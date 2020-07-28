2020 Serisi LG TV’lerle Oyun Tam Bir Keyfe Dönüşüyor





LG 2020 TV Serisi ile kullanıcıları şaşırtmaya devam ediyor. LG’nin 2020 TV Serisinde yer alan OLED TV’ler kusursuz görüntü ve ses kalitesinin yanı sıra, dünyanın ilk ve tek NVIDIA G-SYNC® uyumlu TV’si olma özelliğini sürdürüyor. LG 2020 NanoCell TV serisi ise, dev ekranı, NanoCell teknolojisinin sunduğu gerçek renkleri ve akıcı oyun deneyimi ile kullanıcıların oyunun sınırlarını zorlamasına imkan tanıyor.

Günümüz dünyasında TV’lerin rolü değişmeye başladı. Eskiden sadece sevilen film ya da dizileri izlemek için kullanılan TV’ler, teknolojinin gelişmesiyle yeni görevler yüklendi. Artık büyük ekranlı, çok fonksiyonlu ve yeni nesil teknolojilerle donatılmış TV’ler oyunseverlerin de ilgi odağına girmeye başladı. LG, oyunseverlerin bu ilgisine 2020 model OLED ve NanoCell TV’leri ile yanıt veriyor. En heyecanlı, en hareketli sahnelerde bile hızlı ve akıcı oyun deneyimi sunan 2020 serisi LG TV’ler, üstün görüntü kalitesini yeni oyun özellikleriyle birleştiriyor.

OLED Piksel Teknolojisiyle Daha Akıcı Oyun Deneyimi

Bol aksiyonlu oyunlarda bile görüntü kalitesi ile oyuncuların yaşadığı heyecanı ikiye katlayan 2020 serisi LG OLED TV’ler, kendinden aydınlatmalı piksel teknolojisi ile titreme veya takılma olmadan daha iyi görüntü kalitesi ve daha hızlı tepki süresi sağlıyor. Rahatsız edici titreme, takılma ya da görüntü yırtılması olmadan, pürüzsüz ve akıcı bir oyun keyfi sunan LG OLED TV’ler, bu özellikleriyle gelişmiş oyun monitörlerinin yerini dolduruyor.

OLED TV’ler Oyun Dünyasına Derinlik Kazandırıyor

LG OLED TV’lerin kendinden aydınlatmalı piksellerinin getirdiği bir diğer avantaj da, derin siyahlar ve canlı doğal tonlarla birlikte çarpıcı görüntü kalitesi. Her rengi olması gerektiği gibi gösteren ve her bir saniyede her bir ayrıntıyı ortaya çıkaran LG OLED TV'ler, oyuncuların HDR oyunlarının keyfini sonuna kadar çıkarmasını sağlıyor. LG OLED TV’ler karşılaştırılamayacak bir renk kalitesi sunuyor.

Gözler Koruma Altında

Yoğun oyun seansları sırasında LG OLED TV'ler düşük mavi ışık oranı ile göz yorgunluğunun da önüne geçiyor. Güvenilir uluslararası sertifikasyon kuruluşları TÜV Rheinland ve UL tarafından “göz dostu” olarak onaylanan LG OLED TV’ler göz konforu için önerilen minimum yüzde 50 standartının çok daha altında bir değerde mavi ışık yayıyor.

Dünyanın İlk NVIDIA G-SYNC Uyumlu TV’si

Resmi olarak dünyanın ilk NVIDIA G-SYNC® uyumlu TV üreticisi olan LG, G-SYNC ve FreeSync destekli OLED TV modellerinde daha az takılma, gecikme ve titreme ile kullanıcılara büyük avantaj sağlıyor. LG OLED TV’ler kendinden aydınlatmalı piksellerin hassasiyetini ve kontrolünü kullanarak G-SYNC uyumluluğundan tümüyle yararlanıyor.

LG NanoCell TV’lerle Saf Renkler, Gerçekçi Görüntüler

2020 TV serisinde yer alan NanoCell TV’ler ise, oyunseverlere en gerçekçi renklerle üstün bir oyun deneyimi sunuyor. LG NanoCell TV, paneli üzerinde bulunan 1 nanometre ölçüsündeki nanopartiküller sayesinde soluk renkleri filtreleyerek canlı ve gerçek renkler sunuyor. Geniş görüş açısına sahip LG NanoCell TV, arkadaşlarınızla birlikte oyun oynama deneyimini daha eğlenceli hale getiriyor. LG NanoCell TV, hangi açıdan izlenirse izlensin renkleri bozulma olmadan %100 doğrulukta gösteriyor.

Yeni Nesil Konsollarla Uyumlu

LG OLED ve NanoCell TV’ler HDMI 2.1 desteği ile daha yüksek kare kızı, değişken yenileme hızı (VRR), otomatik düşük giriş gecikme modu (ALLM) ve eARC desteği gibi üstün oyun özelliklerini kullanıcılarla buluşturuyor. Bu da, LG TV’lerin grafik kartları ve yenil nesil oyun konsolları da dahil olmak üzere çok çeşitli oyun cihazlarıyla uyumlu olmasını sağlıyor.

Twitch Uygulamasına Kolay Erişim

2020 serisi LG TV’ler, oyun dünyasının favori canlı sosyal video platformu Twitch’e kolay ve hızlı erişim sağlıyor. Twitch Smart TV uygulaması ile oyunseverler, canlı yayınları izleyip ve dünyanın farklı ülkelerindeki oyun meraklılarıyla sohbet edebiliyorlar.