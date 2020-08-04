LG, 2020 İKİNCİ ÇEYREK FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI





LG global düzeyde ortaya çıkan sağlık ve ekonomi odaklı krizlere rağmen dayanıklılığını kanıtladı.

LG Electronics Inc.’ın (LG) ikinci çeyrek finansal sonuçları, pandeminin dünya çapında meydana getirdiği sonuçlardan etkilendi. 12.83 trilyon KRW’lik (10.51 milyar dolar) konsolide gelir 2019'un aynı dönemine göre yüzde 17.9 daha düşük çıkarken, 495.4 milyar KRW’lik (405.65 milyon USD) faaliyet karı ise, geçen yılın rekor ikinci çeyrek işletme gelirine oranla yüzde 24.1 düştü. Dayanıklı şirket, küresel halk sağlığı ve ekonomik krizlerin fırtınasını atlatmak için tedarik zincirini ve maliyet yapısını en iyi şekilde yönetti.

LG Beyaz Eşya & İklimlendirme Çözümleri Şirketi, pandemi sırasında azalan küresel talebin etkisiyle 2019'un ikinci çeyreğine göre yüzde 15,5 düşüşle ikinci çeyrekte 5,16 trilyon KRW (4,22 milyar USD) gelir bildirdi. Yüzde 12,2 faaliyet kar marjı ile LG Beyaz Eşya & İklimlendirme Çözümleri Şirket tarihinin en yüksek ikinci çeyreği olmasına rağmen, 628 milyar KRW (514.23 milyon USD) faaliyet geliri ile yıllık yüzde 12.5 düşüş gösterdi. Geleceğe bakıldığında, şirket, tüketicilerin daha sağlıklı yaşama olan artan ilgisi ile ön plana çıkacak.

LG Ev Eğlence Sistemleri Şirketi’nin ikinci çeyrek gelirleri ve karlılığı, başta perakende mağazaların kapatılması olmak üzere karantina önlemlerinden oldukça etkilendi. Satışlar, 2019'un ikinci çeyreğine göre yüzde 24,4 düşüşle 2,26 trilyon KRW (1,85 milyar dolar) oldu. 112,8 milyar KRW’lik (92,37 milyon dolar) işletme geliri ise, geçen yıl aynı döneme göre yüzde 25,9 daha düşüktü. LG Ev Eğlence Sistemleri Şirketi, malzeme maliyetlerini azaltmaya devam etmenin yanı sıra, pazarlama yatırımlarını agresif bir şekilde kontrol ediyor, premium TV ürünlerinin oranını artırıyor, online satışları genişletiyor ve kârlılık sağlamak için işletim verimliliğini daha da optimize ediyor.

LG Mobil İletişim Şirketi, ilk çeyreğe göre yüzde 31,1 artışla ikinci çeyrek satışını 1,31 trilyon KRW (1,07 milyar USD) olarak açıkladı. İyileşme, karantinadan sonra, mağazaların yavaş yavaş açılmaya başlamasından kaynaklanıyor. 206.5 milyar KRW (169.10 milyon USD) işletme zararı, artan pazarlama verimliliği ve daha yüksek maliyet kontrolleri nedeniyle, hem 2019'un ikinci çeyreğine hem de 2020'nin ilk çeyreğine göre daraldı. Üçüncü çeyrekte LG VELVET'in global olarak piyasaya sürülmesinin yanı sıra, cazip fiyatlı yeni LG telefon modellerin piyasaya sürülmesinin hem satışları hem de karlılığı artırması bekleniyor.

LG Otomotiv Malzemeleri Şirketi, küresel otomotiv üreticilerinin pandemiyle ilgili üretim durdurmaları nedeniyle, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40 düşüşle 912,2 milyar KRW (746,95 milyon USD) üç aylık gelir, 202,5 milyar KRW (165,82 milyon USD) işletme kaybı kaydetti. Otomobil parçaları talebinin, büyük otomobil üreticileri faaliyetlerine devam ettikçe kademeli olarak toparlanması bekleniyor.

LG Profesyonel Ürünler Şirketi, ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,6 oranında azalma ile 1,31 trilyon KRW’lik (1,07 milyar ABD doları) satış gerçekleştirirken, faaliyet gelirleri 98,30 milyar KRW'ye (80,49 milyon ABD Doları) düştü. Devam eden zorlukların üstesinden gelmeye yardımcı olmak için LG'nin B2B bölümü, birinci sınıf dijital tabela ürünlerinin satışlarını genişletmeye, güneş modüllerindeki rekabet gücünü güçlendirmeye ve uzaktan eğitim ve çalışmanın daha büyük bir bölümünü yakalamaya odaklanarak, büyüyen, "olumsuz etkilenmemiş" trendde iş fırsatları yaratmaya odaklandı.

2020 2. Çeyrek Döviz Kurları Açıklandı

LG Electronics’in denetlenmemiş üç aylık kazanç sonuçları, 30 Haziran 2020 tarihinde sona eren üç aylık dönem için UFRS'ye (Uluslararası Finansal Raporlama Standartları) dayanmaktadır. Kore'de kazanılan (KRW) tutarlar, karşılık gelen çeyreğin üç aylık döneminin ortalama kurundan ABD Doları'na (USD) çevrilir - USD başına 1,221.24 KRW.