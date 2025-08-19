G2 65'' 4K Smart OLED evo Gallery Edition телевизор

Настенный OLED-телевизор LG находится в светлой комнате с декоративными элементами. По мере движения экрана сцена меняется с дня на ночь.

Dolby Vision IQ и Precision Detail

Сцены из фильмов

оживают на ваших глазах

Dolby Vision IQ использует специальные

датчики для оптимизации изображения в зависимости от освещенности в помещении.

Даже днем вы заметите детали, которые когда-то упустили в темных, мрачных драмах. Изображение оживает, когда Dolby Vision IQ и Precision Detail1, усовершенствованный интеллектуальным процессором α9 Gen 5, делает каждый элемент ярким и четким.

Функция Precision Detail от Dolby Vision станет доступной при обновлении Dolby Vision IQ с июня 2022

(точное время обновления будет зависеть от страны).

G2: НАШ ЛУЧШИЙ ТЕЛЕВИЗОР ДЛЯ ПРОСМОТРА ФИЛЬМОВ