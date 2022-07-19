Detaylar :



* Değişecek hizmet : LG Calender'da "Yakındaki Restoran/KafeÖnerisi" işlevi

(Bu uygulama yalnızca LGElectronics akıllı telefonları içindir ve yalnızca AndroidP-OS (Android 9)öncesi sürümlerde yüklenir.)

* Hedef modeller : G4, G5, V10 ve G6, V20, V30 P-OS önceki sürüm modelleri

* Değişiklik tarihi : 14 Haziran 2022 00:00 (Kore saati, GMT + 9)

* Hizmet değişikliğinden sonra : LG Calender uygulamasındaki"Yakındaki Restoran/Kafe Önerisi" ile ilgili olarak, bilgiler dahaönce Google Verileri ve bağlı şirketin bilgilerine dayalı olaraksağlanmaktaydı ancak 14 Haziran 2022'den sonra bilgiler yalnızca GoogleVerileri aracılığıyla sağlanacaktır. Lütfen işlevi kullanırken aklınızdabulundurunuz.