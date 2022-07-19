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[Duyuru] LG Calender uygulamasında "Yakındaki Restoran/KafeÖnerisi" işlevinde bilgi değişikliği bildirimi
Detaylar :
* Değişecek hizmet : LG Calender'da "Yakındaki Restoran/KafeÖnerisi" işlevi
(Bu uygulama yalnızca LGElectronics akıllı telefonları içindir ve yalnızca AndroidP-OS (Android 9)öncesi sürümlerde yüklenir.)
* Hedef modeller : G4, G5, V10 ve G6, V20, V30 P-OS önceki sürüm modelleri
* Değişiklik tarihi : 14 Haziran 2022 00:00 (Kore saati, GMT + 9)
* Hizmet değişikliğinden sonra : LG Calender uygulamasındaki"Yakındaki Restoran/Kafe Önerisi" ile ilgili olarak, bilgiler dahaönce Google Verileri ve bağlı şirketin bilgilerine dayalı olaraksağlanmaktaydı ancak 14 Haziran 2022'den sonra bilgiler yalnızca GoogleVerileri aracılığıyla sağlanacaktır. Lütfen işlevi kullanırken aklınızdabulundurunuz.
https://www.lg.com/tr/destek/duyurular/TRNTC20220719152820/ isCopied
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