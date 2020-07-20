LG Nature Fresh Özellikli Dondurucu Üstte Buzdolabı ile Gelenekler Teknolojiyle Buluştu





Yiyecekleri daha uzun süre ilk günkü tazeliğinde koruyan LG Nature Fresh özelliği, geleneksel dondurucu üstte buzdolabı ile buluştu. Yenilikçi stili, konturlu kapıları ile her mutfağa uyum sağlayan LG Dondurucu Üstte Buzdolapları, 17-31 Temmuz tarihleri arasında LG Brandshop, Teknosa ve Media Markt mağazalarında 300 TL indirimle satılıyor.

LG Dondurucu Üstte Buzdolabı sahibi olmak isteyenler, bayram dönemine denk gelen indirimle, sofralarını ilk günkü tazeliğinde ve tadındaki yiyeceklerle donatabilecekler.

LG Electronics (LG), geleneksel kullanım tarzını son teknoloji ile buluşturarak LG Dondurucu Üstte Buzdolaplarını sunuyor. 31 Temmuz 2020 tarihine kadar, LG BrandShop, Teknosa ve Media Markt mağazalarında 300 TL’lik indirimle satılan LG Dondurucu Üstte Buzdolabı, 24 saat eşit soğutma sağlayarak sebze ve meyveleri 7 güne kadar daha uzun süre taze olarak saklama imkanı sunan Nature Fresh özelliği ile de dikkat çekiyor. LG Dondurucu Üstte Buzdolabı kullanıcıları, bir birinden lezzetli yaz sebze ve meyvelerini daha uzun süre koruyabiliyor, birlikte oturulan sofraların keyfini ve lezzetini bir kat daha artırabiliyorlar.

7 Güne Kadar Uzayan Tazelik Süresi

LG Dondurucu Üstte Buzdolabı, LG Nature Fresh özelliğiyle, yiyecekleri klasik buzdolaplarına oranla 7 güne kadar uzayan bir süre için ilk günkü canlılığında, sağlamlığında, tazeliğinde ve tadında tutuyor. LG İnverter Lineer Kompresör sayesinde sıcaklık dalgalanmalarını ±0,5℃ aralığında tutan buzdolabı, DoorCooling⁺™ teknolojisiyle yiyeceklerin tadının ve görüntüsünün korunmasına yardımcı oluyor. LG DoorCooling+™ özelliği, geleneksel soğutma sistemlerinden yüzde 35 daha hızlı bir şekilde cihazın iç sıcaklığını daha eşit hale getiriyor ve soğutuyor. İç kısım ile bölmenin kapı tarafı arasındaki sıcaklık farkını önemli ölçüde azaltıyor.

Çoklu hava akışı ile hızlı ve eşit soğutma sağlayan buzdolabında, soğutma havası, buzdolabının her köşesine yerleştirilmiş çok sayıdaki soğuk hava deliği ile sağlanıyor. Ayrıca, LG Dondurucu Üstte Buzdolapları, gizli menteşelerin, konturlu kapıların sağladığı yenilikçi stiliyle her mutfağa uyum sağlıyor.

17-31 Temmuz arasındaki 300 TL’lik indirim kampanyası GR-F802HLHU,GR-C802HLCU,GN-H702HLHU,GN-C702HQCU, GN-C602HLCU modellerini kapsıyor.