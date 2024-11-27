LG Electronics Hizmeti Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası Güncellemeleri (12.12.2024)

LG Electronics Hizmeti Güncellemeleri.

LG Electronics Hizmetini kullandıkları için müşterilerimize içtenlikle teşekkür ederiz.

[12.12.2024] itibariyle geçerli olacak olan Kullanım Koşullarımızı ve Gizlilik Politikamızı güncelliyoruz.

Kullanım Koşullarımızın güncellenmiş halini buradan , Gizlilik Politikasını ise buradan okuyabilirsiniz.

Önemli Güncellemeler:

- Ürünümüz, LG Electronics Hizmeti ve yerel web siteleriniz aracılığıyla topladığımız kişisel bilgiler, bilgileri nasıl kullandığımız ve LG Electronics kurumsal ailesi ve hizmet sağlayıcıları içerisinde bilgileri nasıl paylaştığımız ve işlediğimize dair güncellemeler.

- Bağlı cihazlar yazılım yükseltme politikasında güncellemeler.

Sonraki Adımlar:

[12.12.2024] tarihinde ve bu tarihten sonra Kullanım Koşullarımızın ve Gizlilik Politikamızın güncellenmiş sürümünü kabul etmeye davet edileceksiniz.

Değişiklikleri kabul etmezseniz, LG hesabınızı dilediğiniz zaman sonlandırabileceksiniz.

LG Electronics Hizmetini kullanmaya devam ettiğiniz için teşekkür ederiz.