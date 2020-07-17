2020 Serisi LG GX OLED TV’ler Soundbar Hediyeli





Sıra dışı tasarımıyla evlerde bir sanat galerisi havası yaratan LG GX OLED TV’ler şimdi LG Soundbar hediyeli. 18 Temmuz – 3 Ağustos tarihleri arasında geçerli olacak kampanya kapsamında LG GX OLED’in 55, 65 ve 77 inçlik modelleri bulunuyor.

LG, 18 Temmuz – 3 Ağustos 2020 tarihleri arasında 2020 Serisi 77GX, 65GX ve 55GX model OLED TV satın alan tüketicilere, LG Soundbar hediye ediyor. Hediye edilecek soundbar modelleri arasında 2020 serisi LG SN11R, SN7Y ve SN5Y bulunuyor.

Kampanyaya katılmak isteyen tüketicilerin, satın aldıkları ürünün fatura tarihinden itibaren en geç 1 ay içerisinde LG yetkili servisine TV kurulumunu yaptırmaları ve 15 Eylül 2020 tarihine kadar www.lgkampanya.com adresindeki ilgili kampanya katılım formunu doldurmaları gerekiyor.

Duvarlardaki Sanat Eseri: LG GX OLED TV

LG’nin 2020 TV serisinde duvara boşluksuz monte edilebilen Galeri Tasarımı GX OLED modeli öne çıkıyor. 55, 65 ve 77 inç seçenekleriyle satışa sunulan GX OLED kendinden aydınlatmalı OLED piksel teknolojisini yenilikçi ve minimalist bir tarzla sunuyor. Kullanıcıların TV izlerken dikkatlerini dağıtabilecek her türlü detaydan arındırılmış bir tasarıma sahip GX OLED, şaşırtıcı inceliği ile de dikkat çekiyor. 19.9 mm inceliğindeki GX OLED modeli aynı zamanda sadece 5 mm genişliğindeki mimimal çerçevesi ile de neredeyse çerçevesiz denilebilecek bir tasarıma sahip. Kutu içerisinden çıkan özel askı aparatı sayesinde duvarla mükemmel uyum sağlayan GX OLED ince formu ile ev dekorasyonuyla da kusursuz uyum sağlıyor.