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LG NanoCell TV’lerin Göz Dostu Olduğu Kanıtlandı

TV Ses Video 08/07/2020
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Minimal Mavi Işık Yayan LG NanoCell TV'ler, LG’nin ‘Düşük Mavi Işık Göstergesi’ Sertifikalı OLED TV’leri Gibi Göz Yorgunluğunu Engelliyor.
 
 
LG Electronics (LG), LG NanoCell TV'leri (65NANO90, 65NANO80 modelleri) ile, Underwriters Laboratories'ten (UL) "fotobiyolojik LED riski yoktur" onayı aldı. Bu onay, NanoCell TV’lerin izleyicilerin gözlerine gösterdiği hassasiyetin belgesi niteliğini taşıyor.
 
Global bir güvenlik bilimi şirketi olan UL, LG NanoCell TV'lerin, LED’lerden kaynaklanan radyasyonun kullanıcıların gözleri ve cildi için olası en düşük risk taşıdığının göstergesi olan “Risk Grubu Dışı” sınıflandırmasına ulaştığını onaylıyor. LED tabanlı UL testleri, ürünlerin Uluslararası Elektroteknik Komisyonu (IEC) güvenlik standartlarına (IEC 60065, IEC 62471) uygunluğunu mavi ışık da dahil olmak üzere çeşitli optik radyasyon türlerini, kızılötesi ışık ve ultraviyole ışınlarına yakınlığını göz önünde bulundurarak ölçümlüyor.
 
Test edilen NanoCell TV'ler, mavi arka ışıklandırma yerine beyaz kullanmaları nedeniyle, “Risk Grubu Dışı” sınıflandırmasının gerektirdiğinden çok daha az mavi ışık yayıyor. TV ya da diğer ekran türlerinin izlenmesi nedeniyle maruz kalınan mavi ışık, göz bozuklukları, uyku bozuklukları ve uzun süreli görme sorunları yaratabiliyor. LG NanoCell TV’ler sadece göz dostu olmakla kalmıyor, aynı zamanda üstün bir görüntü kalitesi sunuyor. LG NanoCell TV’ler, doğadakilere en yakın canlı ve gerçek renkler üretmek amacıyla soluk renkleri filtreleyen nanopartiküller kullanıyor.
 
LG Ev Eğlence Sistemleri Şirketi Ar-Ge Bölümü Kıdemli Başkan Yardımcısı Nam Ho-jun, “LG NanoCell TV serisi gerçek ve canlı renklerle üstün görüntü kalitesi sunuyor, aynı zamanda mavi ışık emisyonlarını en aza indirerek kullanıcıların gözlerine daha nazik davranıyor. LG, göz dostu ve üstün ev eğlencesi deneyimleri sunan ürünlerle premium TV pazarına liderlik etmeye devam edecek” dedi.
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