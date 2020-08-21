Şıklığı ile Göz Dolduran LG VELVET Türkiye’de





Farklılaştırılmış tasarım dili ve zarafetin yeni tanımı olarak adlandıran tasarımı ile LG VELVET Eylül ayında Türkiye’de satışa sunulmaya hazırlanıyor.

Şıklığın simgesi olarak tanımlanan, kıvrımlı köşeleri, şık hatları ve simetrik ön ve arka kenarları ile öne çıkan LG VELVET, yeni 3D Kavisli Tasarım dilinin bir telefona uygulanması olarak kabul ediliyor. LG VELVET’in pürüzsüz, adete cilalanmış bir görüntü sergileyen yüzeyi, koyu gri ve beyaz rengi, bir yağmur damlasını çağrıştıran “Raindrop” kamerası en önemli görsel özellikleri arasında yer alıyor. LG VELVET'in doğadan esinlenerek oluşturulan tasarım dili, görsel çekicilik sağlamasının yanı sıra, telefonun elde tutulmasını da rahat hale getiriyor.

48 MP’lik Ana Kamera, 3D fotoğraf Efekti

LG VELVET, telefonun 48MP ana kamerasından, diğer yüksek kaliteli lenslerden ve benzersiz kamera yazılımından maksimum fayda sağlayan LG Creator’s Kit adı verilen bir dizi gelişmiş görüntüleme çözümü sunuyor. Timelapse Kontrolü, kullanıcıların videolarının tam olarak ne kadar hızlı görünmesini istediklerinin ayarlamasını sağlıyor. ASMR Kayıt ise, en ince sesleri tüm ayrıntılarıyla yakalamak için iki yüksek hassasiyetli mikrofon kullanıyor. Sesli Bokeh, 3D AR Sticker ve 3D Fotoğraf Efekti, arkadaş ve aile portrelerini çekmeyi tamamen yeni bir deneyim haline getirirken, videolarda arka plan gürültüsünü en aza indiriyor.

P-OLED Sinematik FullVision Ekran

LG VELVET’in tasarımın anahtarı ise; 7,9 milimetre inceliğinde, 6,8 inç P-OLED Sinematik FullVision ekranı ve daha az güç gerektiren, daha küçük bir pakette üstün performans için bir uygulama işlemcisi ve 5G modem entegre eden ilk mobil platform olan Qualcomm Snapdragon 765G. Geliştirilmiş LG Çift Ekranla (ayrı satılır) uyumlu olan LG VELVET, etkin kalemlerle de çalışıyor. LG VELVET, 20,5: 9 en boy oranına sahip, tutması kolay 6,8 inç P-OLED Sinematik FullVision ekranı sayesinde tamamen sürükleyici bir mobil görüntüleme ve oyun deneyimi sunuyor. LG, LG VELVET için, ekrana yanlışlıkla dokunmaları sınırlama amaçlı, kasıtlı ve kasıtsız ekran dokunuşlarını ayırt eden bir algoritma geliştirdi. LG VELVET, LG 3D Ses Motoru tarafından geliştirilen stereo hoparlörleriyle de gerçekçi ve ayrıntılı bir ses sunuyor. Kulaklık jakı günümüzün akıllı telefonlarında neredeyse tükenmek üzereyken, LG VELVET’le yeniden yükselişe geçiyor.

Temel Özellikler

LG VELVET