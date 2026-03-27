Spotify Hizmetinin Sonlandırılması Bildirimi

LG Electronics ürünlerini seçtiğiniz için teşekkür ederiz.
İş ortağımız tarafından sağlanan eski Spotify SDK'sının kullanımdan kaldırılması nedeniyle belirli LG Kablosuz Çok Odalı Ses ürünlerinde Spotify hizmetinin artık kullanılamayacağını bildirmek istiyoruz.
Kullanımı sonlandırılacak hizmetler:
Spotify müzik akışı hizmeti
Etkilenen modeller:
▶ Sound Bar
LAS650M,MUSICFLOWHS6,
LAS750M,MUSICFLOWHS7,LAC850M,LH-170SPK,
LAS751M,LAS851M,
LAS855M,LAC950M,LH-180SPK,
LAS950M,MUSICFLOWHS9,LAC955M,
SH6,DSH7,SH7,
DSH8,LH-175SPK,
SH7B,SH8,DSH9,
SJ6,SJ6B,
SJ8,SJ8S,SJC8,
SJ9,SJC9A
▶ Hoparlör
NP8340,NP8340B,NA9340,BH3,
NP8540,NP8540B,NA9540,BH5,
NP8740,NP8740B,NA9740,BH7,
NP8350, NP8350B,NP8350W,NA9350,BH4
Hizmet bitiş tarihi:
31 Mart 2026
Hizmetin sonlandırılmasından sonra:
İş ortağımız eski Spotify SDK desteğini sonlandırdığı için Spotify hizmetinin yukarıdaki modellerde artık kullanılamayacağını lütfen unutmayın.
Sorumluluk Reddi:
Kullanım kılavuzu veya LG.COM servis açıklamaları bu özelliğin desteklendiğini gösterse bile özelliğin sonlandırılması yukarıda belirtilen bitiş tarihinden sonra da geçerli olacaktır.