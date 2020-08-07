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LG InstaView Buzdolabı Alana, LG Akıllı TV Hediye
Beyaz Eşya 08/07/2020
LG, 23 Ağustos 2020 tarihine kadar düzenlediği kampanyayla belirli model LG InstaView buzdolabı alanlara 50 inçlik akıllı 4K UHD TV ya da LG Akıllı Monitör TV hediye ediyor.
LG Electronics (LG), Ağustos ayına muhteşem bir kampanyayla damga vuruyor. 7 – 23 Ağustos tarihleri arasında, Teknosa, Media Markt ve LG Brandshoplardan, kapağını açmaya gerek kalmadan, sadece iki tıklama ile içerisinde bulunan gıdaları gösteren ikonik buzdolabı LG InstaView’un GC-Q22FTQKL veya GR-X31FTKHL modellerinden birini alana, 5499 TL değerindeki LG 50UN74006LB.APDZ 50 inçlik akıllı 4K UHD TV hediye ediliyor.
Aynı tarihler arasında LG InstaView GC-Q247CSBV model buzdolabı alanlara ise, hem TV hem de monitörün keyfinin birlikte sürüleceği, 1699 TL değerinde LG 24TK510S-PZ Akılı Monitör TV hediye ediliyor.
İki Tıkla Buzdolabının İçi Görünüyor
LG IntaView Door-in-Door™ Buzdolapları, geniş iç hacmi ve “tık”lama özelliği ile kullanıcılara kolaylık sağlıyor. LG InstaView sahipleri, sadece iki tıklama ile buzdolabının kapısını bile açmadan içerisinde yer alan yiyecek ve içecekleri görebiliyor. Böylelikle, buzdolabının kapısının sürekli açılıp kapanması nedeniyle oluşan soğuk hava ve enerji kaybının önüne geçiliyor, gıdaların daha uzun süre taze kalmasını sağlanıyor.
LG Nature Fresh Özelliği ile Daha Uzun Süre Tazelik
LG Buzdolaplarında bulunan Nature Fresh özelliğiyle, yiyecekleri klasik buzdolaplarına oranla 7 güne kadar uzayan bir süre için ilk günkü canlılığında, sağlamlığında, tazeliğinde ve tadında tutuyor. LG İnverter Lineer Kompresör sayesinde sıcaklık dalgalanmalarını ±0,5℃ aralığında tutan buzdolabı, DoorCooling™ teknolojisiyle yiyeceklerin tadının ve görüntüsünün korunmasına yardımcı oluyor. LG DoorCooling+™ özelliği, geleneksel soğutma sistemlerinden yüzde 35 daha hızlı bir şekilde cihazın iç sıcaklığını daha eşit hale getiriyor ve soğutuyor.
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