LG QuadWash™ Bulaşık Makinesi Alımlarında A9K-SOLO Süpürge Hediye

-
LG CordZero® Kompressor™ Teknolojili Dikey Süpürge
-
LG Bulaşık Makinesi | QuadWash™ | Ayarlanabilir Raflar | Mat Siyah
Ana Özellikler
-
Gövde Rengi (Temizleyici)
-
Gümüş
-
5 Adımlı Filtreleme Sistemi
-
Var
-
Siklon Teknolojisi
-
Eksenel Turbo Siklon
-
Teleskopik Boru (4 Boy)
-
Var
-
Yıkanabilir Filtreler
-
Var
-
ThinQ (Wi-Fi)
-
Var
Tüm Özellikler
MALZEME VE YÜZEY
-
Gövde Rengi (Temizleyici)
-
Gümüş
BARKOD
-
Barkod
-
8806096150665
TEMEL AKSESUARLAR
-
Kombinasyon Aracı
-
Var
-
Temizlik Fırçası
-
Yok
-
Aralık Aracı
-
Var
PİL
-
Piller dâhildir (adet)
-
1 (Tek)
-
Pil Türü
-
Lityum iyon
-
Pil başına Şarj Süresi (dakika)
-
240
-
Pil başına Maksimum Çalışma Süresi (dakika) (Başlıklı Normal Mod)
-
60
-
Pil başına Maksimum Çalışma Süresi (dakika) (Power Drive Başlıksız Normal Mod)
-
40
-
Pil başına Maksimum Çalışma Süresi (dakika) (Başlıklı Turbo Mod)
-
7
-
Pil başına Maksimum Çalışma Süresi (dakika) (Power Drive Başlıksız Turbo Mod)
-
6
BOYUT VE AĞIRLIK (TEMİZLEYİCİ)
-
Ürün Boyutları (GxYxD mm)
-
260 x 1120 x 270
-
Ağırlık (kg)
-
2,6
-
Ürün Yüksekliği (mm) (Maks.)
-
1120
ÖZELLİKLER (TEMİZLEYİCİ)
-
Tek Dokunuşla Kontrol
-
Var
-
Dual PowerPack
-
Yok
-
5 Adımlı Filtreleme Sistemi
-
Var
-
AEROSCIENCE
-
Yok
-
Pil Durumu Göstergesi
-
Var
-
Şarj ve Saklama
-
3 Yönlü (Duvara Monte / Ayakta Duran / Kompakt Kurulum)
-
Tıkalı Nesne Göstergesi
-
Var
-
El Tipine Dönüştürme
-
Var
-
Siklon Teknolojisi
-
Eksenel Turbo Siklon
-
Filtre Temizleme Döngüsü Alarm Göstergesi
-
Yok
-
Teleskopik Boru (4 Boy)
-
Var
-
Yıkanabilir Filtreler
-
Var
BAŞLIKLAR
-
Çok Amaçlı (Çok Yüzeyli) Başlık
-
Yok
-
Yatak Başlığı
-
Yok
-
Paspas Başlığı
-
Yok
-
Evcil Hayvan Başlığı
-
Yok
-
İnce Sert Zemin Başlığı
-
Yok
DİĞER ARAÇLAR VE AKSESUARLAR
-
Ağır Kir Aleti
-
Yok
-
Aksesuar Çantası
-
Yok
-
Ekstra Ön Filtre
-
Var
-
Sökülebilir Başlık ve Paspas Bezleri Saklama
-
Yok
-
Uzatılabilir Hortum Uzatma
-
Yok
-
Ekstra Egzoz Filtresi
-
Yok
-
Esnek Aralık Aleti
-
Yok
-
Yatak Aracı
-
Yok
-
Paspas Bezleri (Adet)
-
0
-
Çok Açılı Araç
-
Yok
-
Paspas Başlığı İçin Su Deposu Doldurma (Ölçüm Kabı)
-
Yok
PERFORMANS (TEMİZLEYİCİ)
-
Güç Modu
-
Normal / Güç / Turbo
-
Toz Haznesi Kapasitesi (L)
-
0,44
-
Toz Kutusu Kapasitesi (L) (Sıkıştırıldığında)
-
1,1
-
Maksimum Emiş Gücü (W)
-
220
AKILLI TEKNOLOJİ
-
ThinQ (Wi-Fi)
-
Var
-
Temizleme Geçmişi
-
Var
-
Filtre Temizleme Programı Alarmı
-
Var
-
Filtre Temizleme Kılavuzu
-
Var
-
Smart Diagnosis
-
Var
UYUMLULUK BİLGİLERİ
Tüm Özellikler
TEMEL ÖZELLİK
-
Panel Tipi
-
Üstten Kontrol
-
Ekran Tipi
-
LED
-
Kurulum Tipi
-
Ayaklı
-
Toplam Yer Ayarları
-
14
GÖRÜNÜM
-
Durum Göstergeleri
-
Yok
-
Tambur Malzemesi
-
STS
-
Renkler
-
Mat Siyah
-
Kalan Zaman Göstergesi
-
LED
RAF ÖZELLİKLERİ
-
Çatal Bıçak Sepetleri
-
Yok
-
Yüksekliği Ayarlanabilir 3. Raf
-
Var (Ayarlanabilir)
TEMEL ÖZELLİKLER
-
Aqua-Stop
-
Var
-
Deterjan ve Parlatıcı Gözü
-
Var
-
DirectDrive Motor™
-
Var
-
Inverter Direct Drive Motor
-
Var
-
Püskürtme Kolu Sayısı
-
3
-
QuadWash™
-
Var
-
Kir (Bulanıklık) Sensörü
-
Var
-
TrueSteam™
-
Var
-
Vario Yıkama Sistemi
-
Var
-
Su Yumuşatıcı
-
Var
-
Anti-Bakteriyel Bakım
-
Var
-
Otomatik Açılan Kapı
-
Var
-
SenseClean Yıkama Sistemi
-
Var
-
Smart Rack+™
-
Evet (Üst Raf_Tamamen Katlanabilir / Alt Raf_Tamamen Katlanabilir)
AKILLI TEKNOLOJİ
-
NFC
-
Yok
-
Uzaktan İzleme
-
Var
-
Smart Diagnosis
-
Var
-
ThinQ (Wi-Fi)
-
Var
-
Proaktif Müşteri Hizmetleri
-
Yok
-
Uzaktan Kontrol
-
Yok
BOYUTLAR / BOŞLUKLAR / AĞIRLIK
-
Ayarlanabilir Ayak (mm)
-
30
-
Ambalaj Boyutları - GxYxD (mm)
-
680 x 890 x 665
-
Ambalaj Ağırlığı (kg)
-
55
-
Ürün Boyutları - G x Y x D (mm)
-
600 x 850 x 600
-
Ürün Ağırlığı (kg)
-
50
PROGRAM / SEÇENEK
-
Gecikmeli Başlatma
-
Var
-
Otomatik
-
Var
-
İptal
-
Var
-
Kumanda Kilidi
-
Var
-
Hassas
-
Var
-
Program İndirme
-
Var
-
Dual Zone
-
Var
-
Eko
-
Var
-
Enerji Tasarrufu
-
Var
-
Ekspres
-
Var
-
Ekstra Kuruluk
-
Var
-
Yarım Yük
-
Var
-
Ağır
-
Yok
-
Yüksek Sıcaklık
-
Var
-
Yoğun
-
Var
-
Makine Temizliği
-
Makine Temizleme(Buharlı)_3 saniye Key
-
Normal
-
Yok
-
Seçenek Sayısı
-
8
-
Yıkama Programı Sayısı (Program)
-
10
-
Tazeleme
-
Var
-
Durulama
-
Var
-
Buhar
-
Var
-
Turbo
-
Var
ENERJİ/SU PERFORMANSI
-
Devir süresi
-
405
-
Ekspres Devir Süresi
-
56
-
Gürültü Emisyon Sınıfı
-
B
-
Gürültü Seviyesi (dBA)
-
43
-
Turbo Devir Süresi
-
78
-
Su Tüketimi(L)
-
9,5
GÜÇ / DEĞERLENDİRMELER
-
Frekans (Hz)
-
50
-
Güç Tüketimi (W)
-
1 600 - 1 800
-
Güç Kaynağı (V)
-
220 - 240
UYUMLULUK BİLGİLERİ
LG Size Özel Seçimler
-
Kılavuz ve Yazılım
Ürününüzün kullanım kılavuzlarını ve en yeni yazılımlarını indirin.
-
Sorun Giderme
Ürününüz için faydalı nasıl yapılır videoları bulun.
-
Garanti
Ürün garanti bilgilerinizi buradan kontrol edin.
-
Yedek Parça ve Aksesuar
Ürününüz için aksesuarları keşfedin.
-
Ürün Kaydı
Ürününüzün kaydını oluşturmak daha hızlı destek almanıza yardımcı olur.
-
LG ürününüzle ilgili kılavuz, sorun giderme ve garanti bilgilerini bulun.
-
Sipariş desteği
Siparişinizi takip edin ve siparişle ilgili SSS’lere göz atın.
-
Onarım talebi
Çevrimiçi olarak kolayca onarım hizmeti talep edin.
Bizimle İletişime Geçin
-
Canlı Sohbet
Alışveriş yardımı, indirimler ve teklifler için gerçek zamanlı olarak LG Ürün Uzmanları ile sohbet edin.
-
En popüler mesajlaşma uygulamasını kullanarak LG Hizmet Desteği ile sohbet edin.
-
Bize e-posta gönderin
LG Hizmet Desteğine e-posta gönderin.
-
Bizi Arayın
Müşteri desteği temsilcilerimizle doğrudan konuşun.