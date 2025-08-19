G2 65'' 4K Smart OLED evo Gallery Edition телевизор

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
ДИЗАЙН
Икона в мире дисплеев
Взгляните на будущее первыми
Забудьте все, что вам было известно о телевизорах.
В мире OLED-телевизоров LG можно открыть для себя дизайн,
который когда-то считался невозможным.
От сворачивающихся экранов до ультратонких телевизоров,
настолько тонких, что они выглядят как часть ваших обоев.
Действительно, лучше один раз увидеть.
Изысканный дизайн
Выразительный
силуэт сливается
со стеной и дополняет
ваше пространство
Более узкая рамка
Погружение
без границ
что их практически невозможно обнаружить.
При толщине всего 6 мм*¹
ничто не загораживает обзор.
Только утонченный дизайн и полное,
непрерывное погружение. *Размер рамки может отличаться в зависимости от модели.
Gallery Design и плоская задняя панель
Сливается со стенойУльтратонкий дисплей с плоской задней панелью2 прилегает к стене, словно его нарисовали. Никаких выступающих углов, никаких отвлекающих факторов. Телевизор выглядит как естественная часть пространства, неважно, что на нем изображено.
Переосмысление пространства
Для пространства, которое вдохновляет,
выберите элегантный и сдержанный
OLED-телевизор LG
Крепление на стену
Искусство на стенеОтноситесь к своему LG OLED как к шедевру. Отведите ему почетное место на вашей стене.
Простое настенное крепление3 легко устанавливается. Изготовленные из композитных волокон, телевизоры весят меньше, чем предыдущие поколения, и имеют тонкий внешний вид, который оказывает минимальное воздействие на стену.
Сверхлегкий вес позволяет легко перемещать его в нужное место в соответствии с вашим интерьером.
*В зависимости от места установки возможно, что будет виден кабель. **В зависимости от условий монтажа, между телевизором и стеной может быть небольшой зазор. ***Рекомендуется установка с помощью дюбелей. Обратите внимание, что поставляемые крепления не всегда могут подходить. Перед началом установки прочтите все инструкции и при необходимости проконсультируйтесь со специалистом.
Дизайн Easel
Искусство прежде всегоLG OLED Objet Collection Easel превращает ваш дом в мировую галерею изобразительного искусства.
Независимо от того, что вы смотрите — картины или мультимедиа — этот потрясающий форм-фактор
добавит элегантность в ваш интерьер благодаря двум способам установки.
Установка под наклоном делает ваш телевизор похожим на полотно на мольберте,
а установка с нулевым зазором превращает его в картину в раме.
*Угол наклона регулируется максимум до 5°. Это приблизительное значение, точность угла 5° не гарантируется. **Для установки под наклоном и установки с нулевым зазором требуется установка настенного крепления. ***Для установки с нулевым зазором нужно снять кронштейн кабеля.
Линейный и полноэкранный режим
Один телевизор,
два режима и бесконечное наслаждение
делает минималистичный дизайн линейного режима еще более привлекательным.
Линейный режим используется для отображения ежедневной информации, такой как время и погода,
и гармонично вписывается в интерьер вашего дома.
Просто откройте экран и наслаждайтесь эффектом погружения в полноэкранном режиме LG OLED.
*Открывающееся покрытие управляется дистанционно и поддерживает только линейный и полноэкранный режимы.GO TO EASEL
Режим галереи
Станьте куратором своей галереиПосле развлечения приходит элегантность. Когда ваши любимые шоу закончатся,
включите режим "Галерея", чтобы продемонстрировать работы известных художников.
Цвета, детали и текстуры невероятно похожи на настоящие.
Помимо дисплея, он становится умной частью вашего домашнего образа жизни.
Выбор подставки
Дизайн, который выделяется.
Выглядит нестандартно.
как нужно вам с помощью подставки Gallery4, напольной стойки5 или вращающейся подставки6,7.
Расположите все периферийные устройства сзади, чтобы при просмотре вам ничего не мешало.
любые модели
-
-
-
-
-
-
OLED evo 4K
с технологией Brightness
Booster Max120HZ
Частота обновления77" 65"
-
OLED evo 4K
с технологией Brightness
Booster120HZ
Частота обновления83" 77" 65" 55" 48" 42"
-
OLED 4K120HZ
Частота обновления65" 55"
-
OLED 4K60HZ
Частота обновления65" 55" 48"
-
OLED evo 4K
с технологией Brightness
Booster Max120HZ
Частота обновления65"
*Модели 48/42C2 не учитываются в результатах тестирования технологии Brightness Booster.
-
Практически незаметная рамка
Дизайн крепления
на стену GalleryМалый вес
волокнистый композитный материал
-
Практически незаметная рамкаМалый вес
волокнистый композитный материал
-
Узкая рамка
-
Узкая рамка
-
Дизайн Easel
изображения
-
PRO
Dynamic Tone Mapping
c точной детализацией
-
PRO
Dynamic Tone Mapping
c точной детализацией
-
Dynamic Tone Mapping
-
Dynamic Tone Mapping
-
PRO
Dynamic Tone Mapping
c точной детализацией
*HDR 10 Pro поддерживается на всех на всех продуктах линейки OLED 2022 года.
*Технология 100% точности цветопередачи поддерживается на всех продуктах OLED 2022 года. Технология 100% объема цвета поддерживается на всех продуктах OLED 2022 года за исключением дизайна Easel.
*AI Picture Pro поддерживается на всех на всех продуктах линейки OLED 2022 года.
*Функция Precision Detail от Dolby Vision станет доступной после обновлении Dolby Vision IQ с июня 2022 (точное время обновления будет зависеть от страны).
звука
-
4.2 Ch. / 60W7.1.2
Виртуальный объемный звук
-
2.2 Ch. / 40W2.0 Ch. / 20W
42"7.1.2
Виртуальный объемный звук
-
2.0 Ch. / 20W5.1.2
Виртуальный объемный звук
-
2.0 Ch. / 20W5.1.2
Виртуальный объемный звук
-
4.2 Ch. / 80W5.1.2
Виртуальный объемный звук
*AI Sound Pro поддерживается на всех на всех продуктах линейки OLED 2022 года.
-
Airplay 2
Всегдаготов
-
Airplay 2
Всегдаготов
-
Airplay 2
-
Airplay 2
-
Airplay2
Всегдаготов
*Google Assistant, Airplay 2 поддерживаются на всех продуктах линейки OLED 2022 года, но доступность сервисов может отличаться в зависимости от региона.
-
VRR
-
VRR
-
VRR
-
-
VRR
*HGiG, ALLM, eARC поддерживаются на всех продуктах линейки OLED.
-
WIFI 6HDMI 2.1 - 4ea
-
WIFI 5HDMI 2.1 - 4ea
-
WIFI 5HDMI 2.0 - 2ea
HDMI 2.1 - 2ea
-
WIFI 5HDMI 2.0 - 3ea
-
WIFI 5HDMI 2.1 - 4ea
- Ультра тонкая рамка представлена в OLED-телевизорах LG серий G2 и C2.
- Плоская задняя панель и Gallery Design являются эксклюзивными для OLED-телевизоров LG серий G2 и Z 77-дюймов.
- *Стойка НЕ ВХОДИТ в комплект OLED-телевизоров LG Gallery Design. Серии G2 и 77Z2. Поскольку эта модель предназначена для прикрепления к стене, в комплект входит тонкий кронштейн. Подставку для телевизора можно приобрести отдельно
- Подставка Gallery может использоваться только с 65-дюймовыми и 55-дюймовыми моделями LG OLED G2, C2, B2 и A2.
- Напольная подставка Floor подходит для моделей 48C2, 42C2 и 48A2.
- Вращающаяся подставка на 4 градуса при установке.
- Подставка Gallery, напольная стойка и вращающаяся подставка продаются отдельно.
