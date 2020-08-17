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LG’nin Sektör Lideri TV ve Ses Ürünleri, EISA 2020 Ödülleri’nde Büyük Ödüllerin Sahibi Oldu

Kurumsal 08/17/2020
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Dokuzuncu Kez Ödülün Sahibi Olan LG OLED TV Başta Olmak Üzere LG’nin Yenilikçi Ev Eğlence Ürünleri Prestijli Ödüller Aldı.
 
LG Electronics (LG), bu yıl dört yenilikçi ev eğlence çözümünün üstün performans, olağanüstü tasarım ve maksimum kullanılabilirlik alanlarında onurlandırılmasıyla EISA Ödüllerindeki başarılarla dolu geçmişine devam etti. Dünyanın en büyük tüketici elektroniği yayınları derneği olan Expert Imaging and Sound Association (EISA) tarafından düzenlenen bu yılki yarışmada LG OLED TV (model OLED65GX), LG NanoCell TV (model 75NANO99), LG Soundbar (model SN8YG) ve LG XBOOM Go (model PL7) ödüllendirildi.
 
Galeri Tasarımı LG GX OLED TV, EISA EN İYİ PREMIUM OLED TV 2020-2021 Ev Sineması Ekranı ve Video Kategori’sinde birinci seçildi. LG OLED TV, bu ödülü art arda dokuzuncu kez kazanmış oldu. Bu model, iyileştirmenin mükemmel bir örneği olarak tanımlanıyor. LG OLED TV, son derece ince bir form faktöründe, en gelişmiş görüntü kalitesini sunmak için OLED’in "kendinden aydınlatmalı" piksel teknolojisinden yararlanıyor.
 
65 inçlik bu TV, OLED'in LG'nin gelişmiş AI Görüntü işleme teknolojisiyle geliştirilmiş inanılmaz görüntü kalitesiyle, 120 Hz yenileme hızı, otomatik düşük gecikme modu (ALLM), gelişmiş ses dönüş kanalı (eARC) ve değişken yenileme hızı (VRR) gibi üstün özelliklerle en hızlı ve akıcı oyun performansını sunuyor. Aynı zamanda Dolby Atmos, Dolby Vision gibi üstün görüntü ve ses teknolojilerini destekleyen LG OLED TV, OLED piksel teknolojisinin avantajlarını kullanarak izleyicilere en sinematik deneyimi de sunuyor.
 
LG NanoCell TV ise gerçek 8K çözünürlüğü, daha saf ve gerçekçi renkleriyle EISA 8K TV 2020-2021 ödülüne layık görüldü. LG NanoCell ekran teknolojisi, Tam Dizi Yerel Karartma (FALD) ve üçüncü nesil α (Alpha) 9 AI işlemcisi ile geniş bir görüntüleme açısına ek olarak olağanüstü doğallıkta renkler, üstün kontrast ve derinlik sunuyor. LG’nin güçlü yapay zeka işlemcisi ve en yeni HDMI özellikleri sayesinde de bu televizyon, 8K içeriği saniyede 60 kare hızında sorunsuz bir şekilde işleyebiliyor.
 
Ses alanında ise, LG Soundbar, EISA SOUNDBAR 2020-2021 ve LG XBOOM Go taşınabilir hoparlör ise EISA MOBILE SPEAKER 2020-2021 ödüllerini kazandı. İngiltere’de ses bilimi otoritesi olan Meridian Audio ile işbirliğiyle geliştirilen bu ürünler, gerçek otantik bir dinleme deneyimi için zengin ve birinci sınıf ses üretiyor.
 
LG Home Entertainment Company Başkanı Park Hyoung-sei; "Tasarım ve görüntü teknolojilerine yaptığımız yatırımlar ve Meridian Audio gibi endüstri liderleriyle ortaklıklarımız, tüketicilere daha önce deneyimlemedikleri yaşam tarzı seçeneklerini sunmamızı sağlıyor. Dolayısıyla, bu kadar donanımlı uzmanların takdirini kazanmak, sınırlarımızı zorlamak söz konusu olduğunda doğru yolda olduğumuza dair bize güven veriyor" dedi.
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