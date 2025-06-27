I TV QNED evo sono i TV premium della gamma QNED. I TV QNED evo hanno diverse caratteristiche migliorative rispetto ai TV QNED base. Non solo sono certificati per il 100% di Volume di Colore*, ma hanno anche la retroilluminazione MiniLED**, controllata con precisione dal nuovo Processore α8 Gen2 con AI. Inoltre supportano il gaming fino a 144Hz** con VRR e FreeSync e il Dolby Vision e Dolby Atmos*** per un'esperienza più cinematografica quando guardi film e serie TV.

*Il volume della gamma cromatica (CGV) è equivalente o supera il CGV dello spazio colore DCI-P3, secondo la verifica indipendente di Intertek.

**I modelli QNED86/87 (2025) da 55'' supportano il gaming fino a 120Hz; i tagli da 50 e 43'' supportano il gaming fino a 60Hz e non supportano il FreeSync e i MiniLED

***Dolby Vision è supportato da tutti i modelli QNED evo (2025) fatta eccezione per i modelli QNED86/87 (2025) da 50 e 43''. Il Dolby Atmos è supportato solo dai modelli QNED93/92 (2025) e dal modello QNED86 da 100''.