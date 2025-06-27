Salta al Contenuto Salta all’Accessibilità
Monitor Smart 34" | Serie SR65QC | 21:9 Curvo, WQHD, webOS, Wi-Fi, Bluetooth
34SR65QC EU.pdf
Classe energetica : UE
Scheda tecnica

Caratteristiche

Galleria

Specifiche tecniche

Recensioni

Supporto

  • vista frontale con telecomando
  • vista frontale
  • Vista laterale a -15 gradi
  • Vista laterale a -30 gradi
  • Vista laterale a +15 gradi
Funzionalità principali

  • Un solo schermo, infinite possibilità: monitor smart con webOS 23
  • Funzionalità AirPlay e Screen Share per condividere dal tuo smartphone al monitor i tuoi contenuti preferiti
  • Display 21:9 Curvo WQHD (3440x1440) HDR
  • Speaker stereo 7W x2
  • Wi-Fi, Bluetooth, LAN, HDMI
  • Elegante design senza cornici su 3 lati
Altro
Logo LG Smart Monitor

Uno schermo. Infinite possibilità.

Il monitor smart ultrawide

I contenuti realizzati in formato 21:9 riempiono perfettamente lo schermo del Monitor LG, senza bande nere, per un'esperienza immersiva. L'ampio schermo da 34" ti consente di gestire facilmente più attività, visualizzando più finestre affiancate. Grazie alla piattaforma webOS, hai accesso immediato a funzionalità per la produttività e l'intrattenimento, anche senza collegare un PC.

Video introduttivo sull’LG Smart Monitor da 34 pollici
Sulla scrivania è presente un monitor, che alterna la visualizzazione della schermata Homeboard di webOS con una visualizzazione a schermo diviso di un ufficio domestico.

*Si applica solo a contenuti prodotti in formato 21:9. Per contenuti in streaming, la piattaforma può applicare delle restrizioni.

*Le immagini sono simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità. Può differire dall’uso effettivo.

*È necessaria una connessione a Internet e un abbonamento ai servizi di streaming correlati. I servizi di streaming separati potrebbero richiedere il pagamento di un abbonamento e non vengono forniti (acquistabili separatamente).

*Il telecomando è incluso nella confezione.

Sul monitor Smart viene visualizzata l’interfaccia webOS. Le onde degli altoparlanti provengono dagli angoli inferiori del monitor e sul lato destro dello schermo è presente un telecomando.

Servizi OTT con webOS

Sul tavolo c’è un monitor Smart che mostra un documento su cui si sta lavorando dall’ufficio di casa. A sinistra del monitor c’è una tazza con il manico, mentre a destra, ci sono un cellulare, un portapenne e un supporto.

Lavora senza PC

Sullo schermo del monitor viene visualizzata un’immagine con un formato 21:9, con uno sfondo paesaggistico naturale.

Vedi di più, vedi meglio

Lo schermo mostra un’immagine vivida che mostra l’HDR10 con copertura sRGB del 99%.

Colori brillanti

Sul tavolo è posizionato un monitor e, sulla destra, è visibile un telefono che visualizza la stessa schermata del monitor.

Condividi dai tuoi dispositivi

Piattaforma webOS

Esperienza smart, anche senza PC

Il sistema operativo webOS ti regala un'esperienza da smart TV. Goditi le tue serie tv e i tuoi film preferiti con le app integrate come Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube, e accedi ai canali LG gratuiti, anche senza collegarti al PC. Inoltre, hai accesso a programmi di produttività come Microsoft 365 e Google Calendar.

Sul monitor Smart viene visualizzata l’interfaccia webOS. Le onde degli altoparlanti provengono dagli angoli inferiori del monitor e sul lato destro dello schermo è presente un telecomando.

**Fornisce una serie di applicazioni e servizi personalizzati, tra cui musica, sport, ufficio a casa e gaming cloud per ogni account registrato.

Nuove interfacce utente

Trova velocemente. Immergiti pienamente.

Gestisci facilmente le app e i servizi con webOS. Inoltre, accedi alle app recenti e controlla rapidamente le notifiche.

AI Concierge

Ascolta i tuoi gusti

Attiva l'Assistente Virtuale personale premendo il pulsante sul Telecomando Puntatore e ottieni una lista di possibili contenuti da visualizzare basati sulla tua cronologia.

Home Office

Produttività avanzata, senza PC

Accedi al tuo PC da remoto tramite il Monitor Smart e utilizza i servizi Home Office, senza collegarti al computer.

Musica

Curato secondo i tuoi gusti**

Goditi la tua musica preferita con gli speaker stereo integrati. webOS suggerisce canzoni in base alle tue preferenze, e ti facilita la ricerca di artisti e brani riprodotti di recente.

Sport

Segui la tua squadra del cuore**

webOS ti tiene aggiornato sulla tua squadra preferita con un servizio totalmente personalizzato. Ricevi le ultime novità o aggiornamenti sulle prossime partite, tutto sul tuo Monitor Smart.

Giochi

Entra subito nel gioco**

Non c’è bisogno di una console di gioco: gioca attraverso LG Smart Monitor. Accedi ai giochi cloud direttamente da casa e connettiti rapidamente alle app di streaming per i contenuti di gioco.

Display 21:9 UltraWide™ Full HD

Vedi di più, vedi meglio

Il display 21:9 WQHD (3440x1440) offre il 33% di spazio in più rispetto ad un tradizionale display 16:9 QHD (2560x1440), ideale per la visualizzazione di più finestre su una singola schermata. Ciò consente un multitasking più efficiente senza dover passare da una finestra all'altra.

*Le immagini sono simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità. Può differire dall’uso effettivo.

Questa è l’immagine del monitor 21:9 per il confronto con il monitor 16:9.
Questa è l’immagine del monitor 16:9 per il confronto con il monitor 21:9.

HDR10 con sRGB 99%

Visualizza colori fantastici

Goditi colori  vividi e realistici con la copertura al 99% dello spazio colore sRGB e la compatibilità HDR 10.

Lo schermo mostra un’immagine vivida che mostra l’HDR10 con copertura sRGB del 99%.

*Le immagini sono simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità. Può differire dall’uso effettivo.

*Luminosità: 300 nit (tip.), gamma cromatica: sRGB 99% (tip.).

Home Dashboard ThinQ

Controllo centralizzato dei tuoi elettrodomestici

Home Dashboard ThinQ rende la tua vita più comoda. Puoi verificare e controllare lo stato degli elettrodomestici di casa tua direttamente sul monitor.

Usa la tastiera e il mouse come un telecomando

Puoi navigare e selezionare rapidamente con la tastiera e il mouse, anche senza un telecomando.

Il video mostra uno schermo webOS che viene controllato da una tastiera e da un mouse.

Torna indietro

Premi sul tasto “ESC” sulla tastiera o fai clic destro sul mouse.

Vai alla Home di webOS

Premi i tasti “Win” o “F4” sulla tastiera o fai clic sul pulsante di scorrimento del mouse.

Naviga e seleziona il menu

Per naviga nei menu, utilizza i tasti freccia sulla tastiera e premi Invio per selezionare.

Regolare il volume

Usa i tasti “F11” e “F12” per alzare o abbassare il volume**, e il tasto “F10” per disattivare l’audio sulla tastiera.

Naviga tra i canali

Per navigare tra i canali utilizza i tasti freccia della tastiera.

Usa il tuo smartphone come un telecomando

Con l’app ThinQ puoi usare le principali funzioni del telecomando, come accensione/spegnimento, cambio di canali e ricerca di contenuti, direttamente dal tuo smartphone.

Con l’app ThinQ puoi usare le principali funzioni del telecomando.

AirPlay 2 + Screen Share + Bluetooth

Collega i tuoi dispositivi mobile

Condividi in tutta semplicità i tuoi contenuti preferiti dai dispositivi mobile al monitor tramite AirPlay 2* (per dispositivi Apple) o Screen Share** (per dispositivi Android).

*Apple e i relativi marchi e loghi sono di proprietà Apple Inc. Le funzionalità supportate possono variare in base al Paese e alla regione.

*Questo monitor è compatibile con AirPlay 2 e HomeKit, è richiesto iOS 12.3 o successivo o macOS 10.14.5 o successivo.

**Screen Share: Supportato da Android o Windows 8.1 e oltre.

***Connetti il tuo dispositivo alla stessa rete Wi-Fi del tuo monitor.

Schermo senza cornici su 3 lati

Design minimaista

Il display con cornici sottili su tre lati si integra perfettamente nel tuo ufficio o nella tua casa. Goditi un’esperienza visiva ideale grazie alla comoda regolazione dell’inclinazione.

È presente un monitor con una cornice sottile con uno schermo con un angolo di -5 gradi, offrendo una vista laterale che mette in risalto l’inclinazione e un’elegante vista frontale.

Multi-porte

Una varietà di interfacce

LG Smart Monitor offre due porte USB e due porte HDMI, compatibili con vari dispositivi per fornire una visualizzazione fluida.

Stampa

Caratteristiche principali

  • Dimensione Schermo [Pollici]

    34"

  • Risoluzione

    WQHD (3440x1440)

  • Tipologia di Pannello

    VA

  • Formato

    21:9 Curvo

  • Color Gamut (Tip.)

    sRGB 99%

  • Luminosità (Tip.) [cd/m²]

    300 cd/m²

  • Raggio di Curvatura

    1800R

  • Refresh Rate (Max.) [Hz]

    100Hz

  • Tempo di Risposta

    5ms GtG

  • Regolazioni Display

    Altezza, Tilt

Tutte le specifiche

DISPLAY

  • Numero di Colori

    16.7M

  • Formato

    21:9 Curvo

  • Luminosità (Tip.) [cd/m²]

    300 cd/m²

  • Color Bit

    8bit

  • Color Gamut (Tip.)

    sRGB 99%

  • Contrasto (Tip.)

    3000:1

  • Raggio di Curvatura

    1800R

  • Tipologia di Pannello

    VA

  • Pixel Pitch [mm]

    0.07 x 0.23 mm

  • Refresh Rate (Max.) [Hz]

    100Hz

  • Risoluzione

    WQHD (3440x1440)

  • Tempo di Risposta

    5ms GtG

  • Dimensione Schermo [Pollici]

    34"

  • Trattamento della Superficie

    Antiriflesso

  • Angolo di visione

    178°/178°

  • Dimensione Schermo [cm]

    86.42 cm

SOFTWARE

  • OnScreen Control (LG Screen Manager)

    Sì (LG Switch)

  • Dual Controller

ACCESSORI

  • HDMI

  • Adattatore

  • Cavo di Alimentazione

CONNETTIVITÀ

  • HDMI

    2x

  • Uscita Cuffie

  • LAN (RJ-45)

  • USB Downstream

    2x USB-A

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

  • Regolazioni Display

    Altezza, Tilt

  • Design Borderless

    Borderless 3 lati

  • OneClick Stand

  • Appendibile a Parete [mm]

    Sì (100x100)

DIMENSIONI/PESO

  • Peso senza Stand [kg]

    5.1 kg

  • Dimensioni con imballo (W x A x P) [mm]

    986 x 524 x 212 mm

  • Dimension con Stand (W x A x P) [mm]

    809.1 x 568.4 x 259.9 mm

  • Dimension senza Stand (W x A x P) [mm]

    809.1 x 369.4 x 91.4 mm

  • Peso con Imballo [kg]

    10.0 kg

  • Peso con Stand [kg]

    7.0 kg

INFORMAZIONI GENERALI

  • Categoria Prodotto

    Monitor UltraWide

AUDIO

  • Speaker

    7W x2

CARATTERISTICHE

  • Black Stabilizer

  • Calibrazione Colore di fabbrica

    Sì (White balance calibration)

  • Color Weakness

  • Flicker Safe

  • HDR 10

  • Effetto HDR

  • Motion Blur Reduction Tech.

  • Altre Caratteristiche

    Wi-Fi, Bluetooth, funzioni smart con webOS 23, web browser, AirPlay, Screen Share

  • Reader Mode

  • Smart Energy Saving

  • Super Resolution+

  • VRR

INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ

MAGGIORI INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Le informazioni concernenti la sicurezza degli accessori sono incluse nelle informazioni di sicurezza del prodotto e non vengono rilasciate separatamente.

