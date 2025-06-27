Una donna vestita di arancione atterra con un paracadute e cammina con sicurezza tra le Dolomiti come su una passerella, portando sulla spalla l’LG StanbyME 2 come fosse una borsa elegante. Lo appoggia su un tavolo di roccia, rivelando che non è una borsa ma lo schermo StanbyME 2. Appare il logo LG e il video si conclude con lei seduta su un divano mentre guarda la scena della passerella

