ogni ambiente, e il supporto ergonomico regolabile in altezza, inclinazione, orientamento e rotazione ti assicura comfort prolungato e postura ottimale anche nelle sessioni di gioco più lunghe.

Vista frontale e posteriore del monitor da gaming UltraGear™ 32GX850A, con una scena di corse futuristiche sullo schermo.

Vista frontale e posteriore del monitor da gaming UltraGear™ 32GX850A, con una scena di corse futuristiche sullo schermo.

Icona regolazioni tilt, swivel, pivot, altezza e appendibile a parete 100x100.

Icona regolazioni tilt, swivel, pivot, altezza e appendibile a parete 100x100.

*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e potrebbero differire dall’esperienza di utilizzo reale.

Per richiedere ulteriore documentazione tecnica, visita il Portale LG Business

Key Feature

  • Monitor gaming OLED 32" 4K (3840x2160) HDR True Black 400
  • Dual Mode: gioca in 4K a 165Hz oppure in FHD a 330Hz
  • G-Sync Compatible, AMD FreeSync™ Premium Pro, VESA Adaptive Sync, Black Stabilizer, Dynamic Action Sync, Crosshair, VRR
  • Tempo di risposta 0,03ms (GtG)
  • Esperienza immersiva con design senza bordi
  • Regolazioni schermo: altezza, tilt, swivel, pivot
Stampa

Tutte le specifiche

DIMENSIONI/PESO

  • Dimension con Stand (W x A x P) [mm]

    714.1 x 510.9-620.9 x 249.8 mm

  • Dimension senza Stand (W x A x P) [mm]

    714.1 x 411.8 x 65.0 mm

  • Dimensioni con imballo (W x A x P) [mm]

    973 x 183 x 544 mm

  • Peso con Stand [kg]

    9.1 kg

  • Peso senza Stand [kg]

    4.9 kg

  • Peso con Imballo [kg]

    13.2 kg

CARATTERISTICHE

  • HDR 10

  • VESA DisplayHDR™

    DisplayHDR™400 TRUE BLACK

  • Effetto HDR

  • Calibrazione Colore di fabbrica

  • Calibrazione Hardware

    Sì (HW Calibration Ready)

  • Reader Mode

  • Color Weakness

  • NVIDIA G-Sync™

    G-SYNC Compatible

  • AMD FreeSync™

    FreeSync Premium Pro

  • VRR

  • Black Stabilizer

  • Dynamic Action Sync

  • Crosshair

  • Contatore FPS

  • Auto Input Switch

  • Smart Energy Saving

  • Altre Caratteristiche

    Dual Mode (4K 165Hz ↔ FHD 330Hz), VESA Adaptive Sync, Live Color Low Blue Light

DISPLAY

  • Numero di Colori

    1.07 miliardi

  • Dimensione Schermo [Pollici]

    31,5"

  • Risoluzione

    UHD 4K (3840x2160)

  • Tipologia di Pannello

    OLED

  • Formato

    16:9

  • Color Gamut (Tip.)

    DCI-P3 98.5%

  • Contrasto (Tip.)

    1500000:1

  • Tempo di Risposta

    0,03ms (GtG)

  • Refresh Rate (Max.) [Hz]

    4K a 165Hz / FHD 330Hz (Dual Mode)

  • Angolo di visione

    178°/178°

  • Pixel Pitch [mm]

    0.18 mm

  • Luminosità (Tip.) [cd/m²]

    275 cd/m² / picco 1300 cd/m²

  • Color Bit

    10bit

  • Trattamento della Superficie

    Lucido

SOFTWARE

  • OnScreen Control (LG Screen Manager)

    Sì (LG Switch App)

  • LG Calibration Studio (True Color Pro)

ACCESSORI

  • HDMI

    Sì (2.1)

  • DisplayPort

  • Adattatore

  • Cavo di Alimentazione

CONNETTIVITÀ

  • HDMI

    2x (2.1)

  • DisplayPort

    1x (1.4 DSC)

  • USB Upstream

    1x (3.0)

  • USB Downstream

    2x (3.0)

  • Uscita Cuffie

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

  • Regolazioni Display

    Altezza, Tilt, Swivel, Pivot

  • Appendibile a Parete [mm]

    100x100 mm

  • Design Borderless

    Design borderless 4 lati

POWER

  • AC Input

    100~240V (50/60Hz)

  • Consumo Energetico (DC Off)

    <0.3W

  • Consumo Energetico (Sleep Mode)

    <0.5W

INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ

MAGGIORI INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Le informazioni concernenti la sicurezza degli accessori sono incluse nelle informazioni di sicurezza del prodotto e non vengono rilasciate separatamente.

