LG Electronics Hizmet Gizlilik Politikası Güncellemeleri (25/09/2025)

09/08/2025
    LG Electronics Hizmeti Güncellemeleri. 

     

    LG Electronics Hizmetini kullandıkları için müşterilerimize içtenlikle teşekkür ederiz. 

    [25/09/2025] itibariyle geçerli olacak şekilde Gizlilik Politikamızı güncelliyoruz.

    Gizlilik Politikamızın güncellenen sürümünü buradan okuyabilirsiniz.

     

     

    Önemli Güncellemeler: 

     

    - Hizmetlerimizi kullanımınıza ilişkin bilgilerde güncellemeler (Görsel-işitsel Bilgiler, Web anlık bildirim bilgileri), bilgileri nasıl kullandığımız ve seçimleriniz hakkında güncellemeler. 

    - Bize doğrudan veya üçüncü taraflar aracılığıyla sağladığınız bilgilere (enerji kullanımı) dair güncellemeler.- Gizlilik Politikasına Ek Şartlar Eklendi.

     

     

    Sonraki Adımlar: 

     

    [25/09/2025] tarihinde ve bu tarihten sonra Gizlilik Politikamızın güncellenmiş sürümünü kabul etmeye davet edileceksiniz.

    Değişiklikleri kabul etmezseniz, LG hesabınızı dilediğiniz zaman sonlandırabileceksiniz.

     

    LG Electronics Hizmetini kullanmaya devam ettiğiniz için teşekkür ederiz.

