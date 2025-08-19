G2 65'' 4K Smart OLED evo Gallery Edition телевизор

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
КИНО
LG OLED: Прям
сейчас на экране
Повышение яркости Brightness Booster
Более яркое изображение и ощущение
просмотра фильма в кинотеатре
Благодаря более яркому изображению вы сможете получить еще большее наслаждение от ваших любимых фильмов.
Функция Brightness Booster улучшает пиковую яркость экрана, делая каждую сцену действительно потрясающей.
**Модели 48/42C2 не учитываются в результатах тестирования технологии Brightness Booster.
***Сравнение основано на измерении полностью белого света на OLED-телевизорах LG, кроме серии OLED evo.
Dolby Vision IQ и Precision Detail
Сцены из фильмов
оживают на ваших глазах
Dolby Vision IQ использует специальные
датчики для оптимизации изображения в зависимости от освещенности в помещении.
Даже днем вы заметите детали, которые когда-то упустили в темных, мрачных драмах. Изображение оживает, когда Dolby Vision IQ и Precision Detail1, усовершенствованный интеллектуальным процессором α9 Gen 5, делает каждый элемент ярким и четким.
(точное время обновления будет зависеть от страны). G2: НАШ ЛУЧШИЙ ТЕЛЕВИЗОР ДЛЯ ПРОСМОТРА ФИЛЬМОВ
Dolby Atmos
Погружающий звук
со всех сторон
Благодаря Dolby Atmos каждый звук помещается
в свое собственное пространство для многопланового восприятия.
Как будто бы кто-то шепчет вам на ухо.
Что-то грохочет под диваном. Взрыв,выпрыгивающий прямо из экрана.
Как задумано режиссером.
Умные развлечения
Впечатляющий контент
Насладиться кино очень просто: всего
в одном клике от вас благодаря плавной
интеграции таких любимых стриминговых
сервисов, как Netflix2, Amazon Prime Video3,
а также LG Channels5.
**Для сервисов OTT требуется отдельная подписка.
Режиссерский режим
Как задумано
режиссером
Этот режим позволяет сохранить творческий замысел создателя фильма.
Смотрите с оригинальными соотношениями сторон, цветами и частотой кадров, уменьшая при этом обработку кадра, которая может повлиять на изображение.
Оцените ваш любимый фильм в его оригинальной форме.
HDR 10 PRO
Визуальные эффекты
Изображение отличается ярким контрастом
dи четкими деталями. Фирменная технология
LG HDR 10 Pro использует статические
метаданные для настройки цвета и яркости
для более динамичного изображения как в
темных, так и в ярких сценах.
Процессор α9 Gen 5: изображение и звук
Усовершенствуйте
изображение и звук
Процессор α9 Gen 5: изображение и звук
Усовершенствуйте
изображение и звук
Умное изображение AI Picture Pro
Сочетание красоты и интеллекта
Интеллектуальный процессор α9 Gen 56 точно настраивает визуальные эффекты для создания удивительных сцен. Динамическое сопоставление оттенков Pro7 повышает качество изображения на более чем 5000 the screen. For more three-dimensional image quality, Body and Object областях экрана. Для повышения качества трехмерного изображения функция Body and Object Enhancing8 обнаруживает и повышает резкость изображения людей и предметов, а функция Foreground and Background Enhancing (улучшение изображения объектов на переднем и заднем плане) обеспечивает максимальную глубину. Режим Dynamic Vivid расширяет цветовую гамму для получения более насыщенного оттенка.
AI SOUND PRO
Звучит как надо
AI Sound Pro определяет звук и использует интеллектуальный процессор
α9 Gen 56 для преобразования 2-канального звука в виртуальный объемный
звук9 7.1.2, а затем применяет идеальные настройки звука. Сотрясающие
комнату сцены или сокровенные диалоги звучат еще реалистичнее, чем раньше.
любые модели
-
G2ГДЕ КУПИТЬ
-
C2ГДЕ КУПИТЬ
-
B2ГДЕ КУПИТЬ
-
A2ГДЕ КУПИТЬ
-
EaselГДЕ КУПИТЬ
-
OLED evo 4K
с технологией Brightness
Booster Max120HZ
Частота обновления77" 65"
-
OLED evo 4K
с технологией Brightness
Booster120HZ
Частота обновления83" 77" 65" 55" 48" 42"
-
OLED 4K120HZ
Частота обновления65" 55"
-
OLED 4K60HZ
Частота обновления65" 55" 48"
-
OLED evo 4K
с технологией Brightness
Booster Max120HZ
Частота обновления65"
*Модели 48/42C2 не учитываются в результатах тестирования технологии Brightness Booster.
-
Практически незаметная рамка
Дизайн крепления
на стену GalleryМалый вес
волокнистый композитный материал
-
Практически незаметная рамкаМалый вес
волокнистый композитный материал
-
Узкая рамка
-
Узкая рамка
-
Дизайн Easel
изображения
-
PRO
Dynamic Tone Mapping
c точной детализацией
-
PRO
Dynamic Tone Mapping
c точной детализацией
-
Dynamic Tone Mapping
-
Dynamic Tone Mapping
-
PRO
Dynamic Tone Mapping
c точной детализацией
*HDR 10 Pro поддерживается на всех на всех продуктах линейки OLED 2022 года.
*Технология 100% точности цветопередачи поддерживается на всех продуктах OLED 2022 года. Технология 100% объема цвета поддерживается на всех продуктах OLED 2022 года за исключением дизайна Easel.
*AI Picture Pro поддерживается на всех на всех продуктах линейки OLED 2022 года.
*Функция Precision Detail от Dolby Vision станет доступной после обновлении Dolby Vision IQ с июня 2022 (точное время обновления будет зависеть от страны).
звука
-
4.2 Ch. / 60W7.1.2
Виртуальный объемный звук
-
2.2 Ch. / 40W2.0 Ch. / 20W
42"7.1.2
Виртуальный объемный звук
-
2.0 Ch. / 20W5.1.2
Виртуальный объемный звук
-
2.0 Ch. / 20W5.1.2
Виртуальный объемный звук
-
4.2 Ch. / 80W5.1.2
Виртуальный объемный звук
*AI Sound Pro поддерживается на всех на всех продуктах линейки OLED 2022 года.
-
Airplay 2
Всегдаготов
-
Airplay 2
Всегдаготов
-
Airplay 2
-
Airplay 2
-
Airplay2
Всегдаготов
*Google Assistant, Airplay 2 поддерживаются на всех продуктах линейки OLED 2022 года, но доступность сервисов может отличаться в зависимости от региона.
-
VRR
-
VRR
-
VRR
-
-
VRR
*HGiG, ALLM, eARC поддерживаются на всех продуктах линейки OLED.
-
WIFI 6HDMI 2.1 - 4ea
-
WIFI 5HDMI 2.1 - 4ea
-
WIFI 5HDMI 2.0 - 2ea
HDMI 2.1 - 2ea
-
WIFI 5HDMI 2.0 - 3ea
-
WIFI 5HDMI 2.1 - 4ea
- Dolby Vision IQ и Precision Detail поддерживают на сериях телевизоров LG OLED Z2, OLED G2 и OLED C2
- Требуется подписка на Netflix.
- Amazon, Prime Video и другие связанные логотипы являются торговыми марками Amazon.com, Inc. или ее филиалами. Применяется тариф за подписку на Amazon Prime и/или Prime Video. Подробную информацию смотрите на сайте primevideo.com/terms.
- Требуется подписка на Apple TV+. Apple, логотип Apple и Apple TV являются торговыми знаками Apple Inc, зарегистрированными в США и других странах.
- Поддерживаемые услуги могут отличаться в зависимости от страны.
- Интеллектуальный процессор α9 Gen 5 встроен в модели LG OLED Z2, G2 и C2.
- Динамическое сопоставление оттенков Pro доступно на OLED-телевизорах LG серий Z2, G2, и C2. LG OLED B2 и A2 поддерживают динамическое сопоставление оттенков Pro интеллектуального процессора α7 Gen 5.
- Функция Body and Object Enhancing (Улучшение изображения людей и предметов) доступна на OLED-телевизорах LG серии Z2, G2 и C2.
- Объемный звук 7.1.2 доступен на LG OLED Z2, G2 и C2. OLED-телевизоры LG серий B2 и A2 оснащены объемным звуком 5.1.2.
