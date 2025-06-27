We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Monitor Smart 34" | Serie SR65QC | 21:9 Curvo, WQHD, webOS, Wi-Fi, Bluetooth
Funzionalità principali
- Un solo schermo, infinite possibilità: monitor smart con webOS 23
- Funzionalità AirPlay e Screen Share per condividere dal tuo smartphone al monitor i tuoi contenuti preferiti
- Display 21:9 Curvo WQHD (3440x1440) HDR
- Speaker stereo 7W x2
- Wi-Fi, Bluetooth, LAN, HDMI
- Elegante design senza cornici su 3 lati
Il monitor smart ultrawide
I contenuti realizzati in formato 21:9 riempiono perfettamente lo schermo del Monitor LG, senza bande nere, per un'esperienza immersiva. L'ampio schermo da 34" ti consente di gestire facilmente più attività, visualizzando più finestre affiancate. Grazie alla piattaforma webOS, hai accesso immediato a funzionalità per la produttività e l'intrattenimento, anche senza collegare un PC.
*Si applica solo a contenuti prodotti in formato 21:9. Per contenuti in streaming, la piattaforma può applicare delle restrizioni.
*Le immagini sono simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità. Può differire dall'uso effettivo.
*È necessaria una connessione a Internet e un abbonamento ai servizi di streaming correlati. I servizi di streaming separati potrebbero richiedere il pagamento di un abbonamento e non vengono forniti (acquistabili separatamente).
*Il telecomando è incluso nella confezione.
*Le immagini sono simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità. Può differire dall’uso effettivo.
*È necessaria una connessione a Internet e un abbonamento ai servizi di streaming correlati. I servizi di streaming separati potrebbero richiedere il pagamento di un abbonamento e non vengono forniti (acquistabili separatamente).
Piattaforma webOS
Esperienza smart, anche senza PC
Il sistema operativo webOS ti regala un'esperienza da smart TV. Goditi le tue serie tv e i tuoi film preferiti con le app integrate come Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube, e accedi ai canali LG gratuiti, anche senza collegarti al PC. Inoltre, hai accesso a programmi di produttività come Microsoft 365 e Google Calendar.
Sul monitor Smart viene visualizzata l’interfaccia webOS. Le onde degli altoparlanti provengono dagli angoli inferiori del monitor e sul lato destro dello schermo è presente un telecomando.
*Le immagini sono simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità. Può differire dall'uso effettivo.
*I servizi di streaming integrati possono variare in base al Paese.
*È necessaria una connessione a Internet e un abbonamento ai servizi di streaming correlati. I servizi di streaming separati potrebbero richiedere il pagamento di un abbonamento e non vengono forniti (acquistabili separatamente).
*Il telecomando è incluso nella confezione.
**Fornisce una serie di applicazioni e servizi personalizzati, tra cui musica, sport, ufficio a casa e gaming cloud per ogni account registrato.
Nuove interfacce utente
Trova velocemente. Immergiti pienamente.
Gestisci facilmente le app e i servizi con webOS. Inoltre, accedi alle app recenti e controlla rapidamente le notifiche.
AI Concierge
Ascolta i tuoi gusti
Attiva l'Assistente Virtuale personale premendo il pulsante sul Telecomando Puntatore e ottieni una lista di possibili contenuti da visualizzare basati sulla tua cronologia.
*Le immagini sono simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità. Può differire dall'uso effettivo.
*È necessaria una connessione a Internet e un abbonamento ai servizi di streaming correlati. I servizi di streaming separati potrebbero richiedere il pagamento di un abbonamento e non vengono forniti (acquistabili separatamente).
*Il Telecomando Puntatore non è incluso nella confezione (venduto separatamente).
*AI Concierge: Le parole chiave consigliate variano a seconda dell'app in primo piano e del tempo. Inoltre, le parole chiave del servizio "Per te" possono essere fornite solo nei paesi che supportano l'Elaborazione del linguaggio naturale (Natural Language Processing; NLP) nella loro lingua madre.
*I servizi supportati possono variare a seconda del Paese.
Musica
Curato secondo i tuoi gusti**
Goditi la tua musica preferita con gli speaker stereo integrati. webOS suggerisce canzoni in base alle tue preferenze, e ti facilita la ricerca di artisti e brani riprodotti di recente.
Sport
Segui la tua squadra del cuore**
webOS ti tiene aggiornato sulla tua squadra preferita con un servizio totalmente personalizzato. Ricevi le ultime novità o aggiornamenti sulle prossime partite, tutto sul tuo Monitor Smart.
*Le immagini sono simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità. Può differire dall'uso effettivo.
*La tastiera, il mouse, le cuffie e il controller di gioco di cui sopra non sono inclusi nella confezione (venduti separatamente).
**È necessaria una connessione a Internet e un abbonamento ai servizi di streaming correlati. I servizi di streaming separati potrebbero richiedere il pagamento di un abbonamento e non vengono forniti (acquistabili separatamente).
**I servizi supportati possono variare a seconda del Paese.
Display 21:9 UltraWide™ Full HD
Vedi di più, vedi meglio
Il display 21:9 WQHD (3440x1440) offre il 33% di spazio in più rispetto ad un tradizionale display 16:9 QHD (2560x1440), ideale per la visualizzazione di più finestre su una singola schermata. Ciò consente un multitasking più efficiente senza dover passare da una finestra all'altra.
*Le immagini sono simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità. Può differire dall'uso effettivo.
*Le immagini sono simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità. Può differire dall’uso effettivo.
*Confrontato con un modello convenzionale LG dal formato 16:9.
HDR10 con sRGB 99%
Visualizza colori fantastici
Goditi colori vividi e realistici con la copertura al 99% dello spazio colore sRGB e la compatibilità HDR 10.
Lo schermo mostra un’immagine vivida che mostra l’HDR10 con copertura sRGB del 99%.
*Le immagini sono simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità. Può differire dall'uso effettivo.
*Luminosità: 300 nit (tip.), gamma cromatica: sRGB 99% (tip.).
Home Dashboard ThinQ
Controllo centralizzato dei tuoi elettrodomestici
Home Dashboard ThinQ rende la tua vita più comoda. Puoi verificare e controllare lo stato degli elettrodomestici di casa tua direttamente sul monitor.
*Le immagini sono simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità. Può differire dall'uso effettivo.
*I servizi supportati possono variare a seconda del Paese ed è necessaria una connessione a Internet.
*Il telecomando è incluso nella confezione.
*Come collegare la Home Dashboard ThinQ: Fase 1. Scarica l'app LG ThinQ dall'App Store (iOS) o da Google Play (Android). Installa l'app LG ThinQ sul tuo telefono e registra i tuoi dispositivi. Fase 2. Collega i dispositivi registrati sull'app LG ThinQ alla Home Dashboard ThinQ.
*L'LG Smart Monitor può essere utilizzato come "TV" quando si aggiunge un dispositivo all'app ThinQ. In tal caso, puoi modificare il nome del prodotto. (Impostazioni dispositivo → Modifica Nickname).
Usa la tastiera e il mouse come un telecomando
Puoi navigare e selezionare rapidamente con la tastiera e il mouse, anche senza un telecomando.
Torna indietro
Premi sul tasto “ESC” sulla tastiera o fai clic destro sul mouse.
Vai alla Home di webOS
Premi i tasti “Win” o “F4” sulla tastiera o fai clic sul pulsante di scorrimento del mouse.
Naviga e seleziona il menu
Per naviga nei menu, utilizza i tasti freccia sulla tastiera e premi Invio per selezionare.
Regolare il volume
Usa i tasti “F11” e “F12” per alzare o abbassare il volume**, e il tasto “F10” per disattivare l’audio sulla tastiera.
*La tastiera e il mouse sopra indicati non sono inclusi nella confezione (venduti separatamente).
*Le immagini sono simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità. Può differire dall'uso effettivo.
*L'immagine mostra l'LG Smart monitor rappresentativo del modello 34SR60QC (bianco) a scopo illustrativo. Consulta la galleria di immagini dove è riportato il prodotto reale.
**Questa funzionalità sarà disponibile dopo un aggiornamento software; la programmazione degli aggiornamenti potrebbe variare in base al Paese.
Usa il tuo smartphone come un telecomando
Con l’app ThinQ puoi usare le principali funzioni del telecomando, come accensione/spegnimento, cambio di canali e ricerca di contenuti, direttamente dal tuo smartphone.
*Le immagini sono simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità. Può differire dall'uso effettivo.
*Per funzionare correttamente, è necessario connettere LG SMART Monitor all'app ThinQ.
*Le immagini visualizzate sullo schermo potrebbero differire da quelle effettive dell'app. I servizi possono variare a seconda del Paese/regione o della versione dell'app.
*Puoi modificare le impostazioni della lingua e della regione di 22 lingue per 146 Paesi. Inglese/coreano/spagnolo/francese/tedesco/italiano/portoghese/russo/polacco/turco/giapponese/arabo (saudita/EAU)/vietnamita/tailandese/svedese/taiwanese/indonesiano/danese/olandese/norvegese/greco/israeliano (ad es. USA/inglese).
**Il telecomando è incluso nella confezione.
**Il Magic Remote sovrastante non è incluso nella confezione (venduto separatamente).
AirPlay 2 + Screen Share + Bluetooth
Collega i tuoi dispositivi mobile
Condividi in tutta semplicità i tuoi contenuti preferiti dai dispositivi mobile al monitor tramite AirPlay 2* (per dispositivi Apple) o Screen Share** (per dispositivi Android).
*Apple e i relativi marchi e loghi sono di proprietà Apple Inc. Le funzionalità supportate possono variare in base al Paese e alla regione.
*Questo monitor è compatibile con AirPlay 2 e HomeKit, è richiesto iOS 12.3 o successivo o macOS 10.14.5 o successivo.
**Screen Share: Supportato da Android o Windows 8.1 e oltre.
***Connetti il tuo dispositivo alla stessa rete Wi-Fi del tuo monitor.
Schermo senza cornici su 3 lati
Design minimaista
Il display con cornici sottili su tre lati si integra perfettamente nel tuo ufficio o nella tua casa. Goditi un’esperienza visiva ideale grazie alla comoda regolazione dell’inclinazione.
È presente un monitor con una cornice sottile con uno schermo con un angolo di -5 gradi, offrendo una vista laterale che mette in risalto l’inclinazione e un’elegante vista frontale.
*Le immagini sono simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità. Può differire dall'uso effettivo.
*Inclinazione: -5~20˚, Altezza: 0~110 mm.
Multi-porte
Una varietà di interfacce
LG Smart Monitor offre due porte USB e due porte HDMI, compatibili con vari dispositivi per fornire una visualizzazione fluida.
*Le immagini sono simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità. Può differire dall'uso effettivo.
*Un cavo HDMI è incluso nella confezione, che può variare a seconda del Paese.
Caratteristiche principali
-
Dimensione Schermo [Pollici]
34"
-
Risoluzione
WQHD (3440x1440)
-
Tipologia di Pannello
VA
-
Formato
21:9 Curvo
-
Color Gamut (Tip.)
sRGB 99%
-
Luminosità (Tip.) [cd/m²]
300 cd/m²
-
Raggio di Curvatura
1800R
-
Refresh Rate (Max.) [Hz]
100Hz
-
Tempo di Risposta
5ms GtG
-
Regolazioni Display
Altezza, Tilt
Tutte le specifiche
DISPLAY
-
Numero di Colori
16.7M
-
Formato
21:9 Curvo
-
Luminosità (Tip.) [cd/m²]
300 cd/m²
-
Color Bit
8bit
-
Color Gamut (Tip.)
sRGB 99%
-
Contrasto (Tip.)
3000:1
-
Raggio di Curvatura
1800R
-
Tipologia di Pannello
VA
-
Pixel Pitch [mm]
0.07 x 0.23 mm
-
Refresh Rate (Max.) [Hz]
100Hz
-
Risoluzione
WQHD (3440x1440)
-
Tempo di Risposta
5ms GtG
-
Dimensione Schermo [Pollici]
34"
-
Trattamento della Superficie
Antiriflesso
-
Angolo di visione
178°/178°
-
Dimensione Schermo [cm]
86.42 cm
SOFTWARE
-
OnScreen Control (LG Screen Manager)
Sì (LG Switch)
-
Dual Controller
Sì
ACCESSORI
-
HDMI
Sì
-
Adattatore
Sì
-
Cavo di Alimentazione
Sì
CONNETTIVITÀ
-
HDMI
2x
-
Uscita Cuffie
Sì
-
LAN (RJ-45)
Sì
-
USB Downstream
2x USB-A
INFORMAZIONI SUL PRODOTTO
-
Regolazioni Display
Altezza, Tilt
-
Design Borderless
Borderless 3 lati
-
OneClick Stand
Sì
-
Appendibile a Parete [mm]
Sì (100x100)
DIMENSIONI/PESO
-
Peso senza Stand [kg]
5.1 kg
-
Dimensioni con imballo (W x A x P) [mm]
986 x 524 x 212 mm
-
Dimension con Stand (W x A x P) [mm]
809.1 x 568.4 x 259.9 mm
-
Dimension senza Stand (W x A x P) [mm]
809.1 x 369.4 x 91.4 mm
-
Peso con Imballo [kg]
10.0 kg
-
Peso con Stand [kg]
7.0 kg
INFORMAZIONI GENERALI
-
Categoria Prodotto
Monitor UltraWide
AUDIO
-
Speaker
7W x2
CARATTERISTICHE
-
Black Stabilizer
Sì
-
Calibrazione Colore di fabbrica
Sì (White balance calibration)
-
Color Weakness
Sì
-
Flicker Safe
Sì
-
HDR 10
Sì
-
Effetto HDR
Sì
-
Motion Blur Reduction Tech.
Sì
-
Altre Caratteristiche
Wi-Fi, Bluetooth, funzioni smart con webOS 23, web browser, AirPlay, Screen Share
-
Reader Mode
Sì
-
Smart Energy Saving
Sì
-
Super Resolution+
Sì
-
VRR
Sì
INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ
-
estensione
-
estensione
-
estensione
-
estensione
-
estensione
