LG Electronics mobil ürünlerini seven ve destekleyen müşterilerimize içtenlikle teşekkür ederiz.

LG Takvim/LG Klavye/Qmemo+/Galeri/LG E-posta/Smart Doctor uygulamalarının içindeki bazı işlevlerin sona erdiğini size bildirmek isteriz.

1) Sonlandırılan işlev: LG Takvim'in ""Bölgedeki restoran/kafeleri tavsiye et""

(Bu uygulama yalnızca LG Electronics akıllı telefonlar içindir ve yalnızca Android öncesi P-OS (Android 9) sürümlerine yüklenir.)

- Hedef modeller: G4, G5, V10 ve G6, V20, V30'un P-OS öncesi sürüm modelleri

- Bitiş tarihi: 3 Temmuz 2023 00:00 [KST, GMT + 9]

- Hizmet sonlandırıldıktan sonra: Ortak şirket, LG Takvim uygulamasındaki "Bölgedeki restoranları/kafeleri tavsiye et" işlevi için bilgi sağlamayı sonlandırmaya karar verdiğinden bu işlevin kullanılamayacağını lütfen unutmayınız.

2) Sonlandırılan işlev: LG Klavye uygulamasında "GIF Ara"

- Hedef modeller: LG Akıllı Telefonlar/tablet PC'lerdeki yerleşik uygulamalar (Çin ürünleri hariç)

- Bitiş tarihi: 3 Temmuz 2023 00:00 [KST, GMT + 9]

- Hizmet sonlandırıldıktan sonra: Ortak şirket, LG Klavye uygulamasındaki "GIF Ara" işlevi için bilgi sağlamayı sonlandırmaya kar verdiğinden bu işlevin kullanılamayacağını lütfen unutmayınız.

3) Sonlandırılan işlev: Qmemo+ uygulamasında "Konum Hatırlatıcı"

- Hedef modeller: LG Akıllı Telefonlar/tablet PC'lerdeki yerleşik uygulamalar (Çin ürünleri hariç)

- Bitiş tarihi: 3 Temmuz 2023 00:00 [KST, GMT + 9]

- Hizmet sonlandırıldıktan sonra: Lütfen ortak şirket Qmemo+'daki "Konum Hatırlatıcı" işlevi için bilgi sağlamayı sonlandırmaya karar verdiğinden bu işlevin kullanılamayacağını lütfen unutmayınız.

4) Sonlandırılan işlev: Galeri uygulamasında "Haritayı ayrıntılı bilgiler içinde görüntüleme ve diğer durumlar için haritayı görüntüleme" işlevi

- Hedef modeller: LG Akıllı Telefonlar/tablet PC'lerdeki yerleşik uygulamalar (Çin ürünleri hariç)

- Bitiş tarihi: 3 Temmuz 2023 00:00 [KST, GMT + 9]

- Hizmet sonlandırıldıktan sonra: Ortak şirket, Galeri uygulamasında "Haritayı ayrıntılı bilgiler içinde görüntüle ve diğer durumlar için haritayı görüntüle" işlevi için bilgi sağlamayı sonlandırmaya karar verdiğinden bu işlevin kullanılamayacağını lütfen unutmayınız.

5) Sonlandırılan işlev: LG E-posta uygulamasında "Office365 hesap desteği"

- Hedef modeller: LG Akıllı Telefonlar/tablet PC'lerdeki yerleşik uygulamalar (Çin ürünleri hariç)

- Bitiş tarihi: 3 Temmuz 2023 00:00 [KST, GMT + 9]

- Hizmet sonlandırıldıktan sonra: Ortak şirket, LG E-posta uygulamasındaki "Office365 hesap desteği" işlevi için bilgi sağlamayı sonlandırmaya karar verdiğinden bu işlevin kullanılamayacağını lütfen unutmayınız.

6) Sonlandırılan hizmet: Smart Doctor uygulamasında "Cep telefonu durum teşhisi" için "Ayrıntılar"

- Hedef modeller: LG Akıllı Telefonlarda/tablet PC'lerde yerleşik uygulamalar

- Bitiş tarihi: 3 Temmuz 2023 00:00 [KST, GMT + 9]

- Hizmet sonlandırıldıktan sonra: Smart Doctor uygulamasındaki "Cep telefonu durum teşhisi" için "Ayrıntılar" işleviyle ilgili [Hızlı Yardım] uygulama hizmeti sona erdiğinden bu işlevin kullanılamayacağını lütfen unutmayınız.

Teşekkür ederiz.