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Gracenote hizmetlerinin sonlandırılmasına ilişkin bildiri. Blu-ray Oynatıcı / Blu-ray Ev Sineması Sistemi’ne ait Music ID / Video ID / eyeQ EPG hizmetinin kullanımı sonlandırılacaktır.
Müşterilerimize LG Electronics ürünlerine verdikleri destek için teşekkür ederiz.
LG Electronics Blu-ray Oynatıcı / Blu-ray Ev Sineması Sistemi’ne ait Gracenote Music ID / Video ID / eyeQ EPG hizmetlerinin kullanımı sona erecektir.
Kullanımı sonlandırılacak hizmetler: Gracenote Music ID / Video ID / eyeQ EPG
- Hedef modeller: Gracenote Music ID / Video ID / eyeQ EPG özelliğine sahip, 2010 ila 2014 arasında piyasaya sürülen Blu-ray Oynatıcı / Blu-ray Ev Sineması Sistemi
- Sona erme tarihi: 31 Aralık 2024
- Hizmetler sonlandırıldıktan sonra: Lütfen dikkat: Partner şirket,
LG Blu-ray Oynatıcı / Blu-ray Ev Sineması Sistemi’ne ait Gracenote Music ID / Video ID / eyeQ EPG hizmetleri için bilgi sağlamayı sona erdirmeye karar verdiğinden, bu hizmet kullanılamamaktadır.
Sorumluluk Reddi: 1 Ocak 2025 itibariyle kullanımdan kalkacak olan bahsi geçen özelliğin sonlandırılması, kullanım kılavuzunda ve/veya LG.COM hizmet açıklamasında aksi belirtilse bile geçerlidir.
https://www.lg.com/tr/destek/duyurular/notice-of-termination-of-the-services-of-gracenote-music-id-video-id-eyeq-epg-for-blu-ray-player-blu-ray-home-theater-system-will-no-longer-be-available/ isCopied
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