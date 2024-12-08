[Bildiri] AccuWeather hizmetlerinin sonlandırılması hakkında

Ayrıntılar:

LG Electronics mobil ürünlerini seven ve destekleyen müşterilerimize içten şükranlarımızı sunmak istiyoruz.

LG Electronics'in mobil telefon işinin sona ermesine uygun olarak bazı hizmetlerin 27 Aralık 2024'te sona ereceğini bildirmek isteriz.

*. Sonlandırılacak hizmet: AccuWeather

*. Hedef model: Tüm LG Electronics Mobil Ürünleri (Cep Telefonları)

*. Hizmet Sonlandırma tarihi: 27 Aralık 2024, 00:00 [KST, GMT + 9]

*. Hizmetler sonlandırıldıktan sonra:

- Lütfen AccuWeather hizmetinin uygulama hizmet ortağı tarafından sağlanan bilgilerin sonlandırılmasıyla birlikte kullanılamayacağını unutmayın.

- Kilit ekranında sağlanan hava durumu bilgilerini kullanamayacaksınız.

- Hava durumu özelliklerine ihtiyacınız varsa Play Store'da benzer özelliklere sahip başka bir uygulama kullanabilirsiniz.

- Hizmetler için toplanan kişisel bilgiler, hizmetler sona erdiğinde derhal imha edilecektir.

Ancak, ilgili yasa ve yönetmeliklerin ve şirket içi politikaların hükümlerine göre kişisel bilgileri saklamamız gerekirse, ilgili yasa ve yönetmeliklerde ve şirket içi politikalarda belirtilen önceden belirlenmiş süre boyunca bu bilgileri saklayacağız.

Anlayışınız için teşekkürler