LG Electronics Hizmeti Güncellemeleri.

LG Electronics Hizmetini kullandıkları için müşterilerimize içtenlikle teşekkür ederiz.

[06/27/2022] tarihinden itibaren geçerli olacak olan Kullanım Koşullarımızı ve Gizlilik Politikamızı güncelliyoruz.

Kullanım Koşullarımızın güncellenmiş halini buradan , ve Gizlilik Politikası’nı da buradan okuyabilirsiniz.

Önemli Güncellemeler:

- Artık LG Electronics Hizmeti ve yerel lg.com web siteleriniz için aynı oturum açma bilgilerini kullanmanızı sağlayan LG hesabınızı nasıl yönettiğimize dair güncellemeler

- Ürünümüz, LG Electronics Hizmeti ve sizin yerel web siteleriniz aracılığıyla topladığımız kişisel bilgilere, bilgileri nasıl kullandığımıza ve nasıl paylaşıp işlediğimize dair güncellemeler

Sonraki Adımlar:

[06/27/2022] tarihinde ve bu tarihten sonra Kullanım Koşullarımızın ve Gizlilik Politikamızın güncellenmiş sürümünü kabul etmeye davet edileceksiniz.

Değişiklikleri kabul etmezseniz, LG hesabınızı herhangi bir ceza olmaksızın sonlandırabileceksiniz.

LG Electronics Hizmetini kullanmaya devam ettiğiniz için teşekkür ederiz.