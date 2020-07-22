LG GX Soundbar’la Üstün Ses Kalitesi





LG GX Soundbar, ultra ince yapısı, duvara boşluksuz olarak monte edilebilen tasarımı, Dolby Atmos özelliği ve sunduğu gelişmiş ses teknolojisi ile hem gözlere, hem de kulaklara hitap ediyor.

LG Electronics (LG), olağanüstü bir ev eğlencesi deneyimi sunmak için tasarlanan ve LG’nin Premium TV’leriyle hem mekânsal, hem de tasarımsal anlamda bütünleşen en yeni soundbar modelini tanıttı. LG GX Soundbar, kusursuz ses, gelişmiş özellikler ve LG'nin ödüllü Galeri Tasarımı GX OLED TV serinini tamamlayacak bir estetiğe sahip.

LG GX Soundbar, LG’nin sanat eserlerinden ilham alan Galeri Tasarımı GX OLED TV'leri ile kusursuz bir görsel uyum sağlıyor. Soundbar, maksimum esneklik sunmak için, doğrudan TV'nin altına, duvara gömülebiliyor ya da tercihe göre, Soundbar’la birlikte verilen sağlam çelik stand üzerine konumlanabiliyor. GX Soundbar, 65 inç Galeri Tasarımı LG GX OLED TV ile aynı genişlik ve uzunluğa sahip. LG’nin Galeri Tasarımı’nın özünde, mekana değer katan eksiksiz bir TV sistemi oluşturma düşüncesi bulunuyor.

LG GX Soundbar, Dolby Atmos ve DTX:S sayesinde olağanüstü üç boyutlu ses sunuyor. Hoparlör, 4K doğrudan geçiş yoluyla Dolby Vision ile uyum sağlıyor ve gerçek sinematik ev görüntüleme için mümkün olan en iyi görüntü ve ses kalitesini sunuyor. Ürünle birlikte verilen subwoofer, odanın herhangi bir yerinden düşük frekanslı basf sunmak ve LG'nin kablosuz arka hoparlör kitini (ayrıca satılan SPK8 modeli) eklemek için Soundbar’a kablosuz olarak bağlanıyor ve dinleyicileri içerisine çekiyor.

Soundbar, artırılmış kullanıcı rahatlığı ve gelişmiş ses dönüş kanalı (eARC) ve Bluetooth da dahil olmak üzere, kolay bağlantı seçenekleri sunuyor. Yüksek bant genişliği ile eARC, Dolby True HD ve DTS Master Audio gibi yüksek çözünürlüklü ses formatlarını eksiksiz şekilde desteklerken, Bluetooth akıllı telefon veya tabletten zahmetsiz, ultra kaliteli akışı kolaylaştırıyor.

Hi-Res Audio sertifikalı olan LG GX Soundbar, 24bit / 96kHz'de daha fazla canlılık ve ayrıntı sunuyor. Hoparlör, yüksek çözünürlüklü ses dosyalarını çalarken veya geleneksel ses formatlarını dönüştürürken ayrıntılı, doğal ses üretiyor. Dahili LG AI Ses Pro özelliği, içerikten bağımsız olarak en iyi ses ayarlarını analiz ediyor ve otomatik olarak uygulayarak her seferinde maksimum dinleme keyfi sağlıyor.

Temmuz ayından itibaren Avrupa, Kuzey Amerika, Asya ve diğer önemli pazarlarda satışa sunulacak olan LG GX Soundbar Ağustos ayında Türkiye’de satışa sunulacak.