Monitor Gaming UltraGear OLED 32" | Serie GX850A | 4K 165Hz / FHD 330Hz (Dual Mode), 0,03ms (GtG)

Dì addio agli aloni e alle zone grigiastre e goditi l'esperienza gaming definitiva. Ogni istante di gioco prende vita grazie al display OLED, con neri profondi e colori brillanti anche nelle scene più buie. VESA DisplayHDR True Black 400, DCI-P3 98,5%, Delta E≤2 e contrasto 1.500.000:1 ti assicurano immagini incredibilmente realistiche.