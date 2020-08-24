LG Türkiye’de Organizasyonel Değişiklik



Temmuz 2020 itibariyle organizasyonel değişim sürecine giren LG Türkiye, hizmet alanını B2B ve B2C olarak ikiye ayırdı. Değişim, LG Türkiye’nin B2B ve B2C alanında sunacağı, üstün özellikli yeni ürün ve hizmetleri destekleme amacını taşıyor.

LG Electronics Türkiye (LG), Temmuz ayı itibariyle organizasyonel değişime gitti. Hizmet alanlarını B2B (iş odaklı ürün ve hizmetler) ve B2C (tüketici odaklı ürün ve hizmetler) olarak ikiye ayıran LG Türkiye, bu değişimle daha dinamik bir hizmet sağlamayı hedefliyor.





Organizasyonel değişimle ID (Bilgi Ekranları), AS (İklimlendirme Çözümleri), B2B2C (Tüketici Odaklı Kurumsal Çözümler) ve IT (Bilgi Teknolojileri) Satış Ekipleri B2B Satış Departmanı altına toplandı. 2014 yılından bu yana LG Türkiye Tüketici Elektroniği Satış ve Pazarlama Direktörlüğü görevini yürüten Ergün Altay, B2B Satış Başkanı olarak çalışmalarını yürütecek. 2010 yılından bu yana LG Türkiye’de görev yapan Ergün Altay, son 20 yıllık çalışma hayatında sektörünün öncü firmalarında satış direktörlüğü ve yöneticilik pozisyonlarında görev aldı.





Değişim süreci içerisinde, 11 yıldır LG Türkiye bünyesinde bulunan ve 2017 yılından bu yana LG Türkiye TV Satış Departmanı Kıdemli Satış Müdürü olarak görev yapan Bülent Bülbül Ev Eğlencesi Elektroniği ve Beyaz Eşya Ürün Grupları Satış Başkanı olarak görevini sürdürecek. Çalışma hayatındaki 20 yıllık deneyimi ile Bülent Bülbül, LG Türkiye bünyesine katılmadan önce sektörün önde gelen uluslararası firmalarında yönetici pozisyonlarında çalıştı.





Bu organizasyonel değişiklik ile birlikte, B2B Satış Departmanına bağlanan IT ve B2B2C Satış Takım Liderliği görevini, 10 yıldır LG Türkiye bünyesinde bulunan ve IT Satış Takım Lideri olarak görev yapan Ekin Doğan Çomak üstlenecek.