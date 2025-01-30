[Bildiri] LG Electronics Cep Telefonlarında Yazılım Güncelleme (FOTA), Güncelleme Merkezi ve LG Bridge hizmetlerinin sonlandırılması

LG Electronics mobil ürünlerini severek destek olmuş tüm müşterilerimize içten şükranlarımızı sunmak istiyoruz.

Yazılım Güncelleme (FOTA), Güncelleme Merkezi ve LG Bridge hizmetleri aşağıdaki gibi sonlandırılacaktır:

*. Sonlandırılacak hizmet: LG Electronics Cep Telefonu Yazılım Güncelleme (FOTA), Güncelleme Merkezi (Uygulama hizmeti) ve LG Bridge hizmetleri

*. Hedef model: Tüm LG Electronics Mobil Ürünleri (Cep Telefonları)

*. Hizmet Sonlandırma Tarihi: 30 Haziran 2025

*. Hizmetler sonlandırıldıktan sonra, yazılım güncelleme hizmetlerini artık kullanamayacaksınız.

Bu hizmetlere ihtiyacınız varsa, hizmet sonlandırma tarihi olan 30 Haziran 2025 tarihinden önce bir yazılım güncellemesi yapmanız önerilir.

*. Artık uygulama güncellemeleri sağlanmayacağı için, başlatma sırasında silinen varsayılan uygulamaları indiremeyeceksiniz.

*. Hizmetler için toplanan kişisel bilgiler, hizmetler sonlandırıldığında direkt olarak silinecek. Ancak, ilgili yasa ve yönetmelikler ile şirket içi politikaların hükümlerine göre kişisel bilgileri saklamamız gerekirse, ilgili yasa ve yönetmelikler ile şirket içi politikalarda belirtilen önceden belirlenmiş süre boyunca saklayacağız.

Anlayışınız için teşekkürler.