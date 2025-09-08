LG Electronics Hizmet Gizlilik Politikası Güncellemeleri (25/09/2025)

LG Electronics Hizmeti Güncellemeleri.
LG Electronics Hizmetini kullandıkları için müşterilerimize içtenlikle teşekkür ederiz.
[25/09/2025] itibariyle geçerli olacak şekilde Gizlilik Politikamızı güncelliyoruz.
Gizlilik Politikamızın güncellenen sürümünü buradan okuyabilirsiniz.
Önemli Güncellemeler:
- Hizmetlerimizi kullanımınıza ilişkin bilgilerde güncellemeler (Görsel-işitsel Bilgiler, Web anlık bildirim bilgileri), bilgileri nasıl kullandığımız ve seçimleriniz hakkında güncellemeler.
- Bize doğrudan veya üçüncü taraflar aracılığıyla sağladığınız bilgilere (enerji kullanımı) dair güncellemeler.- Gizlilik Politikasına Ek Şartlar Eklendi.
Sonraki Adımlar:
[25/09/2025] tarihinde ve bu tarihten sonra Gizlilik Politikamızın güncellenmiş sürümünü kabul etmeye davet edileceksiniz.
Değişiklikleri kabul etmezseniz, LG hesabınızı dilediğiniz zaman sonlandırabileceksiniz.
LG Electronics Hizmetini kullanmaya devam ettiğiniz için teşekkür ederiz.