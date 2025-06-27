About Cookies on This Site

Tre persone utilizzano LG StanbyME 2 in configurazione da pavimento, a parete e da tavolo.

Portatile, versatile, sempre con te. Play with elegance.

Acquista StanbyME 2 e approfitta di 350€ di extra sconto!

Accedi con il tuo profilo Member e troverai lo sconto immediato quando aggiungerai StanbyME 2 a carrello. Non perdere l'occasione!

Play with elegance e goditi lo sconto esclusivo.

Aggiugni al carrello il nuovo StanbyME 2 per uno sconto immediato di 350€

Aggiungi al carrello il nuovo
StanbyME 2 e ottieni uno sconto
immediato di 350€

Acquista ora
Guarda questo video e condividilo sui tuoi account social.

Guarda questo video
e condividilo
sui tuoi account social

Condividi ora
Diventa tu il protagonista, prova il filtro StanbyME 2 su TikTok

Diventa tu il protagonista:
prova il filtro
StanbyME 2 su TikTok

Provalo ora
Icone che rappresentano i vari passaggi per ottenere lo sconto

