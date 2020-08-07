Dev Ekran LG NanoCell TV’ler LG UHD TV Hediyeli





LG, TV izleme keyfini büyük ekrana taşımak isteyenlere muhteşem bir kampanya sunuyor. 7-31 Ağustos tarihlerinde, 2020 serisi 75 ve 86 inç LG NanoCell TV alanlara LG UHD TV hediye ediyor.

LG, 7-31 Ağustos tarihleri arasında düzenlediği kampanya kapsamında 86NANO90 modelinden satın alan tüketicilere 49UN7100 model, 75NANO90 modelinden satın alan tüketicilere 43UN7100 model ve 75NANO99 modelinden satın alan tüketicilere 55UN71006LB model LG UHD TV hediye ediyor. Tüketicilerin kampanyadan yararlanabilmeleri için satın aldıkları ürünün kurulumunu 1 ay içerisinde LG yetkili servisine yaptırmaları ve ardından www.lgkampanya.com adresindeki ilgili kampanya katılım formunu doldurmaları gerekiyor.

Dev Ekranda Gerçek Renkler

LG’nin en gelişmiş LED TV’si olan NanoCell TV, üstün görüntü ve ses kalitesi, geniş izleme açısı ve kullanım kolaylığı sağlayan özellikleri dev ekran deneyimiyle birlikte sunuyor. LG NanoCell TV’nin paneli üzerinde bulunan 1 nanometre ölçüsündeki nanopartiküller sayesinde donuk renkler filtrelenerek gerçek ve canlı renkler elde ediliyor. IPS ekranı sayesinde TV, hangi açıdan izlenirse izlensin, renkleri bozulma olmadan %100 doğrulukta gösterilmesini sağlıyor.Kullanımı en kolay ve en rahat, hareket sensörlü Sihirli Kumanda ile birlikte gelen dev ekran LG NanoCell TV’lerde yapay zeka ile güçlendirilmiş Türkçe akıllı ses tanıma fonksiyonu sayesinde sesli komutlarla görüntü ya da ses modunu değiştirmek, hava ve trafik durumu öğrenmek ya da film önerisi almak mümkün. TV’de yer alan Netflix, Apple TV, Amazon Prime, YouTube, Bein Connect, Vodafone TV ve BluTV gibi uygulamaların yanı sıra NanoCell TV’ler, Smart Share özelliği sayesinde Apple AirPlay2 de dahil olmak üzere birçok bağlantıyı destekliyor.

31 Ağustos’a kadar devam edecek kampanya detayları için www.lg.com/tr sayfasını ziyaret edebilir ya da 444 6 543 numaralı çağrı merkezine ulaşabilirsiniz.