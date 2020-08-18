Hayatı Yönetmek LG ThinQ ile Artık Daha Kolay





LG Akıllı Ev Asistanı Uygulaması, Kolay, Tasasız ve Eğlenceli Ev Hayatının Anahtarı.

LG Electronics (LG), LG ThinQ mobil uygulamasıyla kullanıcılara kolaylık sağlarken endişeleri azaltıyor. Kullanıcıların gittiği her yere giden ev asistanı ThinQ uygulaması, evde hayatı güzelleştirmek için sezgisel bir ara yüz ve akıllı özelliklerle birlikte geliyor.

LG Electronics tarafından Kasım 2015'te piyasaya sürülen ve şu anda 150'den fazla ülkede kullanılan uygulama, LG’nin ThinQ destekli AI cihazları ile Wi-Fi bağlantılı cihazları birbirine bağlayarak yaşam tarzında benzersiz bir kolaylık sağlıyor. LG her geçen gün çamaşır makineleri, bulaşık makineleri, kurutucular, klimalar, hava temizleyicileri, TV'ler ve buzdolapları dahil 32 LG ürününü kapsayan bu uygulamanın uyumluluğunu artırıyor.

Daha Kolay Yaşam için ‘Gerçek Zamanlı İzleme

ThinQ uygulamasındaki gerçek zamanlı izleme uygulaması ile evdeki uyumlu LG cihazlarının durumu da kolayca kontrol edilebiliyor. Kullanıcılar, evde olmasalar da, çamaşır makinesi, kurutucu veya bulaşık makinesinin programını tamamlamasına ne kadar süre kaldığını doğrudan telefondan hızlı bir şekilde görebiliyor, uygulamayı iş biter bitmez kendilerine bildirecek şekilde ayarlayabiliyorlar. Artık çamaşır makinesinde veya bulaşık makinesinde ne kadar süre kaldığını sürekli kontrol etmeye gerek kalmadan işler kolaylıkla yapılıyor.

Kolay Servis Desteği

LG’nin proaktif müşteri destek hizmetleri yelpazesi, en iyi ürün deneyimini garanti ediyor. Proaktif Müşteri Hizmetleri, daha uzun soluklu ve en iyi sonuçları sağlamak için doğrudan uyumlu cihazlarla iletişim kuruyor. Yapay zeka tabanlı müşteri hizmetleri çözümü, cihaz durumundan ve kullanım tercihlerinden yararlanarak, her cihazı en iyi durumda tutmak için faydalı ipuçları ve öneriler de sunuyor. Evden basit bir bakım gerçekleştirmek için bile bire bir müşteri desteğinden yararlanmak mümkün. Uygulama tüketim malzemesi değiştirme uyarıları, buzdolabındaki filtrenin değişim zamanını kullanıcılara bildirerek büyük rahatlık ve maksimum verimlilik sağlıyor.

Kullanıcılar, ThinQ uygulamasındaki Smart DiagnosisTM aracılığıyla LG cihazlarına "sağlık kontrolü" yaptırarak faydalı bakım önerilerinden de yararlanabiliyorlar. Örneğin, buzdolabının içi alışılmadık derecede sıcaksa, uygulama sıcaklık ayarlarını inceleyebiliyor ve eğer farklı bir ayar önerilirse, izlemesi kolay talimatlar veriliyor. Smart DiagnosisTM ile kullanıcılar uzman teknisyenlere tek bir uygulama ile rahatlıkla ulaşabiliyorlar.

Uzaktan Ev Kontrolü, Eğlence için Özgür Zaman Tanıyor

LG ThinQ uygulaması, kullanıcılar nerede olurlarsa olsunlar evlerini rahatça kontrol etmelerini sağlıyor, uygulama sayesinde kullanıcılar ThinQ cihazlarını uzaktan açabiliyor, kapatabiliyor, başlatabiliyor, durdurabiliyor veya ayarlarını değiştirebiliyor. Uygulamayı ayrıca, çamaşır makinesi ve kurutucu için yeni ve özel programlar indirmek, klimadaki sıcaklık ayarını ayarlamak ve TV'de en sevilen programları izlerken koltuktan kalkmadan ev işlerini halletmek için kullanabiliyorlar. Böylece, kullanıcılara eğlenmek için çok daha fazla boş zaman sağlanıyor.

Sadece Bir Uygulama Değil – Oyunun Kurallarını Değiştiriyor

LG ThinQ uygulaması, markanın enerji verimliliği, proaktif bakım, kolay kontrol, kişiselleştirilmiş performans kolaylaştırma ile ilgili temel hedeflerini yansıtıyor. LG, uygulamayı güçlendirerek akıllı evin ve günün her saati müşteri hizmetlerinin sorunsuz kontrolünü sağlıyor. Uygulama, hem mevcut ThinQ ekosistemine hem de dünyanın her yerindeki kullanıcılara kolay, sorunsuz, eğlenceli bir yaşam tarzının keyfini çıkarmalarına olanak tanıyan bütün bir ev çözümü için gelecek vizyonu sunuyor.