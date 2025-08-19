G2 65'' 4K Smart OLED evo Gallery Edition телевизор

Skip to ContentSkip to Accessibility Help
LG OLED Logo

Купить сейчас
В темной комнате с ярким красочным светом, проникающим из окон и дверей, стоят 3 OLED-телевизора LG: один настенный, один сворачиваемый и один на подставке Gallery. В темной комнате с ярким красочным светом, проникающим из окон и дверей, стоят 3 OLED-телевизора LG: один настенный, один сворачиваемый и один на подставке Gallery.

ДИЗАЙН

Икона в мире дисплеев

Луна спускается на телевизионный экран и изображена на фоне ночного неба.

Взгляните на будущее первыми

Забудьте все, что вам было известно о телевизорах.
В мире OLED-телевизоров LG можно открыть для себя дизайн,
который когда-то считался невозможным.
От сворачивающихся экранов до ультратонких телевизоров,
настолько тонких, что они выглядят как часть ваших обоев.
Действительно, лучше один раз увидеть.

Изысканный дизайн

Выразительный
силуэт сливается
со стеной и дополняет
ваше пространство

Более узкая рамка

Погружение
без границ

Рамки настолько тонкие,
что их практически невозможно обнаружить.
При толщине всего 6 мм*¹
ничто не загораживает обзор.
Только утонченный дизайн и полное,
непрерывное погружение. *Размер рамки может отличаться в зависимости от модели.
В левом углу телевизора появляется изображение северного сияния В левом углу телевизора появляется изображение северного сияния

Gallery Design и плоская задняя панель

Сливается со стеной

Ультратонкий дисплей с плоской задней панелью2 прилегает к стене, словно его нарисовали. Никаких выступающих углов, никаких отвлекающих факторов. Телевизор выглядит как естественная часть пространства, неважно, что на нем изображено.
Настенный OLED-телевизор LG демонстрируется под разными углами, подчеркивая Gallery Design и плоскую заднюю панель Настенный OLED-телевизор LG демонстрируется под разными углами, подчеркивая Gallery Design и плоскую заднюю панель
Начиная с вида тонкого края LG OLED, телевизор вращается на черном фоне, чтобы показать неоновое изображение разноцветных кабелей. По мере того как фон превращается в белое жилое пространство, изображение на экране становится импрессионистской живописью природы.
Начиная с вида тонкого края LG OLED, телевизор вращается на черном фоне, чтобы показать неоновое изображение разноцветных кабелей. По мере того как фон превращается в белое жилое пространство, изображение на экране становится импрессионистской живописью природы.

Переосмысление пространства

Для пространства, которое вдохновляет,
выберите элегантный и сдержанный
OLED-телевизор LG

OLED-телевизор LG от Gallery Design представлен в 4 контрастных комнатах: одна красочная, одна современная и серая, одна светлая и просторная, и одна элегантная
OLED-телевизор LG от Gallery Design представлен в 4 контрастных комнатах: одна красочная, одна современная и серая, одна светлая и просторная, и одна элегантная

Дизайн Easel

Искусство прежде всего

LG OLED Objet Collection Easel превращает ваш дом в мировую галерею изобразительного искусства.
Независимо от того, что вы смотрите — картины или мультимедиа — этот потрясающий форм-фактор
добавит элегантность в ваш интерьер благодаря двум способам установки.
Установка под наклоном делает ваш телевизор похожим на полотно на мольберте,
а установка с нулевым зазором превращает его в картину в раме.

*Угол наклона регулируется максимум до 5°. Это приблизительное значение, точность угла 5° не гарантируется. **Для установки под наклоном и установки с нулевым зазором требуется установка настенного крепления. ***Для установки с нулевым зазором нужно снять кронштейн кабеля.

Модель EASEL в режиме линейного вида, закрепленная на стене с декоративным молдингом. Телевизор в причудливой рамке расположен на стене рядом с картинами.
Модель EASEL в режиме линейного вида, закрепленная на стене с декоративным молдингом. Телевизор в причудливой рамке расположен на стене рядом с картинами.

Линейный и полноэкранный режим

Один телевизор,
два режима и бесконечное наслаждение

Наслаждайтесь двумя потрясающими режимами. Покрытие премиальной тканью Kvadrat
делает минималистичный дизайн линейного режима еще более привлекательным.
Линейный режим используется для отображения ежедневной информации, такой как время и погода,
и гармонично вписывается в интерьер вашего дома.
Просто откройте экран и наслаждайтесь эффектом погружения в полноэкранном режиме LG OLED.

*Открывающееся покрытие управляется дистанционно и поддерживает только линейный и полноэкранный режимы.

GO TO EASEL
Вид спереди на EASEL в линейном режиме. На экране показано время и погода на текстурированном фоне живописи маслом.

Режим галереи

Станьте куратором своей галереи

После развлечения приходит элегантность. Когда ваши любимые шоу закончатся,
включите режим "Галерея", чтобы продемонстрировать работы известных художников.
Цвета, детали и текстуры невероятно похожи на настоящие.
Помимо дисплея, он становится умной частью вашего домашнего образа жизни.
Художественное произведение изображено на OLED-телевизоре LG, а затем разделено на четверти, каждая из которых показывает другое произведение на стене разного цвета
OLED-телевизор LG на подставке Gallery изображает голубой и розовый закат, который сливается с фоном
OLED-телевизор LG на подставке Gallery изображает голубой и розовый закат, который сливается с фоном
  • OLED-телевизор LG находится в современном сером жилом пространстве на фоне окна с видом на бассейн. OLED-телевизор LG находится в нейтральном жилом пространстве с открытыми кирпичами, деревянными деталями и декоративными растениями. OLED-телевизор LG находится в современном сером жилом пространстве на фоне окна с видом на бассейн. OLED-телевизор LG находится в нейтральном жилом пространстве с открытыми кирпичами, деревянными деталями и декоративными растениями.
ПЕРЕЙТИ НА СТРАНИЦУ ПОДСТАВКИ GALLERY
  • OLED-телевизор LG на вращающейся подставке находится в красочной гостиной с деревянной мебелью и декоративными растениями. OLED-телевизор LG на вращающейся подставке в серой комнате с абстрактным дизайном. OLED-телевизор LG на вращающейся подставке находится в красочной гостиной с деревянной мебелью и декоративными растениями. OLED-телевизор LG на вращающейся подставке в серой комнате с абстрактным дизайном.
  • OLED-телевизор LG на подставке Gallery находится в современной серой комнате перед окном, выходящим на заснеженный лес. OLED-телевизор LG на напольной стойке находится в красочной комнате с пастельной и деревянной мебелью. OLED-телевизор LG на подставке Gallery находится в современной серой комнате перед окном, выходящим на заснеженный лес. OLED-телевизор LG на напольной стойке находится в красочной комнате с пастельной и деревянной мебелью.
SEE MORE
Попробуйте сравнить
любые модели
prev
next
Дисплей
  • OLED evo 4K

    с технологией Brightness
    Booster Max

    120HZ

    Частота обновления

    77" 65"
  • OLED evo 4K

    с технологией Brightness
    Booster

    120HZ

    Частота обновления

    83" 77" 65" 55" 48" 42"
  • OLED 4K
    120HZ

    Частота обновления

    65" 55"
  • OLED 4K
    60HZ

    Частота обновления

    65" 55" 48"
  • OLED evo 4K

    с технологией Brightness
    Booster Max

    120HZ

    Частота обновления

    65"

*Модели 48/42C2 не учитываются в результатах тестирования технологии Brightness Booster.

Процессор
  • Логотип интеллектуального процессора a9 gen5 4K Логотип интеллектуального процессора a9 gen5 4K
  • Логотип интеллектуального процессора a9 gen5 4K Логотип интеллектуального процессора a9 gen5 4K
  • Логотип интеллектуального процессора a7 gen5 4K Логотип интеллектуального процессора a7 gen5 4K
  • Логотип интеллектуального процессора a7 gen5 4K Логотип интеллектуального процессора a7 gen5 4K
  • Логотип интеллектуального процессора a9 gen5 4K Логотип интеллектуального процессора a9 gen5 4K
Дизайн
  • Практически незаметная рамка
    Дизайн крепления
    на стену Gallery
    Малый вес

    волокнистый композитный материал

  • Практически незаметная рамка
    Малый вес

    волокнистый композитный материал

  • Узкая рамка
  • Узкая рамка
  • Дизайн Easel
Качество
изображения
  • PRO

    Dynamic Tone Mapping

    c точной детализацией

  • PRO

    Dynamic Tone Mapping

    c точной детализацией

  • Dynamic Tone Mapping

  • Dynamic Tone Mapping

  • PRO

    Dynamic Tone Mapping

    c точной детализацией

*HDR 10 Pro поддерживается на всех на всех продуктах линейки OLED 2022 года.

*Технология 100% точности цветопередачи поддерживается на всех продуктах OLED 2022 года. Технология 100% объема цвета поддерживается на всех продуктах OLED 2022 года за исключением дизайна Easel.

*AI Picture Pro поддерживается на всех на всех продуктах линейки OLED 2022 года.

*Функция Precision Detail от Dolby Vision станет доступной после обновлении Dolby Vision IQ с июня 2022 (точное время обновления будет зависеть от страны).

Качество
звука
  • 4.2 Ch. / 60W
    7.1.2

    Виртуальный объемный звук

    Логотип Dolby Atmos Логотип Dolby Atmos
  • 2.2 Ch. / 40W
    2.0 Ch. / 20W

    42"

    7.1.2

    Виртуальный объемный звук

    Логотип Dolby Atmos Логотип Dolby Atmos
  • 2.0 Ch. / 20W
    5.1.2

    Виртуальный объемный звук

    Логотип Dolby Atmos Логотип Dolby Atmos
  • 2.0 Ch. / 20W
    5.1.2

    Виртуальный объемный звук

    Логотип Dolby Atmos Логотип Dolby Atmos
  • 4.2 Ch. / 80W
    5.1.2

    Виртуальный объемный звук

*AI Sound Pro поддерживается на всех на всех продуктах линейки OLED 2022 года.

Умные технологии
  • Логотип LG ThinQ Логотип LG ThinQ
    Airplay 2

    Всегда

    готов
  • Логотип LG ThinQ Логотип LG ThinQ
    Airplay 2

    Всегда

    готов
  • Логотип LG ThinQ Логотип LG ThinQ
    Airplay 2
  • Логотип LG ThinQ Логотип LG ThinQ
    Airplay 2
  • Логотип LG ThinQ Логотип LG ThinQ
    Airplay2

    Всегда

    готов

*Google Assistant, Airplay 2 поддерживаются на всех продуктах линейки OLED 2022 года, но доступность сервисов может отличаться в зависимости от региона.

Game
  • Логотип NVIDIA G-SYNC Логотип AMD FreeSync Логотип NVIDIA G-SYNC Логотип AMD FreeSync
    VRR
  • Логотип NVIDIA G-SYNC Логотип AMD FreeSync Логотип NVIDIA G-SYNC Логотип AMD FreeSync
    VRR
  • Логотип NVIDIA G-SYNC Логотип AMD FreeSync Логотип NVIDIA G-SYNC Логотип AMD FreeSync
    VRR
  • VRR

*HGiG, ALLM, eARC поддерживаются на всех продуктах линейки OLED.

Подключение

  • WIFI 6

    HDMI 2.1 - 4ea
  • Логотип WiFi 5 Логотип WiFi 5

    WIFI 5

    HDMI 2.1 - 4ea

  • WIFI 5

    HDMI 2.0 - 2ea
    HDMI 2.1 - 2ea

  • WIFI 5

    HDMI 2.0 - 3ea

  • WIFI 5

    HDMI 2.1 - 4ea

  1. Ультра тонкая рамка представлена в OLED-телевизорах LG серий G2 и C2.
  2. Плоская задняя панель и Gallery Design являются эксклюзивными для OLED-телевизоров LG серий G2 и Z 77-дюймов.
  3. *Стойка НЕ ВХОДИТ в комплект OLED-телевизоров LG Gallery Design. Серии G2 и 77Z2. Поскольку эта модель предназначена для прикрепления к стене, в комплект входит тонкий кронштейн. Подставку для телевизора можно приобрести отдельно
  4. Подставка Gallery может использоваться только с 65-дюймовыми и 55-дюймовыми моделями LG OLED G2, C2, B2 и A2.
  5. Напольная подставка Floor подходит для моделей 48C2, 42C2 и 48A2.
  6. Вращающаяся подставка на 4 градуса при установке.
  7. Подставка Gallery, напольная стойка и вращающаяся подставка продаются отдельно.

Купить напрямую

Вид спереди

$OLED65G2RLA

G2 65'' 4K Smart OLED evo Gallery Edition телевизор

Найти онлайн