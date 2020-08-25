LG WashTower Kolaylık ve Performans Tanımını Değiştiriyor





Çamaşır makinesi ve kurutucuyu son teknoloji ile birleştiren LG’nin son yeniliği gerçek üstü sonuçlar sağlıyor.

LG Electronics (LG), söz konusu ev işi olduğunda daha fazla rahatlık isteyenler için en yeni çamaşır çözümünü IFA 2020'de "sanal olarak" tanıtıyor. Son teknoloji ve akıllı özelliklerin tek bir ünitede bir araya geldiği çamaşır makinesi ve kurutucu LG WashTowerTM, tam bir giysi bakımının yanı sıra kullanıcı rahatlığı da sunuyor. Bu yenilikçi yeni ev aleti, ilk olarak, önümüzdeki ay Kuzey Amerika’da olmak üzere, 2020 içerisinde tüm dünyada satışa sunulacak.

Rakip çamaşır ve kurutucu makinelerinden farklı olarak, LG WashTower "tek gövdeli" bir çözüm olarak sıfırdan tasarlandı. Yıkama döngüsünün başlangıcında, entegre ünite hem yıkamanın hem de kurutmanın ne kadar süreceğini gösteriyor. Yıkayıcı aynı zamanda en uygun rotayı otomatik olarak ayarlıyor ve tamburu önceden ısıtarak daha iyi sonuçlara daha kısa sürede ulaşmak için kurutucu ile bilgi paylaşıyor1.

WashTower'ın kullanım kolaylığı sağlayan benzersiz tasarımı için, LG tasarımcıları büyük çaba sarf etti. Her cihazın kendi kontrol paneline sahip olduğu üst üste konumlanan bir yıkayıcı ve kurutucunun aksine, WashTower tek, sezgisel bir ara yüzün rahatlığını sunuyor. Kolay erişim için yıkayıcı ve kurutucu arasında bulunan hepsi bir arada Merkezi Kontrol, LG’nin eksiksiz çamaşır çözümünün her yönünü yönetmeyi kolaylaştırıyor.

LG WashTower'ın yüksekliği, üst üste ünitelerin ortalama birleşik yüksekliğinden yaklaşık 87 milimetre daha düşük. Bu da, üstten monteli kurutucunun yüklenmesini ve boşaltılmasını fark edilir şekilde daha kolay hale getiriyor. Tüm bunların yanı sıra, WashTower, yıkayıcı için maksimum 17 kilogram ve kurutucu için 16 kilogramlık yük kapasitesinden ödün vermiyor.

LG’nin en gelişmiş çamaşır yıkama ve akıllı teknolojilerini bir araya getiren LG WashTower, müşterilere hem olağanüstü performans hem de kullanım kolaylığı sağlıyor. Makine, TurboWash™ 360° ve Artificial Intelligence Direct Drive™ (AIDD™) sayesinde, her çamaşır grubu için en iyi yıkama programını seçmek amacıyla giysilerin ağırlığını ve yumuşaklığını algılıyor. Böylelikle hızlı, yumuşak ve daha temiz giysileri garanti ediyor. Gelişmiş yapay zekası, verimlilikten ödün vermeden döngü sürelerini ve enerji kullanımını azaltırken, kurutucu maksimum hijyen sağlamak için LG’nin buhar teknolojisini kullanarak yaygın bakterilerin yüzde 99,99'unu ortadan kaldırıyor2.

LG Electronics Ev Aletleri ve Havalandırma Çözümleri Şirketi'nin Başkanı Dan Song “TWINWash ve şimdi de WashTower gibi çığır açan ürünleriyle LG, evdeki kullanıcı rahatlığını ve alan verimliliğini artırma taahhüdünü göstermeye devam ediyor. Bu eksiksiz çözüm, ev işlerini kolaylaştırarak tüketicilere daha iyi bir yaşam ve daha fazla özgürlük vermek amacıyla gerçekleştirdiğimiz çabalarımızın sonucudur” dedi.