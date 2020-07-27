LG K61 ‘Telefonum Düştü’ Korkusuna Son Veriyor





LG’nin 2020 K Serisi’nde yer alan LG K61, performans ve üst düzey dayanıklılığı bir arada, bütçe dostu fiyatla sunuyor. Üstelik LG K61, 1 yıllık ekran değişim garantisi ile birlikte satılıyor.

LG Electronics (LG), LG K61 ile, mobil telefon kullanıcılarının korkulu rüyası olan telefonun düşerek zarar görme derdine son veriyor. Amerikan Askeri Dayanıklılık Standardı olan MIL-STD-810G sertifikasına sahip olan LG K61, bu sertifikayı şok ve titreşim testleri dahil 8 farklı aşamadan başarıyla geçerek aldı.

Güçlü izolasyon özellikleri ile yağmura dayanıklı olmanın yanı sıra düşme, bir yere çarpma gibi istenmeyen durumlarda sorunsuz kullanım imkânı sağlayan LG K61, aynı zamanda sunduğu gelişmiş kamera ve multimedya özellikleriyle de kullanıcılara mükemmel bir performans sunuyor. Tasarım ve performansı üst düzey dayanıklılıkla birleştirerek uygun fiyatla sunan LG K61, 1 Yıl Ücretsiz Ekran Değişimi Garantisiyle birlikte geliyor.

Dörtlü Kamera, Üstün Multimedya Özellikleri

Dörtlü kamerada bulunan 48 MP’lik standart kamera, Süper Geniş Açı Kamera, Derinlik Kamerası ve Makro Kameranın olağanüstü çözünürlüğü ile, kullanıcılar, unutulmaz anlarını diledikleri zaman, diledikleri yerde ve diledikleri şekilde yakalayabiliyor.

Süper keskin 6,5 inç 19,5: 9 FHD + FullVision Ekranı ve DTS-X-3D Sinematik Ses Sistemi ile dikkatleri çeken LG K61’in, 4000 mAh’lık bataryası, gün batımından gün doğumuna kadar ihtiyaç duyulan pil ömrünü sağlıyor.

LG K61, operatör mağazalarında 3.499 TL’lik fiyatla satılıyor.

Temel Özellikler:

LG K61