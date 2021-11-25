Bu güne kadar LG Mobil ürünlerini tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Yakın zamanda mevcut ticaret portföyümüzü ve faaliyetlerimizi detaylı bir şekilde gözden geçirdik ve yeni rekabet edebilirliği yüksek sektörleri keşfetmek ve geliştirmek için mobil bölümünü tamamen kapatmaya karar verdik.

Uzun yıllardır Türkiye pazarında güven ve desteğini gösteren siz kullanıcılarımıza bu üzücü haberi paylaşmaktan derin üzüntü duyuyoruz. Vermiş olduğumuz bu karar tamamen değişen pazar dinamiklerine ayak uydurmak ve yeni teknolojilerle farklı sektörlere odaklanmak için verilmesi zor ama kaçınılmaz bir karar olduğunu anlayışla karşılamanızı ümit ediyoruz.

LG Mobil olarak anlaşmalı satış kanallarımızda bulunan ürünlerimizi bir süreliğine daha satmaya devam ederken, kullanıcılarımızın mağduriyetini bu süreçte en aza indirmek için tüketici kanunları ve esaslarına uygun olarak TEKNİK servis hizmetini vermeye devam edeceğiz.

LG Electronics olarak hayatı kolaylaştıran yenilikçi ürünlerimizi ve hizmetlerimizi siz değerli kullanıcılarımıza sunabilmek için her zaman olduğu gibi bundan sonra da var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.

Ayrıntılı bilgi için lütfen Sıkça Sorulan Sorular ve Cevaplar bölümüne bakınız.



https://www.lg.com/tr/mobil-iletisim/mc-announcement