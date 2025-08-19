G2 65'' 4K Smart OLED evo Gallery Edition телевизор

Skip to ContentSkip to Accessibility Help
LG OLED Logo

Купить сейчас
Большой настенный OLED-телевизор LG показывает сцену из боевика Большой настенный OLED-телевизор LG показывает сцену из боевика

КИНО

LG OLED: Прям
сейчас на экране

Сноубордист выпрыгивает из экрана OLED-телевизора LG, и сцена начинает оживать в комнате.
Сноубордист выпрыгивает из экрана OLED-телевизора LG, и сцена начинает оживать в комнате.

Повышение яркости Brightness Booster

Более яркое изображение и ощущение
просмотра фильма в кинотеатре

Благодаря более яркому изображению вы сможете получить еще большее наслаждение от ваших любимых фильмов.
Функция Brightness Booster улучшает пиковую яркость экрана, делая каждую сцену действительно потрясающей.

*G2 и C2 повышают общую яркость до 30% и 20% соответственно.
**Модели 48/42C2 не учитываются в результатах тестирования технологии Brightness Booster.
***Сравнение основано на измерении полностью белого света на OLED-телевизорах LG, кроме серии OLED evo.
Настенный OLED-телевизор LG находится в светлой комнате с декоративными элементами. По мере движения экрана сцена меняется с дня на ночь.

Dolby Vision IQ и Precision Detail

Сцены из фильмов
оживают на ваших глазах

Dolby Vision IQ использует специальные
датчики для оптимизации изображения в зависимости от освещенности в помещении.
Даже днем вы заметите детали, которые когда-то упустили в темных, мрачных драмах. Изображение оживает, когда Dolby Vision IQ и Precision Detail1, усовершенствованный интеллектуальным процессором α9 Gen 5, делает каждый элемент ярким и четким.

Функция Precision Detail от Dolby Vision станет доступной при обновлении Dolby Vision IQ с июня 2022
(точное время обновления будет зависеть от страны). G2: НАШ ЛУЧШИЙ ТЕЛЕВИЗОР ДЛЯ ПРОСМОТРА ФИЛЬМОВ Logo Dolby Vision IQ

Dolby Atmos

Погружающий звук
со всех сторон

Благодаря Dolby Atmos каждый звук помещается
в свое собственное пространство для многопланового восприятия.
Как будто бы кто-то шепчет вам на ухо.
Что-то грохочет под диваном. Взрыв,выпрыгивающий прямо из экрана.
Как задумано режиссером.

Логотип Dolby Atmos
OLED-телевизор LG находится ночью в уютной гостиной. Во время воспроизведения фильма появляются пузырьки, изображающие объемный звук.

Режиссерский режим

Как задумано
режиссером

Этот режим позволяет сохранить творческий замысел создателя фильма.
Смотрите с оригинальными соотношениями сторон, цветами и частотой кадров, уменьшая при этом обработку кадра, которая может повлиять на изображение.
Оцените ваш любимый фильм в его оригинальной форме.

Логотип режиссерского режима Логотип режиссерского режима
Мужчина монтирует фильм, работая в программе на мониторе компьютера Мужчина монтирует фильм, работая в программе на мониторе компьютера

HDR 10 PRO

Визуальные эффекты

Изображение отличается ярким контрастом
dи четкими деталями. Фирменная технология
LG HDR 10 Pro использует статические
метаданные для настройки цвета и яркости
для более динамичного изображения как в
темных, так и в ярких сценах.

Крупный план женщины в солнцезащитных очках с отражающимися на ней неоновыми огнями. Поверх изображения накладывается кривая, и выполняется тоновая коррекция HDR, чтобы сделать изображение более выразительным и ярким. Крупный план женщины в солнцезащитных очках с отражающимися на ней неоновыми огнями. Поверх изображения накладывается кривая, и выполняется тоновая коррекция HDR, чтобы сделать изображение более выразительным и ярким.
LGOLED EVO LGOLED EVO

Процессор α9 Gen 5: изображение и звук

Усовершенствуйте
изображение и звук

Тела двух мужчин, играющих в баскетбол, сканируются, а затем появляются более четко

Умное изображение AI Picture Pro

Сочетание красоты и интеллекта

Интеллектуальный процессор α9 Gen 56 точно настраивает визуальные эффекты для создания удивительных сцен. Динамическое сопоставление оттенков Pro7 повышает качество изображения на более чем 5000 the screen. For more three-dimensional image quality, Body and Object областях экрана. Для повышения качества трехмерного изображения функция Body and Object Enhancing8 обнаруживает и повышает резкость изображения людей и предметов, а функция Foreground and Background Enhancing (улучшение изображения объектов на переднем и заднем плане) обеспечивает максимальную глубину. Режим Dynamic Vivid расширяет цветовую гамму для получения более насыщенного оттенка.

AI SOUND PRO

Звучит как надо

AI Sound Pro определяет звук и использует интеллектуальный процессор
α9 Gen 56 для преобразования 2-канального звука в виртуальный объемный
звук9 7.1.2, а затем применяет идеальные настройки звука. Сотрясающие
комнату сцены или сокровенные диалоги звучат еще реалистичнее, чем раньше.

В гостиной воспроизводится фильм на экране OLED-телевизора LG, который излучает звуковые волны В гостиной воспроизводится фильм на экране OLED-телевизора LG, который излучает звуковые волны
Дисплей
  • OLED evo 4K

    с технологией Brightness
    Booster Max

    120HZ

    Частота обновления

    77" 65"
  • OLED evo 4K

    с технологией Brightness
    Booster

    120HZ

    Частота обновления

    83" 77" 65" 55" 48" 42"
  • OLED 4K
    120HZ

    Частота обновления

    65" 55"
  • OLED 4K
    60HZ

    Частота обновления

    65" 55" 48"
  • OLED evo 4K

    с технологией Brightness
    Booster Max

    120HZ

    Частота обновления

    65"

*Модели 48/42C2 не учитываются в результатах тестирования технологии Brightness Booster.

Процессор
  • Логотип интеллектуального процессора a9 gen5 4K Логотип интеллектуального процессора a9 gen5 4K
  • Логотип интеллектуального процессора a9 gen5 4K Логотип интеллектуального процессора a9 gen5 4K
  • Логотип интеллектуального процессора a7 gen5 4K Логотип интеллектуального процессора a7 gen5 4K
  • Логотип интеллектуального процессора a7 gen5 4K Логотип интеллектуального процессора a7 gen5 4K
  • Логотип интеллектуального процессора a9 gen5 4K Логотип интеллектуального процессора a9 gen5 4K
Дизайн
  • Практически незаметная рамка
    Дизайн крепления
    на стену Gallery
    Малый вес

    волокнистый композитный материал

  • Практически незаметная рамка
    Малый вес

    волокнистый композитный материал

  • Узкая рамка
  • Узкая рамка
  • Дизайн Easel
Качество
изображения
  • PRO

    Dynamic Tone Mapping

    c точной детализацией

  • PRO

    Dynamic Tone Mapping

    c точной детализацией

  • Dynamic Tone Mapping

  • Dynamic Tone Mapping

  • PRO

    Dynamic Tone Mapping

    c точной детализацией

*HDR 10 Pro поддерживается на всех на всех продуктах линейки OLED 2022 года.

*Технология 100% точности цветопередачи поддерживается на всех продуктах OLED 2022 года. Технология 100% объема цвета поддерживается на всех продуктах OLED 2022 года за исключением дизайна Easel.

*AI Picture Pro поддерживается на всех на всех продуктах линейки OLED 2022 года.

*Функция Precision Detail от Dolby Vision станет доступной после обновлении Dolby Vision IQ с июня 2022 (точное время обновления будет зависеть от страны).

Качество
звука
  • 4.2 Ch. / 60W
    7.1.2

    Виртуальный объемный звук

    Логотип Dolby Atmos Логотип Dolby Atmos
  • 2.2 Ch. / 40W
    2.0 Ch. / 20W

    42"

    7.1.2

    Виртуальный объемный звук

    Логотип Dolby Atmos Логотип Dolby Atmos
  • 2.0 Ch. / 20W
    5.1.2

    Виртуальный объемный звук

    Логотип Dolby Atmos Логотип Dolby Atmos
  • 2.0 Ch. / 20W
    5.1.2

    Виртуальный объемный звук

    Логотип Dolby Atmos Логотип Dolby Atmos
  • 4.2 Ch. / 80W
    5.1.2

    Виртуальный объемный звук

*AI Sound Pro поддерживается на всех на всех продуктах линейки OLED 2022 года.

Умные технологии
  • Логотип LG ThinQ Логотип LG ThinQ
    Airplay 2

    Всегда

    готов
  • Логотип LG ThinQ Логотип LG ThinQ
    Airplay 2

    Всегда

    готов
  • Логотип LG ThinQ Логотип LG ThinQ
    Airplay 2
  • Логотип LG ThinQ Логотип LG ThinQ
    Airplay 2
  • Логотип LG ThinQ Логотип LG ThinQ
    Airplay2

    Всегда

    готов

*Google Assistant, Airplay 2 поддерживаются на всех продуктах линейки OLED 2022 года, но доступность сервисов может отличаться в зависимости от региона.

Game
  • Логотип NVIDIA G-SYNC Логотип AMD FreeSync Логотип NVIDIA G-SYNC Логотип AMD FreeSync
    VRR
  • Логотип NVIDIA G-SYNC Логотип AMD FreeSync Логотип NVIDIA G-SYNC Логотип AMD FreeSync
    VRR
  • Логотип NVIDIA G-SYNC Логотип AMD FreeSync Логотип NVIDIA G-SYNC Логотип AMD FreeSync
    VRR
  • VRR

*HGiG, ALLM, eARC поддерживаются на всех продуктах линейки OLED.

Подключение

  • WIFI 6

    HDMI 2.1 - 4ea
  • Логотип WiFi 5 Логотип WiFi 5

    WIFI 5

    HDMI 2.1 - 4ea

  • WIFI 5

    HDMI 2.0 - 2ea
    HDMI 2.1 - 2ea

  • WIFI 5

    HDMI 2.0 - 3ea

  • WIFI 5

    HDMI 2.1 - 4ea

  1. Dolby Vision IQ и Precision Detail поддерживают на сериях телевизоров LG OLED Z2, OLED G2 и OLED C2
  2. Требуется подписка на Netflix.
  3. Amazon, Prime Video и другие связанные логотипы являются торговыми марками Amazon.com, Inc. или ее филиалами. Применяется тариф за подписку на Amazon Prime и/или Prime Video. Подробную информацию смотрите на сайте primevideo.com/terms.
  4. Требуется подписка на Apple TV+. Apple, логотип Apple и Apple TV являются торговыми знаками Apple Inc, зарегистрированными в США и других странах.
  5. Поддерживаемые услуги могут отличаться в зависимости от страны.
  6. Интеллектуальный процессор α9 Gen 5 встроен в модели LG OLED Z2, G2 и C2.
  7. Динамическое сопоставление оттенков Pro доступно на OLED-телевизорах LG серий Z2, G2, и C2. LG OLED B2 и A2 поддерживают динамическое сопоставление оттенков Pro интеллектуального процессора α7 Gen 5.
  8. Функция Body and Object Enhancing (Улучшение изображения людей и предметов) доступна на OLED-телевизорах LG серии Z2, G2 и C2.
  9. Объемный звук 7.1.2 доступен на LG OLED Z2, G2 и C2. OLED-телевизоры LG серий B2 и A2 оснащены объемным звуком 5.1.2.

