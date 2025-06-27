About Cookies on This Site
We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Tre persone utilizzano LG StanbyME 2 in configurazione da pavimento, a parete e da tavolo.
Portatile, versatile, sempre con te. Play with elegance.
Acquista StanbyME 2 e approfitta di 350€ di extra sconto!
Accedi con il tuo profilo Member e troverai lo sconto immediato quando aggiungerai StanbyME 2 a carrello. Non perdere l'occasione!
Play with elegance e goditi lo sconto esclusivo.
Aggiungi al carrello il nuovo
StanbyME 2 e ottieni uno sconto
immediato di 350€
Guarda questo video
e condividilo
sui tuoi account social
Diventa tu il protagonista:
prova il filtro
StanbyME 2 su TikTok
Icone che rappresentano i vari passaggi per ottenere lo sconto
Quando la tecnologia
incontra l'eleganza
Una donna vestita di arancione atterra con un paracadute e cammina con sicurezza tra le Dolomiti come su una passerella, portando sulla spalla l’LG StanbyME 2 come fosse una borsa elegante. Lo appoggia su un tavolo di roccia, rivelando che non è una borsa ma lo schermo StanbyME 2. Appare il logo LG e il video si conclude con lei seduta su un divano mentre guarda la scena della passerella
Una donna con un completo giallo atterra con un paracadute e cammina con sicurezza sul ponte di una nave da crociera come su una passerella, portando sulla spalla l’LG StanbyME 2 come fosse una borsa elegante. Lo appende al muro, rivelando che non è una borsa ma lo schermo StanbyME 2. Appare il logo LG e il video si conclude con lei in piedi dietro un divano mentre guarda la scena della passerella.
Un uomo con un completo rosa atterra con un paracadute e cammina con sicurezza in un’arena come su una passerella, portando sulla spalla l’LG StanbyME 2 come fosse una borsa elegante. Lo appoggia su un supporto, rivelando che non è una borsa ma lo schermo StanbyME 2. Appare il logo LG e il video si conclude con lui seduto su una sedia mentre guarda la scena della passerella.
Gioca la tua parte,
diventa il modello di StanbyMe 2!
Periodo di partecipazione :
20 novembre – 3 dicembre 2025
Fatti un selfie
o scatta una foto a chi vuoi!
*Modello generato dall’IA a scopo illustrativo.
Diventa un modello
StanbyME 2.
*Modello generato dall’IA a scopo illustrativo.
Condividi e
pubblica il tuo look.
*Modello generato dall’IA a scopo illustrativo.
In arrivo! Partecipa all’evento filtro TikTok a partire dal 20 novembre 2025!