Değerli LG Müşterilerimiz,

Bu indirilen App Android Nuga OS üzerinde çalışmaz olabilir.

Bu, telefonunuzla ilgili bir sorun değildir.

Sorun, uygulama yayınlayan tarafından geliştirildiğinde Nougat İS için yükseltilmediğinden dolayı meydana gelmiştir.

Uygulamayı yayınlayan taraf en kısa zamanda bir yükseltme sunacaktır. Uygulama İS için yükseltildiğinde, normal şekilde kullanabilirsiniz.

Uygulamalar için kullanılabilirlik ve ortamı iyileştirmek üzere uygulamayı yayınlayan taraflarla çalışmakta olup, sizi aşağıda gösterilen şekilde sürekli olarak yeni güncellemeler konusunda bilgilendireceğiz.

Nougat İS ile uygulama uyumluluk iyileştirme durumu (28 Kasım 2016).

1. Genel Uygulamalar

- Hike Messenger : haberdar olmak için

- Jio Chat : haberdar olmak için

※Not

Uygulamayı yayınlayan taraflardan dolayı, “Best Me”, “Call Recorder” ve “Fireboy and Watergirl” Nougat İS'ni desteklemez.