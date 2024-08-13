Skip to Content Skip to Accessibility Help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
LG QuadWash™ Bulaşık Makinesi Alımlarında A9K-SOLO Süpürge Hediye
MEZ00721715_1.pdf
Enerji Sınıfı : EU
WM

Özellikler

Galeri

Teknik Özellikler

İncelemeler

Destek

LG QuadWash™ Bulaşık Makinesi Alımlarında A9K-SOLO Süpürge Hediye

MEZ00721715_1.pdf
Enerji Sınıfı : EU
WM

LG QuadWash™ Bulaşık Makinesi Alımlarında A9K-SOLO Süpürge Hediye

XD2.A9KSOLO
  • front
  • front
  • front
front
front
front

Temel Özellikler

  • TrueSteam™
  • QuadWash™
  • Easy Rack™Plus
  • Yüksek Emiş Gücü
  • Kompressor™ - Toz Toplama ve Kolay Boşaltma
  • Tek Dokunuşla Kontrol
Daha fazla
Yazdır

Ana Özellikler

Gövde Rengi (Temizleyici)

Gümüş

5 Adımlı Filtreleme Sistemi

Var

Siklon Teknolojisi

Eksenel Turbo Siklon

Teleskopik Boru (4 Boy)

Var

Yıkanabilir Filtreler

Var

ThinQ (Wi-Fi)

Var

Tüm Özellikler

MALZEME VE YÜZEY

Gövde Rengi (Temizleyici)

Gümüş

BARKOD

Barkod

8806096150665

TEMEL AKSESUARLAR

Kombinasyon Aracı

Var

Temizlik Fırçası

Yok

Aralık Aracı

Var

PİL

Piller dâhildir (adet)

1 (Tek)

Pil Türü

Lityum iyon

Pil başına Şarj Süresi (dakika)

240

Pil başına Maksimum Çalışma Süresi (dakika) (Başlıklı Normal Mod)

60

Pil başına Maksimum Çalışma Süresi (dakika) (Power Drive Başlıksız Normal Mod)

40

Pil başına Maksimum Çalışma Süresi (dakika) (Başlıklı Turbo Mod)

7

Pil başına Maksimum Çalışma Süresi (dakika) (Power Drive Başlıksız Turbo Mod)

6

BOYUT VE AĞIRLIK (TEMİZLEYİCİ)

Ürün Boyutları (GxYxD mm)

260 x 1120 x 270

Ağırlık (kg)

2,6

Ürün Yüksekliği (mm) (Maks.)

1120

ÖZELLİKLER (TEMİZLEYİCİ)

Tek Dokunuşla Kontrol

Var

Dual PowerPack

Yok

5 Adımlı Filtreleme Sistemi

Var

AEROSCIENCE

Yok

Pil Durumu Göstergesi

Var

Şarj ve Saklama

3 Yönlü (Duvara Monte / Ayakta Duran / Kompakt Kurulum)

Tıkalı Nesne Göstergesi

Var

El Tipine Dönüştürme

Var

Siklon Teknolojisi

Eksenel Turbo Siklon

Filtre Temizleme Döngüsü Alarm Göstergesi

Yok

Teleskopik Boru (4 Boy)

Var

Yıkanabilir Filtreler

Var

BAŞLIKLAR

Çok Amaçlı (Çok Yüzeyli) Başlık

Yok

Yatak Başlığı

Yok

Paspas Başlığı

Yok

Evcil Hayvan Başlığı

Yok

İnce Sert Zemin Başlığı

Yok

DİĞER ARAÇLAR VE AKSESUARLAR

Ağır Kir Aleti

Yok

Aksesuar Çantası

Yok

Ekstra Ön Filtre

Var

Sökülebilir Başlık ve Paspas Bezleri Saklama

Yok

Uzatılabilir Hortum Uzatma

Yok

Ekstra Egzoz Filtresi

Yok

Esnek Aralık Aleti

Yok

Yatak Aracı

Yok

Paspas Bezleri (Adet)

0

Çok Açılı Araç

Yok

Paspas Başlığı İçin Su Deposu Doldurma (Ölçüm Kabı)

Yok

PERFORMANS (TEMİZLEYİCİ)

Güç Modu

Normal / Güç / Turbo

Toz Haznesi Kapasitesi (L)

0,44

Toz Kutusu Kapasitesi (L) (Sıkıştırıldığında)

1,1

Maksimum Emiş Gücü (W)

220

AKILLI TEKNOLOJİ

ThinQ (Wi-Fi)

Var

Temizleme Geçmişi

Var

Filtre Temizleme Programı Alarmı

Var

Filtre Temizleme Kılavuzu

Var

Smart Diagnosis

Var

UYUMLULUK BİLGİLERİ

uzatma
WEB INFO(A9K-SOLO)
UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ
Yazdır

Tüm Özellikler

TEMEL ÖZELLİK

Panel Tipi

Üstten Kontrol

Ekran Tipi

LED

Kurulum Tipi

Ayaklı

Toplam Yer Ayarları

14

GÖRÜNÜM

Durum Göstergeleri

Yok

Tambur Malzemesi

STS

Renkler

Mat Siyah

Kalan Zaman Göstergesi

LED

RAF ÖZELLİKLERİ

Çatal Bıçak Sepetleri

Yok

Yüksekliği Ayarlanabilir 3. Raf

Var (Ayarlanabilir)

TEMEL ÖZELLİKLER

Aqua-Stop

Var

Deterjan ve Parlatıcı Gözü

Var

DirectDrive Motor™

Var

Inverter Direct Drive Motor

Var

Püskürtme Kolu Sayısı

3

QuadWash™

Var

Kir (Bulanıklık) Sensörü

Var

TrueSteam™

Var

Vario Yıkama Sistemi

Var

Su Yumuşatıcı

Var

Anti-Bakteriyel Bakım

Var

Otomatik Açılan Kapı

Var

SenseClean Yıkama Sistemi

Var

Smart Rack+™

Evet (Üst Raf_Tamamen Katlanabilir / Alt Raf_Tamamen Katlanabilir)

AKILLI TEKNOLOJİ

NFC

Yok

Uzaktan İzleme

Var

Smart Diagnosis

Var

ThinQ (Wi-Fi)

Var

Proaktif Müşteri Hizmetleri

Yok

Uzaktan Kontrol

Yok

BOYUTLAR / BOŞLUKLAR / AĞIRLIK

Ayarlanabilir Ayak (mm)

30

Ambalaj Boyutları - GxYxD (mm)

680 x 890 x 665

Ambalaj Ağırlığı (kg)

55

Ürün Boyutları - G x Y x D (mm)

600 x 850 x 600

Ürün Ağırlığı (kg)

50

PROGRAM / SEÇENEK

Gecikmeli Başlatma

Var

Otomatik

Var

İptal

Var

Kumanda Kilidi

Var

Hassas

Var

Program İndirme

Var

Dual Zone

Var

Eko

Var

Enerji Tasarrufu

Var

Ekspres

Var

Ekstra Kuruluk

Var

Yarım Yük

Var

Ağır

Yok

Yüksek Sıcaklık

Var

Yoğun

Var

Makine Temizliği

Makine Temizleme(Buharlı)_3 saniye Key

Normal

Yok

Seçenek Sayısı

8

Yıkama Programı Sayısı (Program)

10

Tazeleme

Var

Durulama

Var

Buhar

Var

Turbo

Var

ENERJİ/SU PERFORMANSI

Devir süresi

405

Ekspres Devir Süresi

56

Gürültü Emisyon Sınıfı

B

Gürültü Seviyesi (dBA)

43

Turbo Devir Süresi

78

Su Tüketimi(L)

9,5

GÜÇ / DEĞERLENDİRMELER

Frekans (Hz)

50

Güç Tüketimi (W)

1 600 - 1 800

Güç Kaynağı (V)

220 - 240

UYUMLULUK BİLGİLERİ

uzatma
Product information sheet (DFC237HMS)
uzatma
Türkiye Energy Label 2019(DFC237HMS)
uzatma
Türkiye Information Sheet(DFC237HMS)
UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ

Müşteri Yorumları

LG Size Özel Seçimler