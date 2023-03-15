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LG Electronics Hizmet Gizlilik Politikası Güncellemeleri (30.03.2023)
LG Electronics Hizmeti Güncellemeleri.
LG Electronics Hizmetini kullandıkları için müşterilerimize içtenlikle teşekkür ederiz.
[30.03.2023] itibariyle geçerli olacak şekilde Gizlilik Politikamızı güncelliyoruz.
Gizlilik Politikamızın güncellenen sürümünü buradan okuyabilirsiniz.
Önemli Güncellemeler:
- Ürünümüz, LG Electronics Hizmeti ve yerel web siteleriniz aracılığıyla topladığımız kişisel bilgiler, bilgileri nasıl kullandığımız ve LG Electronics kurumsal ailesi ve hizmet sağlayıcıları içerisinde bilgileri nasıl paylaştığımız ve işlediğimize dair güncellemeler
Sonraki Adımlar:
[30.03.2023] tarihinde ve bu tarihten sonra Gizlilik Politikamızın güncellenmiş sürümünü kabul etmeye davet edileceksiniz.
Değişiklikleri kabul etmezseniz, LG hesabınızı herhangi bir ceza olmaksızın sonlandırabileceksiniz.
LG Electronics Hizmetini kullanmaya devam ettiğiniz için teşekkür ederiz.
https://www.lg.com/tr/destek/duyurular/TRNTC20230313153525/ isCopied
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